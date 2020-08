Laurea in Scienze Politiche Online: le opportunità delle lauree a distanza

Scienze Politiche a distanza è stato uno dei primi percorsi di studio a poter essere frequentato online in Italia. Già dall’anno accademico 2006-2007, infatti, Scienze Politiche telematica è stata una delle proposte presenti nell’offerta formativa riconosciuta dal MIUR. La laurea online in Scienze Politiche, quindi, ha ormai una storia consolidata ed è in tutto e per tutto equivalente a quella conseguita presso gli Atenei che erogano la didattica in presenza. Con in più il vantaggio per gli studenti di potersi iscrivere in qualsiasi momento dell’anno e di poter seguire le lezioni ovunque e a qualunque ora del giorno. Una soluzione ideale per chi ha necessità di conciliare lo studio con il lavoro, gli impegni familiari e le proprie passioni.

La laurea online in Scienze Politiche è uno dei titoli di studio più interdisciplinari, poiché permette di acquisire competenze in vari ambiti. Gli studenti ricevono una formazione trasversale, che – oltre alle materie squisitamente politologiche – comprende anche quelle giuridiche, economiche, storiche, sociologiche e linguistiche.

La laurea in Scienze Politiche online può essere triennale o magistrale. I corsi triennali telematici che afferiscono all’area di Scienze Politiche sono quelli della classe di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36). Questi percorsi di studio sono incardinati sulle discipline politologiche, ma danno ampio spazio anche allo studio del diritto e delle lingue straniere. Al termine dei tre anni i laureati possono decidere di iscriversi a un corso di laurea magistrale della classe di Relazioni Internazionali (LM-52) o Scienze della Politica (LM-62) per completare la propria formazione.

La laurea a distanza in Scienze Politiche, sia triennale che magistrale, fornisce strumenti per la comprensione e l’analisi dei sistemi politici e delle istituzioni, delle organizzazioni e, più in generale, della società contemporanea in tutta la sua complessità. Le caratteristiche dei laureati in Scienze Politiche li rendono, pertanto, adatti a ricoprire una serie di ruoli nel mondo del lavoro. In particolare, essi potranno trovare spazio nella Pubblica amministrazione, in organismi e istituzioni internazionali, nella carriera diplomatica, in enti e aziende private, nel terzo settore o nel mondo del giornalismo.

Scienze Politiche nelle Università Telematiche Italiane

Per Scienze Politiche l’università telematica che per prima ha erogato il corso di laurea è stata l’Unicusano insieme all’Unimarconi. Entrambi gli Atenei, infatti, hanno inserito percorsi di studio in quest’area nella propria offerta formativa a partire dall’a.a. 2006-2007. Le possibilità di ottenere una laurea in Scienze Politiche online si sono ulteriormente ampliate quando sia l’eCampus che l’Universitas Mercatorum hanno aggiunto questo tipo di corso tra le proprie proposte.

Frequentare l’università online in Scienze Politiche per conseguire una laurea triennale è possibile in tutte e quattro le telematiche citate. L’UniMarconi, l’Unicusano e la Mercatorum offrono, inoltre, l’opportunità di continuare a studiare Scienze Politiche online iscrivendosi a un corso di laurea magistrale. L’eCampus, invece, non include nella propria offerta formativa corsi di laurea di secondo livello in quest’ambito. Tuttavia, attraverso il riconoscimento CFU si può essere ammesso al corso magistrale in altri Atenei.

Le facoltà di Scienze Politiche online riconosciute dal MIUR sono quella omonima dell’Unimarconi e quella dell’Unicusano oggi denominata “Area politologica” ai sensi della legge n. 240/2010. L’eCampus, invece, non ha una facoltà Scienze Politiche on line e il corso di laurea triennale afferisce alla Facoltà di Giurisprudenza. Lo stesso vale anche per l’Universitas Mercatorum, che propone i corsi di laurea in Scienze Politiche online nell’ambito della Facoltà di Economia.

Nelle sezioni successive entreremo nel dettaglio dei vari corsi di laurea in Scienze Politiche online. Continua a leggere per avere informazioni su: offerta formativa degli Atenei, piano di studi, costi, sbocchi professionali e sedi delle università che erogano i corsi.

Corsi di Laurea Online in Scienze Politiche

I corsi di laurea online in Scienze Politiche possono essere triennali o magistrali e appartengono alle seguenti classi di laurea:

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36);

Relazioni Internazionali (LM-52);

Scienze della Politica (LM-62).

Le denominazioni dei corsi di laurea in Scienze Politiche online possono variare a seconda dell’Ateneo che li eroga, tuttavia ciò non incide sul valore del titolo di studio, che è equivalente a qualunque altra laurea appartenente alla stessa classe conferita da università telematiche o tradizionali.

I corsi di laurea in Scienze Politiche online della classe di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36) forniscono una solida formazione di base nelle discipline politico-sociali e permettono di acquisire competenze trasversali in ambito giuridico, economico, e storico. Essi prevedono lo studio del diritto e delle istituzioni internazionali in una prospettiva comparatistica. Inoltre, debbono integrare lo studio di almeno due lingue straniere. Un tale approccio interdisciplinare è finalizzato a garantire ai laureati la capacità di valutare e gestire le problematiche – sia pubbliche che private – delle società moderne.

I corsi di laurea online in Scienze Politiche della classe di laurea magistrale di Relazioni Internazionali (LM-52) si concentrano sulla dimensione internazionale dei fenomeni e dei processi politici, economici e sociali, approfondendo in particolare lo studio del diritto internazionale e comparato e quello delle lingue. Questi corsi si focalizzano su discipline che consentono di sviluppare competenze per l’ideazione, la realizzazione e il monitoraggio di programmi per la protezione dei diritti umani, la tutela delle vittime di crimini contro l’umanità e la cooperazione internazionale. In aggiunta, permettono di acquisire conoscenze utili per operare in aziende multinazionali o imprese nazionali che intrattengono rapporti commerciali con l’estero.

Un corso di laurea in Scienze Politiche online della classe di laurea magistrale di Scienze della Politica (LM-62), differisce da uno della classe LM-52 in quanto mira a formare esperti nella programmazione e implementazione di politiche sociali ed economiche e nella valutazione e gestione delle organizzazioni complesse. Gli aspetti del contesto politico, economico e sociale nazionale e internazionale sono, quindi, approfonditi a partire dalle loro radici storico-filosofiche. I percorsi di studio di questa classe, inoltre, affrontano in maniera più specifica la ricerca sociale e preparano a operare nel campo dell’analisi politico-istituzionale ed economica.

Lauree Triennali in Scienze Politiche Online

La laurea triennale in Scienze Politiche online può essere conseguita all’eCampus iscrivendosi al corso in Scienze Politiche e Sociali (L-36). Il percorso di studi è progettato per fornire ai laureati competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, senza la necessità di proseguire con un corso magistrale. Il corso è erogato anche in modalità in presenza, presso il campus di Novedrate (CO).

L’Universitas Mercatorum propone il corso di laurea triennale in Scienze Politiche online con la denominazione di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36). Esso si caratterizza per l’attenzione rivolta allo studio delle lingue straniere e alla dimensione internazionale e transnazionale dei fenomeni economici, politici, giuridici e sociali.

La laurea triennale in Scienze Politiche online si può ottenere anche all’Unicusano iscrivendosi al corso di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36). La didattica è erogata parzialmente in lingua inglese e le lezioni possono essere frequentate anche in presenza, presso il campus romano dell’Ateneo.

Il corso di laurea triennale online in Scienze Politiche dell’Unimarconi è quello in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36). Questo percorso di studi offre la possibilità – selezionando opportunamente gli esami a scelta libera – di intraprendere anche la professione di consulente del lavoro.

Lauree Magistrali in Scienze Politiche Online

La laurea magistrale in Scienze Politiche online può essere conseguita all’Universitas Mercatorum iscrivendosi al corso di Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico (LM-52). Questo percorso di studi è caratterizzato da un focus particolare sugli aspetti relativi al commercio e alle politiche economiche internazionali.

Il corso di laurea magistrale online in Scienze Politiche dell’Unicusano è quello di Relazioni Internazionali (LM-52). Una delle sue specificità è quella di avere la didattica erogata in parte in lingua inglese e di offrire la possibilità di sostenere un esame a scelta di Lingua e letterature della Cina e dell’Asia sud orientale.

La laurea specialistica online in Scienze Politiche può essere ottenuta all’Unimarconi attraverso il corso di Scienze Politiche (LM-62). Questo corso di studi propone un percorso opzionale che consente la partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

Scienze Politiche Piano di Studi: com’è strutturato?

Il piano di studi di Scienze Politiche è strutturato in tre sezioni: discipline di base, discipline caratterizzanti e materie complementari.

Il primo anno di Scienze Politiche triennale il piano di studi prevede principalmente lo studio delle discipline di base, mentre a partire dal secondo anno trovano maggiore spazio le discipline caratterizzanti e le materie complementari (comprese quelle a scelta dello studente).

A Scienze Politiche gli esami fondamentali riguardano le discipline di base e sono:

IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico

M-STO/04 – Storia contemporanea

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

SECS‐S/01 ‐ Statistica

SPS/02 – Storia delle dottrine politiche

SPS/04 ‐ Scienza politica

SPS/07 ‐ Sociologia generale

A queste si aggiungono una o più lingue straniere.

A Scienze Politiche le materie elencate sono spesso propedeutiche, vale a dire che occorre averne superato l’esame per poter sostenere quello di un’altra disciplina dello stesso settore scientifico disciplinare o di uno affine.

Altre materie della facoltà di Scienze Politiche caratterizzanti sia il percorso di studi triennale che quelli magistrali sono:

IUS/01 ‐ Diritto privato

IUS/02 – Diritto privato comparato

IUS/10 ‐ Diritto amministrativo

IUS/13 ‐ Diritto internazionale

IUS/14 ‐ Diritto dell’Unione europea

IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

M‐STO/02 ‐ Storia moderna

SECS‐P/02 ‐ Politica economica

SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

SECS‐S/04 ‐ Demografia

SPS/01 ‐ Filosofia politica

SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche

SPS/06 ‐ Storia delle relazioni internazionali

SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/09 ‐ Sociologia dei processi economici e del lavoro

SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

I corsi di laurea in Scienze Politiche nel piano di studi hanno anche diverse materie complementari che, a seconda dell’Ateneo, spaziano da Organizzazione e contabilità delle amministrazioni e dei servizi pubblici a Psicologia delle emergenze.

Costi Laurea Online Scienze Politiche: quali sono?

Per la laurea online in Scienze Politiche i costi vanno da un minimo di € 2.250 a un massimo di € 3.900 per i corsi seguiti in modalità interamente telematica. Questa è la gamma dei prezzi della retta annuale, ma occorre tenere conto che una laurea in Scienze Politiche online ha costi aggiuntivi quali la tassa regionale ed eventuali diritti di segreteria per l’immatricolazione.

Inoltre, la laurea online in Scienze Politiche ha costi che possono variare a seconda della modalità di frequenza scelta. L’eCampus e l’Unicusano, infatti, consentono di seguire i corsi anche in presenza, presso le proprie sedi principali e offrono vari altri servizi (residenzialità, tutor individuale dal vivo, ecc.) che incidono sull’ammontare complessivo della spesa annua.

Come per gli altri corsi, anche per Scienze Politiche la laurea online ha costi che possono essere dimezzati qualora lo studente scelga di effettuare l’iscrizione a tempo parziale.

Compila il form presente nella pagina per ricevere gratuitamente maggiori informazioni relative ai costi della laurea online in Scienze Politiche.

Sbocchi Lavorativi Scienze Politiche

Gli sbocchi lavorativi di Scienze Politiche sono numerosi, grazie alla natura multidisciplinare del percorso di studi. I laureati hanno competenze versatili che possono essere usate nell’ambito della Pubblica amministrazione in varie funzioni, sia a livello locale che nazionale. Scienze Politiche ha sbocchi lavorativi anche all’interno di istituzioni e organizzazioni internazionali, enti di cooperazione allo sviluppo e associazioni del terzo settore.

Con una laurea in Scienze Politiche gli sbocchi lavorativi comprendono anche il privato. Tra i settori nei quali i laureati possono trovare impiego c’è, ad esempio, quella della ricerca, selezione e gestione delle risorse umane. Senza dimenticare che questo percorso di studi fa acquisire competenze adatte anche per intraprendere la carriera giornalistica o quella diplomatica.

In particolare, con una triennale in Scienze Politiche gli sbocchi lavorativi principali sono nel settore pubblico, con funzioni non dirigenziali, o in quello privato nell’ambito della comunicazione e delle risorse umane. Inoltre, sarà possibile trovare un impiego presso fondazioni, cooperative, onlus, ong, associazioni e sindacati o lavorare nel mondo dell’informazione.

Con una magistrale in Scienze Politiche gli sbocchi lavorativi si ampliano ulteriormente. Oltre alle possibilità già citate, i laureati nella classe di Relazioni Internazionali (LM-52), in particolare, potranno intraprendere la carriera diplomatica e operare all’interno di istituzioni comunitarie e internazionali. Un’altra opzione sarà lavorare per aziende private che operano nei mercati esteri. Quelli della classe di Scienze della Politica (LM-62), invece, potranno occupare funzioni di alta responsabilità nella Pubblica amministrazione o lavorare come esperti nella progettazione e implementazione di politiche pubbliche ed economiche.

Infine, sia con la laurea triennale che con quella magistrale, sarà possibile accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro. A tal fine, tuttavia, occorrerà aver strutturato adeguatamente il proprio piano di studi.

Scienze Politiche Online a Roma: sedi e atenei online

Scienze Politiche online a Roma è disponibile presso l’Unimarconi, che ha la propria sede principale nella Capitale. A essere basate in città sono anche l’Unicusano e l’Universitas Mercatorum, mentre l’eCampus ha a Roma una sede locale. Gli indirizzi dell’università telematica a Roma sono:

eCampus , via Matera, 18;

, via Matera, 18; Unicusano , via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale) e via Artigianato, 2/A a Colleferro (sede d’esame);

, via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale) e via Artigianato, 2/A a Colleferro (sede d’esame); Unimarconi , via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza);

, via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza); Universitas Mercatorum, p.zza Mattei, 10 (sede centrale) e piazza Sallustio, 21 (sede d’esame).

Scienze Politiche Online a Milano: sedi e atenei online

Scienze Politiche online a Milano non è disponibile presso un Ateneo con sede principale in città. Tuttavia, eCampus, Unicusano, Unimarconi e Universitas Mercatorum hanno tutte delle sedi decentrate nel capoluogo lombardo, nelle quali è possibile sostenere gli esami. Ecco dov’è l’università telematica a Milano:

eCampus , via privata Chioggia, 4;

, via privata Chioggia, 4; Unicusano , via Bergamo, 11;

, via Bergamo, 11; Unimarconi , via Guido Cavalcanti, 5;

, via Guido Cavalcanti, 5; Universitas Mercatorum,via Santa Maria Valle, 2.

Scienze Politiche Online a Torino: sedi e atenei online

Per Scienze Politiche online a Torino ci si può iscrivere a eCamps, Unicusano o all’Universitas Mercatorum. Tutte e tre le università, infatti, hanno una sede locale nel capoluogo piemontese. Ecco gli indirizzi dell’università telematica a Torino:

eCampus , Galleria S. Federico, 16/C;

, Galleria S. Federico, 16/C; Unicusano , via G. Parini, 7;

, via G. Parini, 7; Universitas Mercatorum, via Nino Costa, 8.

L’Unimarconi, invece, non ha una sede locale a Torino. Per il Piemonte la sede di riferimento dell’Ateneo è il Centro informativo in convenzione di Alessandria sito in via Don Luigi Orione, 1.

Scienze Politiche Online a Napoli: sedi e atenei online

Scienze Politiche online a Napoli ha come punti di riferimento le sedi locali di eCampus, Unicusano, Unimarconi e Universitas Mercatorum. Gli indirizzi dell’università telematica a Napoli sono:

eCampus , piazza G. Bovio, 22;

, piazza G. Bovio, 22; Unicusano , Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31;

, Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31; Unimarconi , via Alfonso d’Avalos, 25;

, via Alfonso d’Avalos, 25; Universitas Mercatorum, piazza S. Maria La Nova, 44.

Qual è la Migliore Università Telematica con Scienze Politiche?

La migliore università telematica per Scienze Politiche è quella che più si adatta alle richieste e alle esigenze del singolo studente. Tutti gli Atenei che propongono corsi di laurea in quest’area sono riconosciuti dal MIUR e conferiscono titoli di studio con pieno valore legale. Da questo punto di vista sono pertanto equivalenti tra loro. A fare la differenza possono essere altri aspetti legati alle specificità dei piani di studio, alla modalità di fruizione dei corsi, alla possibilità di proseguire la formazione dopo la laurea triennale, alle tipologie d’esame.

Chi è interessato a una formazione maggiormente orientata agli aspetti economici e commerciali troverà all’Universitas Mercatorum l’offerta più in linea con ciò che cerca. Chi invece preferisce approfondire maggiormente la conoscenza delle lingue all’Unicusano potrà studiarne due durante la triennale e seguire la didattica in parte in inglese.

A livello di storia e prestigio, l’Unimarconi è quella che ha ricevuto per prima l’accreditamento ministeriale e che gode del maggior credito quanto a rigore della formazione. Questa, in particolare, sarà la scelta migliore per quanti valutano positivamente il fatto che gli esami non si svolgano sotto forma di test a crocette. Al contrario, per coloro che preferiscono proprio i test a risposta chiusa sarebbe più idonea l’iscrizione all’eCampus, alla Mercatorum o all’Unicusano.

eCampus e Unicusano sono le opzioni privilegiate anche per chi, pur volendosi iscrivere a una telematica, non vuole rinunciare del tutto alla possibilità di avere anche un’esperienza “fisica”. Entrambe le università, infatti, danno la possibilità di frequentare i corsi in tutto o in parte in presenza.

Se si cerca un Ateneo presso cui frequentare tanto la laurea triennale che quella magistrale, infine, la scelta non potrà ricadere su eCampus, che non propone una laurea in Scienze Politiche online di secondo livello.