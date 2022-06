Classe di Laurea L-19 Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione

La classe di laurea triennale L-19 in Scienze dell’Educazione e della Formazione è molto amata sia da chi ha appena conseguito il diploma, sia da chi dopo anni di lavoro intende reinventarsi con una nuova carriera nel mondo accademico: il titolo è riconosciuto dal MIUR e valido per sostenere concorsi pubblici per l’abilitazione all’insegnamento.

Con la laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione puoi diventare docente ed è una valida alternativa online al percorso in Scienze della Formazione Primaria attualmente non previsto nell'ambito telematico. La classe di laurea triennale L-19 è perfetta per te se vuoi investire in un titolo che ti garantisca la possibilità di fare carriera velocemente senza perdere di vista i tuoi studi.

Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 nelle Università Online

La laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) è disponibile in 7 tra le migliori università telematiche italiane (con 9 curriculum diversi). In questa tabella trovi tutte le informazioni

Formarti in una delle università online riconosciute dal Miur può portarti molteplici vantaggi:

Non dovrai più considerare i costi degli spostamenti: tutta l’attività didattica si svolge online, così come le pratiche burocratiche; le diverse sedi sul territorio italiano sono pensate per chi ha il desiderio di conservare una parte dell’esperienza in presenza e per gli esami, che comunque in questo momento si svolgono in via telematica a causa dell’emergenza sanitaria;

Non dovrai più calcolare i tempi di immatricolazione: le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, puoi condividere gli incartamenti online e iniziare a studiare sin da subito;

Non dovrai più preoccuparti dell’organizzazione personale e lavorativa: gestisci il tuo tempo come meglio credi grazie ad una piattaforma di e-learning che mantiene i materiali didattici online e sempre a tua disposizione;

Risparmierai su tutte le spese accessorie (spostamenti, affitto, libri, ecc.), tipiche delle università tradizionali in presenza. Inoltre, i costi della laurea online, già contenuti, possono essere ulteriormente ridotti grazie alle numerose convenzioni messe a disposizione dalle diverse università telematiche.

Conseguirai un titolo riconosciuto dal MIUR e valido per sostenere ogni concorso pubblico e potrai investire sulla tua carriera già mentre studi. La classe di laurea triennale online L-19 in Scienze dell'Educazione e della Formazione viene scelta ogni anno da tantissimi studenti proprio in virtù di tutti questi vantaggi.

Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi di Scienze della Formazione e dell’Educazione (L-19) sono davvero tantissimi: potrai esercitare nel campo dell’editoria, delle ludoteche, del marketing, asili nido, delle comunità, insegnare o di lavorare nei servizi sociali. Molto dipenderà dai tuoi interessi e da ciò che sogni realmente di fare nella vita. Dopo la laurea triennale in Scienze della Formazione e dell’Educazione online potrai proseguire gli studi con una laurea magistrale a scelta tra:

LM-57 : puntando ad esercitare in istituti formativi o enti pubblici e privati che erogano azioni, interventi e servizi di formazione continua (formazione professionale, educazione degli adulti); anche l’attività in aziende private o la libera professione non sono escluse.

: puntando ad esercitare in istituti formativi o enti pubblici e privati che erogano azioni, interventi e servizi di formazione continua (formazione professionale, educazione degli adulti); anche l’attività in aziende private o la libera professione non sono escluse. LM-85: è pensata per chi intende concentrarsi su attività di ricerca educativa e di consulenza nella programmazione e gestione di interventi nelle istituzioni scolastiche e nel settore dei servizi; ma non esclude anche la possibilità di esercitare nel marketing online e in quello dei servizi in generale.

Potrai anche conseguire un master di primo livello ma ti ricordiamo che se il tuo sogno è l'insegnamento avrai bisogno di una laurea magistrale in Scienze della Formazione.

Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea triennale in Scienze della Formazione e dell’Educazione (L-19) non è di per sé un titolo sufficiente per poter sostenere il concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Se vuoi diventare docente avrai bisogno di conseguire una laurea magistrale della classe LM-57 o LM-85, grazie alle quali potrai accedere alle seguenti classi di concorso:

A-18 (ex A036 ) – Filosofia e Scienze umane

– Filosofia e Scienze umane A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052 ) – Filosofia e Storia

– Filosofia e Storia A-74 (ex A083 A084 ) – Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena

– Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena A-77 (ex A090 ) – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

– Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 (ex A091 ) – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

– Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 (ex A092 ) – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

– Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca A-80 (ex A093 ) – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 (ex A094 ) – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-84 (ex A097 ) – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

– Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 (ex A098 ) – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

