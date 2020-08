Laurea in Scienze Biologiche Online: le opportunità delle lauree a distanza

Scienze Biologiche a distanza è una tra le ultime novità per quanto riguarda i corsi di laurea telematici. La laurea in Biologia online, infatti, è presente nell’offerta formativa riconosciuta dal MIUR solo dall’anno accademico 2018-2019. Sebbene la sua storia sia recente, Scienze Biologiche online è un percorso di studi particolarmente richiesto, soprattutto da coloro che non hanno superato il test d’ammissione a Medicina. Sostenere gli esami in comune tra i due corsi di laurea consente di poter chiedere il riconoscimento dei relativi CFU (crediti formativi universitari) e di essere ammessi al secondo anno di Medicina.

La laurea in Scienze Biologiche telematica ha in più il vantaggio di non comportare spostamenti. In passato per chi non riusciva a superare il test di Medicina l’alternativa era il trasferimento all’estero, in paesi nei quali non è previsto l’accesso limitato per questo tipo di corso. Oppure ci si doveva iscrivere a Scienze Biologiche presso un Ateneo tradizionale, che poteva però anche essere lontano da casa. O, nella peggiore delle ipotesi, rassegnarsi a rinunciare al sogno del camice bianco. Iscrivendosi a un corso di laurea online in Scienze Biologiche, invece, si ha la possibilità di seguire le lezioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dal luogo che si preferisce.

La laurea a distanza in Scienze Biologiche che è possibile frequentare in Italia è quella triennale appartenente alla classe di Scienze Biologiche (L-13). Oltre ad essere un’alternativa per gli aspiranti medici, è un titolo che apre diversi sbocchi professionali, specie se completata da una laurea magistrale. Le competenze che fornisce ai laureati, infatti, li rendono adatti a lavorare in diversi settori, che vanno dall’analisi biologica e ambientale a quella tossicologica, fino settore del controllo qualità all’interno di aziende del ramo alimentare.

Scienze Biologiche nelle Università Telematiche Italiane

Il primo corso di laurea in Scienze Biologiche dell’università telematica in Italia è stato proposto dall’eCampus. L’Ateneo ha inserito questo tipo di percorso di studi nella propria offerta formativa a partire dall’a.a. 2018-2019 ed è attualmente l’unica università online per Scienze Biologiche. Per il momento studiare Scienze Biologiche online è possibile solo per conseguire una laurea triennale, poiché non è ancora stato attivato alcun corso magistrale a distanza. Oltre a eCampus, altre università telematiche si stanno organizzando per l’attivazione di corsi di studio analoghi e l’offerta formativa in questo settore potrebbe presto allargarsi.

All’eCampus, il corso di laurea afferisce alla facoltà di Psicologia, questo puramente per una questione organizzativa dell’Ateneo, infatti il laureato al termine del proprio percorso di studi, si vedrà riconosciuto il titolo alla facoltà di Scienze Biologiche online. Non comporta alcuna differenza rispetto al valore della laurea online in Biologia, che è assolutamente equivalente a qualunque altro titolo di studio della stessa classe conseguito presso gli Atenei “fisici”.

Prosegui la lettura della guida per informazioni più dettagliate su corsi disponibili, piano di studi, costi, sbocchi professionali e sedi dell’Ateneo che eroga la laurea online in Scienze Biologiche.

Corsi di Laurea Online in Scienze Biologiche

L’unico tra i corsi di laurea online in Scienze Biologiche attualmente attivi è quello triennale appartenente alla classe di Scienze Biologiche (L-13). Così come quelli che si svolgono in presenza, il corso di laurea in Scienze Biologiche online della classe L-13 fornisce competenze multidisciplinari in ambito biologico, chimico, fisico, matematico, medico, veterinario e statistico. A essere privilegiati sono in particolare le competenze di base e gli aspetti metodologici delle scienze della vita, senza tuttavia tralasciare quelli applicativi. A questo proposito, gli studenti vengono formati in maniera approfondita sulle tecniche di laboratorio e di analisi strumentale. Ciò consente ai laureati di avere una preparazione adeguata sia a proseguire il percorso accademico sia a inserirsi direttamente nel mondo del lavoro.

Per chi desiderasse proseguire gli studi dopo la triennale la scelta privilegiata sarebbe un corso magistrale della classe di Biologia (LM-6), che rappresenta la naturale prosecuzione di quello della classe L-13. Il percorso di studi magistrale si concentra in maniera preponderante sugli aspetti della biologia applicata. Il suo obiettivo è, infatti, trasferire agli studenti una solida preparazione scientifica e operativa. I laureati possiederanno una piena padronanza dell’uso degli strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione, analisi ed elaborazione dei dati.

Almeno per il momento, tuttavia, per la laurea di secondo livello della classe LM-6 occorre rivolgersi a un’università tradizionale. I corsi di laurea in Scienze Biologiche online non sono, infatti, ancora diffusi e al momento nessun Ateneo telematico italiano ne offre uno magistrale.

Lauree Triennali in Scienze Biologiche Online

La laurea triennale in Scienze Biologiche online della classe L-13 è offerta dall’università telematica eCampus. Il corso è riconosciuto dal MIUR e la laurea è equivalente a quelle conferite dalle università tradizionali. La didattica si svolge prevalentemente in modalità a distanza. Nonostante questo, data la particolare natura delle discipline oggetto di studio, sono previsti anche laboratori in presenza la cui frequenza è obbligatoria. Inoltre, per fornire un’adeguata preparazione sul piano pratico agli studenti, il percorso di studi comprende al terzo anno anche un tirocinio curricolare della durata di 300 ore.

La laurea triennale in Biologia online offerta da eCampus è progettata per venire incontro in maniera specifica alle necessità di coloro che sono interessati a frequentarla per poter essere poi ammessi a Medicina. Il piano di studi, infatti, prevede già al primo anno l’opportunità di sostenere numerosi esami in comune tra i due percorsi. Inoltre, non prevede propedeuticità, consentendo così di accumulare quanti più CFU possibili per i quali richiedere il riconoscimento nel passaggio di corso di laurea.

Un altro aspetto importante per gli aspiranti camici bianchi è il fatto che gli iscritti alla laurea triennale in Scienze Biologiche dell’eCampus ricevono assistenza da parte dei tutor non solo sul piano didattico, ma anche su quello amministrativo in vista del trasferimento.

Lauree Magistrali in Scienze Biologiche Online

La laurea magistrale in Scienze Biologiche online non è ancora disponibile. Nessuna delle università telematiche italiane ha attivato percorsi di studio di secondo livello in Biologia. Per il momento, per coloro che desiderano proseguire la propria formazione a distanza la migliore alternativa è l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) offerto dalla San Raffaele. Si tratta di un percorso di studi affine a Scienze Biologiche, che consente – previo superamento dell’esame di Stato – l’iscrizione alla sezione A dell’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi e avendo l’occasione di diventare biologo nutrizionista.

In attesa che la laurea magistrale online in Biologia della classe LM-6 entri a far parte delle proposte degli Atenei telematici, l’unica opzione per chi vuole iscriversi proprio a questo tipo di corso è quella di proseguire gli studi presso un’università tradizionale.

La possibilità di ottenere una laurea specialistica online in Scienze Biologiche potrebbe, tuttavia, non essere così lontana. Poiché il corso triennale a distanza ha debuttato nell’a.a. 2018-2019, i primi laureati di primo livello arriveranno nel 2021. Non è escluso che già dall’anno accademico successivo possano esserci novità in merito a percorsi telematici di secondo livello.

Scienze Biologiche Piano di Studi: com’è strutturato?

Il piano di studi Scienze Biologiche è composto da discipline di base, discipline caratterizzanti e attività affini o integrative (materie complementari). Le discipline di base e quelle caratterizzanti sono stabilite dal MIUR e sono uguali in tutti gli Atenei che propongono corsi di una determinata classe di laurea. Le materie complementari, invece, possono variare in base all’università.

A Scienze Biologiche il piano di studi della classe di laurea triennale di Scienze Biologiche (L-13) deve contenere necessariamente almeno 48 CFU nelle discipline di base. Di questi, almeno 24 devono appartenere al seguente gruppo di discipline biologiche:

BIO/01 ‐ Botanica generale

BIO/02 ‐ Botanica sistematica

BIO/04 ‐ Fisiologia vegetale

BIO/05 ‐ Zoologia

BIO/06 ‐ Anatomia comparata e citologia

BIO/07 ‐ Ecologia

BIO/09 ‐ Fisiologia

BIO/10 ‐ Biochimica

BIO/11 ‐ Biologia molecolare

BIO/18 ‐ Genetica

BIO/19 ‐ Microbiologia generale

Altri 12 CFU devono essere relativi alle discipline matematiche, fisiche e informatiche che seguono:

Discipline dell’area delle Scienze fisiche con codici da FIS/01 a FIS/08

Discipline dell’area delle Scienze matematiche e informatiche con codici da MAT/01 a MAT/09

INF/01 ‐ Informatica

ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle informazioni

I restanti 12 crediti di base sono riservati a discipline chimiche del seguente gruppo:

CHIM/01 ‐ Chimica analitica

CHIM/02 ‐ Chimica fisica

CHIM/03 ‐ Chimica generale e inorganica

CHIM/06 ‐ Chimica organica

Nei corsi di laurea in Scienze Biologiche gli esami delle discipline di base possono essere propedeutici. Se un esame è propedeutico, bisogna obbligatoriamente superarlo prima di poter sostenere quelli di altre materie affini.

A Scienze Biologiche le materie caratterizzanti debbono consentire di ottenere almeno 42 CFU. Di questi, 12 debbono essere relativi alle seguenti discipline botaniche, zoologiche ed ecologiche:

BIO/01 ‐ Botanica generale

BIO/02 ‐ Botanica sistematica

BIO/03 ‐ Botanica ambientale e applicata

BIO/05 ‐ Zoologia

BIO/06 ‐ Anatomia comparata e citologia

BIO/07 ‐ Ecologia

Altri 12 crediti debbono appartenere al gruppo di discipline biomolecolari che comprende:

BIO/04 ‐ Fisiologia vegetale

BIO/10 ‐ Biochimica

BIO/11 ‐ Biologia molecolare

BIO/18 ‐ Genetica

BIO/19 ‐ Microbiologia generale

I rimanenti 12 CFU debbono essere relativi alle seguenti discipline fisiologiche e biomediche:

BIO/09 ‐ Fisiologia

BIO/12 ‐ Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIO/14 ‐ Farmacologia

BIO/16 ‐ Anatomia umana

MED/04 ‐ Patologia generale

MED/42 ‐ Igiene generale e applicata

A Scienze Biologiche gli esami sono in alcuni casi in comune con quelli del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Ciò significa che è possibile chiedere il riconoscimento dei crediti ottenuti in tali discipline per il passaggio a quest’ultimo corso di laurea. In particolare, le materie della facoltà di Scienze Biologiche comprese anche nel piano di studi di Medicina sono:

BIO/09 – Fisiologia

BIO/10 ‐ Biochimica

BIO/11 ‐ Biologia molecolare

BIO/12 ‐ Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIO/13 – Biologia generale

BIO/14 ‐ Farmacologia

BIO/16 ‐ Anatomia umana

ING‐INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni

MED/03 – Genetica medica

MED/04 ‐ Patologia generale

MED/42 ‐ Igiene generale e applicata

Secondo il piano di studi Scienze Biologiche dell’eCampus, il primo anno è possibile sostenere i seguenti esami in comune con Medicina:

BIO/09 – Fisiologia

BIO/10 ‐ Biochimica

BIO/13 – Biologia generale

BIO/16 ‐ Anatomia umana

In questo modo si possono ottenere fino a 33 CFU, che possono essere riconosciuti in caso di passaggio al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Il riconoscimento CFU di almeno 25 crediti consente l’iscrizione diretta al secondo anno di tale percorso di studi senza test d’ammissione.

Costi laurea online Scienze Biologiche: quali sono?

La laurea online in Scienze Biologiche ha costi che partono da un minimo di € 5.900 all’anno. A questa somma vanno aggiunti € 140 di tassa regionale e, solo per l’anno di immatricolazione, € 250 previsti da eCampus come diritti di segreteria.

Oltre alla retta annuale di base e alle spese fisse, la laurea in Scienze Biologiche online ha costi che possono variare a seconda del tipo di modalità di fruizione del corso che si sceglie. L’eCampus, infatti, offre la possibilità di frequentare le lezioni anche in presenza, presso il proprio campus di Novedrate (CO). Una serie di servizi aggiuntivi opzionali, quali la residenzialità e un tutor personale dal vivo, incidono poi sull’ammontare totale del prezzo.

Per Scienze Biologiche la laurea online ha costi che possono essere dimezzati optando per l’iscrizione a tempo parziale. I costi possono, inoltre, ridursi usufruendo di una delle convenzioni attive presso eCampus.

Sbocchi lavorativi Scienze Biologiche

Gli sbocchi lavorativi di Scienze Biologiche riguardano le professioni tecniche nel settore dell’analisi di laboratorio presso enti pubblici e privati. Gli ambiti nei quali i laureati possono effettuare analisi sono quelli bio-sanitario, bio-chimico, biotecnologico, biomolecolare, industriale, ambientale, veterinario o alimentare. I laureati possono trovare impiego anche nel campo della diagnostica dei beni culturali e in quello della valutazione igienico-sanitaria e dell’impatto ambientale. Per Scienze Biologiche gli sbocchi lavorativi includono tutti i settori produttivi nei quali sia previsto l’utilizzo di organismi viventi e loro costituenti.

La laurea triennale in Scienze Biologiche ha sbocchi lavorativi anche nel campo dell’analisi tossicologica, farmacologica e genetica. Un altro possibile settore d’impiego è quello del controllo di qualità alimentare e agro-alimentare. Per i possessori di una laurea in Scienze Biologiche gli sbocchi lavorativi comprendono pure l’impiego presso enti che si occupano di ricerca, monitoraggio, controllo ed elaborazione di progetti per la conservazione e il ripristino della biodiversità.

Con la laurea triennale in Scienze Biologiche gli sbocchi lavorativi annoverano anche la possibilità di sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo. Trattandosi di un corso di primo livello, l’iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi può avvenire solo nella sezione B. La qualifica ottenuta sarà quella di “biologo junior”.

Proseguendo gli studi e conseguendo una laurea magistrale in Scienze Biologiche gli sbocchi lavorativi aumentano sia come quantità che come prestigio e remunerazione delle professioni. Il titolo magistrale consente, infatti, di poter operare negli stessi settori ai quali si può accedere con la laurea triennale, ma con qualifiche superiori e in ruoli di maggiore responsabilità. Inoltre, con la laurea di secondo livello si può lavorare nel Servizio sanitario nazionale, nella Pubblica amministrazione o in istituti di ricerca. Un’altra possibilità per i laureati magistrali è quella dell’insegnamento nella scuola secondaria.

La laurea magistrale in Scienze Biologiche ha sbocchi lavorativi anche nella libera professione, poiché consente di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo. Con la laurea magistrale ci si può iscrivere alla sezione A dell’albo. Il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione alla sezione A dell’albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi danno la possibilità di esercitare anche la professione di biologo nutrizionista.

