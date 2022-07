Classe di Laurea L-13 Triennale in Scienze Biologiche

La classe di laurea triennale L-13 in Scienze Biologiche online è relativamente nuova: si affaccia nel panorama delle corsi di laurea online solo nell’annualità 2018-2019, ma subisce un incredibile boost durante la pandemia, momento in cui si rileva una grande richiesta di professionisti in questo settore.

Oltre ad essere una valida alternativa per gli aspiranti medici (chi non supera il test d’ingresso può comunque iscriversi e poi farsi riconoscere i crediti conseguiti) è un titolo che offre numerose opportunità professionali, tra cui l’insegnamento. Il Corso di laurea online in scienze biologiche ha come obiettivo finale quello di formare biologi, biochimici, botanici, zoologi, ecologi e microbiologi. L’esperienza di studio online, poi, permette di iniziare ad avere le prime esperienza lavorative già durante l’università, massimizzando gli sforzi e facendo carriera velocemente in un settore che è, ad oggi, tra i più richiesti sul mercato del lavoro italiano.

Scienze Biologiche L-13 nelle Università Online

La classe di laurea triennale L-13 in Scienze Biologiche online è offerta al momento solo da eCampus. In questa TABELLA trovi riassunte tutte le informazioni di cui hai bisogno per partire:

Studiare in un’università online, poi, ti porta numerosi vantaggi:

Si tratta di facoltà a numero aperto e quindi senza test d’ingresso

Sono anche ottime università per studenti lavoratori: puoi studiare e professionalizzarti contemporaneamente grazie ad una piattaforma di e-learning dove il materiale didattico è sempre disponibile

I costi della laurea online sono contenuti grazie ad un sistema di convenzioni tra le università e altre Associazioni e Istituzioni

I titoli sono riconosciuti dal MIUR

L’offerta didattica è monitorata dall’ANVUR che, ogni anno, ne stila una classifica mettendone in luce punti di forza e criticità

Scienze Biologiche L-13: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi della classe di laurea triennale L-13 in Scienze Biologiche online sono moltissime e riguardano soprattutto:

Le tecniche in laboratori e servizi di analisi

Il controllo e gestione in diverse realtà operative (laboratori di ricerca nell’Università, laboratori di analisi pubblici e privati, strutture di controllo e gestione dell’ambiente e del territorio, nell’Industria e negli Enti pubblici)

Oltre all’esercizio della professione in ambiti più mirati, che dipenderanno dalla specializzazione che sceglierai in una seconda fase

Con la laurea triennale in Scienze Biologiche online potrai anche sottoporti all’Esame di Stato dedicato per l’iscrizione all’Albo dell’ordine Nazionale dei Biologi per la professione di biologo – sezione B – con il titolo professionale di Biologo junior, figura professionale riconosciuta per lo svolgimento di attività regolamentate. Potrai anche, poi, diventare insegnante, dopo aver conseguito anche la laurea magistrale e aver accumulato almeno 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche: troverai maggiori dettagli in merito nel prossimo paragrafo dedicato all’abilitazione all’insegnamento per la classe di laurea L-13 in Scienze Biologiche.

Scienze Biologiche L-13: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Con la classe di laurea triennale L-13 in Scienze Biologiche online non è prevista la possibilità di insegnare. Dovrai prima proseguire i tuoi studi scegliendo una laurea specialistica, che si proponga come una naturale prosecuzione del percorso già iniziato quale, ad esempio, LM-61 Scienze della nutrizione umana.

Affrontando questo percorso potrai accedere alle seguenti classi di concorso per Biologia:

A-15 (ex A002 A040 ) – Discipline sanitarie

– Discipline sanitarie A-28 (ex A059 ) – Matematica e scienze

– Matematica e scienze A-31 (ex A057 ) – Scienze degli alimenti

A-15 (ex A002 A040 ) – Discipline sanitarie

– Discipline sanitarie A-28 (ex A059 ) – Matematica e scienze

– Matematica e scienze A-31 (ex A057 ) – Scienze degli alimenti

– Scienze degli alimenti A-50 (ex A060 ) – Scienze naturali, chimiche e biologiche