Classe di Laurea LM-61: Laurea Magistrale in Scienze della nutrizione umana

Con il crescente interesse che si sta sviluppando in questo periodo intorno al concetto di well being, la classe di laurea LM-61 in Scienze della nutrizione umana sta diventando una delle scelte più ambite nel panorama della formazione italiana. Grazie alla laurea magistrale LM-61, naturale prosecuzione della laurea triennale L-26 Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, potrai acquisire competenze nell’ambito dell’alimentazione sana, dell’uso degli integratori e delle moderne tendenze in termini di cibo, oltre al campo della legislazione alimentare e sanitaria nazionale e comunitaria.

Per ottenere i 120 crediti che si tradurranno poi in una laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana online riconosciuta dal MIUR, dovrai dimostrare di conoscere approfonditamente la biologia e la cultura legata al mondo dell’alimentazione, oltre alle principali tecnologie industriali applicate alla preparazione di strumenti nutritivi per i diversi tipi di paziente.

In questa guida ti forniremo tutte le informazioni necessarie a conoscere la classe di laurea LM-61 in Scienze della nutrizione umana per capire se possa fare al caso tuo.

Scienze della nutrizione umana LM-61 nelle Università Online

Scienze della nutrizione umana (LM-61) nelle università telematiche è un corso magistrale proposto da 2 atenei. Tutte le sue caratteristiche le trovi riassunte qui:

I vantaggi di frequentare Scienze della nutrizione online sono molteplici: prima di tutto le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, al contrario delle università tradizionali che hanno delle singole finestre temporali per procedere all’immatricolazione. Una volta sostenuto il costo dell’università telematica che hai scelto potrai iniziare a formarti sin da subito accedendo semplicemente alla piattaforma di e-learning messa a disposizione dall’ateneo. I materiali didattici sono disponibili online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e l’offerta formativa è davvero variegata!

Leggendo tutte le informazioni riportate in tabella potrai scegliere l’università telematica migliore per le tue esigenze. Non dovrai più pensare ai costi degli spostamenti o dei libri e potrai dedicarti all’attività lavorativa già mentre studi, facendo carriera velocemente e immettendoti, grazie anche ai contatti universitari di Scienze della nutrizione umana (LM-61), nel mondo del lavoro del mercato che ti interessa.

Il titolo che riceverai al termine dei due anni è riconosciuto dal MIUR e valido per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione in azienda. Per saperne di più, ti consigliamo di consultare la nostra guida alle lauree online.

Scienze della nutrizione umana LM-61: gli sbocchi lavorativi previsti

Scienze della nutrizione umana (LM-61) offre diverse opportunità professionali. Gli sbocchi lavorativi di Scienze della nutrizione umana (LM-61) prevedono la possibilità di trovare impiego presso:

Giornali e case editrici di settore

Aziende alimentari, dietetiche e farmaceutiche

Ospedali e Istituti di cura

Aziende che si applicano nella sperimentazione nel campo di nuove tecnologie alimentari

Potrai anche svolgere la professione di dietista da libero professionista con tutti i vantaggi che comporta: libertà di orari, di spostamenti e di creazione di un progetto individuale e strutturato.

La laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana ti permette anche di partecipare all’Esame di Stato per iscriverti all’ordine dei biologi italiani e così diventare biologo nutrizionista. In ultimo con Scienze della nutrizione umana online puoi accedere alla classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento e coronare il tuo sogno di diventare docente in una delle discipline che avrai inserito all’interno del tuo piano di studi.

Nel prossimo paragrafo ti spiegheremo proprio questo: cosa dovrai fare per accedere alle classi di concorso di Scienze della nutrizione umana dopo aver conseguito il tuo percorso all’interno dell’università telematica da te prescelta.

Scienze della nutrizione umana LM-61: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea magistrale LM-61 in Scienze della nutrizione umana online ti permette, dopo aver conseguito il concorso corrispondente, di ottenere l’abilitazione all’insegnamento di materie specifiche afferenti al tuo percorso formativo. Potrai quindi poi esercitare in scuole medie, licei e istituti tecnici portando la tua esperienza in materie come Scienze naturali, chimiche e biologiche e Scienze degli alimenti, solo per citarne alcune.

La scelta di insegnare con la classe di laurea LM-61 in Scienze della nutrizione umana è molto personale e dipende sostanzialmente dai tuoi interessi personali. Ricordati solo che se decidi che questo è il tuo futuro avrai bisogno di conseguire i canonici 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche.