Laurea in Scienze dei Trasporti Online: Guida ai Corsi dell'Università Telematica

La Laurea in Scienze dei Trasporti è un percorso in continua evoluzione e sempre meno di nicchia: il focus è quello della logistica e dei trasporti che al giorno d’oggi dà grandi opportunità di sbocchi professionali. Questo corso di laurea viene erogato dalle università statali e dalle Università Online riconosciute dal MIUR, grazie all’Università Telematica Giustino Fortunato che mette a disposizione il Corso di Laurea in Scienze dei Trasporti Online, afferente alla classe di laurea L-28, Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo.

Vi parliamo subito della possibilità di studiare Scienze dei Trasporti online poiché le università telematiche danno maggiore flessibilità per quanto riguarda la didattica che viene erogata a distanza: gli studenti possono seguire così le lezioni da remoto, comodamente da casa con una buona connessione ad Internet ed un computer oppure un tablet o uno smartphone per accedere alla piattaforma dell’ateneo. Ricordiamo che le video lezioni si possono vedere in diretta, quindi in maniera sincrona, ma anche in differita, quindi in maniera asincrona, poiché le registrazioni restano a disposizione degli iscritti che possono visualizzarle in qualsiasi momento della giornata.

Proseguendo la lettura vi parleremo nel dettaglio del corso di laurea in Scienze dei Trasporti a distanza di tipo triennale dal titolo Scienze e Tecnologie dei Trasporti che oltre ai due curriculum base (Trasporto aereo e Trasporto terrestre) ne ha un terzo Flight Crew Licence. La laurea telematica in Scienze dei Trasporti Online è quindi disponibile solo per il triennio, mentre chi vuole continuare gli studi nello stesso campo dovrà procedere con il trasferimento in un’università frontale.

Ora approfondiamo vari aspetti della laurea in Scienze dei Trasporti on line e se al termine della lettura avrete ancora dei dubbi vi invitiamo a compilare il form in fondo alla pagina per ricevere tutte le informazioni necessarie in maniera gratuita e senza impegno dagli esperti di AteneiOnline.

Argomenti in questa guida:

Corsi di Laurea Online in Scienze dei Trasporti

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Ateneo Costo Iscrizione agevolata Scienze e Tecnologie dei Trasporti Triennale Unifortunato Da € 3.500 a € 3.500 richiedi info Piano di Studi

Chi desidera iscriversi ad un corso di Scienze dei Trasporti online ha una sola opzione: il corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti (L-28) dell’Università Telematica Giustino Fortunato. Questo percorso è differente da altri percorsi delle università tradizionali che fanno parte della stessa classe, infatti è rivolto nello specifico al settore aeronautico e al settore del trasporto terrestre.

La laurea on line in Scienze dei Trasporti ha lo scopo di formare persone che possano operare con un metodo di indagine scientifico, che conoscano e riescano ad applicare strumenti informatici e linguistici e che dovranno avere una ottima padronanza del settore aeronautico e di quello dei trasporti. Ma com’è la struttura del corso di laurea in Scienze dei Trasporti online?

Lauree Triennali in Scienze dei Trasporti Online

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Ateneo Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze e Tecnologie dei Trasporti Unifortunato [L-28]

Da € 3.500 a € 3.500 richiedi info Piano di Studi

Scopriamo nel dettaglio qualcosa in più sul corso di laurea triennale in Scienze dei Trasporti online: ci sono due curricula, uno dedicato al trasporto aereo e uno dedicato al trasporto terrestre, sia ferroviario che stradale. Dallo scorso anno accademico inoltre il percorso trasporto terrestre prevede percorsi integrati in convenzione con Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) dei settori del trasporto e della logistica, dando modo così di iscriversi ad anno successivo al primo.

Nello stesso anno il percorso trasporto aereo ha aggiunto la specializzazione Flight Crew Licence, adatto agli studenti che sognano un futuro come piloti di compagnie aeree e che desiderano ottenere un diploma di laurea in questo campo. Unendo le lezioni online ai moduli aeronautici ci sarà modo di acquisire le conoscenze teoriche finalizzate a superare l’esame ATPL Theory per avere la licenza di pilota.

Non solo. Oltre a lezioni ed esercitazioni teoriche in modalità e-learning, c’è anche un addestramento pratico da fare nelle riconosciute scuole di volo (ATO). Ma cosa fare per chi vuole avere anche un titolo di studio specialistico?

Lauree Magistrali in Scienze dei Trasporti Online

La laurea magistrale in Scienze dei Trasporti Online attualmente non è disponibile presso le università telematiche, ma non è escluso che in futuro uno degli 11 atenei online riconosciuti dal MIUR possa inserire all’interno delle proprie facoltà anche questo tipo di percorso formativo.

Per chi necessita di un titolo di studi magistrale le opzioni sono due: iscriversi ad un corso magistrale in un ateneo statale oppure rimanere in un’università online, ma scegliere un corso di laurea affine.

Se volete maggiori informazioni sui corsi di laurea online che potrebbero fare al caso vostro tra quelli offerti dalle migliori università telematiche, compilate il form in fondo alla pagina e gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile.

Scienze dei Trasporti nelle Università Telematiche Italiane

È solo una l’Università Telematica che eroga il corso in Scienze dei Trasporti online, ossia l’Università Telematica Giustino Fortunato: questa struttura è nata nel 2006 ed è una delle più recenti tra quelle riconosciute dal MIUR. Ricordiamo che le università online riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono valutate periodicamente dall’ANVUR, un ente che dà un punteggio agli atenei statali e non, mettendo in luce i fattori positivi e le criticità in modo da migliorare. In questo caso Unifortunato nell’ultima verifica ha avuto un accreditamento del 5,5, che corrisponde a Soddisfacente, risultando così tra le migliori università online.

Le iscrizioni per i corsi di laurea online sono aperte tutto l’anno e perciò non ci sono date di scadenza da ricordare come succede nelle università statali; inoltre le università telematiche sono a numero aperto e quindi non c’è un test ostativo da sostenere per immatricolarsi. Gli iscritti devono solamente sottoporsi ad una verifica iniziale per valutare la preparazione: nel caso ci fossero delle lacune da colmare gli studenti dovranno superare i cosiddetti Obblighi Formativi Aggiuntivi nel corso del primo anno di studi.

Costi Laurea Online Scienze dei Trasporti: quali sono?

Quali sono i costi della laurea in Scienze dei Trasporti online? La retta di questo corso di laurea presso l’Università Telematica Giustino Fortunato è di 3.500 euro all’anno a cui però è necessario sommare i costi di segreteria e quelli della tassa regionale per il diritto allo studio che va trasmessa direttamente all’ente di riferimento per un totale di 140 euro.

Negli atenei online la retta non varia in base all’ISEE, ma può diminuire grazie alle numerose agevolazioni, convenzioni o borse di studio (per chi ha difficoltà economiche e ha buoni voti) previste dalle università.

Ricordiamo anche che nelle università telematiche il materiale didattico viene messo a disposizione interamente sul portale dell’ateneo, perciò non c’è bisogno di acquistare libri o dispense extra. Inoltre i costi sono minori rispetto ad un’università statale per quanto riguarda gli spostamenti: chi frequenta un ateneo tradizionale o deve mantenersi da fuori sede quindi pagare vitto e alloggio o comunque deve spendere soldi in benzina o per l’abbonamento dei mezzi pubblici per recarsi in aula; al contrario nelle università online si svolge tutto a distanza con un semplice click, perciò le spese sono abbattute.

Se volete conoscere nel dettaglio i costi della laurea online compilate il form in fondo alla pagina e gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile.

Scienze dei Trasporti Piano di Studi: com’è strutturato?

Il Piano di Studi di Scienze dei Trasporti online si articola in tre anni per la laurea Triennale. Ecco le materie di Scienze dei Trasporti maggiormente caratterizzanti:

Fisica sperimentale

Probabilità e statistica matematica

Informatica

Analisi matematica (nell’ambito Matematica, fisica, chimica, informatica)

Trasporti (nelle Discipline ingegneristiche)

Oceanografia e fisica dell’atmosfera (nelle Discipline geologiche e geofisiche)

Diritto della navigazione (nelle Discipline Giuridiche)

Ovviamente le materie cambiano in base al curriculum scelto al momento dell’iscrizione (trasporto areo o trasporto terrestre), tuttavia le aree principali di studio riguardano la cultura scientifica di base, la cultura ingegneristica e aeronautica, i trasporti.

Sbocchi Lavorativi Scienze dei Trasporti

I laureati di questo corso hanno diversi sbocchi lavorativi per quanto riguarda Scienze dei Trasporti: dalle figure manageriali del settore alle professioni di Ufficiali e assistenti di bordo, dai controllori di volo ai tecnici del traffico aeroportuale, senza dimenticare i tecnici del traffico aeroportuale, i tecnici della sicurezza degli impianti ed i tecnici dell’organizzazione del traffico ferroviario.

Ricordiamo che i laureati del corso di Scienze dei Trasporti On Line dell’Università Telematica Giustino Fortunato hanno l’opportunità sostenere le prove teoriche per il conseguimento della licenza di volo PPL(A) o ATPL(A).

Scienze dei Trasporti Online in Italia

L’Università Telematica Giustino Fortunato non ha molte sedi in Italia: quella principale con segreteria studenti e segreteria amministrativa è situata in Campania, a Benevento, in viale Raffaele Delcogliano, 12, poi ci sono altre sedi a Milano, Roma, Palermo e Catania.

Gli studenti devono andare in sede per svolgere gli esami di profitto e le sedute di laurea, per questo motivo avere una succursale della facoltà vicino casa sicuramente è un punto a favore. Scopriamo allora dove si trovano nel dettaglio le sedi di Unifortunato in Italia.

Scienze dei Trasporti Online a Roma: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Roma la sede di Unifortunato si trova in via XX settembre 68/B, vicino alla Stazione Termini, quindi è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici, sia per chi arriva da fuori Roma con il treno.

Scienze dei Trasporti Online a Milano: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Milano la sede di Unifortunato si trova in Galleria del Corso, 2, un passaggio coperto che unisce corso Vittorio Emanuele II a Piazza Cesare Beccaria, in centro.

Scienze dei Trasporti Online a Torino: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Torino la sede di Unifortunato più vicina è quella di Milano, visto che nella città piemontese non ci sono strutture a disposizione.

Scienze dei Trasporti Online a Napoli: sedi e atenei online

Per studiare Scienze dei Trasporti online a Napoli la sede di Unifortunato più vicina è quella di Benevento, a circa 55 chilometri dalla città partenopea, in viale Raffaele Delcogliano, 12. L’istituto ha anche altre due succursali, quella di Catania e quella di Palermo, perciò chi vive nel capoluogo campano ha anche queste due possibilità di spostamento.

Se volete approfondire la conoscenza di tutte queste sedi compilate il form in fondo all’articolo e gli esperti di AteneiOnline vi aiuteranno nella scelta.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze dei Trasporti?

La migliore università telematica di Scienze dei Trasporti? La risposta è semplice: l’Università Telematica Giustino Fortunato, anche perché l’unica ad erogare questo tipo di corso. Anche se ci sono poche sedi a disposizione, i commenti degli studenti su questa struttura sono sempre stati positivi per la disponibilità dei tutor e dei docenti a distanza pronti ed anche per la qualità dei servizi.

L’offerta formativa è molto apprezzata poiché ci sono dei corsi, come questo, che non sono messi a disposizione da altre università: si tratta di percorsi che danno modo di fare carriera in maniera veloce e di essere assunti in grandi aziende. Per quanto riguarda la questione esami di profitto nel dettaglio Unifortunato consente di fare solo due esami in ogni sessione, anche se queste ultime sono molte, a dicembre, gennaio, marzo, aprile, luglio e settembre.

L’esame di un ogni corso – orale o scritto, in questo caso a crocette, a discrezione del professore di riferimento – si può fare solo dopo aver dimostrato di aver seguito tutte le video lezioni (non tutti gli atenei online hanno un limite minimo per quanto riguarda la visione delle lezioni) e ovviamente essendo in regola con i pagamenti. Per svolgere gli esami bisogna recarsi in aula ed una nota dolente di questa università riguarda proprio il fatto di avere poche succursali sparse sul territorio italiano (come già vi abbiamo detto in precedenza). Un altro fattore negativo riguarda il fatto di non avere a disposizione un corso di laurea magistrale in modo da poter proseguire gli studi ed avere un maggiore bagaglio culturale. Chi vuole ottenere un titolo di studi specialistico deve obbligatoriamente optare per un’università statale oppure scegliere un percorso affine nelle università online e procedere con il riconoscimento CFU.

Il nostro approfondimento sulla laurea online in Scienze dei Trasporti termina qui, tuttavia se avete ancora dei dubbi vi consigliamo di compilare il form qui di seguito in maniera gratuita e senza impegno. Il prima possibile gli esperti di AteneiOnline vi ricontatteranno per aiutarvi e rispondere a tutte le vostre domande.