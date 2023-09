Laurea Online in Digital Marketing: Università Telematiche, Corsi, Costi, Materie e Sbocchi Lavorativi

I corsi di laurea online in Digital Marketing offerti dalle università telematiche italiane rappresentano una solida opportunità per coloro che desiderano acquisire competenze avanzate nel campo del marketing digitale e della gestione delle strategie online. Questi percorsi formativi offrono la flessibilità necessaria per conciliare gli studi con gli impegni lavorativi e personali, consentendo agli studenti di accedere a contenuti accademici di alta qualità da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Grazie a un approccio multidisciplinare, i corsi si concentrano sulla comprensione dei principi chiave del marketing digitale, sull’applicazione pratica delle strategie online e sulla valutazione critica dei risultati ottenuti. In un mondo sempre più orientato alla tecnologia e all’online, i corsi di laurea online rappresentano una risorsa preziosa per coloro che desiderano avanzare nella loro carriera nel campo del marketing e della comunicazione digitale.

Tra i principali vantaggi di seguire un corso di laurea di Digital Marketing online si annovera quello di avere la massima libertà nel seguire le lezioni, indipendentemente dall’orario, dal giorno e dal luogo, dato che sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su qualunque dispositivo (smartphone, tablet e computer).

Corsi di Laurea Online in Digital Marketing

Iniziamo subito col dare una prima panoramica dei corsi di laurea online in Digital Marketing. Come accennato nell’introduzione, sono disponibili sia corsi di laurea triennale che corsi di laurea magistrale.

Tra i corsi di laurea di primo livello si evidenzia il predominio della laurea online in Scienze della Comunicazione, a cui fanno riferimento diversi indirizzi di studio: si va dal Digital Marketing alla Comunicazione Digitale d’Impresa, e non manca nemmeno la laurea in Influencer. Tutti i corsi della durata di tre anni rientrano nella classe di laurea L-20.

Nella lista dei corsi di laurea magistrale in Digital Marketing online figurano invece Comunicazione Digitale e Marketing (LM-59), Gestione d’impresa e tecnologie digitali (LM-77) e Scienze dell’Economia (LM-56).

Se si vuole approfondire l’aspetto della comunicazione, i punti di riferimento sono le classi di laurea LM-59 e LM-19. Al contrario, gli studenti che desiderano specializzarsi negli aspetti economici, possono scegliere tra la classe di laurea LM-77 e la classe di laurea LM-56.

Per entrare più nel dettaglio, mentre le classi di laurea LM-59 e LM-19 preparano gli studenti a entrare nel mondo del giornalismo, dell’editoria e della pubblicità, le classi di laurea LM-77 e LM-56 contribuiscono ad affinare una preparazione tale da trasformare gli studenti in figure professionali capaci di interpretare i dati aziendali e di capire qual è il comportamento dei più importanti attori sociali, politici ed economici.

Lauree Triennali in Digital Marketing Online

Vediamo ora quali sono i corsi di laurea triennale in Digital Marketing online oggi disponibili, presentando ogni singolo corso di ciascuna università telematica di Digital Marketing.

Presso l’Università Telematica eCampus gli studenti possono scegliere tra gli indirizzi Digital Marketing e Influencer. Entrambi fanno riferimento al corso di laurea di primo livello online in Scienze della Comunicazione (L-20). Il corso di studi in Influencer ha l’obiettivo di formare una figura capace di esercitare la propria attività in modo professionale, andando così a distinguersi rispetto ai tantissimi giovani che vorrebbero diventare influencer senza un’adeguata preparazione.

All’Università Telematica Unimarconi è attivo invece il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e Media Digitali (L-20), volto alla preparazione dei suoi studenti nella realizzazione e gestione sia della comunicazione che dell’informazione. Gli iscritti hanno la possibilità di svolgere tirocini curriculari presso agenzie, aziende, enti ed istituzioni.

Nell’offerta formativa dell’Università Telematica Mercatorum è presente il corso di laurea triennale in Comunicazione e Multimedialità (L-20). L’obiettivo del corso è di fornire ai laureati tutti gli strumenti necessari per operare nei diversi settori della comunicazione sia in ambito pubblico che privato. Il percorso di studi si concentra in particolare sulle nuove tecnologie grazie alle quali è possibile diffondere messaggi a un pubblico più ampio possibile tramite l’impiego di processi di multimedialità.

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno propone il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione (L-20), con gli studenti che possono scegliere l’indirizzo di Istituzioni pubbliche e medie digitali oppure di Comunicazione digitale d’impresa. I piani di studio di ciascun indirizzo affrontano la realtà dei media nella loro complessità tramite videolezioni di esperti e studiosi dal profilo internazionale.

All’Università Telematica IUL è attivo il corso di laurea online in Comunicazione innovativa, multimediale e digitale (L-20). Al termine dei tre anni i laureati sapranno impiegare al meglio le basi scientifiche delle discipline sociali e umane correlate a una determinata competenza nell’ambito della comunicazione, delle tecnologie, dei medie e delle culture digitali.

Infine, l’Università Telematica Unicusano propone il corso di laurea in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20) orientato all’indirizzo Imprese e Istituzioni. Il corso si pone come obiettivo quello di formare esperti capaci di affrontare qualsiasi questione riguardanti l’editoria, i giornali, il cinema, le piattaforme web, la televisione e le radio, e le dinamiche sociali, economiche e tecnologiche correlate.

Lauree Magistrali in Digital Marketing Online

Passiamo ora invece ai corsi di laurea magistrale in Digital Marketing online. Come abbiamo fatto qui sopra per i corsi triennali, anche in questo caso presenteremo ogni corso di specializzazione di ciascuna università telematica.

Il corso di laurea magistrale online in Digital Marketing proposto da eCampus è quello in Scienze dell’Economia con indirizzo in eCommerce e Digital Management (LM-56). Il corso si pone come obiettivo quello di formare esperti d’azienda ed economisti nel settore delle scienze economiche, giuridiche, aziendali e matematico-statistiche, con particolare rilievo negli ambiti del marketing digitale e commercio elettronico.

Alla Mercatorum, invece, è attivo il corso di laurea magistrale online in Comunicazione Digitale e Marketing (LM-59). L’obiettivo del percorso di studi è di formare laureati specializzate nel coordinamento dei processi di innovazione riguardanti la comunicazione d’imprese e nella gestione delle campagne di marketing.

Nell’offerta formativa dell’Università telematica Uninettuno si annovera invece il corso di laurea magistrale online in Gestione d’impresa e tecnologie digitali (LM-77) con indirizzo Digital Marketing for Business. I laureati del corso magistrale presentano competenze tecnologiche e manageriali di alto livello, con un’elevata comprensione economico-giuridica degli aspetti più innovativi concernenti alle ICT.

Presso Unicusano, infine, è possibile laurearsi in Comunicazione Digitale e Social Media (LM-19). Il piano di studi fornisce tutte quelle competenze professionali necessari per interfacciarsi al meglio con gli attuali scenari della comunicazione e tecnologia.

Digital Marketing nelle Università Telematiche Italiane

Dopo aver visto l'offerta formativa di ciascun ateneo, è il momento ora di presentare in breve ciascuna delle università di Digital Marketing online disponibili:

eCampus

Unimarconi

Mercatorum

Uninettuno

IUL

Unicusano

L’Università degli Studi eCampus è un’università telematica privata con sede a Novedrate, in provincia di Como. L’anno di fondazione risale al 2006 e presenta attualmente 5 diverse facoltà: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia. Tre i corsi di laurea in Digital Marketing attivi, tutti presso la Facoltà di Giurisprudenza: le lauree triennali in Scienze della Comunicazione con indirizzo in Digital Marketing la prima e Influencer la seconda (L-20), più la laurea magistrale in Scienze dell’Economia con indirizzo eCommerce e Digital Management (LM-56).

L’Università Guglielmo Marconi (Unimarconi) ha sede legale a Roma ed è un istituto privato riconosciuto dal MIUR dal 2004. Offre corsi didattici sia in presenza che a distanza. Presso la Facoltà di Scienze Politiche è attivo il corso di laurea triennale online in Scienze della Comunicazione e Media Digitali (L-20). Tra le caratteristiche principali del corso segnaliamo la didattica on demand e in live streaming, in aggiunta alla presenza dei consulenti di 24ORE Business School, la scuola di formazione de Il Sole 24 Ore.

Mercatorum è l’Università telematica delle Camere di Commercio Italiane. Si differenzia dalle altre università online per essere il primo esempio in Italia di collaborazione pubblico-privata per la governance di un’istituzione universitaria. L’obiettivo è di diventare il punto di riferimento per la formazione delle imprese italiane. Al momento sono due i corsi di laurea online in Digital Marketing attivi: la laurea triennale in Comunicazione e Multimedialità (L-20) e la laurea magistrale in Comunicazione Digitale e Marketing (LM-59).

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce nel 2005 ed ha sede legale a Roma. Tra i tratti distintivi dell’Università segnaliamo la presenza di autorevoli professori di importanti atenei universitari del mondo che insegnano in spazi reali oppure quelli virtuali di Internet in inglese, francese, arabo e italiano. Tre i corsi di laurea online in Digital Marketing attivi, tutti presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione: le lauree di primo livello in Comunicazione Digitale d’Impresa e Istituzioni Pubbliche e Media Digitali (L-20), e quella magistrale in Gestione d’impresa e tecnologie digitali con indirizzo Digital Marketing for Business (LM-77).

L’Università Telematica degli Studi IUL è un’università telematica privata con sede centrale a Firenze, dove nasce nel 2005. Lezioni sempre disponibili online, iscrizioni aperte tutto l’anno e sedi di esame in tutta Italia, in aggiunta a un personale docente altamente qualificato, sono i tratti distintivi della IUL. Qui è attivo il corso di laurea triennale online in Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale (L-20).

Infine, l’Università degli Studi Niccolò Cusano è un’università telematica privata fondata a Roma nel 2006. Oltre 26.000 studenti frequentano i corsi online dell’ateneo telematico presieduto da Stefano Ranucci e che vede in Fabio Fortuna il suo rettore. Presso l’Area Sociologica-Comunicazione sono attivi il corso di laurea triennale in Comunicazione Digitale e Social Media (L-20) sia quello magistrale in Comunicazione Digitale (LM-19).

Costi Laurea Online Digital Marketing: quali sono?

I costi dei corsi di laurea online in Digital Marketing si riferiscono alla retta annuale, che va da un minimo di 1.500 € a un massimo di circa 5.900 €. I prezzi variano in base all’ateneo e al corso scelto, oltre che in base alle convenzioni e agevolazioni a cui è possibile accedere.

Eco una panoramica dettagliata sui costi della laurea online in Digital Marketing:

eCampus: da 2.600 €

Unimarconi: da 1.500 €

Mercatorum: da 1.700 €

Uninettuno: da 1.900 €

IUL: 2.500 €

Unicusano: 5.000 €

Alla retta si sommano poi i costi legati ai diritti di segreteria, i bolli per i certificati e la tassa regionale per il diritto allo studio. Quest’ultima in genere si attesta intorno ai 140 euro.

Bisogna ricordare, però, che iscriversi ad un’università telematica permette di abbattere tutte le spese tipiche degli atenei tradizionali, quali il costo dei trasporti e dell’affitto. Inoltre, si risparmia anche sul costo dei libri, dal momento che solitamente tuto il materiale didattico necessario è già presente in piattaforma.

Piano di Studi Digital Marketing: com'è strutturato?

Il piano di studi nei corsi di laurea in Digital Marketing prevede discipline di base, caratterizzanti e attività integrative o affini. Tra quelle di base si annoverano le discipline semiotiche, informatiche e linguistiche, così come quelle sociali, giudiriche, filosofiche e storico-politiche. Non mancano nemmeno Scienze umane ed economico-sociali, così come analisi e tecniche della comunicazione.

In aggiunta alle discipline di base, ecco i principali esami caratterizzanti dei corsi di laurea online in Digital Marketing:

Psicologia nelle sue diverse accezioni

Sistemi di elaborazione delle informazioni

Filosofia nelle sue diverse accezioni

Economia nelle sue diverse accezioni

Discipline dello spettacolo nelle sue diverse accezioni

Scienze politiche

Sociologia nelle sue diverse accezioni

Informatica

Linguistica italiana

Letteratura italiana contemporanea

Social media marketing

Sbocchi Lavorativi Digital Marketing

Le opportunità di lavoro offerte dai corsi di laurea di Digital Marketing sono diverse. Secondo un recente studio di AlmaLaurea, più di 1 studente su 2 con una laurea di primo livello in Digital Marketing entra nel mercato del lavoro senza passare per la magistrale né un master.

Quindi quali sono i principali sbocchi lavorativi per i laureati in Digital Marketing?

Dopo una laurea triennale online in Digital Marketing è possibile trovare lavoro come:

ufficio stampa

specialisti marketing

social media manager

professionisti nelle agenzie pubblicitarie e nei prodotti editoriali

editor

copywriter

campaign manager

addetti alle relazioni col pubblico e alla comunicazione

Gli studenti che invece scelgono di completare gli studi con una laurea magistrale in Digital Marketing possono ambire alle seguenti professioni:

visual brand designer

strategy to branding

specialisti nel controllo e nella gestione di bilancio per le aziende private

imprenditori e manager

consulenti con specializzazione in finanza, marketing, amministrazione, organizzazione e gestione aziendale della produzione e del lavoro

brand design and management nei settori vino, cibo e turismo

Grazie alla laurea magistrale online in Digital Marketing è inoltre possibile insegnare in istituti tecnici, professionali e nei licei (ovviamente nelle rispettive classi di concorso).

Digital Marketing Online in Italia

Come abbiamo visto, i corsi di laurea online in Digital Marketing Online ti offrono la possibilità, grazie ad una piattaforma e-learning strutturata, di svolgere tutte le pratiche burocratiche e formative in rete. Conoscere le sedi fisiche, però, è importante perché è lì che dovrai recarti per sostenere gli esami. Vediamo, allora di seguito dove sono ubicate nelle principali città italiane le sedi delle Università Telematiche di Digital Marketing.

Università di Digital Marketing Online a Roma: sedi e atenei online

Università di Digital Marketing Online a Milano: sedi e atenei online

Università di Digital Marketing Online a Torino: sedi e atenei online

Università di Digital Marketing Online a Napoli: sedi e atenei online

Qual è la migliore Università Telematica con Digital Marketing?

Per stabilire quale sia la migliore università telematica di Digital Marketing è necessario valutare diversi aspetti, tra cui le sedi d’esame, i costi e le eventuali convenzioni, oltre che le modalità d’esame. È inoltre importante tenere in considerazione le varie opinioni degli studenti che frequentano o hanno già frequentato gli stessi corsi di laurea online in Digital Marketing.

Tra le migliori università online dove studiare Digital Marketing segnaliamo sicuramente:

eCampus per l’offerta formativa molto variegata

per l’offerta formativa molto variegata Unimarconi per l’eccellente rapporto qualità-prezzo

per l’eccellente rapporto qualità-prezzo Mercatorum per la grande vicinanza al mondo del lavoro

Come potete notare, la scelta della Migliore Università Telematica dipende sempre dalle aspettative e dalle necessità di ogni singolo studente. Se vuoi trovare il corso di laurea online più adatto per te, ti invitiamo a compilare il modulo che trovi in pagina: gli esperti di AteneiOnline ti sapranno indirizzare al meglio!