Classe di Laurea L-14: Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

La classe di laurea L-14, che corrisponde alla Laurea Triennale in Servizi Giuridici, è un percorso che ti permette di approfondire precetti appartenenti all’area giuridica come il Diritto Romano, il Diritto Pubblico e il Diritto Privato.

Lo studente che intende iscriversi al L-14 Scienze dei Servizi Giuridici avrà come obiettivo quello di formarsi sui saperi dell’area di riferimento e applicarli alla normativa vigente e in tutti gli ambiti che essa prevede, come quello istituzionale, economico, comparatistico, ma non solo. Dovrà padroneggiare almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, in forma scritta e orale, destreggiandosi agevolmente nell’uso quotidiano e in quello concernente le norme del diritto. Dovrai anche maturare adeguate competenze in ambito comunicativo con strumenti e metodi informatici e telematici.

Questo percorso ti aprirà moltissime porte e ti permetterà di esercitare diverse professioni. In questo articolo approfondiremo quanto occorre sapere sulla laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, parlandoti dell’offerta delle università online, degli sbocchi lavorativi e delle classi di concorso previste per L-14. Se dovessi avere domande, dubbi o perplessità potrai compilare il form che trovi al termine dell’articolo e metterti in contatto con un esperto orientatore.

Scienze dei Servizi Giuridici L-14 nelle Università Online

L-14 Scienze dei Servizi Giuridici è presente nel panorama delle università telematiche con i seguenti corsi:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

L-14 Scienze dei Servizi Giuridici online rilascia titoli riconosciuti dal MIUR e validi per sostenere concorsi pubblici e partecipare ai percorsi di selezione aziendale nazionali e internazionali con una metodologia che ti offre la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente. I materiali didattici di Scienze dei Servizi Giuridici Online sono erogati attraverso una piattaforma di e-learning pensata per essere user-friendly e facile da utilizzare. Dovrai sostenere gli esami in presenza e conseguire 180 CFU.

Potrai scegliere tra moltissimi atenei e se hai già una carriera pregressa (universitaria e/o lavorativa) potrai richiedere il riconoscimento dei CFU e vederti riconosciuti un certo numero di esami. Le università telematiche sono molto apprezzate per le loro caratteristiche che sono indirizzate a permetterti di studiare e lavorare contemporaneamente, unendo all’esperienza formativa anche quella professionale.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza costi aggiuntivi e puoi iniziare il tuo percorso fin da subito: basta compilare i moduli di immatricolazione e pagare le tasse, che non si basano – come nel caso degli atenei tradizionali – sull’ISEE ma hanno un calcolo fisso, ridimensionabile grazie ad una quantità consistente di borse di studio e convenzioni istituzionali. Se vuoi ottenere subito un’offerta dedicata, compila il form alla fine dell’articolo, altrimenti prosegui la lettura per scoprire tutte le professioni che puoi esercitare con questo titolo.

Scienze dei Servizi Giuridici L-14: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi previsti per Scienze dei Servizi Giuridici L-14 sono davvero moltissimi e riguardano diverse discipline. Grazie al corso di laurea triennale L-14 potrai aprirti numerose strade nel mondo del lavoro grazie al fatto che Scienze dei Servizi Giuridici Online punta moltissimo sull’interdisciplinarietà e ti permette di approfondire materie giuridiche, economiche e amministrative molto varie. Dopo aver conseguito il titolo, potrai esercitare sin da subito come:

Consulente del Lavoro

Operatore Giuridico d’Impresa

Operatore Giudiziario

Operatore Giuridico- informatico

Tra gli sbocchi di scienze dei servizi giuridici, va presa sicuramente in considerazione l’idea di iscriversi a uno dei numerosi master di primo livello dell’area giuridica oppure di proseguire con la Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG-01 (a cui solitamente è possibile accedere direttamente al quarto anno, tramite riconoscimento crediti), oppure ancora provare i concorsi per le Forze dell’Ordine o per lavorare nell’ambito della pubblica amministrazione.

Se vuoi conoscere l’elenco completo delle tue possibilità nell’ambito della laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici L-14, compila il form che trovi al termine di questo articolo, inserendo i tuoi dati personali e dando il consenso ad essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno dagli esperti di AteneiOnline.

Scienze dei Servizi Giuridici L-14: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Dopo aver conseguito la Laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (L-14) non potrai partecipare al concorso pubblico per l’insegnamento. La laurea breve, infatti, non permette di accedere all’abilitazione all’insegnamento, occorre un passaggio successivo.

Quindi quale specialistica fare dopo scienze giuridiche? La scelta migliore è la laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) che, una volta conseguita, ti permetterà di accedere alla classe di concorso A 46, per insegnare tutto ciò che riguarda Economia e Diritto in questi istituti superiori:

Liceo sportivo

Istituti tecnici

Istituti professionali

Liceo delle scienze umane

Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale

Per accedere ad un concorso pubblico per l’insegnamento delle materie giuridiche dovrai ricordarti di sostenere anche 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche che ti occorreranno per avere tutti gli strumenti necessari a esercitare la professione di insegnante.

Se c’è qualcosa che non ti è ancora chiaro, ti lasciamo qui sotto un form per richiedere tutte le informazioni di cui hai bisogno. Inserisci i tuoi dati e in pochissimo tempo verrai ricontattato senza impegno dallo Sportello Orientamento di AteneiOnline.