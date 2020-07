L’Università Telematica IUL di Firenze è un’Università telematica riconosciuta dal MIUR promossa e sostenuta dal Consorzio IUL, attualmente composto dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e dall’Università degli Studi di Firenze.

Date le dimensioni ridotte dell’Ateneo (gli iscritti nell’Anno Accademico 2017/2018 erano solo 235 con 29 immatricolati e 21 laureati) l’offerta formativa non è delle più ricche: la IUL eroga infatti corsi di laurea di sole 2 facoltà: Scienze dell’educazione e della formazione e Scienze motorie.

Chi frequenta l’Italian University Line (IUL) è infatti molto spesso un docente nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, vista la mission dell’Ateneo di erogare formazione continua al personale della scuola con l’obiettivo di favorirne l’apprendimento permanente. Chi frequenta l’Università Telematica degli Studi IUL ne apprezza tipicamente la qualità della didattica, la preparazione e competenza dei docenti e gli strumenti tecnologici messi a disposizione.

Continua a leggere la guida che Punto Informatico ha realizzato per te per saperne di più sull’Università Telematica degli Studi IUL e conoscere nel dettaglio le lauree e i master disponibili, l’organizzazione didattica, i costi, le convenzioni attive, le modalità di immatricolazione e riconscimento dei CFU nonché opinioni e recensioni sull’Ateneo e la sua piattaforma di e-learning.

La laurea IUL è riconosciuta?

L’Università Telematica degli Studi IUL di Firenze è riconosciuta dal MIUR: è stata istituita con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005. Da allora i titoli accademici e le lauree IUL hanno valore legale pari a quelli rilasciati dalle Università frontali ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999.

Quanto vale la laurea della IUL? La validità della laurea IUL è stata confermata dalla valutazione ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) durante la procedura di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio. Questo ti dà la garanzia che la laurea IUL vale esattamente come quella delle Università tradizionali e degli altri Atenei, anche telematici, riconosciuti dal MIUR.

La laurea IUL è riconosciuta anche all’estero? Sì, se il Paese in cui ti trasferisci rientra tra quelli che hanno degli accordi bilaterali con l’Italia. In realtà non esiste in generale una procedura standard per il riconoscimento del titolo all’estero: a seconda del Paese e della professione che andrai ad esercitare, ti potrebbe essere chiesto di integrare il tuo piano di studi con degli insegnamenti aggiuntivi. Questo sia con la laurea IUL che con qualsiasi altri titolo accademico rilasciato da qualsiasi Ateneo italiano accreditato. L’Università telematica IUL ha peraltro stipulato diversi accordi quadro con atenei extraeuropei ed europei, è il caso dell’Università di Malta, ed ha in corso trattative con l’Università dell’Arkansas, l’Universitade Federal do Parana (UFPR) di Curitiba, Brasile, l’Università di Chitkhara, India.

Lauree dell’Università IUL: Corsi di Laurea e Facoltà

Riportiamo di seguito l’elenco completo dei corsi di laurea online dell’Università IUL attivi per l’anno accademico 2020/2021:

Lauree triennali online IUL

Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese – Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, classe L24;

– Corso di Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, classe L24; Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive – Corso di Laurea triennale in Scienze motorie, classe L2;

– Corso di Laurea triennale in Scienze motorie, classe L2; Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia – Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, classe L19;

– Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, classe L19; Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive – Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie, classe L-22;

– Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie, classe L-22; Metodi e tecniche delle interazioni educative – Corso di Laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19;

Lauree magistrali online IUL

Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali – Corso di Laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM57.

Master Online IUL: ecco quali sono



I master IUL ai quali puoi partecipare dopo aver conseguito la laurea, o se già sei in possesso del titolo, sono:

Master Online IUL di 1° livello

Amministrazione, Finanza e Controllo (1500 ore – 60 CFU)

Expert Teacher (1500 ore – 60 CFU)

Arte Sacra (1500 ore – 60 CFU)

Gestione e strategia d’impresa (1500 ore – 60 CFU)

Giornalismo enogastronomico (1500 ore – 60 CFU)

Sport Management (1500 ore – 60 CFU)

Politica, istituzioni e governance pubblica (1500 ore – 60 CFU)

Management – Economics, Leadership e Digital Skills (1500 ore – 60 CFU)

Arti e scienze culinarie (durata biennale – 120 CFU)

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (1500 ore – 60 CFU)

Master Online IUL di 2° livello

Governance della Scuola dell’Autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici (1500 ore – 60 CFU)

Diritto e Impresa (1500 ore – 60 CFU)

Se ti stai chiedendo come funzionano i master della IUL, questi seguono il modello formativo dell’Università Telematica degli Studi IUL: per ciascun modulo sono previsti momenti di didattica erogativa (videolezioni, courseware, materiali di approfondimento, risorse in rete, ecc) e momenti didattica interattiva (forum, etivity, ecc.). Per conseguire il diploma del master ti potrà essere richiesto di superare i test online o le prove di valutazione obbligatorie predisposte dal docente volte a verificare le conoscenze e le competenze maturate con lo studio. Un tutor sarà sempre al tuo fianco in caso di necessità e/o dubbi.

Al termine del percorso formativo solitamente è previsto lo svolgimento di un Project work, un lavoro di ricerca individuale basato sugli argomenti affrontati durante la didattica del master. Infine dovrai discutere la tesi, concordata con uno dei docenti dei moduli del master, o di effettuare una prova finale.

Corsi di Formazione Online IUL: quali sono

Presso l’Università Telematica degli Studi IUL i corsi di formazione che puoi seguire nell’A.A. 2020/2021 sono:

Corso Base di didattica immersiva in Edmondo (Durata: 4 mesi, 25 ore)

Corso di alta formazione Scienze dell’attività motoria e della cultura fisica (Durata: Annuale, 1500 ore, 60 CFU)

Corso di alta formazione in gestione dell’area tecnica di una società sportiva (Durata: 6 mesi, 20 ore)

Percorso Formativo IUL – 24 CFU – D. Lgs. del 13 Aprile 2017, n. 59 e D. M. del 10 Agosto 2017, n. 616 (Durata: 3 mesi, 600 ore, 24 CFU)

Corso intensivo di Formazione per Educatore Professionale Socio-Pedagogico (60 CFU)

Corso intensivo di Formazione (Durata: Annuale, 1500 ore, 60 CFU)

Corso di formazione e aggiornamento professionale per dirigenti sportivi (Durata: 6 mesi)

Corso di Alta Formazione in Arti e scienze culinarie (Durata: 2 anni)

Nuove narrazioni – Nuove esplorazioni, Corso blended di aggiornamento professionale per docenti (Durata: 2 giorni)

Per il Piano Nazionale di Formazione (PNF), alla IUL sono attivi i seguenti corsi, tutti della durata di 75 ore (3 CFU):

PNF01 – L’autonomia curricolare, Area del PNF – Autonomia didattica e organizzativa

PNF02 – Strategie, tecniche, strumenti progettare una didattica centrata sulle competenze, Area del PNF – Valutazione e miglioramento

PNF03 – Primi passi per introdurre il digitale a scuola, Area del PNF – Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

PNF04 – La metodologia CLIL nella scuola del XXI secolo, Area del PNF – Competenze di lingua straniera

PNF05 – Gli strumenti dell’inclusione, Area del PNF – Inclusione e disabilità

PNF06 – I modelli di promozione del benessere orientati allo sviluppo di risorse e all’utilizzo delle opportunità del contesto scolastico e della comunità (educante), Area del PNF – Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

PNF07 – L’interculturalità possibile: breve storia della lettura, Area del PNF – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

PNF08 – Evoluzione della normativa e del contesto produttivo, Area del PNF – Scuola e lavoro

PNF09 – La valutazione e l’autovalutazione per il miglioramento scolastico, Area del PNF – Valutazione e miglioramento

Corsi di Perfezionamento IUL: corsi attivi nell’AA 2020/2021

I corsi di perfezionamento online che puoi seguire all’Università Telematica degli Studi IUL nell’A.A. 2020/2021 sono:

Discipline e lingue straniere in approccio integrato CLIL (Durata: Annuale, 500 ore, 20 CFU)

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale (Durata: Annuale, 500 ore, 20 CFU)

Arte Sacra (Durata: Annuale, 750 ore, 30 CFU)

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: tecniche, modelli, strategie, ruoli e funzioni (Durata: Annuale, 500 ore, 20 CFU)

Mediatore europeo per l’intercultura (Durata: Annuale, 1500 ore, 60 CFU)

Expert Teacher (Durata: Annuale, 500 ore, 20 CFU)

Discipline e lingue straniere in approccio integrato – CLIL (Durata: Annuale, 500 ore, 20 CFU)

Il bilancio sociale nella scuola dell’autonomia (Durata: Annuale, 500 ore, 20 CFU)

Esperto in attività laboratoriali nel rapporto scuola-museo (Durata: Annuale, pari a 500 ore, 20 CFU)

Università IUL: corsi singoli online

I corsi singoli IUL ti consentono di acquisire dei CFU (Crediti Formativi Universitari), frequentando singoli insegnamenti, qualora tu ne abbia bisogno per motivi professionali, per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a scuole di specializzazione. Ecco l’elenco completo dei corsi singoli IUL per l’A.A. 2020/2021:

Antropologia

Attività sperimentali per la prima infanzia

Didattica e pedagogia speciale

Diritto dei diritti dell’Infanzia

Economia aziendale I

Economia aziendale II

Economia e gestione delle imprese

Editing multimediale

Estetica

Etiche per la società complessa

Fisiologia

Fondamenti di Psicologia dall’infanzia all’età adulta

Glottologia e linguistica

Igiene generale e applicata

Informatica applicata alla formazione degli adulti

Laboratorio di formazione per i contesti educativi dell’infanzia

Laboratorio di Informatica

Laboratorio di Lingua Inglese

Letteratura Italiana

Lingua e traduzione inglese

Linguaggi audiovisivi

Metodi di ricerca in ambiente multimediale

Metodi e didattiche delle attività motorie I

Metodi e didattiche delle attività motorie II

Metodi e didattiche delle attività motorie III

Metodologie educative per l’infanzia

Neuropsicologia cognitivo-motoria della prima infanzia

Patologia generale

Pedagogia della formazione degli adulti

Pedagogia delle attività ludico-motorie per l’infanzia

Pedagogia delle relazioni formative

Pedagogia Generale e Sociale

Pedagogia sperimentale e nuove tecnologie

Pedagogia sperimentale per un digital learning formativo

Processi psicologici per lo sviluppo infantile

Progettazione e gestione di programmi europei e internazionali

Psicologia clinica e prima infanzia

Psicologia dello sviluppo

Psicologia dello sviluppo nell’arco della vita

Psicologia generale

Psicologia Sociale

Psicologia sociale

Psicometria

Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Sociologia generale

Sociologia generale

Storia dei processi formativi

Storia della Filosofia I

Storia della filosofia II

Storia della pedagogia

Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento

Teoria e didattica degli sport di squadra

Teorie e metodi della progettazione formativa

Teorie e tecniche della comunicazione per l’infanzia

Ulteriori conoscenze linguistiche (Laboratorio di lingua inglese)

IUL e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

Conseguire un titolo accademico ti aprirà sicuramente nuovi sbocchi professionali, e la laurea online di IUL ti offre le stesse possibilità di lavoro delle lauree tradizionali. Oggi infatti le lauree online sono ben viste dalle aziende, che anzi apprezzeranno il tuo impegno a migliorare le tue competenze professionali anche se lavori già.

Per aiutarti a migliorare le possibilità di lavoro, l’Italian University Line favorisce inoltre, durante il periodo di studi, l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro per mezzo di:

tirocini extracurriculari finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei propri studenti e neolaureati;

finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei propri studenti e neolaureati; un servizio di orientamento in uscita , rivolto ai laureandi e laureati al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro tramite le seguentiazioni di placement: incontri con le aziende/enti per promuovere attività di stage/tirocini; inserimento dei curricula dei laureati nella banca dati dell’Università accessibile alle imprese; una panoramica delle principali figure professionali alle quali si può accedere dai corsi di studio dell’Ateneo e dei legami tra formazione accademica e attività professionali; offerta di canali e di metodi di ricerca di opportunità di studio, lavoro e stage attraverso il servizio Placement di Ateneo; presentazione dei principali programmi di scambio culturale; giornata annuale dedicata al Career Day.

, rivolto ai laureandi e laureati al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro tramite le seguentiazioni di placement:

Università Telematica IUL: costi, prezzi e tasse

Vediamo ora in dettaglio quanto costa l’Università IUL, poiché il costo dell’Italian University Line varia in base al corso scelto:

per le lauree in Scienze motorie il costo IUL è di 2.500 € ;

il costo IUL è di ; per tutti gli altri corsi di laurea, i prezzi IUL vanno dai 1.800 € ai 2.200 €, a seconda del reddito individuale.

Altri costi da aggiungere alle tasse dell’Università IUL sono:

la marca da bollo di 16 euro da apporre sulle diverse domande che presenterai (immatricolazione, laurea, etc.);

di 16 euro da apporre sulle diverse domande che presenterai (immatricolazione, laurea, etc.); la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140 , che deve essere versata ad ogni inizio Anno Accademico di iscrizione;

, che deve essere versata ad ogni inizio Anno Accademico di iscrizione; per la domanda di laurea dovrai versare una quota di 70 euro comprendente la tassa pergamena e le spese di spedizione.

Il costo della laurea online IUL, per alcuni corsi di laurea, può essere ridotto se hai un reddito individuale (non ISEE) dichiarato inferiore ai 31.000 €, o se puoi attivare una delle convenzioni previste dall’Università. In ogni caso, sarà possibile rateizzare la retta.

Convenzioni e Borse di Studio dell’Italian University Line

Attivando una convenzione di Uni IUL è possibile accedere a una serie di riduzioni sulle tasse universitarie. Di seguito, ecco l’elenco completo delle convenzioni IUL attive per l’A.A.2020/2021:

ACSI- Associazione di Cultura Sport e Tempo libero

AGIDAE

Aib – Associazione Italiana Biblioteche

Associazione Nazionale Piccoli Musei

Athens School Italia

Basket Roma

Erickson

Formever Lab

GIone

Giunti Academy

ISV Group

Microsoft

Network GTC

Poliarte

Scuola di Roma Fund-raising.it

24Ore Business School

Tuttoscuola

Virgin Active

Inoltre, accedendo ad una delle borse di studio che IUL periodicamente assegna potrai avere un contributo da parte dell’Università per proseguire il tuo percorso di studi con un dottorato di ricerca.

Se vuoi informazioni maggiori sugli sconti e le modalità di accesso alle convenzioni IUL o alle borse di studio, compilando il form che trovi in questa pagina verrai contattato dai nostri esperti che ti aiuteranno gratuitamente a trovare la soluzione migliore per te.

Le sedi IUL: sede dell’università e sedi di esame

L’Italian University Line ha sede legale a Firenze in Via M. Buonarroti, 10, ma si appoggia per lo svolgimento degli esami alle sedi dell’Università degli Studi di Firenze, alle sedi territoriali INDIRE, a sedi convenzionate e a poli tecnologici, garantendo una presenza abbastanza capillare sul territorio italiano.

Le sedi di IUL nelle grandi città

Ecco le sedi d’esame IUL nelle grandi città:

IUL a Firenze : sede IUL: Via M. Buonarroti, 10 polo tecnologico: Via Cittadella 29 – Consorzio Zenit

: IUL a Roma : sede IUL: Via Guidubaldo del Monte, 54 polo tecnologico: Via Conca d’Oro, 221 – Athens School Italia

: IUL a Napoli : Via Guglielmo Melisurgo, 4

: Via Guglielmo Melisurgo, 4 IUL a Torino : Corso Vittorio Emanuele II, 70

: Corso Vittorio Emanuele II, 70 IUL a Milano: Viale Sarca 336/f, Edificio 16, Scala H (c/o Consorzio Farsi Prossimo)

Ci sono poi sedi d’esame convenzionate IUL in Italia nelle seguenti città:

IUL Venezia – Mestre Zelarino : Via Visinoni, 4/C (c/o FISM Veneto, Centro Cardinal Urbani)

: Via Visinoni, 4/C (c/o FISM Veneto, Centro Cardinal Urbani) IUL Santa Venerina (CT) : Via Aldo Moro (c/o IC Santa Venerina)

: Via Aldo Moro (c/o IC Santa Venerina) IUL Palermo : Via Tembien, 1 (c/o IC M. Buonarroti)

: Via Tembien, 1 (c/o IC M. Buonarroti) IUL Lecce : Via Michele De Pietro, 14 (c/o Liceo Scientifico C. De Giorgi)

: Via Michele De Pietro, 14 (c/o Liceo Scientifico C. De Giorgi) IUL Copertino (LE) : Via Regina Isabella (c/o IC “magistrato G. Falcone”)

: Via Regina Isabella (c/o IC “magistrato G. Falcone”) IUL Genova : Via Imperiale, 41 (c/o Associazione Consulta diocesana)

: Via Imperiale, 41 (c/o Associazione Consulta diocesana) IUL Avellino : Via dei Concilii, 1/A (c/o ITE Luigi Amabile)

: Via dei Concilii, 1/A (c/o ITE Luigi Amabile) IUL Chiusi (SI): Biblioteca Comunale, Piazza Vittorio Veneto 6

Trovi infine sedi di esame IUL presso i seguenti Poli Tecnologici di IUL:

IUL Salerno : Via Antonio Amato 20/22 – presso Perseo SpA Impresa Sociale

: Via Antonio Amato 20/22 – presso Perseo SpA Impresa Sociale IUL Mercato San Severino (SA) : Via Vincenzo Alfano 35 – presso CEIM sas

: Via Vincenzo Alfano 35 – presso CEIM sas IUL Reggio Calabria : Corso Garibaldi 106 – presso ISV Group

: Corso Garibaldi 106 – presso ISV Group IUL Cassino (FR) : Via G. Rossini 69 – presso Uniformatech

: Via G. Rossini 69 – presso Uniformatech IUL Elmas (CA) : Via Eligio Perucca 1 – presso IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna S.r.l

: Via Eligio Perucca 1 – presso IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Sardegna S.r.l IUL Nuoro : Via della Resistenza 71 – presso IAL

: Via della Resistenza 71 – presso IAL IUL Sassari : Via G. Prati 22-28 – presso IAL

: Via G. Prati 22-28 – presso IAL IUL Olbia : Via Galvani, 64 – presso IAL

: Via Galvani, 64 – presso IAL IUL Oristano : Via Cagliari 24 – presso IAL

: Via Cagliari 24 – presso IAL IUL Ozieri (SS) : Via Giusti 1 – presso IAL

: Via Giusti 1 – presso IAL IUL Potenza : Via Anzio 36 – presso Risorse S.r.l.

: Via Anzio 36 – presso Risorse S.r.l. IUL Ancona : Via Valle Miano, presso 41 ab

: Via Valle Miano, presso 41 ab IUL Foggia : Piazza Santa Chiara, 9 – presso Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura”

: Piazza Santa Chiara, 9 – presso Istituto Comprensivo “Santa Chiara – Pascoli – Altamura” IUL Palermo : Via Sammartino, 95 – presso Unione degli Assessorati alle Politiche Socio- sanitarie, dell’Istruzione e del Lavoro

: Via Sammartino, 95 – presso Unione degli Assessorati alle Politiche Socio- sanitarie, dell’Istruzione e del Lavoro IUL Vibo Valentia : Corso Vittorio Emanuele III, 123 – presso Athens School Italia

: Corso Vittorio Emanuele III, 123 – presso Athens School Italia IUL Catania: Corso Sicilia 64/A, 95138 – presso MTP srl

All’estero, IUL ha una sede d’esame a:

Dubai: c/o Società Dante Alighieri, Sheikh Zayed Road, 48 Burj

Piattaforma elearning IUL: recensione di portale e app

La piattaforma di e-learning dell’Università telematica IUL è basata su Moodle, un software open source sviluppato con la collaborazione di varie università, di aziende, di organizzazioni e di individui.

Moodle è un sistema caratterizzato da un’interfaccia user friendly e fullresponsive accessibile a tutti, non richiedendo alcuna conoscenza specifica o competenza tecnologica.

Attraverso questa piattaforma, IUL eroga la sua didattica e gestisce i servizi di interazione fra studente e docente ma anche fra studente e studente. Per ora, l’Università non ha invece implementato un’App nativa IUL.

Per potere accedere ai corsi erogati attraverso la piattaforma IUL, lo studente deve essere autenticato al sistema con le stesse credenziali utilizzate per il Portale IUL dello Studente GOMP e per altri servizi dell’Ateneo.

Il sito IUL ha una struttura abbastanza semplice, rendendo facile la sua consultazione, ma se ti serve aiuto per trovare le informazioni che cerchi non esitare a chiedere un consiglio direttamente ai nostri esperti tramite il form che trovi in questa pagina.

Come Funzionano le Lezioni dell’Università Online IUL

Vediamo ora come funziona la IUL nel concreto. Il modello formativo dell’Università Telematica degli Studi IUL è incentrato sulla flessibilità e la possibilità di personalizzare il proprio percorso in base alle proprie conoscenze ed esperienze pregresse. Le attività previste si compongono di:

Didattica Erogativa (DE): video-lezioni IUL; web-conference o sincroni (riunioni online con tutor e docenti); materiali di studio strutturati ai fini didattici e offerti in ambienti web di vario tipo;

(DE): Didattica Interattiva (DI) : interazioni tra studenti, docenti e tutor (FAQ e forum); interventi brevi da parte dei corsisti in forum, blog e wiki; e-tivity, individuali o collaborative, effettuate dai corsisti con relativo feedback (report; esercizi; studi di casi; problem solving; web-quest – indagini e ricerche di materiali web guidate dal docente; progetti; questionari o test in itinere);

: attività in presenza legate al tirocinio.

Esami IUL: come sono e dove si svolgono

Vediamo quindi gli esami della IUL come sono, rispondendo a due domande fondamentali:

Presso IUL come si svolgono gli esami ? Per ogni corso è previsto un esame finale in presenza presso una delle sedi dell’Ateneo. L’esame viene registrato per consentire all’Ateneo e all’autorità di vigilanza di controllare la regolarità dell’esame sostenuto;

? Per ogni corso è previsto un esame finale in presenza presso una delle sedi dell’Ateneo. L’esame viene registrato per consentire all’Ateneo e all’autorità di vigilanza di controllare la regolarità dell’esame sostenuto; Alla IUL, dove si fanno gli esami? La sede d’esami ordinaria è Firenze, ma gli esami dei corsi di laurea IUL possono essere svolti presso tutte le sedi dell’Università degli Studi di Firenze, nonché presso le sedi territoriali di Indire, o presso le sedi d’esame convenzionate e i poli tecnologici. Per gli esami fuori sede non sono previsti costi aggiuntivi, ed è possibile prenotarsi presso una specifica sede per ogni appello d’esame.

Per il periodo di emergenza COVID-19, IUL ha sospeso nelle regioni interessate dall’emergenza epidemiologica le sessioni d’esame in presenza relative ai corsi di laurea, master, 24 CFU, Corsi di formazione, Corsi di perfezionamento ed esami singoli, impegnandosi comunque a garantire la continuità delle attività attraverso collegamenti online o altre forme di comunicazione a distanza di volta in volta concordate con i soggetti coinvolti. Nessun cambiamento per le attività di formazione online che continuano ad essere erogate sulle piattaforme dell’Ateneo.

Dare la tesi con l’Università IUL: come funziona

Potrai dare la tua tesi IUL una volta conclusi gli esami di profitto e le attività di tirocinio. Il regolamento didattico ti offre la possibilità di elaborare un progetto con qualsiasi insegnamento del tuo corso di laurea. Anche se non è prevista alcuna tempistica precisa per la richiesta della tesi al relatore, ti consigliamo di muoverti per tempo per richiedere la tesi, visto che dovrai depositare il titolo del tuo elaborato presso la segreteria diversi mesi prima della sessione degli esami di laurea. La discussione della tesi è prevista sia per la laurea triennale che per quella magistrale.

Il servizio di Orientamento in itinere della IUL ti supporta anche in questa delicata fase del tuo percorso di formazione, organizzando dei seminari sulla preparazione della tesi di laurea e giornate di orientamento alle lauree magistrali.

L’Università IUL nelle Opinioni degli Studenti 2020

Trattandosi di un Ateneo molto piccolo è difficile trovare opinioni sulla IUL in rete. Abbiamo tuttavia raccolto di seguito le risposte ad alcune delle principali domande che sicuramente ti starai ponendo:

La IUL è una Università valida? Sicuramente sì dato che si tratta di un’Università riconosciuta dal MIUR;

dato che si tratta di un’Università riconosciuta dal MIUR; La IUL è affidabile? Sì : la qualità e l’affidabilità della didattica IUL sono state valutate positivamente dall’ANVUR che ne ha apprezzato in particolare la struttura del sistema di AQ (Assicurazione di qualità), la preparazione e competenza dei docenti sul modello formativo, sugli aspetti metodologici e sull’uso delle tecnologie informatiche e le strutture software;

: la qualità e l’affidabilità della didattica IUL sono state valutate positivamente dall’ANVUR che ne ha apprezzato in particolare la struttura del sistema di AQ (Assicurazione di qualità), la preparazione e competenza dei docenti sul modello formativo, sugli aspetti metodologici e sull’uso delle tecnologie informatiche e le strutture software; La IUL è una buona Università? Anche in questo caso la risposta è affermativa: ti basti sapere che il corpo docente è costituito da professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e da ricercatori di Indire, oltre che da esperti nei vari ambiti disciplinari.

Le recensioni sulla IUL presenti in rete, a chi chiede “cosa ne pensate della IUL?”, confermano che si tratta di un’Università ottima per chi lavora. Molti commenti sulla IUL sottolineano la disponibilità personale di segreteria, tutor e docenti e la qualità del materiale didattico offerto. Qualcuno dichiara anche che con la preparazione offerta dalla laurea IUL è abbastanza facile trovare lavoro.

Università Telematica IUL: contatti e segreteria

Contatti dell’Università IUL (studenti già attivi):

indirizzo: Via M. Buonarroti, 10 50122 Firenze

tel: + 39 055 2380568

fax: + 39 055 2380395

Segreteria IUL (studenti già attivi):

email: segreteria@iuline.it

Iscrizione all’Università IUL: quando e come iscriversi

Alla IUL quando bisogna iscriversi? Le iscrizioni ai percorsi di laurea IUL sono aperte tutto l’anno.

Alla IUL come funziona l’immatricolazione e il pagamento? Per iscriverti all’Università Telematica degli Studi IUL dovrai registrarti alla piattaforma Gomp e seguire la procedura indicata, inserendo dati anagrafici, dichiarazione dei redditi ed eventuali invalidità da riconoscere. Terminata la procedura, dovrai poi stampare la domanda, compilarla in tutte le sue parti, firmarla ed inviarla per posta all’Università, allegando il contratto dello studente e la marca da bollo.

Per il pagamento dell’Università IUL potrai poi scegliere tra: PagoPA, C-BILL, PayPal, carta di credito, bonifico o carta del docente.

Per ricevere assistenza nella procedura di immatricolazione puoi chiedere un aiuto gratuito da parte dei nostri esperti compilando il form in questa pagina.

Riconoscimento CFU presso IUL: come funziona a IUL il recupero crediti

All’Università IUL il recupero dei crediti sarà basato sulla piattaforma Gomp, previa registrazione. Una volta fatto accesso potrai profilare il curriculum e richiedere il riconoscimento dei CFU all’Università Telematica IUL per valorizzare la tua carriera universitaria pregressa e/o esperienze lavorative coerenti con il percorso che hai intenzione di intraprendere.

Per avere assistenza gratuita compila il form in questa pagina e i nostri esperti ti aiuteranno a compilare e strutturare i tuoi dati in modo da farti riconoscere il maggior numero possibile di CFU, così da abbreviare il percorso verso la tua laurea IUL.