La Classe di Laurea LM-57 Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua è un percorso pensato per chi o al conseguimento del diploma o in una seconda fase, magari per rilanciare la propria carriera, ha il desiderio di investire in un corso che si concentri sul percorso didattico. Si tratta di una laurea riconosciuta dal MIUR e valido per sostenere concorsi pubblici ed essere assunti nelle aziende del settore formativo. In questa guida ti parleremo della laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua delineandone i tratti caratteristici e permettendoti di capire poi dove potrai andare ad esercitare la professione dei tuoi sogni.

Al termine dell’articolo troverai un form da compilare con i tuoi dati per essere, eventualmente, ricontattato a titolo gratuito e senza alcun tipo di impegno da uno degli esperti di AteneiOnline. A lui potrai porre tutte le domande di cui hai bisogno per decidere e poi chiedere aiuto in fase di immatricolazione.

Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM-57 nelle Università Online

La laurea magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua online (LM-57) viene erogata dall’Università Telematica IUL con un curriculum in Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali; tutti i dettagli sono riportati in questa tabella:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Area di studio Ateneo Costo Iscrizione agevolata Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali Scienze della Formazione IUL Da € 1.816 a € 2.216 richiedi info Piano di Studi

I vantaggi di intraprendere questo tipo di percorso sono davvero numerosi:

L’offerta formativa è consolidata da anni di esperienza: tutte le università telematiche sono monitorate dall’ANVUR, un ente pubblico che ogni anno ne analizza le caratteristiche mettendone in luce le criticità

Si tratta di facoltà a numero aperto: non dovrai sostenere alcun test d’ingresso per accedere

Sono perfette università per studenti lavoratori: le lezioni non hanno obbligo di frequenza e puoi dedicati alla tua professionalizzazione mentre ti stai ancora formando

I costi delle università online non sono fissi ma subiscono delle variazioni e delle scontistiche grazie ad un sistema di convenzioni siglato dagli atenei stessi

Risparmi sull’acquisto dei libri e degli spostamenti: tutta l’attività didattica si svolge online e i materiali didattici vengono fornite dall’ateneo

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno: puoi immatricolarti in qualsiasi momento online senza dover pagare penali o dover considerare tasse aggiuntive

Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM-57: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi della Classe di Laurea LM-57 Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua online sono molteplici. Con questo titolo potrai diventare:

Giornalista

Consulente pedagogico nelle agenzie e nei servizi educativi

Responsabile delle risorse umane in aziende nazionali e internazionali

Consulente nella progettazione e gestione di interventi nelle istituzioni scolastiche e nei servizi in campo educativo e formativo

Impiegato nella pubblica amministrazione

Consigliere di orientamento; progettista e coordinatore di ricerche di interventi educativi e formativi

Organizzatore di eventi didattici e formativi

Progettista e coordinatore pedagogico in contesti di giustizia minorile

La Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua online ti permette anche di partecipare al concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Nel prossimo paragrafo ti parleremo delle classi di concorso dedicate per approfondire più da vicino qual è l’inter corretto per intraprendere questo tipo di professione.

Al termine, troverai un form dove inserire i tuoi dati per richiedere costi e informazioni aggiuntive al team di esperti di AteneiOnline. Non esitare: chiedere è gratis e il tuo futuro vale molto più di questo!

Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua LM-57: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Le classi di concorso per l’insegnamento a cui si può accedere con la Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57) sono:

A-18 (ex A036 ) – Filosofia e Scienze umane

– Filosofia e Scienze umane A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052 ) – Filosofia e Storia

– Filosofia e Storia A-74 (ex A083 A084 ) – Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena

– Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena A-77 (ex A090 ) – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

– Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 (ex A091 ) – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

– Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 (ex A092 ) – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

– Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca A-80 (ex A093 ) – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 (ex A094 ) – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-84 (ex A097 ) – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

– Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 (ex A098 ) – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

Vuoi saperne di più? Compila il modulo che trovi di seguito per richiedere maggiori informazioni!