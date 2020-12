La laurea in scienze turistiche online è un percorso di studio che fornisce ai suoi studenti le competenze umanistiche ed economico-aziendali necessarie per affrontare le problematiche in tema turistico sia con lo spirito manageriale, sia con la necessaria conoscenza delle risorse culturali presenti sul territorio.

Scienze turistiche a distanza è un corso di laurea che ti permette una molteplicità di alternative. Il grande vantaggio del frequentare una facoltà come scienze del turismo online è che puoi dare subito avvio alla tua carriera lavorativa. Mentre procedi a dare gli esami puoi esercitare una professione e fare velocemente carriera. La laurea a distanza in scienze del turismo garantisce la formazione degli studenti nella conoscenza delle lingue straniere, sia in forma scritta che orale, e dell’informatica di base. In un mercato sempre più globale l’attenzione prestata alle lingue e alle nuove tecnologie diventa un aspetto fondamentale.

La laurea on line in scienze del turismo apre a moltissime opportunità lavorative. Ci permette, infatti, di operare sia nel settore del turismo che in quello digitale e in alcuni casi, con un opportuno approfondimento specialistico anche in quello economico. Studiare scienze turistiche alla telematica è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire: il materiale didattico è erogato in modalità e-learning, in modo che ogni studente possa decidere di studiare in qualsiasi momento della sua giornata (mentre è in pausa al lavoro, sul tram, prima di andare a dormire). Puoi seguire le lezioni quando vuoi e non andare mai in facoltà se non per sostenere gli esami.

In questo particolare momento storico, poi, anche le prove vengono sostenute online. Tutte le Università Telematiche sono riconosciute dal Miur e monitorate dall’Anvur; l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Si tratta di un ente pubblico della Repubblica Italiana, vigilato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che ogni anno esprime valutazioni sui singoli atenei mantenendo in questo modo il livello qualitativo molto alto.

Scienze Turistiche nelle Università Telematiche Italiane

Scienze Turistiche nell’università telematica è un corso che può essere approfondito solo in fase triennale. Negli ultimi anni all’interno delle università online scienze del turismo è stato uno fra i percorsi più scelti e apprezzati. Studiare Scienze Turistiche online oggi vuol dire iscriversi presso uno dei seguenti Atenei:

Le facoltà di Scienze del Turismo online sono riconosciute Miur: conseguire un titolo alla facoltà di Scienze Turistiche on line vuol dire avere un documento a tutti gli effetti valido (come quello di qualsiasi università frontale.

Corsi di Laurea Online in Scienze Turistiche: i Corsi disponibili

I corsi di laurea online in Scienze del Turismo sono principalmente tre:

Il Corso di Laurea Triennale Online in Scienze Turistiche di Unipegaso;

di Unipegaso; Il Corso di Laurea Triennale Online in Scienze del Turismo di Universitas Mercatorum;

di Universitas Mercatorum; Il Corso di laurea in Scienze dell’Economia Aziendale, indirizzo “Economia delle aziende turistiche: un corso di laurea triennale in Economia aziendale che privilegia il comparto turistico e la promozione turistico-culturale presso Unitelma.

I corsi di laurea in Scienze del Turismo online hanno una vasta offerta formativa che permette di lavorare già durante o dopo aver terminato tre anni di studi e aver ottenuto il titolo.

Il corso di laurea in Scienze Turistiche online può essere approfondito attraverso questi tre percorsi diversi tra loro, se poi il desiderio dovesse spingervi verso l’approfondimento e doveste decidere di optare per una laurea specialistica potrete sempre chiedere il trasferimento presso un’università tradizionale.

Tutte le università telematiche sono riconosciute dal Miur come le università frontali: motivo per cui non avrete poi nessun problema nel proseguire con un percorso di studi vecchio stampo.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo l’analisi delle lauree triennali in scienze del turismo; se poi dovessi avere la curiosità di approfondire l’argomento, per capire anche come avviene il riconoscimento cfu nel passaggio, non dovrai far altro che compilare il form al termine della guida per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da un nostro esperto.

Lauree Triennali in Scienze Turistiche: corsi di Laurea Online

Il corso di laurea triennale in Scienze Turistiche (L-15), come anticipato nei paragrafi precedenti, può essere seguito presso i seguenti atenei:

Unitelma

Unipegaso

Universitas Mercatorum

Il corso di laurea triennale in Scienze dell’Economia Aziendale con indirizzo turistico, erogato dall’Unitelma, si propone di formare coloro che intendono intraprendere carriere gestionali e direttive, o come professionisti e consulenti, nell’ambito della gestione di quel tipo di azienda. Il laureato potrà lavorare come libero professionista nelle piccole e medie imprese e avere ruoli di supporto nell’ambito della direzione aziendale. Potrà chiaramente lavorare come consulente esperto in analisi delle risorse culturali per il turismo e nell’organizzazione, gestione e valutazione di servizi per il turismo.

Il corso di laurea triennale in Scienze Turistiche di Unipegaso mira a fornire strumenti di base di carattere economico, giuridico, manageriale, sociale e culturale, utili a tale scopo; oltre che a impartire una formazione utile ad abilitare i partecipanti a comunicare in lingue straniere, sia in forma scritta che orale, e a conoscere l’informatica di base.

Infine Il corso di laurea triennale in Scienze del Turismo di Universitas Mercatorum si propone di far ottenere ai suoi studenti competenze professionali di carattere pratico acquisite tramite lo studio di discipline di carattere economico e gestionale e mediante tirocini formativi e di orientamento e stages presso strutture convenzionate, nel corso dei quali gli studenti, sotto la guida e la responsabilità dei docenti e di personale selezionato, potranno intraprendere un percorso di avvicinamento alle problematiche lavorative del settore, inserendosi velocemente sul mercato del lavoro.

Non esiste al momento un percorso magistrale in Scienze del Turismo ma non è escluso che già a partire dai prossimi anni, considerato il crescente interesse per il settore, non possa essere inserito nel piano didattico di una delle università telematiche sopracitate.

Nel frattempo se desideri proseguire gli studi è possibile, tramite la pratica di riconoscimento cfu, chiedere il passaggio ad università frontale oppure scegliere uno dei master messi a disposizione dalle università telematiche in tema turismo. Per saperne di più compila il form online che trovi al termine della pagina.

Scienze del Turismo Piano di Studi: com’è strutturato?

Il Piano di studi di Scienze Turistiche di Unipegaso si compone di moltissime materie in tema:

Diritto Privato, dei Consumatori e degli Utenti del Turismo IUS/01

Istituzioni di diritto pubblico, dell’ambiente e dei beni culturali IUS/09

Geografia M-GGR/01

Sociologia del turismo SPS/07

Lingua Inglese L-LIN/12

Economia politica SECS-P/01

Sistemi informatizzati ING-INF/05

Economia aziendale SECS-P/07

Diritto commerciale e delle imprese turistiche IUS/04

Lingua francese (L-15 – Scienze del turismo) L-LIN/04

Psicologia sociale M-PSI/05

Storia dell’architettura ICAR/18

Teorie e tecniche della comunicazione L-ART/07

Diritto privato comparato ed uniforme IUS/02

Prova di abilita’ informatica INF/01

Lingua francese (L-15 – Scienze del turismo) L-LIN/04 5

Diritto dei contratti turistici IUS/01 15

Lingua Cinese

Diritto dei contratti turistici

Storia e cultura della Cina

Scienze del Turismo di Universitas Mercatorum ha questo piano di studi:

Economia Internazionale Secs-P/01

Destination Management Secsp08

Geografia Economica Mggr02

Economia Aziendale Secsp07

Diritto Privato Ius01

Diritto Del Lavoro Ius07

Organizzazione E Risorse Umane Secs-P/10

Economia Dei Territori E Del Made In Italy Agr01

Diritto Commerciale Ius04

Statistica Economica Del Turismo Secs-S/03

Programmazione E Controllo Delle Imprese Turistiche Secsp07

Storia Dell’arte Contemporanea Lart03

Sociologia Dei Processi Economici Sps/09

Comunicazione E Nuovi Media Lart06

Brand Management Secsp08

Diritto Pubblico Ius09

Lingua Inglese L-Lin/12

Abilità Informatiche E Telematiche

Produzione E Logistica Di Beni E Servizi

Lingua Spagnola L-Lin/07

Il curriculum turistico di Unitelma, infine, si compone di questi esami da sostenere:

Economia politica per il turismo SECS-P/01

Economia aziendale I SECS-P/07

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08

Metodi quantitativi per la gestione aziendale SECS-S/06

Statistica SECS-S/01

Diritto Privato IUS/01

Diritto del turismo e governo del territorio IUS/10

Economia Aziendale II SECS-P/07

Marketing turistico SECS-P/08

Statistica per il turismo SECS-S/03

Diritto Commerciale IUS/04

Economia del turismo – corso avanzato SECS-P/06

Organizzazione delle impr turistiche SECS-P/10

Tecnologia dei cicli produttivi SECS-P/13

Politica Economica SECS-P/02

Digital marketing per il turismo SECS-P/08

Sistemi di elab delle informazioni ING-INF/05

Le materie delle varie facoltà di Scienze del Turismo sono abbastanza diverse e questo ci dà la possibilità, attraverso il piano di studi di scoprire qual è la facoltà più adatta a noi. Nel prossimo paragrafo scopriremo quali sono i costi per conseguire la laurea online.

Costi laurea online Scienze del Turismo: quali sono?

La laurea online in Scienze Turistiche ha costi diversificati. Il costo dell’Unitelma oscilla tra i 2100 e i 2500€. Il costo della laurea triennale Unitelma è di 2.100 € all’anno (pagabili in due rate, da 650 € e 1.450 €); la prima rata (sempre di 650 €) deve essere versata all’atto dell’immatricolazione all’anno accademico; la seconda rata (pari alla restante parte) dovrà essere invece versata entro i successivi 90 giorni dalla data di immatricolazione.

A questa cifra andrà aggiunto il costo della tassa regionale per il diritto allo studio, di € 140 per ogni Anno Accademico di iscrizione; il contributo di 300 € una tantum per il conseguimento titolo e rilascio della pergamena, da versare prima della seduta di laurea.

Scienze Turistiche di Unipegaso è una laurea online che ha costi che oscillano intorno ai 3.000€ per ogni anno accademico (in base ad eventuali convenzioni attivabili). Dovrai inoltre in ogni caso versare all’Unipegaso 120 € una tantum come contributo per le procedure di iscrizione e rilascio del libretto universitario.

Vi sono poi tasse relative ai servizi allo studente, pari a 282 €, da pagare annualmente. Va considerata anche la tassa regionale (140€), la domanda di ammissione alla prova finale di laurea (120 €), la richiesta per rilascio della pergamena del diploma di laurea (170 €). Presso Unipegaso, tuttavia, sono disponibili moltissime convenzioni e borse di studio che permettono di abbassare sorprendentemente i costi.

La laurea in Scienze del Turismo online di Universitas Mercatorum, infine, ha costi che oscillano dai 1500€ ai 4.000€ per anno accademico, in base al tipo di corso scelto o alla eventuale convezione attivabile.

Oltre alla retta annuale, dovrai versare all’Universitas Mercatorum le tasse relative al bollo e ai diritti di segreteria, pari a euro 50,00 annui, oltre alla solita tassa regionale di €140.

Infine, se vorrai sostenere gli esami in una sede d’esami diversa da quella ordinaria di Roma, dovrai pagare a Mercatorum una “tassa d’esami fuori sede” pari ad € 150.

I costi laurea in Scienze turistiche online sono molto vari e bisogna operare una scelta molto ponderata, anche se possono essere abbattuti conoscendo tutte le convenzioni attive presso le singole università. Per saperne di più compila il form che trovi al termine della guida.

Sbocchi lavorativi Scienze Turistiche

Gli sbocchi lavorativi di Scienze Turistiche offrono un ampio spettro di professioni nel settore turistico, con specifica indicazione del turismo culturale che è risorsa importante del territorio in cui il corso si colloca, ma non limitatamente ad esso.

Scienze del turismo offre sbocchi lavorativi per permettono di esercitare professioni nell’ambito di strutture recettive, cooperative di servizi, agenzie di viaggio, tour operators, agenzie di eventi, parchi, aziende agrituristiche.

La laurea triennale in Scienze Turistiche offre sbocchi lavorativi che permettono di impiegarsi come libero professionista nelle piccole e medie imprese e avere ruoli di supporto nell’ambito della direzione aziendale. Il laureato potrà inoltre lavorare come consulente esperto in analisi delle risorse culturali per il turismo e nell’organizzazione, gestione e valutazione di servizi per il turismo.

Con la laurea in Scienze del Turismo puoi diventare:

Animatore turistico;

Guida ed accompagnatore turistico;

Tecnico delle attività ricettive ed assimilati;

Organizzatore di convegni e ricevimenti;

Organizzatore di fiere ed esposizioni.

Scopriamo ora insieme dove è possibile studiare Scienze Turistiche online in Italia.

Scienze del Turismo Online in Italia

Scienze del Turismo Online a Roma: sedi e atenei online

Scienze del Turismo a Roma può essere studiato presso Unitelma, Unipegaso e Universitas Mercatorum.

Unitelma Roma ha due sedi:

Una sede centrale in viale Regina Elena , 295;

Una sede d’esame presso l’Istituto San Pio X, in via degli Etruschi, 36.

Università Pegaso Roma ha invece più sedi:

Una amministrativa presso Palazzo Bonadies Lancellotti, in via di S. Pantaleo, 66;

Una a Palazzo Falletti in via Panisperna, 207;

Una Palazzo Romani, Corso della Repubblica, 253, Velletri (RM).

Mercatorum Roma ha due sedi:

Una sede legale: Piazza Mattei 10;

Una sede d’esame: Unioncamere – Piazza Sallustio, 21.

Scienze del Turismo Online a Milano: sedi e atenei online

Scienze Turistiche a Milano può essere studiato presso Unitelma, Unipegaso e Universitas Mercatorum.

Unitelma Milano si trova in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI); Unipegaso Milano è presente con una sede d’esame presso Palazzo Durini, in via Santa Maria Valle, 2 e Mercatorum Milano ha una sola sede d’esame in Palazzo Durini a Via Santa Maria Valle, 2.

Scienze del Turismo Online a Torino: sedi e atenei online

Scienze Turistiche a Torino può essere studiato presso Unitelma, Unipegaso e Universitas Mercatorum.

Unitelma Torino si trova in via Treviso 12; UniPegaso Torino a Palazzo di San Martino di San Germano, Piazza Castello, 99, Mercatorum Torino è presente con una sede d’esame presso Ascom Confcommercio – Via Andrea Massena 20.

Scienze del Turismo Online a Napoli: sedi e atenei online

Scienze del Turismo a Napoli può essere studiato presso Unitelma, Unipegaso e Universitas Mercatorum.

Unitelma Napoli la trovi presso il Campus Città del Sapere, Spazio “Off Screen”, Corso Secondigliano 11, 80144 Napoli;

UniPegaso, invece, a Napoli ha varie sedi:

Una amministrativa presso il Centro Direzionale Isola F2;

Una di rappresentanza presso i Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48;

Una sede d’esame a San Giorgio a Cremano Villa Vannucchi Corso Roma 43/47 – 80046 – San Giorgio a Cremano (NA);

Ci sono anche per i fuori sede: il Complesso Museale di Santa Chiara in via Santa Chiara, 49/c; il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44; il Campus Principe di Napoli in va Salvatore Di Giacomo, 8, Agerola (Na);

Infine Mercatorum Napoli ha sede d’esame presso la Camera di Commercio – Borsa Merci di Napoli – Corso Meridionale 58.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze Turistiche?

Non esiste un’università migliore per il percorso di Scienze Turistiche: sono tutte riconosciute dal Miur e ritenute valide dall’Anvur. Ogni università è diversa e tarata sulle esigenze degli studenti.

Unitelma è particolarmente apprezzata non solo perché offre l’indirizzo turismo all’interno di un percorso più canonico, quello economico, ma anche perché recluta tutti i suoi docenti con concorso pubblico e li retribuisce nella stessa misura delle altre università pubbliche.

L’efficienza e la qualità dei servizi agli studenti sono inoltre assicurati da una squadra di personale tecnico-amministrativo gestito con lo stesso Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro previsto dalle altre università pubbliche; il fatto che si appoggi ad un grande ateneo riconosciuto per la sua validità in tutto il Paese è sicuramente un aspetto da considerare nella scelta finale.

Unipegaso è ugualmente apprezzata come una delle migliori università online: per alcuni il grande vantaggio consiste nel fatto che l’esame è a crocette. Gli studenti sono in realtà divisi tra chi li ritiene facili e chi pensa che richiedano un impegno aggiuntivo per poter ottenere votazioni alte; tra chi li ritiene un metodo d’esame più oggettivo rispetto alle domande a risposta aperta valutate più soggettivamente dai docenti.

I commenti sull’Universitas Mercatorum sono positivi e rimarcano l’attenzione dell’Ateneo verso il cambiamento e l’innovazione, il che garantisce un’ottima preparazione al mondo del lavoro. Gli stage curriculari indirizzano gli studenti già verso le strutture dove potrebbero lavorare: un grande vantaggio per chi desidera di inserirsi presto nel mondo del lavoro.

Ora hai tutti gli elementi per valutare quale sia la migliore università online se vuoi studiare scienze turistiche online.