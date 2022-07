Classe di Laurea L-15 Triennale in Scienze del Turismo

La classe di laurea triennale L-15 in Scienze del turismo online è il percorso ideale per chi sogna un futuro nel settore viaggi e promozione del territorio. Nonostante il calo di investimenti dovuto alla pandemia, le iscrizioni non sono affatto calate e si registra anche in termini impiegatizi una buona ripresa. I dati nei prossimi mesi non potranno che crescere.

La laurea triennale online in Scienze del Turismo favorisce l’acquisizione sia di competenze statistico-economiche che linguistico-culturali. Gli sbocchi lavorativi nel mondo del turismo sono davvero moltissimi e permettono ai laureati di mettersi alla prova sul campo molto velocemente, operando in imprese turistiche ed enti culturali, lavorando attivamente anche come manager o responsabili marketing. Si tratta di un settore in evoluzione costante, dove è bene impegnarsi non solo nell’acquisizione delle competenze ma anche negli aggiornamenti che vengono periodicamente erogati. In questa guida ti parleremo proprio della classe di laurea triennale L-15 in Scienze del turismo online, lasciandoti al termine un form per inserire i tuoi dati per essere ricontattato, se lo vorrai, da uno degli esperti di AteneiOnline per avere tutte le delucidazioni di cui hai bisogno.

Scienze del Turismo L-15 nelle Università Online

La classe di laurea triennale L-15 in Scienze del turismo online viene erogata da eCampus e Unipegaso. In questa tabella trovi tutte le caratteristiche e differenziazioni:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Una considerazione, infine, merita la scelta di chi predilige le università per studenti lavoratori, anche conosciute come università telematiche; questi atenei propongono una formazione continua: i materiali didattici sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono facoltà a numero aperto, senza cioè alcun test d’ingresso. Puoi iscriverti in qualsiasi momento dell’anno e iniziare a formarti fin da subito, accedendo ad una piattaforma di e-learning semplice e a prova di qualsiasi tipo di utente.

Risparmierai sui costi dei libri e degli spostamenti e otterrai un titolo di studio riconosciuto dal MIUR e apprezzato dalle aziende proprio perché è spesso sinonimo non solo di competenza nozionistica ma anche pratica. Moltissimi studenti, infatti, scelgono questi atenei perché ti offrono la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente gestendo il tuo tempo come più ritieni opportuno. Scopriamo ora insieme quali sono gli sbocchi lavorativi previsti per la classe di laurea triennale L-15 in Scienze del turismo online e cosa devi fare per avervi accesso.

Scienze del Turismo L-15: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi previsti per la classe di laurea triennale L-15 in Scienze del turismo online sono moltissimi. Con Scienze del Turismo Online puoi diventare:

Giornalista del territorio

Giornalista Enogastronomico

Hr

Animatore turistico

Guida e accompagnatore turistico

Impiegato nel settore del marketing turistico

Pr e organizzatore di eventi turistici

Consulente di viaggi

Organizzatore di fiere ed esposizioni

Esperto di comunicazione turistica (presso amministrazioni pubbliche o agenzie pubblicitarie)

Impiegato in aziende internazionali

Traduttore

Travel Blogger

Meeting planner

Seo

Sem

Digital Marketer

Party manager

Travel Influencer

Una delle opzioni più scelte da chi intraprende il percorso online in Scienze del Turismo è l’insegnamento. Non ti basterà la laurea triennale, ma dovrai impegnarti ulteriormente con un percorso magistrale e poi sostenere un concorso per l’abilitazione all’insegnamento per alcune specifiche classi di concorso. Avrai anche bisogno di acquisire 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche ma poi per te si spalancheranno le porte dell’aula, un obiettivo che molti inseguono. Nel prossimo paragrafo ti parleremo delle classi di concorso per capire insieme tutti i requisiti necessari per intraprendere questo tipo di carriera professionale.

Scienze del Turismo L-15: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Per diventare insegnante, lo abbiamo detto, la laurea triennale non basta. Occorre proseguire gli studi con una laurea magistrale: la naturale prosecuzione è la Classe di laurea LM-49 in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici che però attualmente non è disponibile in modalità online. Se si vuole rimanere all’interno dell’offerta formativa delle università telematiche, un’ottima soluzione è rappresentato dalla Classe di laurea LM-77 in Scienze Economico-Aziendali.

A seconda della magistrale conseguita, è possibile accedere alle seguenti classi di concorso:

A-21 (ex A039 ) – Geografia

– Geografia A-45 (ex A017 ) – Scienze economico-aziendali

– Scienze economico-aziendali A-46 (ex A019 ) – Scienze giuridico-economiche

La classe di laurea triennale L-15 in Scienze del turismo online è comunque molto richiesta, quindi non è escluso che possa esserci presto anche un proseguimento magistrale ad hoc. Se qualche punto della nostra narrazione sulla laurea triennale L-15 in Scienze del turismo online non ti è chiaro, compila il form che segue e inserisci i tuoi dati personali per essere ricontattato subito da uno degli esperti di AteneiOnline che risponderanno alle tue domande e ti aiuteranno nelle pratiche di immatricolazione e riconoscimento crediti.