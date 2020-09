Laurea Online in Filologia: Università Telematiche, Corsi, Costi e Dettagli

La laurea in Filologia online è un titolo di studio tra i più affascinanti e dall’alto profilo intellettuale che offre l’opportunità di raggiungere una approfondita formazione metodologica, storica e critica negli studi linguistici, filologici e letterari di oggi e di ieri. Studiare Filologia a distanza consente di acquisire le competenze necessarie ad operare nei settori della ricerca, dell’istruzione, dell’elaborazione e della diffusione dei prodotti culturali.

I corsi di laurea in Filologia online sono disponibili presso due Atenei telematici riconosciuti dal MIUR: eCampus e UniMarconi. La laurea in Filologia telematica conseguita presso queste due Università online ha il medesimo valore legale di quella conseguita presso una Università tradizionale. L’unica differenza sarà quella di studiare quando vuoi, dove vuoi, in modo flessibile e adeguato ai tuoi tempi e le tue esigenze, di lavoro, di famiglia o di qualunque altro genere. Puoi inoltre decidere di iscriverti in qualsiasi momento dell’anno, perché le immatricolazioni presso le Università telematiche sono sempre aperte, a differenza di quanto avviene in quelle frontali.

Filologia online rientra tra i corsi di laurea dell’area umanistica e si tratta di una laurea magistrale in Filologia Moderna on line (classe LM-14) presente nell’offerta formativa delle università telematiche sin dal 2008.

I corsi di laurea magistrale che afferiscono alla classe della Filologia Moderna (LM-14) consentono di acquisire competenze di ricerca in ambito filologico-letterario e linguistico, attraverso uno studio maturo e consapevole dei saperi riferiti all’italianistica nelle diverse articolazioni, della teoria della letteratura, della storia della cultura, delle discipline storico-filosofiche e dell’informatica applicata alle scienze umanistiche.

Per l’accesso al corso di laurea magistrale in Filologia Moderna (LM-14) sono richieste conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali della laurea in Filosofia o della lauree in Lettere. Quest’ultima viene proposta online dagli stessi due Atenei che propongono la laurea magistrale online in Filologia Moderna, offrendoti la possibilità di seguire un percorso universitario unico.

Conseguire la laurea a distanza in Filologia Moderna apre le porte a sbocchi professionali di elevata responsabilità in attività connesse ai settori dei servizi e degli istituti di cultura e di ricerca, pubblici che privati, in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali, in centri culturali, case editrici, redazioni giornalistiche,istituzioni specifiche, come archivi di stato, biblioteche, sovrintendenze, centri culturali, fondazioni; organismi e unità di studio presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, sia italiane che straniere.

Filologia nelle Università Telematiche Italiane

Come già anticipato nel precedente paragrafo, potrai trovare i corsi di laurea in Filologia online presso i seguenti Atenei telematici:

Si tratta in entrambi i casi di facoltà di Filologia online riconosciute dal MIUR, con una buona qualità della didattica, comprovata dal giudizio positivo dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), che periodicamente valuta la didattica degli Atenei ai fini dell’accreditamento da parte del Ministero.

L’Università Guglielmo Marconi ha attivato questo corso di laurea in Filologia Online nell’anno accademico 2008/2009. mentre all’Università telematica eCampus, il corso è stato attivato nell’a.a. 2014/2015.

Nelle sezioni successive di questa guida entriamo nel dettaglio della facoltà di Filologia on line: continuando a leggere troverai tutte le informazioni che cerchi per capire dove poter studiare Filologia online e quale Università online di Filologia si adatta meglio alle tue esigenze in base ai piani di studi proposti, i costi e le sedi d’esame.

Corsi di laurea online in Filologia: i corsi disponibili

I corsi di laurea in Filologia online attualmente disponibili sono:

Laurea in Filologia e Letterature Moderne (Unimarconi)

Filologia e Letterature Moderne (eCampus)

Entrambi i corsi di laurea afferiscono alla classe di laurea magistrale in Filologia Moderna on line (classe LM-14)

A dare accesso alla laurea magistrale in Filologia Moderna online, con il conseguente riconoscimento dei CFU pregressi, sono le seguenti classi di laurea triennale:

Filosofia (L‐5);

Lettere (L-10).

Nei corsi di laurea online di primo livello che danno accesso ai corsi di laurea in Filologia online si studiano principalmente materie che forniscono:

una solida formazione di base, metodologica e storica, negli studi linguistici, filologici e letterari;

una conoscenza della storia del pensiero filosofico e scientifico dall’antichità ai nostri giorni;

padronanza della terminologia e dei metodi riguardanti l’analisi dei problemi, le modalità argomentative e l’approccio dei testi (anche in lingua originale) e un adeguato avvio nell’uso degli strumenti bibliografici;

competenze nelle problematiche dell’etica applicata;

capacità di utilizzare, efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;

competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;

padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza.

Durante i corsi di laurea online in Filologia moderna magistrali (LM-14) verranno approfondite queste conoscenze e si acquisiranno nuove competenze arrivando a possedere anche basi teoriche delle problematiche emergenti dai nuovi canali della trasmissione dei testi contemporanei e una conoscenza specialistica di specifiche lingue e letterature del medioevo e dell’età moderna e contemporanea. Il corso di laurea in Filologia online LM-14 si pone l’obiettivo di formare professionisti in grado di svolgere attività lavorative che richiedano specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con il percorso didattico intrapreso.

Lauree Triennali in Filologia online

Per poter accedere alla laurea in Filologia Online, bisogna necessariamente passare per un corso di laurea triennale afferente a una delle seguenti classi di laurea:

Filosofia (L‐5);

Lettere (L-10).

Il sistema universitario italiano non prevede, infatti, un corso di laurea triennale in Filologia, ma solo magistrale. In questo caso sia eCampus che UniMarconi prevedono dei corsi afferenti alla classe di laurea L-10, in modo da potersi iscrivere dopo la triennale, al corso di laurea in Filologia.

Presso eCampus ci si può iscrivere al corso di laurea triennale in Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo (L-10) che prevede tre curricula:

Artistico, Audiovisivo e dello spettacolo – LAMA19 – Ord. 2019

Comune – PDS0-2019 – Ord. 2019

Letterario – LAML19 – Ord. 2019 ​

L’obiettivo è quello di formare professionisti capaci di inserirsi nel campo del giornalismo, dell’editoria e della comunicazione radiofonica e televisiva, nell’organizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli con finalità culturali, nelle pubbliche relazioni, nella ricerca in campo etno-musicologico e folklorico e nell’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza.

L’Università telematica UniMarconi propone un corso di laurea in Lettere (L-10) indirizzato al proseguimento degli studi in un corso di laurea magistrale, come la laurea in Filologia online e prevede i seguenti curricula:

Lettere (Piano Istituzionale)

Orientamento ad indirizzo Classico

Orientamento ad indirizzo Lingue Moderne

Orientamento ad indirizzo Cinematografico e Televisivo (Cinematic Arts, Film and Television Production)

Il corso mira a fornire le conoscenze e le capacità applicative acquisite per un possibile inserimento in settori professionali che richiedono una piena padronanza, orale e scritta, della lingua italiana, una solida formazione di base di tipo umanistico e competenze per inquadrare correttamente prodotti e servizi culturali.

Lauree Magistrali in Filologia online

I corsi di laurea magistrale in Filologia online (LM-14) offerti dalle Università telematiche sono:

Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne (eCampus)

Laurea Magistrale in Filologia e Letterature Moderne (UniMarconi)

L’università telematica eCampus ti consente di prendere la laurea magistrale in Filologia online, iscrivendoti al corso di Filologia Moderna (LM-14) della facoltà di Lettere. Si tratta di un corso di laurea specialistica online in Filologia Moderna orientato a formare una figura intellettuale in grado di operare nei settori della ricerca, dell’istruzione, dell’elaborazione e della diffusione dei prodotti culturali.

Sono previsti diversi percorsi pensati per adattarsi alle inclinazioni peculiari di ogni studente, attraverso la scelta di vari insegnamenti specifici che si affiancano alle discipline classiche e a quelle linguistiche o filologiche. L’obiettivo del corso di laurea magistrale online in Filologia Moderna di eCampus è di formare un operatore di cultura umanistica con buone competenze informatiche e tecnologiche.

All’UniMarconi è possibile conseguire la laurea magistrale online in Filologia Moderna (classe LM-14) iscrivendosi al Corso di Laurea magistrale in Filologia e Letterature Moderne volto allo sviluppo e all’approfondimento di competenze di ricerca in ambito filologico-letterario.

Il corso di laurea magistrale online in Filologia UniMarconi ha l’obiettivo di formare figure professionali di alto livello ed è strutturato in un unico curriculum. Con il titolo conseguito, il laureato in Filologia online potrà inoltre accedere, secondo la normativa vigente, al Dottorato di Ricerca ed ai Master Universitari di secondo livello.

Piano di Studi Filologia: com’è strutturato?

Il piano di studi di Filologia Moderna è suddiviso in discipline caratterizzanti e attività complementari. Per il conseguimento della laurea in Filologia, oltre gli esami, sono previsti infatti stages e tirocini che gli Atenei possono organizzare in accordo con enti pubblici e privati. Il piano di studi del corso triennale in Lettere L-10 che ti consente di studiare utili materie per la facoltà di Filologia, prevede anche insegnamenti di base obbligatori.

Il piano di studi dei corsi triennali della classe L-10 in Lettere prevede l’acquisizione di un totale di 42 CFU nelle seguenti discipline di base:

L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana

L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana contemporanea

L‐FIL‐LET/05 ‐ Filologia classica

L‐FIL‐LET/09 ‐ Filologia e linguistica romanza

L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana

L‐FIL‐LET/13 ‐ Filologia della letteratura italiana

L‐FIL‐LET/15 ‐ Filologia germanica

L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica

L‐LIN/02 ‐ Didattica delle lingue moderne

M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi

L‐ANT/02 ‐ Storia greca

L‐ANT/03 ‐ Storia romana

L‐OR/01 ‐ Storia del vicino oriente antico

M‐DEA/01 ‐ Discipline demoetnoantropologiche

M‐FIL/01 ‐ Filosofia teoretica

M‐FIL/02 ‐ Logica e filosofia della scienza

M‐FIL/03 ‐ Filosofia morale

M‐FIL/04 ‐ Estetica

M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi

M‐FIL/06 ‐ Storia della filosofia

M‐FIL/07 ‐ Storia della filosofia antica

M‐FIL/08 ‐ Storia della filosofia medievale

M‐GGR/01 ‐ Geografia

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica

M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale

M‐PED/03 ‐ Didattica e pedagogia speciale

M‐PED/04 ‐ Pedagogia sperimentale

M‐PSI/01 ‐ Psicologia generale

M‐STO/01 ‐ Storia medievale

M‐STO/02 ‐ Storia moderna

M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

M‐STO/05 ‐ Storia della scienza e delle tecniche

M‐STO/06 ‐ Storia delle religioni

M‐STO/07 ‐ Storia del cristianesimo e delle chiese

SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche

L‐FIL‐LET/02 ‐ Lingua e letteratura greca

L‐FIL‐LET/04 ‐ Lingua e letteratura latina

Come discipline caratterizzanti, il piano di studi della laurea triennale della classe L-10 in Lettere prevede i seguenti insegnamenti, per un totale di 48 CFU:

L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana

L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana contemporanea

L‐FIL‐LET/13 ‐ Filologia della letteratura italiana

L‐FIL‐LET/14 ‐ Critica letteraria e letterature comparate

L‐LIN/03 ‐ Letteratura francese

L‐LIN/05 ‐ Letteratura spagnola

L‐LIN/06 ‐ Lingua e letterature ispano‐americane

L‐LIN/08 ‐ Letterature portoghese e brasiliana

L‐LIN/10 ‐ Letteratura inglese

L‐LIN/11 ‐ Lingue e letterature anglo‐americane

L‐LIN/13 ‐ Letteratura tedesca

L‐LIN/17 ‐ Lingua e letteratura romena

L‐LIN/18 ‐ Lingua e letteratura albanese

L‐LIN/20 ‐ Lingua e letteratura neogreca

L‐LIN/21 ‐ Slavistica

L‐ANT/05 ‐ Papirologia

L‐FIL‐LET/02 ‐ Lingua e letteratura greca

L‐FIL‐LET/03 ‐ Filologia italica, illirica, celtica

L‐FIL‐LET/04 ‐ Lingua e letteratura latina

L‐FIL‐LET/05 ‐ Filologia classica

L‐FIL‐LET/06 ‐ Letteratura cristiana antica

L‐FIL‐LET/07 ‐ Civiltà bizantina

L‐FIL‐LET/08 ‐ Letteratura latina medievale e umanistica

L‐FIL‐LET/09 ‐ Filologia e linguistica romanza

L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana

L‐FIL‐LET/15 ‐ Filologia germanica

L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica

L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua francese

L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua spagnola

L‐LIN/09 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingue portoghese e brasiliana

L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua inglese

L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua tedesca

L‐LIN/20 ‐ Lingua e letteratura neogreca

L‐LIN/21 ‐ Slavistica

M‐STO/08 ‐ Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

M‐STO/09 ‐ Paleografia

L‐ANT/01 ‐ Preistoria e protostoria

L‐ANT/02 ‐ Storia greca

L‐ANT/03 ‐ Storia romana

L‐ANT/04 ‐ Numismatica

L‐ANT/06 ‐ Etruscologia e antichita’ italiche

L‐ANT/07 ‐ Archeologia classica

L‐ANT/08 ‐ Archeologia cristiana e medievale

L‐ANT/09 ‐ Topografia antica

L‐ANT/10 ‐ Metodologie della ricerca archeologica

L‐ART/01 ‐ Storia dell’arte medievale

L‐ART/02 ‐ Storia dell’arte moderna

L‐ART/03 ‐ Storia dell’arte contemporanea

L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e del restauro

L‐ART/05 ‐ Discipline dello spettacolo

L‐ART/06 ‐ Cinema, fotografia e televisione

L‐ART/07 ‐ Musicologia e storia della musica

L‐ART/08 ‐ Etnomusicologia

L‐FIL‐LET/01 ‐ Civilta’ egee

L‐OR/01 ‐ Storia del vicino oriente antico

L‐OR/02 ‐ Egittologia e civilta’ copta

L‐OR/03 ‐ Assiriologia

L‐OR/04 ‐ Anatolistica

L‐OR/05 ‐ Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico

L‐OR/06 ‐ Archeologia fenicio‐punica

L‐OR/07 ‐ Semitistica‐lingue e letterature dell’Etiopia

L‐OR/08 ‐ Ebraico

L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici

L‐OR/11 ‐ Archeologia e storia dell’arte musulmana

L‐OR/12 ‐ Lingua e letteratura araba

L‐OR/13 ‐ Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia

L‐OR/14 ‐ Filologia, religioni e storia dell’Iran

L‐OR/15 ‐ Lingua e letteratura persiana

L‐OR/16 ‐ Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale

L‐OR/17 ‐ Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale

L‐OR/18 ‐ Indologia e tibetologia

L‐OR/20 ‐ Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale

L‐OR/23 ‐ Storia dell’Asia orientale e sud‐orientale

M‐STO/01 ‐ Storia medievale

M‐STO/02 ‐ Storia moderna

M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

Per i corsi di laurea magistrale della classe LM-14 in Filologia Moderna, le materie caratterizzante del piano di studi sono le seguenti (48 CFU):

L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana

L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana contemporanea

L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana

L‐LIN/02 ‐ Didattica delle lingue moderne

L‐LIN/03 ‐ Letteratura francese

L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua francese

L‐LIN/05 ‐ Letteratura spagnola

L‐LIN/06 ‐ Lingua e letterature ispano‐americane

L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua spagnola

L‐LIN/08 ‐ Letterature portoghese e brasiliana

L‐LIN/09 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingue portoghese e brasiliana

L‐LIN/10 ‐ Letteratura inglese

L‐LIN/11 ‐ Lingue e letterature anglo‐americane

L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua inglese

L‐LIN/13 ‐ Letteratura tedesca

L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua tedesca

L‐LIN/15 ‐ Lingue e letterature nordiche

L‐LIN/16 ‐ Lingua e letteratura nederlandese

L‐LIN/17 ‐ Lingua e letteratura romena

L‐LIN/18 ‐ Lingua e letteratura albanese

L‐LIN/19 ‐ Filologia ugro‐finnica

L‐LIN/20 ‐ Lingua e letteratura neogreca

L‐LIN/21 ‐ Slavistica

L‐ANT/03 ‐ Storia romana

M‐DEA/01 ‐ Discipline demoetnoantropologiche

M‐FIL/02 ‐ Logica e filosofia della scienza

M‐FIL/03 ‐ Filosofia morale

M‐FIL/04 ‐ Estetica

M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi

M‐FIL/06 ‐ Storia della filosofia

M‐FIL/08 ‐ Storia della filosofia medievale

M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale

M‐PED/02 ‐ Storia della pedagogia

M‐STO/01 ‐ Storia medievale

M‐STO/02 ‐ Storia moderna

M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

M‐STO/05 ‐ Storia della scienza e delle tecniche

SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e comunicativi

L‐ART/02 ‐ Storia dell’arte moderna

L‐ART/03 ‐ Storia dell’arte contemporanea

L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e del restauro

L‐ART/07 ‐ Musicologia e storia della musica

L‐FIL‐LET/02 ‐ Lingua e letteratura greca

L‐FIL‐LET/04 ‐ Lingua e letteratura latina

L‐FIL‐LET/05 ‐ Filologia classica

L‐FIL‐LET/06 ‐ Letteratura cristiana antica

L‐FIL‐LET/07 ‐ Civilta’ bizantina

L‐FIL‐LET/08 ‐ Letteratura latina medievale e umanistica

L‐FIL‐LET/09 ‐ Filologia e linguistica romanza

L‐FIL‐LET/13 ‐ Filologia della letteratura italiana

L‐FIL‐LET/14 ‐ Critica letteraria e letterature comparate

L‐FIL‐LET/15 ‐ Filologia germanica

L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica

M‐STO/08 ‐ Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

M‐STO/09 ‐ Paleografia

Costi laurea online per Filologia: quali sono?

Per la laurea online in Filologia i costi da sostenere vanno dai 2.250 euro ai 3.900 euro circa. Oltre alla retta annuale, la laurea in Filologia online tra i costi da sostenere prevede il pagamento annuale della tassa regionale per il diritto allo studio ed eventuali contributi per l’iscrizione, per i servizi di segreteria, per gli esami da sostenere in sedi distaccate, per i servizi didattici integrativi, per il conseguimento titolo e per il rilascio della pergamena.

Per ridurre i costi della laurea in Filologia online hai diverse possibilità:

puoi chiedere l'attivazione di una delle tante convenzioni e scontistiche che le università telematiche offrono;

puoi verificare se rientri in una delle categorie di studenti a cui l'Ateneo riserva particolari agevolazioni economiche;

puoi chiedere l'accesso ad una delle borse di studio pensate dalle università per consentire a chi è in particolari condizioni economiche di studiare per conseguire la laurea in Filologia online con costi ridotti o nulli.

Sbocchi lavorativi Filologia

Come sbocchi lavorativi, Filologia ti offre l’opportunità di lavorare nei settori dell’industria culturale ed editoriale, negli archivi di Stato, nelle biblioteche, nelle sovrintendenze, nei centri culturali, nelle fondazioni, in unità di studio presso enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, nonché nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca.

Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi della laurea triennale in Lettere, il titolo conseguito ti dà la possibilità di diventare un operatore culturale e dell’informazione oppure docente nelle scuole secondarie, previa opportuna formazione realizzata dopo l’acquisizione della laurea, ma anche di in segmenti di mercato e negli enti pubblici e privati con particolare riferimento ai settori dell’editoria, della comunicazione e dell’informazione.

Il corso di laurea triennale in Lettere, oltre a permetterti di iscriverti al corso di laurea in Filologia, offre sbocchi lavorativi interessanti nelle seguenti professioni:

Assistenti di archivio e di biblioteca

Tecnici della pubblicità

Tecnici delle pubbliche relazioni

Insegnanti nella formazione professionale

Tecnici dei musei

Tecnici delle biblioteche

Proseguendo gli studi con un corso di laurea magistrale in Filologia, gli sbocchi lavorativi che si apriranno ti consentiranno di accedere alle seguenti professioni:

Storici

Dialoghisti e parolieri

Redattori di testi per la pubblicità

Redattori di testi tecnici

Linguisti e filologi

Revisori di testi

Archivisti

Bibliotecari

Curatori e conservatori di musei

In più, la laurea magistrale in Filologia apre a sbocchi lavorativi accessibili tramite concorso delle seguenti classi:

A-22 (ex 43 A – Italiano, storia, geografia ed educazione civica nella scuola media/ secondaria di I grado);

A-12 (ex 50 A – materie letterarie nella scuola secondaria di II grado);

A-11 (ex 51 A – materie letterarie e latino nei licei);

A-13 (ex 52 A – materie letterarie, latino e greco nei licei).

Filologia online a Roma: sedi e atenei online

Filologia online è disponibile presso le seguenti università telematiche con sede a Roma:

Università degli Studi Guglielmo Marconi che nella Capitale ha la sua sede principale in Via Plinio 44, oltre ad avere un Centro Produzione Didattica in Via Vittoria Colonna 11 e una sede d’esame, dove si svolgono anche attività didattiche e lezioni in presenza, in Via Paolo Emilio, 29.

Università degli Studi eCampus a Roma ha una sede d’esame in Via Matera 18.

Filologia online a Milano: sedi e atenei online

Filologia online è disponibile presso le seguenti università telematiche con sede a Milano:

Uni Marconi in via Guido Cavalcanti, 5

eCampus che ha sede d’esame in Via Privata Chioggia, 4.

Filologia online a Torino: sedi e atenei online

Puoi sostenere gli esami per la laurea in Filologia online ci si può recare presso le seguenti università telematiche con sede a Torino:

Università degli Studi eCampus situata presso la Galleria S.Federico n.16/C.

UniMarconi non ha invece sedi a Torino, i piemontesi solitamente si recano presso la sede di Alessandria a Don Luigi Orione 1, presso l’Istituto paritario Alexandria (Centro informativo in convenzione).

Filologia online a Napoli: sedi e atenei online

Filologia online è disponibile presso le seguenti università telematiche con sede a Napoli:

eCampus in P.zza G. Bovio 22

UniMarconi in via Alfonso d’Avalos 25

Qual è la migliore Università Telematica con Filologia?

Probabilmente ora ti starai chiedendo quale sia la migliore Università telematica per Filologia in base alle tue specifiche esigenze. Trattandosi in entrambi i casi di facoltà di Filologia online riconosciute dal MIUR ed erogate da università con un’offerta formativa molto valida, comprovata dal giudizio positivo dell’ANVUR, per capire quale fa al tuo caso ti consigliamo di valutare i seguenti aspetti:

i costi delle due Università che potrebbero variare di molto in base ai servizi di cui intendi usufruire;

delle due Università che potrebbero variare di molto in base ai servizi di cui intendi usufruire; la presenza di sedi d’esame vicino a te, in questo senso la scelta potrebbe cadere su eCampus, avendo una presenza di sedi d’esame sul territorio nazionale davvero capillare;

vicino a te, in questo senso la scelta potrebbe cadere su eCampus, avendo una presenza di sul territorio nazionale davvero capillare; la presenza di un Campus vicino alla tua residenza, nel caso tu sia interessato a vivere un’esperienza accademica più tradizionale, pur sfruttando i vantaggi della laurea online. Ti ricordiamo che eCampus ha una campus moderno e molto apprezzato dagli studenti presso la sede di Novedrate (Co), molto comoda se risiedi al nord, mentre l’UniMarconi non ha un vero e proprio campus, ma avendo sede centrale a Roma potrebbe essere la tua scelta se risiedi nel Centro Italia.

Entrambi gli Atenei ti consentono di seguire un percorso unico, triennale più magistrale, senza dover cambiare Università e hanno ricevuto valutazioni ANVUR di tipo Dtel – Condizionato con un punteggio di 4,21 eCampus e 5,08 UniMarconi.