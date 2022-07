La Classe di Laurea LM-14 Magistrale in Filologia Moderna è una realtà consolidata all’interno delle università telematiche italiane: esiste dal 2008 e con il tempo si è evoluta adattandosi alle esigenze didattiche degli studenti. Filologia Moderna Online ti aiuta a migliorare la tua scrittura e l’attitudine alla comunicazione linguistica, allenandoti con testi di vario genere (dalla pubblicità alla politica, dal saggio critico all’articolo giornalistico, ecc). La classe di laurea LM-14 ti apre la porta a moltissime opportunità di impiego, affermandosi come punto di riferimento tra le aziende di settore.

In questa guida ti spiegheremo tutto ciò che c’è da sapere sulla Classe di Laurea LM-14 Magistrale in Filologia Moderna dalle università che la rendono disponibile, agli sbocchi lavorativi previsti con particolare menzione per l’insegnamento e le sue classi di concorso. Se ritieni, tuttavia, di aver bisogno di un contatto diretto per porre delle domande, compila il form finale e mettiti in contatto gratuitamente con uno degli esperti di AteneiOnline. Potrai, così, chiarire i tuoi dubbi e farti guidare nelle pratiche di immatricolazione a Filologia Moderna Online.

Filologia Moderna LM-14 nelle Università Online

Il corso di laurea magistrale in Filologia Moderna Online (LM-14) viene proposto da eCampus, Unimarconi e Unipegaso con diversi indirizzi. Tutti i dettagli sono riportati in questa tabella:

Le iscrizioni, poi, vengono fatte online e sono aperte tutto l'anno. Decidi, t'immatricoli, paghi e inizi; organizzi il tuo tempo come meglio credi e non hai obbligo di frequenza: puoi studiare e lavorare contemporaneamente portando alle aziende oltre alle competenze nozionistiche, anche un bagaglio consistente di esperienza personale. Le università telematiche sono molto amate dalle aziende e da chi decide di intraprendere questo percorso perché offrono una soluzione moderna e strutturata alla crisi economica e all'impossibilità di studiare senza mantenersi. La piattaforma di e-learning è sempre accessibile e i materiali didattici sono tutti gratuiti. Docenti e tutor sono sempre a disposizione e ti aiutano fino alla fine del tuo percorso.

Filologia Moderna LM-14: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi della classe di laurea magistrale in filologia online (LM-14) prevedono la possibilità di diventare:

Giornalista

Filologo

Paroliere

Revisore di bozze

Dialoghista

Titolista

Impiegato nella pubblica amministrazione

Collaboratore nella progettazione e organizzazione di convegni e di attività culturali in ambito editoriale, artistico (musei, esposizioni), letterario;

Redattore di testi tecnici

Esperto di lingua

Storico

Linguista

Bibliotecario

Archivista

Un'altra possibilità è sicuramente l'insegnamento che, soprattutto in questo periodo è davvero molto amato. Oltre alla laurea magistrale, dovrai accumulare almeno 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, poi potrai tentare il concorso per l'abilitazione all'insegnamento.

Filologia Moderna LM-14: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La Classe di Laurea LM-14 Magistrale in Filologia Moderna permette di accedere all’insegnamento per le seguenti classi di concorso:

A-22 Italiano, storia, geografia ed educazione civica nella scuola media/ secondaria di I grado

Italiano, storia, geografia ed educazione civica nella scuola media/ secondaria di I grado A-12 Materie letterarie nella scuola secondaria di II grado

Materie letterarie nella scuola secondaria di II grado A-11 Materie letterarie e latino nei licei

Materie letterarie e latino nei licei A-13 Materie letterarie, latino e greco nei licei

Conseguire la laurea a distanza in Filologia Moderna è un'opportunità da non sottovalutare: ti permette di lavorare i contesti culturali interessanti e stimolanti che ti consentiranno di crescere e affermarti come professionista in questo settore.