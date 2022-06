Classe di Laurea L-20 Triennale in Scienze della Comunicazione

La classe di laurea triennale L-20 in Scienze della Comunicazione è molto richiesta in questo momento storico perché offre una serie di insegnamenti eterogenei che ti permettono di adattarti perfettamente al mercato del lavoro soprattutto se orientato ai media tradizionali e innovativi. Puoi operare in tantissimi settori diversi, rilanciando la tua carriera con un titolo di studi riconosciuto dal Miur e valido per sostenere concorsi pubblici e partecipare a qualsiasi tipo di selezione aziendale.

Con la laurea in Scienze della Comunicazione online puoi avere accesso a tantissimi insegnamenti dal giornalismo tradizionale al social media marketing, orientandoti in un mercato in cui c’è una grande richiesta di lavoro. Le possibilità sono tantissime e in questa guida te ne parleremo in modo approfondito. Se poi, avrai bisogno di ulteriori informazioni sulla classe di laurea triennale L-20 puoi compilare il form che trovi al termine di questo articolo per avere uno scambio con uno dei nostri esperti che prima di te si sono trovati nella stessa situazione e quindi sono in grado di indirizzarti nel modo più completo possibile.

Scienze della Comunicazione L-20 nelle Università Online

La laurea triennale in Scienze della Comunicazione Online (L-20) è disponibile in 6 tra le migliori università telematiche italiane. In questa tabella trovi tutti i dettagli:

Studiare in un’università online ti permette di:

Iscriverti in qualsiasi momento senza muoverti da casa, iniziando a studiare sin da subito e senza aspettare i tempi burocratici delle università tradizionali

Gestire il tuo tempo come meglio credi: i materiali didattici sono sempre disponibili per te, così come i contatti con docenti e tutor che ti guideranno in questa incredibile avventura

Ridurre le spese: i costi delle università online sono contenuti e si può risparmiare su spese accessorie quali libri (generalmente tutto il materiale è disponibile online) e trasporti (visto che non è più necessario frequentare fisicamente l’ateneo per le lezioni)

Conquistare un titolo valido per sostenere concorsi pubblici e ottenere il lavoro dei tuoi sogni

Avere un contatto diretto con le aziende grazie ad un sistema di tirocini che premia gli studenti più meritevoli

Non solo: i vantaggi della specifica classe di laurea triennale online L-20 in Scienze della Comunicazione sono tantissimi e si indirizzano soprattutto a chi vuole rilanciare la propria carriera con un titolo riconosciuto dal MIUR o chi dopo il diploma sceglie un percorso formativo differente e con meno limiti e imposizioni di quello tradizionale.

Scienze della Comunicazione L-20: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi della classe di laurea triennale L-20 in Scienze della Comunicazione sono molteplici. Conseguendo questo titolo, potrai diventare:

Addetto Stampa

Giornalista

Responsabile Comunicazione all’interno di aziende nazionali e internazionali

Redattore

Copywriter

Titolista

Tecnico dei rapporti con i mercati

HR

Seo

Sem

Digital Strategist

Tecnico marketing

Tecnico pubblicitario

Pr

Tecnico dell’organizzazione di fiere, convegni ed assimilati

Tecnico dei servizi ricreativi e culturali e dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

Annunciatore e presentatore della radio, della televisione, dei nuovi media

E-Commerce Manager

Correttore di Bozze

Scrittore

Travel Blogger

Influencer

Food Blogger

Non solo: la laurea in Scienze della Comunicazione, se abbinata ad un percorso specialistico, ti permette di accedere anche al concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Avrai bisogno dei 24 CFU per l’insegnamento in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (anche questo percorso è offerto dalle università online) e tanta voglia di metterti in gioco in un percorso che cambierà non solo la tua vita ma anche quella dei tuoi allievi. Se vuoi saperne di più sulle classi di concorso per la classe L-20 continua a leggere: nel prossimo paragrafo approfondiremo proprio questo aspetto! Sei pronto? In men che non si dica per te si potrebbero aprire le porte delle aule universitarie!

Scienze della Comunicazione L-20: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea triennale in Scienze della Comunicazione Online non è requisito sufficiente per poter sostenere il concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Dovrai prima conseguire una laurea magistrale in uno di questi insegnamenti:

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale [LM-38]

Gestione d’impresa e delle tecnologie digitali [LM-77]

Comunicazione Digitale [LM-19]

Se la graduatoria, poi, te lo permetterà potrai accedere alle seguenti classi di concorso:

A-21 – Geografia

– Geografia A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

– Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) A-24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

– Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado

– Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado A-45 – Scienze economico-aziendali

– Scienze economico-aziendali A-46 – Scienze giuridico-economiche

– Scienze giuridico-economiche A-47 – Scienze matematiche applicate

– Scienze matematiche applicate A-65 – Teoria e tecnica della comunicazione

– Teoria e tecnica della comunicazione A-70 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena

– Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena A-71 – Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

– Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-72 – Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

– Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-73 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-77 – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

– Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

– Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

– Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca A-80 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

– Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-83 – Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

– Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano A-84 – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

– Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca