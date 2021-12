La laurea in Psicologia online è una delle più popolari tra quelle offerte dalle facoltà che è possibile frequentare online, ovvero che sono offerte dalle diverse Università telematiche. Il titolo di studio in psicologia in questo caso è conseguito presso un'Università online riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca), e ha lo stesso valore legale della laurea rilasciata da una Università tradizionale. Quindi conseguire una laurea in Psicologia online consente, allo stesso modo del titolo di studio conseguito in una Università frontale, di accedere all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo e successivamente di iscriversi all’Albo degli Psicologi della propria Regione.

Le discipline legate alla psicologia oggi suscitano parecchio interesse, non solo tra i giovani neo-diplomati ma anche tra coloro che, un po' più adulti, già lavorano in un campo in cui avere competenze in discipline psicosociali, piuttosto che in scienze e tecniche psicologiche o psicologia del lavoro, o altri indirizzi, può fare la differenza e offrire una spinta alla propria carriera professionale. Potersi laureare in Psicologia online per queste persone rappresenta la soluzione ideale, le Università telematiche offrono infatti loro maggiore autonomia nell'organizzazione del proprio percorso di studi, flessibilità nella gestione delle ore di studio e nelle procedure e date di esame, il tutto senza scendere a compromessi in termini di qualità degli insegnamenti.

Visto questo spiccato interesse, Punto Informatico, in collaborazione con AteneiOnline.it, ha creato questa guida dedicata specificamente ai corsi di laurea in psicologia “telematica”, in cui potrete trovare informazioni su dove studiare Psicologia online e sulle opzioni disponibili in termini di corsi di laurea, abbinate a una selezione delle migliori Università telematiche per laurearsi in Psicologia.

Corsi di Laurea in Psicologia online: le opzioni

In generale, i corsi di laurea online in Psicologia consentono di conseguire il titolo accademico con con i seguenti indirizzi:

psicologia del lavoro e delle organizzazioni

scienze e tecniche psicologiche

scienze dell'educazione e della formazione

discipline psicosociali

processi cognitivi e tecnologie

psicologia comportamentale e cognitiva applicata

scienze pedagogiche

Le facoltà di Psicologia online sono tipicamente organizzate in modo da offrire anche agli studenti che hanno esigenze familiari e lavorative, o di altro tipo, che non gli consentono di rispettare i rigidi tempi e logistiche imposti dagli Atenei che erogano corsi frontali, la possibilità di raggiungere l'ambizioso obiettivo di conseguire una laurea online in Psicologia.

Gli atenei telematici che offrono corsi di laurea in psicologia a distanza vengono inoltre periodicamente valutati dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), ai fini dell’accreditamento periodico delle sedi universitarie online e dei corsi di studio, garantendo che la qualità della didattica e del titolo di laurea online in psicologia conseguito presso la specifica Università telematica rispettino le direttive del Ministero dell’Innovazione, dell’Università e della Ricerca. Questo fa sì che la laurea in Psicologia telematica sia effettivamente equiparabile a quella rilasciata delle altre Università riconosciute dal MIUR sul territorio italiano.

Laurea Triennale in Psicologia Online: corsi di laurea disponibili

Entrando nel dettaglio dei corsi di laurea triennale in Psicologia online offerti dalle diverse Università telematiche, troviamo:

la laurea triennale in Psicologia online in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) offerta dall'Università telematica Guglielmo Marconi, Mercatorum, Unifortunato, Unicusano, eCampus e Unitelma Sapienza;

(classe L-24) offerta dall'Università telematica Guglielmo Marconi, Mercatorum, Unifortunato, Unicusano, eCampus e Unitelma Sapienza; il corso di laurea online in discipline psicosociali (L-24) proposto da Uninettuno;

Laurea Magistrale in Psicologia Online: corsi di laurea disponibili

Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrale in Psicologia online offerti dai diversi Atenei online, l'attuale offerta formativa prevede:

il corso di laurea magistrale online Psicologia (LM-51) di eCampus, G. Marconi e Unicusano;

(LM-51) di eCampus, G. Marconi e Unicusano; il corso di laurea magistrale online Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (LM-51) proposto da Mercatorum;

(LM-51) proposto da Mercatorum; la laurea magistrale online in Psicologia comportamentale e cognitiva applicata (LM-51) di Unifortunato;

(LM-51) di Unifortunato; il corso di laurea magistrale di Psicologia a distanza in processi cognitivi e tecnologie (LM-51) di Uninettuno;

Psicologia e Università Telematica: dove studiare Psicologia online

Studiando Psicologia all’Università Telematica, quale laurea si ottiene? Sono diverse le Università online di Psicologia riconosciute dal Ministero che offrono la possibilità di studiare Psicologia online, permettendo di conseguire sia la laurea triennale che quella magistrale, con diversi indirizzi.

Le facoltà di Psicologia online riconosciute dal MIUR si trovano presso i seguenti Atenei telematici:

Psicologia Online: università telematiche con sedi di esame nelle grandi città

I corsi di laurea online erogati dalle Università telematiche si basano sul concetto di formazione a distanza, erogata grazie al supporto di piattaforme informatiche, di e-learning, accessibili sia da PC che da smartphone o tablet, alla portata di tutti, anche chi non ha specifiche competenze informatiche.

Nonostante questo, nello scegliere l'Ateneo online al quale iscriversi per conseguire la laurea in Psicologia online, oltre all'offerta formativa, può avere senso valutare la presenza di sedi nella propria città. Questo perché esami e sedute di laurea sono tipicamente effettuati in una delle sedi fisiche dell’Ateneo, anche se a fronte dell'emergenza Coronavirus è stata concessa la possibilità di sostenere gli esami anche online, scritti compresi (per gli orali questa opzione era già attiva) – possibilità che potrebbe diventare permanente. .

In più, avere la sede universitaria principale o u una quelle di appoggio non troppo distante da casa può essere utile nel caso in cui la facoltà di Psicologia online prescelta preveda la possibilità di seguire anche corsi in aula, o magari per incontrare di persona il proprio tutor o docente.

Psicologia online a Roma

Tra le Università telematiche che offrono almeno un corso di laurea in Psicologia a distanza, hanno una propria sede a Roma i seguenti atenei:

eCampus, con sede di esame in in via Matera, 18

in via Matera, 18 Unicusano che ha sede centrale in via Don Carlo Gnocchi, 3 e sede d'esame anche in via Artigianato, 2/A a Colleferro (Rm)

che ha sede centrale in via Don Carlo Gnocchi, 3 e sede d'esame anche in via Artigianato, 2/A a Colleferro (Rm) Uninettuno – UTIU, con sede centrale in Corso Vittorio Emanuele II, 39 e sedi aggiuntive di esame in via Sandro Sandri 45, via Ostiense 159, via Nomentana 335, Oriolo Romano, 257 e via del Pellegrino, 155

– UTIU, con sede centrale in Corso Vittorio Emanuele II, 39 e sedi aggiuntive di esame in via Sandro Sandri 45, via Ostiense 159, via Nomentana 335, Oriolo Romano, 257 e via del Pellegrino, 155 Unimarconi , con sede centrale in Via Plinio, 44 e sede d'esame e per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29

, con sede centrale in Via Plinio, 44 e sede d'esame e per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29 Università Mercatorum , la cui sede centrale è a P.zza Mattei, 10 a Roma, mentre sede d'esame è anche Piazza Sallustio 21

, la cui sede centrale è a P.zza Mattei, 10 a Roma, mentre sede d'esame è anche Piazza Sallustio 21 Unifortunato, con sede d'esame a Roma, in via Casilina, 233

Psicologia online a Milano

Ad avere poli didattici e sedi che permettono di sostenere gli esami di psicologia online a Milano sono invece le seguenti Università online:

eCampus in via Privata Chioggia nr. 4;

in via Privata Chioggia nr. 4; Università Mercatorum ,via Santa Maria Valle 2 a Milano;

,via Santa Maria Valle 2 a Milano; Uninettuno , in via Carlo Bo 1, Milano;

, in via Carlo Bo 1, Milano; Unifortunato , in via Privata Siracusa, 2/4;

, in via Privata Siracusa, 2/4; Unitelma Sapienza , in via Giosuè Carducci n. 39;

, in via Giosuè Carducci n. 39; Unicusano , in via Bergamo, 11;

, in via Bergamo, 11; Unimarconi, in via Guido Cavalcanti, 5.

Psicologia online Torino

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami per la laurea in psicologia per via telematica a Torino sono i seguenti Atenei online:

Università Mercatorum , in via Nino Costa 8;

, in via Nino Costa 8; Uninettuno , in Corso Duca degli Abruzzi 24 e via G. Reiss Romoli, 274;

, in Corso Duca degli Abruzzi 24 e via G. Reiss Romoli, 274; Unitelma Sapienza , in via Treviso 12;

, in via Treviso 12; Unicusano , in Via G. Parini, 7;

, in Via G. Parini, 7; eCampus in Galleria S.Federico n.16/C.

Psicologia online Napoli

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami della laurea in psicologia a distanza a Napoli sono infine le seguenti Università telematiche:

Università Mercatorum , Piazza S. Maria La Nova, 44;

, Piazza S. Maria La Nova, 44; Uninettuno , in via Via Claudio 21, Napoli;

, in via Via Claudio 21, Napoli; Unitelma Sapienza , in via San Giovanni della Salle n.1;

, in via San Giovanni della Salle n.1; Unicusano , Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31;

, Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31; eCampus in P.zza G. Bovio, 22;

in P.zza G. Bovio, 22; Unimarconi, in Via Alfonso d'Avalos, 25.

La migliore università online per Psicologia

Dire quale sia la migliore Università telematica per la facoltà di Psicologia online è un arduo compito, visto che tutte le proposte formative sono molto valide. La scelta spesso si basa su valutazioni soggettive, che dipendono da molti fattori, ad esempio la presenza di una sede di esame nella propria città, la presenza dell'indirizzo di studi più congeniale alle proprie attitudini e necessità, il costo dell'università telematica, possibili convenzioni con la propria azienda/organizzazione, modalità di esame (puramente online o in presenza), promozioni in corso (ad esempio in questo momento eCampus consente di pagare solo la tassa annuale e NON la quota d'iscrizione) e così via.

Tra le Università Online più quotate, quando si cerca sul web, ve ne sono due che hanno all'attivo corsi di studi in Psicologia: Uninettuno (ritenuta tra le migliori per rapporto qualità/prezzo e attualmente l’Università telematica meglio valutata da ANVUR) ed eCampus. Tra i punti di forza della prima l'interfaccia semplice ed intuitiva, tra i vantaggi della seconda quello di avere una propria struttura per alloggi, utile ad esempio quando si ha la necessità di spostarsi da casa per tenere un esame in sede.

Per la laurea di Psicologia online in scienze e tecniche psicologiche, Unimarconi e Unicusano propongono un'offerta formativa sostanzialmente simile, anche dal punto di vista delle valutazioni ANVUR. La scelta in questo caso tra i due Atenei telematici sarà pertanto puramente soggettiva e legata magari alla presenza di sedi e agevolazioni/convenzioni.

Solitamente chi opta per Unicusano cerca più un'esperienza universitaria “fisica”. Pur essendo un'Università telematica, infatti, l'Ateneo vanta infatti presso la sede di Roma un campus, una mensa e addirittura una palestra – offrendo da una parte la flessibilità di una laurea online, dall'altra la possibilità di socializzare con gli altri studenti, come nelle Università frontali.

L'Università Guglielmo Marconi viene invece ritenuto un Ateneo più sobrio e concreto, strutturato sul modello de La Sapienza (è stato fondato da una professoressa di questa Università romana).

Altra questione da tenere in considerazione sono le modalità d'esame, molti studenti sui forum sottolineano la propensione di alcune Università, come l'Unicusano o Unimercatorum, a proporre esami a crocette, a differenza di altre che prediligono gli scritti con risposta aperta, come l'Unimarconi. Nel primo caso, per la natura stessa della tipologia d'esame, gli studenti stessi affermano una più alta probabilità di superare gli esami, ma con voti meno alti, rispetto alla seconda opzione.

Un altro elemento di cui tenere conto quando si valuta la migliore Università a distanza per Psicologia, sulla base delle proprie esigenze, è anche l'intenzione o meno di proseguire gli studi dopo la laurea triennale. In questo caso può essere opportuno valutare la presenza di un corso di laurea magistrale in Psicologia online presso il medesimo ateneo telematico coerente con il corso di studi che si è intrapreso.