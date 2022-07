Classe di Laurea L-24 Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

La classe di laurea triennale L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche è una tra le più scelte del mercato delle lauree brevi sia per chi ha appena conseguito il diploma, sia per chi vuole rilanciare la propria carriera lavorativa attraverso un corso di studi strutturato e professionalizzante. Scienze e tecniche psicologiche online è perfetto per te se sei un amante del funzionamento della psiche umana e delle strategie migliori per potenziarne l’utilizzo o assumerne la consapevolezza.

In questa guida ti parleremo della classe di laurea L-24, di dove può esserne approfondito lo studio e degli sbocchi lavorativi di Scienze e Tecniche Psicologiche online, con particolare menzione all'abilitazione all'insegnamento.

Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 nelle Università Online

La classe di laurea triennale L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche viene offerta da 5 diverse università online. Per saperne di più consulta subito la tabella:

I vantaggi che ti offre la formazione online sono molteplici, dall’immatricolazione fino al conseguimento del titolo:

Puoi iscriverti in qualsiasi momento dell’anno, senza costi aggiuntivi: le università frontali offrono una sola finestra di immatricolazione. Qui, invece, decidi quando vuoi. Ti iscrivi, paghi e inizi a studiare sin da subito

Tutta la burocrazia viene espletata online: non perdi tempo e hai una segreteria didattica sempre a tua disposizione

I costi della laurea online possono essere ridotti grazie ad un sistema strutturato di convenzioni messe a disposizione da ogni ateneo

Risparmi sui libri e gli spostamenti: il materiale didattico è sempre disponibile per te, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso una piattaforma di e-learning user-friendly

I titoli rilasciati sono riconosciuti dal MIUR e validi per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione aziendale

e validi per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione aziendale Tutte le università telematiche sono monitorate dall’ANVUR, un ente pubblico che ha il compito di segnalarne tutte le criticità e se non ti trovi bene, il passaggio all’università pubblica è semplicissimo e si effettua passando per il riconoscimento crediti che ti permette di non perdere nemmeno uno degli esami sostenuti!

Scienze e Tecniche Psicologiche L-24: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi professionali della classe di laurea triennale L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche sono differenti e ti offrono un ampio ventaglio di possibilità in ambito psicosociale, ergonomico, marketing, editoriale, della valutazione psicometrica, della gestione delle risorse umane, della formazione e delle istituzioni educative, dell’assistenza e della promozione della salute.

Potrai esercitare in aziende italiane o straniere, sostenere concorsi pubblici e lavorare nella pubblica amministrazione. Potrai operare come libero professionista e costruire un tuo pacchetto clienti. Potrai passare dall’una all’altra oppure dedicarti all’istruzione, tentando il concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Scienze e Tecniche Psicologiche Online è perfetto per chi abbia ancora le idee poco chiare ma voglia comunque formarsi, lasciandosi aperte numerose porte o voglia tentare di fare carriera contando su un titolo di studi riconosciuto e apprezzato. Nel prossimo paragrafo ti forniremo tutte le informazioni necessarie a sapere come fare per diventare insegnante di Scienze e Tecniche Psicologiche Online per darti un quadro il più possibile completo di questo corso e permetterti di decidere se possa o meno fare al caso tuo.

Scienze e Tecniche Psicologiche L-24: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea triennale L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche non è di per sé sufficiente per sostenere le prove di abilitazione all’insegnamento. Avrai bisogno di proseguire gli studi con la laurea magistrale della Classe LM-51 in Psicologia.

Una volta conseguita la laurea specialistica LM-51 e aver ottenuto 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, potrai accedere alle seguenti classi di concorso per Scienze e Tecniche Psicologiche:

A-18 (ex A036 ) – Filosofia e Scienze umane

– Filosofia e Scienze umane A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052 ) – Filosofia e Storia

A questo punto dovrai solo pensare alla graduatoria e per te si apriranno le porte delle aule italiane.