Prendere la laurea in Scienze della nutrizione umana a distanza è un obiettivo molto ambito, poiché dà accesso a tutta una serie di professioni molto attuali e di estremo interesse, senza dubbio affascinanti e molto richieste nella nostra società. Completando il percorso di laurea in Scienze della nutrizione online potrai diventare biologo nutrizionista, nonché ricoprire tutti i ruoli in cui serve una conoscenza della scienza dell’alimentazione e della nutrizione.

In più, presso le Università Online riconosciute dal MIUR che lo offrono, il corso di laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione rientra nella facoltà di Agraria e questo ti consente di poter accedere a professioni come agronomo e forestale, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. Mentre la laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana Online, afferisce alla facoltà di Biologia, permettendo al laureato di poter accedere all’iscrizione all’albo dei Biologi (previo superamento dell’esame di stato) così da poter essere abilitato alla professione e di fatto diventare Biologo Nutrizionista.

Trattandosi di un percorso di studi di grande interesse, Punto Informatico ha realizzato per te una guida online dedicata ai corsi di laurea in Scienze della nutrizione umana “telematica”. Continua a leggere vuoi scoprire come ottimizzare i tempi di studio grazie ad un corso di laurea in Scienze della nutrizione umana a distanza tenuto presso un Ateneo telematico riconosciuto dal MIUR, le opzioni disponibili e alcuni utili consigli e opinioni degli studenti di Scienze della nutrizione umana online che ti permettano di valutare al meglio quale è per il tuo caso la migliore Università telematica di Scienze della nutrizione umana.

Scienze della Nutrizione e Università Telematica: dove studiare Scienze della nutrizione umana online

Prendere una laurea in Scienze della nutrizione umana online presso una Università telematica riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca) significa ottenere un titolo che ha il medesimo valore legale della laurea in Scienze della nutrizione umana rilasciata da una Università tradizionale e ti consente allo stesso modo di accedere all’esame di stato per l’abilitazione professionale.

Per Scienze della nutrizione umana, l’Università telematica ti consente di consente di conseguire, indipendentemente dai tuoi impegni lavorativi e familiari, sia la laurea triennale che quella magistrale. Le facoltà di Scienze della nutrizione umana riconosciute dal MIUR sono:

Si tratta di Atenei online che sono stati valutati positivamente dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che periodicamente valuta tutto il sistema universitario nazionale (compreso gli Atenei telematici). Questo organo di controllo verifica che i corsi di laurea online, rispettino le direttive del MIUR, al fine di confermare l’accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca e garantire a tutti, ad esempio, di poter studiare Scienze della nutrizione umana online ricevendo un’istruzione di qualità e perfettamente equiparabile a quella rilasciata dalle Università frontali.

Se lavori già nel campo dell’alimentazione, della nutrizione o della dietistica, online potrai inoltre chiedere all’Ateneo telematico prescelto di riconoscerti fino a 12 CFU sulla base di conoscenze, competenze e abilità maturate con il tuo lavoro. La possibilità del Riconoscimento CFU è prevista ai sensi del decreto n. 509/1999.

Se invece in passato hai studiato per diventare biologo nutrizionista, online o meno, oppure dietista, a distanza e non, o un altro corso di studi universitario con esami compatibili con quelli previsti dalla laurea in Scienze della nutrizione umana telematica, sia che tu abbia interrotto gli studi o che tua sia in possesso di un titolo universitario e se ne voglia iniziare un altro, puoi chiedere che ti vengano riconosciuti e convalidati gli esami sostenuti, così da rendere il percorso verso il titolo più breve.

Corsi di Laurea in Scienze della Nutrizione Online: come diventare nutrizionista

Il corso di laurea in Scienze della nutrizione online è il percorso di studi giusto per te se desideri maturare delle conoscenze in ambito della dietistica, dell’alimentazione e della nutrizione.

Iscrivendoti ad una facoltà con un attivo un corso di laurea a distanza in Scienze della nutrizione umana potrai portare a termine un percorso formativo specifico che ti conferirà il titolo di biologo nutrizionista (o Biologo della Nutrizione).

Diventando uno biologo della nutrizione, potrai operare nel campo dell’alimentazione e della nutrizione determinando, ed elaborando diete (all’interno di aziende pubbliche o private oppure come libero professionista) con l’obiettivo di migliorare il benessere fisico di soggetti sani e malati (previa diagnosi del medico chirurgo che ne accerti le condizioni fisiopatologiche).

In termini di sbocchi professionali, la laurea on line in Scienze della nutrizione umana ti consentirà di lavorare come specialista della nutrizione e dietistica in totale autonomia, come dietista, oppure presso centri fitness, palestre, centri termali, centri sportivi, centri wellness e così via, ma anche presso le aziende pubbliche e private nell’ambito della ricerca e sviluppo, nel controllo di qualità e nella verifica dell’igiene degli alimenti, o ancora potrai svolgere attività didattico-educative legate alle tematiche dell’alimentazione.

Grazie al ricorso alle piattaforme di e-learning, tutte le università telematiche che offrono corsi di Scienze della nutrizione online ti offrono la possibilità di studiare quando e dove vuoi, anche da mobile. Le lezioni a distanza delle facoltà di Scienze della nutrizione umana a distanza si tengono sotto forma di video-lezioni, in più a tua disposizione avrai sempre tutto il materiale necessario ad approfondire i temi trattati, come dispense del docente ed esercitazioni di auto-valutazione.

Laurea Triennale in Scienze dell’Alimentazione Online: i corsi di laurea a distanza disponibili

Le lauree triennali in Scienze della Nutrizione online o affini sono:

la laurea triennale in Scienze dell’alimentazione e gastronomia (L-26) del S. Raffaele;

la laurea triennale online in Gastronomia, ospitalità e territori (L-Gastr) di Mercatorum;

la laurea triennale a distanza in Scienze Biologiche (L-13) di eCampus.

Prendendo la laurea triennale in Scienze dell’Alimentazione online (L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari, equipollente alla laurea L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali ai fini di partecipazione a Concorsi ed iscrizioni ad albi professionali) proposta dall’Università telematica San Raffaele, potrai approfondire le tue conoscenze in tema di nutrizione e scienza degli alimenti, ma anche alcuni aspetti della cultura gastronomica per comprendere come il cibo vada oltre la sua semplice funzione di alimento, nonché igiene e microbiologia degli alimenti, tecniche di degustazione, scienza e tecnologia degli alimenti, storia del cibo nell’arte e gastronomia internazionale.

L’Università telematica Mercatorum propone una laurea triennale online in Gastronomia, ospitalità e territori, perfetta se aspiri a trovare un’occupazione nel settore del turismo. In questo corso di laurea a distanza potrai approfondire le tue conoscenze in materia di scienze gastronomiche in una prospettiva multidisciplinare, consentendoti di raggiungere le competenze necessarie per lavorare in tutti i settori in cui serve una profonda cultura enogastronomica, dalla produzione alla promozione, alla sua valorizzazione, alla comunicazione, anche multimediale.

L’Università Telematica E-Campus all’interno dei propri corsi di laurea in Psicologia Online propone una laurea triennale in Scienze Biologiche online che ti consente, proseguendo gli studi, di diventare biologo nutrizionista, poter elaborare e prescrivere diete e profili nutrizionali e diventare biologo della nutrizione.

Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana Online: i corsi di laurea a distanza disponibili

Alla laurea magistrale in Scienze della nutrizione umana online potrai iscriverti una volta raggiunta la laurea breve. L’Ateneo telematico S. Raffaele ti offre la possibilità di conseguire la laurea magistrale online in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61), indirizzo Nutraceutica o Nutrizione, e di approfondire le basi conoscitive già maturate in un’ottica multidisciplinare che abbracci le tematiche inerenti la nutrizione in tutte le sue sfaccettature (l’indirizzo Nutraceutica si concentra sulle proprietà terapeutiche e preventive degli alimenti).

Con questo titolo di studi potrai diventare un biologo Nutrizionista e trovare impiego presso aziende alimentari, dietetiche, farmaceutiche e in laboratori di controllo e sperimentazione di tecnologie alimentari, in qualità di nutrizionista, addetto alla progettazione alimentare e/o alla certificazione alimentare e/o ai programmi sanitari nazionali.

Per esercitare la professione di biologo della nutrizione, con la conseguente iscrizione all’Albo (Ordine Nazionale dei Biologi nella Sezione A) dovrai sostenere l’esame di stato, aperto a chi ha uno dei seguenti titoli magistrali:

LM 6 – Biologia

LM 7 – Biotecnologie agrarie

LM 8 – Biotecnologie industriali

LM 9 – Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

LM 61 – Scienze della nutrizione umana

LM 75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

Scienze della Nutrizione e Sbocchi lavorativi: alimentazione e opportunità di carriera

Se vuoi fare carriera nel mondo delle Scienze della Nutrizione, sbocchi lavorativi e opportunità di certo non mancano. Ad oggi, infatti, il tema legato al mangiare sano, alle diete e all’alimentazione offre sbocchi lavorativi molteplici.

La laurea on line in Scienze della nutrizione umana in termini di sbocchi professionali, ti consentirà di lavorare come specialista della nutrizione e dietistica in totale autonomia, di supporto ad un dietista o dietologo, oppure presso centri fitness, palestre, centri termali, centri sportivi, centri wellness e così via. Presso aziende pubbliche e private nell’ambito della ricerca e sviluppo, nel controllo di qualità e nella verifica dell’igiene degli alimenti, o ancora potrai svolgere attività didattico-educative legate alle tematiche dell’alimentazione.

Inoltre, come anticipato precedentemente, completando un percorso di universitario (triennale e magistrale), puoi diventare biologo nutrizionista, questo ovviamente previo superamento dell’esame di stato e iscrizione all’albo dei nutrizionisti. Il ruolo del Biologo della Nutrizione è un profilo molto ricercato e proprio per la sua natura può operare in diversi ambiti dal campo dell’alimentazione e quello della nutrizione e in differenti contesti dal pubblico al privato.

Infine che si sta chiedendo quali siano gli sbocchi lavorativi per Scienze dell’Alimentazione deve sapere che anche qui le possibilità non sono poche. Il laureato infatti potrebbe essere impiegato presso i Servizi regionali di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), al controllo sicurezza degli alimenti e pertanto la salute del consumatore. Un ventaglio di opportunità possono crearsi all’interno della progettazione e della valorizzazione dei prodotti presso aziende alimentari, dietetiche, farmaceutiche, oppure in linea generale anche in industrie alimentari come addetto alla produzione e al controllo.

Scienze della Nutrizione Online: le università telematiche con sedi nelle grandi città

Le Università telematiche offrono inoltre il vantaggio di mettere a tua disposizione un tutor pronto a seguirti nella preparazione degli esami e a rispondere ad ogni tuo dubbio. Se abiti in una città in cui è presente una sede dell’Università online, puoi anche incontrare il tutor e/o il docente di persona e magari anche i tuoi colleghi studenti.

Conoscere la presenza di sedi nella tua città, o nelle sue vicinanze, ti sarà anche utile per sapere dove dare gli esami e dove si terrà la seduta di laurea, quando si tornerà alla normalità post-Coronavirus. Durante il lockdown, infatti, le Università telematiche hanno offerto la possibilità ai propri studenti di continuare a dare gli esami, effettuandoli tutti online. Mentre per gli orali spesso era già prevista questa modalità, per gli scritti era prevista la modalità frontale. Ora però si possono dare anche gli scritti online, bisognerà vedere se finita l’emergenza COVID-19 si tornerà a farli in sede, o meno.

Scienze della nutrizione online a Roma

Tra le Università telematiche che offrono la possibilità di conseguire la laurea in Scienze della nutrizione umana a distanza, hanno una propria sede a Roma i seguenti atenei:

San Raffaele Via Val Cannuta, 247;

Via Val Cannuta, 247; eCampus , con sede di esame in in via Matera, 18;

, con sede di esame in in via Matera, 18; Università Mercatorum, la cui sede centrale è a P.zza Mattei, 10 a Roma, mentre sede d’esame è anche Piazza Sallustio 21.

Scienze della nutrizione online a Milano

Ad avere poli didattici e sedi di esame a Milano sono le facoltà di Scienze della nutrizione umana online delle seguenti Università telematiche:

San Raffaele in via Pace, 1;

in via Pace, 1; eCampus in via Privata Chioggia nr. 4;

in via Privata Chioggia nr. 4; Università Mercatorum,via Santa Maria Valle 2.

Scienze della nutrizione online Torino

Sedi di appoggio in cui dare gli esami per la laurea in Scienze della nutrizione umana per via telematica sono presenti anche a Torino per i seguenti Atenei online:

eCampus in Galleria S.Federico n.16/C;

in Galleria S.Federico n.16/C; Università Mercatorum, in via Nino Costa 8.

Scienze della nutrizione online Napoli

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami della laurea in Scienze della nutrizione umana a distanza a Napoli sono infine le seguenti Università telematiche:

eCampus in P.zza G. Bovio, 22;

in P.zza G. Bovio, 22; Università Mercatorum, Piazza S. Maria La Nova, 44.

La migliore Università per Scienze della Nutrizione Online

Per sapere quale è la migliore Università telematica per la facoltà di Scienze della nutrizione umana online bisogna capire cosa stai cercando e quali sono le tue esigenze e preferenze. Visto che tra gli Atenei telematici la scelta non è molto ampia, forse la prima domanda che dovresti porti è: quale corso di studi ti piace di più? Per rispondere ti consigliamo di leggere attentamente i piani di studio, confrontando gli esami da sostenere.

Se cerchi un’Università online in cui poter studiare per il titolo di laurea online in Scienze della nutrizione umana sia triennale che magistrale, allora la scelta giusta potrebbe essere San Raffaele. Se invece cerchi una laurea in Scienze dell’alimentazione online che ti dia sbocchi lavorativi soprattutto nel settore turistico, allora forse dovresti orientarti su Mercatorum optando per il corso in Gastronomia, Ospitalità e Territori. Se invece preferisci avere una preparazione multidisciplinare e lasciarti aperte più porte in ottica di laurea magistrale, allora potresti orientarti sulla proposta di eCampus.

Tra gli altri aspetti che ti consigliamo di valutare sono i costi per una laurea online cercando, eventualmente, la presenza di possibili convenzioni e partnership delle Università Telematiche con la tua azienda e associazioni alle quali sei iscritto.