Lauree Online in Architettura, Moda e Design: guida sulle università a distanza

La laurea in Architettura a distanza è un percorso di studi indirizzato particolarmente a soggetti dotati di spiccata creatività, desiderosi di acquisire conoscenze teoriche, metodologiche e tecniche che permettano loro di tradurre in realtà le proprie idee. I percorsi di studio telematici dell’area di Architettura, Moda e Design preparano figure professionali adatte a lavorare in alcuni dei settori fiori all’occhiello del Made in Italy. La laurea a distanza in Moda forma, in particolare, soggetti che potranno lavorare nel settore del fashion con mansioni relative all’ideazione delle collezioni, alla loro realizzazione e alla loro commercializzazione. La laurea a distanza in Design, invece, prepara profili in grado di operare nell’ambito dell’ideazione e progettazione di prodotti e in quello dell’interior design.

Il primo corso di laurea in Moda e Design online riconosciuto dal MIUR ha debuttato nel 2006 e da allora studiare Architettura online è un’opportunità preziosa per tutti quelli che per ragioni di lavoro o familiari non potrebbero frequentare un Ateneo tradizionale. La laurea in Design telematica permette di ottimizzare la gestione del proprio tempo assistendo ai corsi online a qualunque ora del giorno e da qualunque luogo con l’ausilio di un pc, un tablet o uno smartphone.

La laurea online in Architettura può essere conseguita frequentando un corso triennale della classe laurea in Disegno industriale (L-4), oppure, in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3). Entrambi i percorsi di studio si caratterizzano per la propria interdisciplinarità. Mentre il primo è di stampo più squisitamente tecnico-progettuale, il secondo si sofferma maggiormente sugli aspetti comunicativi e storico-artistici. Attualmente non è possibile conseguire una laurea online in Architettura, Design o Moda di livello magistrale. Tuttavia, visto il costante ampliamento dell’offerta formativa dei corsi di laurea online riconosciuti, le cose potrebbero presto cambiare.

Design nelle Università Telematiche Italiane

Design ha debuttato all’università telematica nell’anno accademico 2006-2007. Il primo Ateneo a proporre questo tipo di laurea è stata la San Raffaele. Dal 2007 è possibile studiare Moda e Design online anche all’eCampus e a partire dall’a.a. 2019-2020 anche l’Universitas Mercatorum si è unita alle università online di Architettura.

Le facoltà di Design online sono riconosciute dal MIUR e conferiscono titoli di studio con valore legale identico a quello delle lauree conseguite presso le università che erogano la didattica prevalentemente in presenza. Alla San Raffaele il corso di laurea in Moda e Design online è erogato dal dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita. All’eCampus il percorso di studi afferisce alla facoltà di Lettere e Filosofia. All’Universitas Mercatorum la laurea ha come struttura di riferimento la facoltà di Economia.

Nelle sezioni successive approfondiremo gli aspetti relativi a: corsi disponibili, piano di studi, costi e sedi delle università che hanno la laurea in Architettura online nella propria offerta formativa.

Laurea Online in Architettura: i corsi disponibili nelle Telematiche

I corsi di laurea online in Architettura attualmente presenti nell’offerta formativa delle università telematiche sono solo di livello triennale e afferiscono alle seguenti classi di laurea:

Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3);

Disegno industriale (L-4).

I corsi di laurea in Moda online della classe triennale di Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3) sono percorsi di studio multidisciplinari. Il loro obiettivo è formare profili professionali in possesso di competenze trasversali in ambito comunicativo, psicologico, economico-gestionale, linguistico, storico e letterario, che arricchiscono quelle strettamente tecniche connesse ai settori dell’arte, della musica, della moda, del design e dello spettacolo.

Il corso di laurea in Design online della classe di Disegno industriale (L-4) è finalizzato alla formazione di tecnici dotati di competenze in merito a tutte le fasi esecutive del progetto di artefatti industriali. Il percorso di studi, pertanto, ha una prospettiva interdisciplinare che abbraccia le aree scientifica, tecnologica e umanistica. L’articolazione del corso di laurea prevede l’acquisizione di abilità in ambito progettuale e di sviluppo del prodotto, con un accento particolare per quanto riguarda la dimensione estetica e artistica dello stesso, la funzionalità, l’ergonomia e la sicurezza. Inoltre, le lauree della classe L-4 approfondiscono gli aspetti economici connessi alla produzione e alla commercializzazione, nonché quelli ambientali legati all’eco-compatibilità dei materiali e dei prodotti finiti.

Le università telematiche italiane non offrono attualmente corsi di laurea magistrale online nell’area di Architettura, Design e Moda. Dopo la triennale, quindi, coloro che volessero proseguire gli studi accademici dovrebbero rivolgersi a un Ateneo tradizionale. Il percorso di studi specialistico che rappresenta la naturale prosecuzione della laurea triennale in Disegno industriale online è quello magistrale afferente alla classe di Design (LM-12). I laureati della classe L-4 possono accedere automaticamente al corso magistrale della classe LM-12, mentre quelli della classe L-3 possono richiedere il riconoscimento dei CFU conseguiti durante la triennale.

Corsi di Laurea Triennali Online in Moda e Design

La laurea triennale in Moda e Design online può essere ottenuta mediante l’iscrizione al corso di Design e discipline della moda (L-3) offerto da eCampus. Il percorso di studi mira a fornire una formazione di base di tipo teorico-pratico che consenta ai laureati di operare nel mondo della moda e del design, compreso quello d’interni, nelle varie fasi che vanno dall’ideazione del prodotto alla sua realizzazione e diffusione. Gli studenti acquisiranno, pertanto, competenze in ambito storico-artistico, psicologico, sociologico, estetico, giuridico e gestionale. Una specifica attenzione è riservata alle innovazioni, alle nuove tecnologie e alle dinamiche peculiari dei settori della moda e del design, sia per quanto riguarda la fase produttiva sia dal punto di vista comunicativo e pubblicitario.

Alla San Raffaele la laurea triennale in Architettura online è denominata Architettura e design industriale (L-4). Il percorso di studi si articola in due diversi indirizzi: Design e Moda. Ciascuno dei due indirizzi armonizza l’approfondimento delle materie di base comuni tra i due ambiti e quello delle materie specifiche del settore scelto. Gli studenti sono guidati all’acquisizione di conoscenze e competenze teoriche così come allo sviluppo di capacità pratiche e applicative, nell’ottica di un rapido inserimento nel mondo del lavoro. A essere al centro di entrambi gli indirizzi è la “cultura del progetto” e in questa prospettiva viene data una particolare attenzione tanto agli aspetti di progettazione e a quelli relativi ai processi produttivi quanto a quelli connessi con il marketing, la comunicazione e la distribuzione.

La laurea triennale in Design industriale online offerta dall’Universitas Mercatorum è quella in Design del Prodotto e della moda (L-4). Il percorso ha due indirizzi: Design del prodotto e Design della moda. Il primo indirizzo si focalizza in maniera particolare sul design di prodotto nelle diverse declinazioni merceologiche dei vari settori produttivi e industriali, dando specifico rilievo al design dell’oggetto d’arredo e a quello d’interni. L’indirizzo Design della moda si basa sulla tradizione italiana del fashion per fornire agli studenti gli strumenti a partire dai quali poter interpretare l’innovazione in chiave personale, ma senza mai perdere di vista le esigenze e le richieste del pubblico a cui i prodotti della moda sono destinati.

Corsi di Laurea Magistrale in Architettura Online

La laurea magistrale in Architettura online non è attualmente proposta né da eCampus né dalla San Raffaele né dall’Universitas Mercatorum. Non è quindi possibile, ad oggi, conseguire una laurea specialistica online in Moda e Design e chi fosse interessato a proseguire gli studi nel settore dovrebbe rivolgersi agli Atenei tradizionali.

Architettura Piano di Studi: com’è strutturato?

Il piano di studi di Architettura è strutturato in tre sezioni: discipline di base, discipline caratterizzanti e materie complementari.

Per i corsi triennali della classe L-3 di Design industriale il piano di studi prevede l’acquisizione di un totale di 32 CFU nelle seguenti discipline di base:

CHIM/06 ‐ Chimica organica

CHIM/07 ‐ Fondamenti chimici delle tecnologie

CHIM/12 ‐ Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

FIS/01 ‐ Fisica sperimentale

FIS/07 ‐ Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

GEO/06 ‐ Mineralogia

ICAR/08 ‐ Scienza delle costruzioni

ICAR/12 ‐ Tecnologia dell’architettura

ICAR/13 ‐ Disegno industriale

ICAR/17 ‐ Disegno

ICAR/18 ‐ Storia dell’architettura

INF/01 ‐ Informatica

ING‐IND/10 ‐ Fisica tecnica industriale

ING‐IND/11 ‐ Fisica tecnica ambientale

ING‐IND/21 ‐ Metallurgia

ING‐IND/22 ‐ Scienza e tecnologia dei materiali

ING‐IND/31 ‐ Elettrotecnica

ING‐INF/01 ‐ Elettronica

ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle informazioni

L‐ART/02 ‐ Storia dell’arte moderna

L‐ART/03 ‐ Storia dell’arte contemporanea

L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e del restauro

L‐ART/07 ‐ Musicologia e storia della musica

L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana

L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana contemporanea

L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana

M‐FIL/04 ‐ Estetica

M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi

M‐PSI/01 ‐ Psicologia generale

MAT/03 ‐ Geometria

MAT/05 ‐ Analisi matematica

MAT/06 ‐ Probabilità e statistica matematica

MAT/08 ‐ Analisi numerica

MAT/09 ‐ Ricerca operativa

SECS‐S/02 ‐ Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

Le materie della facoltà di Design caratterizzanti i percorsi di studio della classe L-4 sono:

ICAR/09 ‐ Tecnica delle costruzioni

ICAR/16 ‐ Architettura degli interni e allestimento

ICAR/22 ‐ Estimo

ING‐IND/13 ‐ Meccanica applicata alle macchine

ING‐IND/14 ‐ Progettazione meccanica e costruzione di macchine

ING‐IND/15 ‐ Disegno e metodi dell’ingegneria industriale

ING‐IND/16 ‐ Tecnologie e sistemi di lavorazione

ING‐IND/35 ‐ Ingegneria economico‐gestionale

IUS/01 ‐ Diritto privato

IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

IUS/14 ‐ Diritto dell’unione europea

L‐ART/05 ‐ Discipline dello spettacolo

L‐ART/06 ‐ Cinema, fotografia e televisione

M‐DEA/01 ‐ Discipline demoetnoantropologiche

M‐PSI/02 ‐ Psicobiologia e psicologia fisiologica

M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale

SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle imprese

SPS/07 ‐ Sociologia generale

SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Per le lauree della classe L-3 di Moda gli esami fondamentali riguardano le discipline di base, che sono:

L‐ANT/02 ‐ Storia greca

L‐ANT/03 ‐ Storia romana

L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana

L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana contemporanea

L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana

L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica

L‐LIN/03 ‐ Letteratura francese

L‐LIN/05 ‐ Letteratura spagnola

L‐LIN/10 ‐ Letteratura inglese

L‐LIN/13 ‐ Letteratura tedesca

M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale

M‐PSI/01 ‐ Psicologia generale

M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

M‐STO/01 ‐ Storia medievale

M‐STO/02 ‐ Storia moderna

M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

SECS‐P/12 ‐ Storia economica

SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Per la classe L-3 di Moda e Design gli esami caratterizzanti riguardano le discipline inserite nel seguente gruppo:

ICAR/13 ‐ Disegno industriale

ICAR/16 ‐ Architettura degli interni e allestimento

ICAR/17 ‐ Disegno

ICAR/18 ‐ Storia dell’architettura

L‐ART/01 ‐ Storia dell’arte medievale

L‐ART/02 ‐ Storia dell’arte moderna

L‐ART/03 ‐ Storia dell’arte contemporanea

L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e del restauro

L‐ART/05 ‐ Discipline dello spettacolo

L‐ART/06 ‐ Cinema, fotografia e televisione

L‐ART/07 ‐ Musicologia e storia della musica

L‐ART/08 ‐ Etnomusicologia

L‐FIL‐LET/14 ‐ Critica letteraria e letterature comparate

L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua francese

L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua spagnola

L‐LIN/09 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingue portoghese e brasiliana

L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua inglese

L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua tedesca

L‐LIN/21 ‐ Slavistica

M‐DEA/01 ‐ Discipline demoetnoantropologiche

M‐FIL/04 ‐ Estetica

M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi

SPS/07 ‐ Sociologia generale

A seconda dell’Ateneo a cui ci si iscrive, inoltre, i piani di studio possono includere diverse materie complementari e attività di stampo più pratico, quali i laboratori. Tutti i piani di studio comprendono, inoltre, lo svolgimento di stage e tirocini curricolari.

Costi laurea online Design: quali sono?

Per la laurea online in Design industriale i costi vanno da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 4.000. Le cifre citate si riferiscono ai corsi seguiti al 100% in modalità telematica e sono soggetti a variazioni qualora si opti per altre modalità di frequenza. La laurea in Moda e Design online ha, inoltre, dei costi aggiuntivi quali la tassa regionale ed eventuali diritti di segreteria per l’immatricolazione.

La laurea online in Architettura ha costi annui che possono aumentare anche in base ad eventuali servizi aggiuntivi dei quali si scelga di avvalersi. Tuttavia, per Design la laurea online ha costi che possono subire ribassi qualora si benefici di agevolazioni e sconti determinati da convenzioni stipulate tra gli Atenei e vari enti. Esiste, inoltre, la possibilità di avvalersi di borse di studio e quella di pagare una retta annua ridotta del 50% se ci si iscrive a tempo parziale. In quest’ultima ipotesi, però, è bene tenere presente che il prezzo totale della laurea non subirà modifiche, in quanto l’iscrizione part-time fa sì che raddoppi la durata legale del corso di studi.

Sbocchi lavorativi Moda e Design

Gli sbocchi lavorativi di Moda e Design riguardano alcuni dei settori fiore all’occhiello dell’economia italiana. Le lauree di quest’area, infatti, permettono di inserirsi nei settori di punta del Made in Italy. Le competenze acquisite dai laureati permettono loro di lavorare in atelier e aziende dei settori tessile, dell’abbigliamento e degli accessori. Design industriale ha sbocchi lavorativi che includono gli studi di progettazione e design d’interni e le aziende che producono oggetti d’arredo. Con una laurea in Architettura, Moda e Design gli sbocchi lavorativi comprendono anche il settore della comunicazione, nel quale i laureati potranno partecipare alla progettazione e realizzazione di siti web, brochure, materiale informativo, campagne pubblicitarie, merchandising, ecc.

La laurea triennale in Moda e Design ha sbocchi lavorativi in differenti ruoli. I laureati potranno rivestire le funzioni di junior product designer, junior fashion designer, junior accessory designer e junior textile designer o come assistenti alla ricerca e sviluppo all’interno di aziende del comparto moda e arredamento. Inoltre potranno operare come assistenti progettisti nel ramo del design d’interni e come junior graphic designer e web designer nel settore della comunicazione.

Tra i profili che i laureati triennali potranno ricoprire ci sono anche quelle di brand store designer, per la progettazione di showroom, negozi e spazi espositivi. Le molteplici mansioni che i laureati di primo livello possono svolgere comprendono poi quelle di assistente all’ufficio produzione e fornitori, stylist, quality controller, cool hunter. Nel ventaglio degli sbocchi professionali ci sono, infine, anche il settore dell’organizzazione di eventi culturali e fieristici, sfilate, allestimenti espositivi, mostre, ecc.

La laurea magistrale in Design dà sbocchi lavorativi negli stessi settori di quella triennale, ma permette di ricoprire ruoli di più elevata responsabilità e autonomia, che includono anche quelli manageriali.

Architettura Online a Roma: sedi e atenei online

Architettura online a Roma è disponibile presso la San Raffaele e l’Universitas Mercatorum. Entrambi gli Atenei hanno la propria sede centrale nella Capitale, mentre l’eCampus ha in città una sede locale. Gli indirizzi dell’università telematica a Roma sono:

eCampus , via Matera, 18;

, via Matera, 18; San Raffaele , via di Val Cannuta, 247;

, via di Val Cannuta, 247; Universitas Mercatorum, P.zza Mattei, 10 (sede centrale) e Piazza Sallustio, 21 (sede d’esame).

Moda e Design Online a Milano: sedi e atenei online

Moda e Design online a Milano non è disponibile presso un Ateneo con sede principale in città. Tuttavia, ciascuna delle università che propone corsi di laurea nel settore ha una sede decentrata nel capoluogo lombardo, in cui è possibile sostenere gli esami. Ecco dov’è l’università telematica a Milano:

eCampus , via privata Chioggia, 4;

, via privata Chioggia, 4; San Raffaele , via F. Daverio, 7;

, via F. Daverio, 7; Universitas Mercatorum,via Santa Maria Valle, 2.

Design industriale Online a Torino: sedi e atenei online

Per Design Industriale online a Torino ci si può iscrivere a eCamps o all’Universitas Mercatorum. L’università San Raffaele, invece, non ha una sede locale nel capoluogo piemontese. Ecco gli indirizzi dell’università telematica a Torino:

eCampus , Galleria S. Federico, 16/C;

, Galleria S. Federico, 16/C; Universitas Mercatorum, via Nino Costa, 8.

Moda Online a Napoli: sedi e atenei online

Moda online a Napoli ha come punti di riferimento le sedi locali di eCampus e Universitas Mercatorum, mentre la San Raffaele non è presente in città. Gli indirizzi dell’università telematica a Napoli sono:

eCampus , piazza G. Bovio, 22;

, piazza G. Bovio, 22; Universitas Mercatorum, piazza S. Maria La Nova, 44.

Qual è la migliore Università Telematica con Architettura, Moda e Design?

La migliore università telematica per Architettura, Moda e Design varia a seconda dello studente. Questo perché tutti gli Atenei che erogano corsi di laurea in quest’ambito sono riconosciuti dal MIUR. Non ci sono, pertanto, ragioni legate alla validità dei titoli di studio che possano condizionare la scelta. I criteri in base ai quali stabilire l’università a cui iscriversi sono soggettivi e hanno a che fare con una serie di aspetti quali struttura dei piani di studio, classi di appartenenza delle lauree, costi, modalità didattiche e d’esame, presenza delle sedi sul territorio.

Se si è interessati a prendere una laurea triennale della classe L-4, alla quale afferiscono percorsi di studio più tecnici, la scelta dovrà ricadere o sull’Universitas Mercatorum o sulla San Raffaele. Chi è maggiormente interessato agli aspetti legati ai settori dell’arte, della musica, della moda, del design e dello spettacolo, invece, troverà ciò che cerca nel corso di laurea della classe L-3 offerto dall’eCampus.

Un punto a favore di eCampus e Universitas Mercatorum rispetto alla San Raffaele può essere il maggior numero di sedi sul territorio nazionale. D’altra parte, la San Raffaele è l’università che ha i costi più contenuti. Rispetto alle modalità di frequenza, invece, chi fosse interessato alla possibilità di seguire le lezioni anche in presenza deve tenere presente che solo eCampus offre questa possibilità. L’Universitas Mercatorum, d’altro canto, grazie al proprio legame con le Camere di commercio, ha un filo diretto con il mondo del lavoro. Uno dei vantaggi della San Raffaele rispetto alla concorrenza, invece, è il minor costo della retta annuale.

Quanto alla valutazione da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), infine, l’Universitas Mercatorum è quella con il punteggio più elevato, avendo ottenuto 5,51 punti e un giudizio “Ctel –Soddisfacente”. La San Raffaele ha totalizzato 4,33 punti e l’eCampus 4,21 con un giudizio che per entrambi gli Atenei è stato “Dtel – Condizionato”.

