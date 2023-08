Corso di Laurea Online in Agraria: guida alle Università Telematiche, quale scegliere e cosa sapere

La laurea in Scienze Agrarie online rientra nella rosa dei titoli che puoi conseguire comodamente da casa, frequentando una Università telematica riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca), quindi con lo stesso valore legale della laurea in Agraria rilasciata da una Università frontale e con la stessa possibilità di accedere agli esami per l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’apposito Albo.

Studiare Agraria online rappresenta la soluzione ideale per te se cerchi nell’Università telematica la possibilità di avere massima autonomia nell’organizzare il tuo percorso di studi, se lavori o hai poco tempo e cerchi una soluzione flessibile che ti consenta di gestire le ore di studio e le date di esame secondo i tuoi tempi, ma non vuoi rinunciare a ricevere una formazione di qualità.

Un altro buon motivo per scegliere un Ateneo telematico è che esso non prevede test di ingresso e che ti consente di iscriverti in qualunque momento dell’anno. Quindi, ad esempio, se non sei riuscito ad entrare nella facoltà che desideravi, oppure ti sei deciso tardi e le iscrizioni erano ormai chiuse, ma non vuoi perdere tempo, puoi iscriverti ad un corso di laurea online affine e iniziare a dare esami che poi ti verranno convalidati quando supererai i test o ti iscriverai al corso.

Questo discorso vale anche qualora l’offerta formativa delle Università telematiche non rispecchi allo stato attuale il tuo orientamento. Ad esempio, trai i corsi di laurea online, attualmente non c’è attivo alcun corso di laurea online in Scienze e tecnologie agrarie che fino a qualche tempo fa veniva erogato dall’Università Telematica Guglielmo Marconi. Se ti interessa questo ambito puoi comunque iniziare il percorso seguendo uno dei corsi di laurea online in Agraria attivi, tanto più se si tratta della triennale, visto che all’inizio gli insegnamenti si concentrano a gettare le basi di matematica, fisica, chimica, biologia e genetica comuni a quasi tutti gli indirizzi. Poi magari deciderai se cambiare facoltà, online o frontale, chiedendo un riconoscimento CFU online per titoli e/o attività pregresse.

Se tutto questo ti incuriosisce e vuoi saperne di più leggi la guida dedicata specificamente ai corsi di laurea in Agraria “telematica” che Punto Informatico ha realizzato per te. Di seguito troverai tutte le informazioni che cerchi su dove poter studiare online scienze agrarie presso un Ateneo telematico riconosciuto dal Ministero e le opzioni disponibili in termini di corsi di laurea a distanza, triennali e magistrali.

Argomenti in questa guida:

Corsi di Laurea in Scienze agrarie online: le opzioni

La laurea in Scienze Agrarie online è il percorso di studi adatto a te se cerchi un corso che ti permetta di acquisire conoscenze e abilità tecniche e professionali in materia di ambiente, coltura e agronomia.

Ogni facoltà di Agraria online è organizzata in modo da consentirti di raggiungere l’ambizioso obiettivo di conseguire una laurea online in Agraria, sia triennale che magistrale, anche se già lavori o ha degli impegni familiari, o di qualsiasi altro tipo, che non ti consentono di andare fisicamente presso la sede dell’Ateneo per seguire le lezioni, o anche semplicemente se la facoltà di tuo interesse non è presente nella tua città. Una piattaforma di e-learning ti consentirà di acquisire tutte le nozioni necessarie, sia mediante video-lezioni, che per mezzo di dispense ed esercitazioni di auto-valutazione. Un tutor a te dedicato ti accompagnerà inoltre durante tutto il percorso.

Alla fine del percorso di laurea a distanza in Scienze Agrarie avrai una visione ampia ed integrata degli ecosistemi dell’agricoltura, dell’alimentazione e ambientale, a seconda dell’indirizzo prescelto, e diventerai un professionista con competenze tecnico-scientifiche utili per trovare impiego in ambienti di lavoro, in ambito europeo ed extraeuropeo grazie ai programmi di cooperazione internazionale, legati alle produzioni vegetali e animali e in settori innovativi come le bio-energie, la valorizzazione dei prodotti territoriali, la tutela e la gestione ambientale, anche nella prospettiva di attuare un’agricoltura sostenibile.

Laurea Triennale in Agraria Online: corsi di laurea disponibili

Nel percorso di laurea triennale in Agraria a distanza avrai modo apprendere conoscenze di base di matematica, fisica, chimica, biologia e genetica che ti consentiranno di comprendere al meglio i processi su cui si basa la produzione primaria agraria e forestale, oltre che le conoscenze necessarie a valutare le tecniche di produzione di materie prime, destinate all’uomo e agli allevamenti animali e alle nozioni di base utili per gestire un’impresa in questo settore.

La cosiddetta laurea breve in Scienze agrarie a distanza ti darà inoltre modo di proseguire gli studi e di iscriverti ai percorsi biennali di secondo livello, per il conseguimento di una Laurea Magistrale, online o frontale, in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali e Biotecnologie agro-ambientali e Alimentari. Un percorso formativo che ti darà modo di consolidare la tua preparazione culturale di base ottenuta con la laurea triennale telematica in Agraria, arricchendola con discipline strettamente orientate all’attività professionale e una migliore padronanza del metodo scientifico, che ti consentano di aspirare a ruoli dirigenziali e tecnici nei settori della zootecnia e della gestione di colture, del controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie e qualitative dei prodotti agroalimentari o progettazione di interventi orientati alla difesa dell’ambiente.

Entrando nel dettaglio del corso di laurea triennale in Agraria, l’Università telematica San Raffaele ha attualmente attivo il corso L-26 per conseguire la laurea triennale online in Scienze dell’alimentazione e gastronomia.

Seppur formalmente diversa dalla laurea in Scienze Agrarie e Forestali, anche questa rientra nella classe delle Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali e permette di conseguire l’abilitazione alle seguenti professioni regolamentate con iscrizione all’Albo:

agronomo e forestale junior;

agrotecnico laureato;

perito agrario laureato;

perito industriale laureato.

Il corso L-26 è inoltre equipollente alla laurea L-25 ai fini di partecipazione a Concorsi ed iscrizioni ad albi professionali (L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari).

In alternativa, Mercatorum propone la laurea triennale online in Gastronomia, ospitalità e territori – ottima se il tuo ideale è trovare un’occupazione nel settore del turismo. Questo titolo ti garantirà sbocchi professionali in tutti i settori in cui serve una profonda cultura enogastronomica, dalla produzione alla promozione, alla sua valorizzazione, alla comunicazione, anche multimediale.

Laurea Magistrale in Scienze Agrarie Online: corsi di laurea disponibili

Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrale in Agraria telematici, ad offrire questa opportunità è un solo Ateneo online, il S. Raffaele, che propone la laurea magistrale online in Scienze della Nutrizione Umana (LM-61) – che ti consentirà di diventare un professionista della nutrizione.

Se prenderai una laurea magistrale online in Scienze della Nutrizione Umana potrai trovare impiego presso aziende alimentari, dietetiche, farmaceutiche e in laboratori di controllo e sperimentazione di tecnologie alimentari.

Di seguito alcuni esempi di sbocchi professionali:

Nutrizionista;

Addetto alla progettazione alimentare;

Addetto alla certificazione alimentare;

Addetto ai programmi sanitari nazionali.

Scienze Agrarie e Università Telematica: dove studiare Agraria online

Scegliendo l’Università telematica per studiare Agraria online potrai conseguire sia la laurea triennale che quella magistrale. Per ora la facoltà di Scienze agrarie online riconosciuta dal MIUR è disponibile solo presso l’Ateneo telematico San Raffaele, anche se Mercatorum offre un corso di studi in vero affine.

Come gli altri atenei telematici che offrono corsi di laurea a distanza, anche l’Uni San Raffaele e l’Universitas Mercatorum vengono periodicamente valutati dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) che, analizzando la qualità della didattica, se ritenuta adeguata, conferma l’accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca. Quindi iscrivendoti alla facoltà di Agraria online della S. Raffaele o al corso di laurea a distanza proposto da Mercatorum hai la garanzia di ottenere un’istruzione di qualità e puoi stare tranquillo che il titolo di laurea online in Agraria conseguito rispetti le direttive del Ministero e pertanto sia effettivamente equiparabile a quella rilasciata dalle Università frontali presenti sul territorio italiano.

Laurea Online in Agraria: quali sono i costi?

Il costo della laurea online in Agraria oscilla tra i 1.700 € e i 4000 €. La differenza di rata dipende dall’Università telematica. Puoi seguire Agraria online in questi atenei con questi costi:

San Raffaele: d a € 1.700

Mercatorum: da € 4.000

Ogni studente ogni anno dovrà versare il costo della tassa regionale – che nel Lazio ammonta a 140 euro, quelli per la segreteria e per gli esami da sostenere nelle sedi fisiche sul territorio italiano. In questo momento di pandemia, tuttavia, tutte le prove si svolgono online.

L’iscritto avrà, inoltre, la possibilità di abbattere il totale grazie alle numerose convenzioni messe a disposizione dagli atenei online o di accedere ad una borsa di studio per meriti scolastici o sportivi.

Se vuoi conoscere l’offerta a te dedicata puoi metterti in contatto con lo Sportello di Orientamento di AteneiOnline e parlare con uno degli esperti che ti aiuterà con le pratiche di immatricolazione e con il riconoscimento dei crediti formativi qualora ne avessi bisogno. Potrai risolvere tutti i problemi burocratici online, senza spostarti da casa e inviando semplicemente la ricevuta di pagamento. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

Scienze Agrarie Online: facoltà telematiche di Agraria con sedi di esame nelle grandi città

Gli esami che dovrai sostenere per conseguire la laurea in Scienze Agrarie online verranno effettuati per lo più a distanza. Già prima del Coronavirus era così per gli orali, mentre gli scritti si effettuavano in sede, così come le sedute di laurea. L’arrivo del COVID-19 ha stravolto molte abitudini, comprese quelle delle Università telematiche, che ora consentono di sostenere tutti gli esami online e forse continueranno a farlo anche ad emergenza sanitaria finita

Nonostante ciò ti può essere utile sapere dov’è la sede dell’Ateneo telematico prescelto, sia per quanto riguarda la sede centrale che le sedi d’esame convenzionate e di appoggio, magari per seguire dei corsi in aula, se previsti, o incontrarti con gli altri studenti, il tutor o i docenti di persona, così da avere un’esperienza accademica più vicina a quella tradizionale, sfruttando i vantaggi di entrambe le realtà.

Agraria online a Roma

L’Università telematica San Raffaele istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 maggio 2006, è un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto con sede a Roma in via Val Cannuta, 247.

L’Università Telematica Universitas Mercatorum è stata autorizzata ad operare con Decreto Ministeriale del 10 maggio 2006 su proposta del Sistema delle Camere di Commercio italiane e ha sede a Roma in P.zza Mattei, 10 e ha anche una sede d’esame in Piazza Sallustio, 21.

Agraria online a Milano

Il S. Raffaele ha due sedi d’esame a Milano in cui è possibile dare gli esami della facoltà di Agraria online: in via F. Daverio 7 e in via Pace, 1. L’Università Mercatorum offre la stessa possibilità in via Santa Maria Valle 2.

Agraria online a Torino

Ad avere una sede di appoggio in cui dare gli esami per la laurea in Agraria per via telematica a Torino è l’Universitas Mercatorum in Via Nino Costa 8.

Agraria online a Napoli

Ad avere una di appoggio in cui dare gli esami della laurea in Agraria a distanza a Napoli è sempre Mercatorum, in Piazza S. Maria La Nova, 44.

La migliore Università online per Scienze Agrarie online

Quale sia la migliore Università telematica per la facoltà di Agraria online dipende molto da cosa stai cercando. L’offerta in questo campo, come hai visto, non è molto ampia, per cui la scelta si basa più che altro sull’indirizzo di studi al quale sei più interessato. In ogni caso sia Mercatorum che San Raffaele propongono una didattica di qualità e un’offerta formativa molto valida.

Se il dubbio risiede nello scegliere di laurearti online in Agraria o prendere il titolo in una Università frontale considera che se da una parte i costi per conseguire una laurea online possono sembrare maggiori, dall’altra la scelta della didattica a distanza consente di risparmiare parecchio tempo e denaro, soprattutto per quanto concerne i costi di spostamento, che sia con i mezzi pubblici o con la propria auto, soprattutto se sei uno studente fuori sede o pendolare.

Se poi già lavori e hai famiglia scegliere la laurea frontale può portarti ad allungare talmente tanto i tempi da arrivare a sostenere costi paragonabili a quelli di una laurea in Agraria online e, presumibilmente, con maggiore stress. Tra l’altro se già lavori è possibile che l’Ateneo abbia stretto delle convenzioni con la tua azienda/organizzazione.