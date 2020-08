Laurea Online Economia: le opportunità delle università a distanza

La laurea in Economia a distanza è una di quelle più richieste e più presenti nell’offerta formativa delle università telematiche. Le ragioni di questo successo sono anche storiche: il primo corso di laurea in Economia online riconosciuto dal MIUR è partito nell’anno accademico 2004-2005.

Studiare Economia online è una possibilità che suscita molto interesse. Le lauree di quest’area sono, infatti, tra le più spendibili nel mercato del lavoro. Anche per chi ha già un impiego, una laurea in Economia può facilitare la progressione di carriera o aprire nuovi sbocchi. Agli studenti lavoratori, in particolare, Economia telematica dà la possibilità di conciliare gli impegni professionali e lo studio. Seguire i corsi online a qualunque ora del giorno e da qualunque luogo, infatti, rende fattibile il percorso accademico pur lavorando.

La laurea online in Economia può essere triennale o magistrale. I corsi di studio triennali telematici appartengono alle classi di laurea di Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) e Scienze economiche (L-33). Questi percorsi garantiscono l’acquisizione di competenze multidisciplinari di base in ambito economico, aziendale, giuridico, matematico e statistico. Una volta ottenuta la laurea di primo livello si può scegliere di entrare subito nel mondo del lavoro o proseguire gli studi. Le magistrali delle classi di laurea di Scienze dell’economia (LM-56) e Scienze economico-aziendali (LM-77) sono il naturale completamento dei percorsi triennali.

La laurea a distanza in Economia forma soggetti adatti a lavorare nel settore aziendale e dei servizi, in quello bancario o finanziario oppure ad esercitare le libere professioni.

Economia nelle Università Telematiche Italiane

Economia all’università telematica ha una storia consolidata, iniziata nell’a.a. 2004-2005 all’Unimarconi, che è stata la prima a proporla. Nel corso degli anni l’offerta formativa in quest’ambito si è andata ampliando sempre di più. Dal 2005 è possibile studiare Economia online anche all’Uninettuno. Dal 2006 tra le università online di Economia si sono aggiunte l’Unicusano, l’Unidav, l’Universitas Mercatorum e l’Unitelma Sapienza. In seguito il corso di Economia online dell’Unidav è divenuto a esaurimento, ma l’offerta ha comunque continuato ad aumentare grazie alle proposte di Giustino Fortunato, San Raffaele, Unipegaso ed eCampus.

Le facoltà di Economia online riconosciute dal MIUR sono quelle omonime di eCampus, Unimarconi, Uninettuno, Unicusano e Universitas Mercatorum.

Le altre telematiche non hanno facoltà di Economia on line. Alla Giustino Fortunato e all’Unipegaso i percorsi di studio di quest’area afferiscono alle rispettive facoltà online di Giurisprudenza. Alla San Raffaele, invece, la struttura di riferimento è il dipartimento di Promozione delle Scienze umane e della qualità della vita. All’Unitelma Sapienza è il dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche. Il fatto che questi Atenei non abbiano facoltà di Economia non ha alcun effetto in termini di validità dei titoli di studio che conferiscono.

Nelle sezioni successive approfondiremo gli aspetti relativi a: corsi disponibili, piano di studi, costi e sedi delle università che hanno la laurea in Economia online nella propria offerta formativa.

Corsi di Laurea Online in Economia: i Corsi disponibili

I corsi di laurea online in Economia possono essere triennali o magistrali e appartengono alle seguenti classi di laurea:

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

Scienze economiche (L-33);

Scienze dell’economia (LM-56);

Scienze economico-aziendali (LM-77).

Le denominazioni dei corsi di laurea in Economia online possono variare rispetto a quella della classe di laurea di appartenenza. Questo, però, non produce effetti sulla validità del titolo di studio. Tutte le lauree appartenenti alla stessa classe, infatti, sono equivalenti.

I corsi di laurea in Economia online della classe triennale di Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) sono progettati per fornire solide competenze di base in ambito economico, giuridico, matematico e statistico. Il loro focus è sugli aspetti dell’organizzazione e del management, con particolare attenzione per le dinamiche e le peculiarità dei vari settori aziendali (servizi, amministrazione, commerciale, manifatturiero).

Quelli della classe di laurea triennale di Scienze economiche (L-33), invece, sono più focalizzati sugli aspetti generali e macroeconomici. Essi forniscono competenze per quanto riguarda l’economia politica, l’analisi dei sistemi economici, il funzionamento dei mercati finanziari. Inoltre, formano alla ricerca e all’analisi statistica nel settore, permettendo l’acquisizione di conoscenze operative in merito a rilevazione e trattamento dei dati e metodologie per la previsione economica.

Il corso di laurea in Economia e Commercio online della classe di Scienze dell’economia (LM-56) si propone come naturale completamento e approfondimento di quello triennale della classe L-33. L’obiettivo è far acquisire agli studenti un’elevata padronanza degli strumenti matematico-statistici e approfondite conoscenze di analisi e politica economica e aziendale. Oltre a preparare per il lavoro nel settore aziendale e in quello della ricerca economica, questi percorsi di studio sono pensati anche per l’accesso alle libere professioni, quali quella di commercialista o quella di revisore legale.

I corsi di laurea in Economia Aziendale online della classe di Scienze economico-aziendali (LM-77), invece, proseguono nel solco di quelli della classe L-18. Essi forniscono conoscenze e competenze più specialistiche nell’ambito dell’organizzazione e della gestione d’impresa. Tra gli aspetti che tali percorsi di studio approfondiscono ci sono la finanza aziendale e la programmazione e gestione del cambiamento all’interno dell’impresa. La finalità di questo tipo di formazione è creare figure in grado di operare nelle aziende in ruoli manageriali o di svolgere attività di consulenza come liberi professionisti.

Lauree Triennali in Economia: corsi di Laurea Online

La laurea triennale in Economia online può essere ottenuta mediante l’iscrizione al corso di Economia (L-33) offerto da eCampus. Esso prevede la scelta tra quattro indirizzi: uno prevalentemente economico-commerciale, uno “psico-economico” che approfondisce il rapporto tra scienza economica e psicologia, uno economico-bancario e uno incentrato sulle start-up. In questo modo ciascuno studente potrà specializzarsi nel settore che è più di suo interesse.

Alla Giustino Fortunato la laurea triennale in Economia online è un percorso di studi interclasse denominato Diritto ed Economia delle imprese (L-14/L-18). La sua peculiarità è quella di consentire agli studenti di scegliere tra due diversi piani di studi. Uno, più orientato alle discipline giuridiche, fa ottenere una laurea della classe di Scienze dei servizi giuridici (L-14). L’altro, che si focalizza su quelle economico-aziendali, conferisce una laurea della classe di Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18).

La laurea triennale online in Economia Aziendale proposta da Unicusano è quella in Economia aziendale e management (L-18). Questo corso, con didattica parzialmente erogata in lingua inglese, dà un importante spazio anche alla parte pratica. È, infatti, previsto lo svolgimento di stage, tirocini e attività professionalizzanti nel corso del triennio di studio.

All’Unimarconi la laurea triennale in Economia e Commercio online è denominata Scienze economiche (L-33). Il percorso di studi ha un unico curriculum. Tuttavia, a seconda delle materie opzionali scelte dallo studente, esso può avere diversi orientamenti. Tra questi, di particolare interesse è quello aziendale, che approfondisce in maniera specifica le discipline relative alla gestione e organizzazione d’impresa.

Il corso di laurea triennale online in Economia dell’Uninettuno è denominato Economia e gestione delle imprese (L-18). Il percorso si articola su quattro diversi indirizzi. L’indirizzo Economia e governo d’impresa (in italiano) e quello in Business management (in inglese) si focalizzano su amministrazione e gestione, approfondendo anche i vari processi e le varie funzioni aziendali. L’indirizzo Cultura, turismo, territorio e valore d’impresa (in italiano) si concentra sulle specificità delle aziende del comparto turistico. Il focus dell’indirizzo Financial Management (in inglese) è, invece, sulla gestione finanziaria delle aziende.

All’Unipegaso la laurea triennale in Economia online è quella in Economia aziendale (L-18). Il percorso di studi è progettato per formare professionisti flessibili, che possano adattarsi alla pluralità di richieste provenienti da diverse tipologie di aziende. Per farlo offre agli studenti un’ampia gamma di competenze sia in ambito organizzativo-gestionale che amministrativo-finanziario e creditizio.

La laurea triennale online in Economia può essere ottenuta anche iscrivendosi al corso di Scienze dell’economia aziendale (L-18) di Unitelma Sapienza. Il corso di laurea prevede due indirizzi: Economia aziendale ed Economia delle aziende turistiche. Il primo è finalizzato alla formazione di esperti in management e revisione aziendale. Il secondo si concentra sulle peculiari esigenze delle imprese del settore turistico, ricettivo e della promozione turistico-culturale.

La laurea triennale in Economia online offerta dall’Universitas Mercatorum è quella in Gestione di impresa (L-18). Il percorso ha quattro indirizzi: Economico-digitale, Marketing e vendite, Management sportivo e Immobiliare. Essi sono pensati per consentire agli studenti di scegliere un settore di specializzazione nel quale ottenere competenze altamente professionalizzanti, per meglio venire incontro alle richieste del mercato del lavoro.

Lauree Magistrali in Economia: le Lauree Specialistiche Online

La laurea magistrale in Economia online è proposta da eCampus con la denominazione di Scienze dell’economia (LM-56). Il corso si pone come il completamento di quello triennale dello stesso Ateneo. Tra le sue peculiarità c’è la presenza nel piano di studi anche di un esame relativo alla gestione dei fondi pensione e della previdenza complementare.

Alla Giustino Fortunato la laurea magistrale online in Economia è il corso in Economia aziendale (LM-77). Questa proposta si caratterizza per la particolare attenzione posta nell’integrazione tra lo studio degli aspetti economico-aziendali e di quelli di natura matematico-statistica, giuridica ed economica in senso più generale.

La laurea specialistica online in Economia alla San Raffaele è quella in Management e consulenza aziendale (LM-77). La particolarità di questo corso è il fatto che comprende anche l’indirizzo in Economia e Management dell’Innovazione Digitale in Sanità, che è un unicum nell’offerta formativa telematica.

All’Unicusano la laurea magistrale in Economia online è denominata Scienze economiche (LM-56). Il corso prevede per gli studenti la scelta tra uno dei due seguenti curricula: Gestione e professioni d’impresa oppure Mercati globali e innovazione digitale. Entrambi gli indirizzi hanno la didattica parzialmente erogata in lingua inglese.

L’Unimarconi offre la laurea magistrale online in Economia con il nome di Scienze dell’economia (LM-56). Questo percorso di studi ha un approccio multidisciplinare, adatto a formare sia esperti del settore aziendale sia dei settori bancario e finanziario e anche di quello dell’economia politica.

All’Uninettuno la laurea specialistica online in Economia Aziendale è il corso di Gestione d’impresa e tecnologie digitali (LM-77). Si tratta di un percorso di studi che si concentra sulla gestione delle imprese innovative e fornisce competenze anche in materia di e-government ed analisi regolatoria dei settori interessati dalla rivoluzione digitale.

La laurea magistrale in Economia e Commercio online dell’Unipegaso è quella in Scienze economiche (LM-56). Il corso fonde le conoscenze di carattere teorico e quelle di carattere pratico. L’obiettivo è formare laureati che possano essere a proprio agio tanto nella realtà aziendale quanto in quella dell’analisi, della ricerca e della documentazione statistica in campo economico.

All’Unitelma Sapienza la laurea magistrale in Economia è quella in Economia, management e innovazione (LM-77). Il corso ha quattro curricula con didattica in italiano: Economia e management aziendale; Economia, tecnologia, innovazione; Economia, finanza e banca; Economia e sostenibilità. Il curriculum Economy, technology, innovation viene, invece, erogato interamente in lingua inglese.

La laurea specialistica online dell’Universitas Mercatorum, infine, è denominata Management (LM-77). Ciò che la differenzia dalle proposte delle altre telematiche è l’accento sullo sviluppo da parte dello studente di competenze di problem solving. Il corso pone anche grande attenzione sulla dimensione internazionale e promuove la mobilità dei propri iscritti.

Economia Piano di Studi: com’è strutturato?

Il piano di studi di Economia è strutturato in tre sezioni: discipline di base, discipline caratterizzanti e materie complementari.

Per i corsi triennali di Economia il piano di studi ha le stesse discipline di base sia per la classe L-18 che per quella L-33. Queste discipline sono ulteriormente approfondite nei corsi magistrali, nei cui piani di studio sono incluse. A Economia gli esami fondamentali riguardano le discipline di base e sono:

IUS/01 ‐ Diritto privato

IUS/04 ‐ Diritto commerciale

IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

SECS‐P/02 ‐ Politica economica

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale

SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle imprese

SECS‐P/11 ‐ Economia degli intermediari finanziari

SECS‐P/12 ‐ Storia economica

SECS‐S/01 ‐ Statistica

SECS‐S/03 ‐ Statistica economica

SECS‐S/06 ‐ Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie

Oltre alle discipline già elencate, le materie della facoltà di Economia caratterizzanti sia i percorsi di studio triennali che quelli magistrali sono:

IUS/05 ‐ Diritto dell’economia

IUS/06 ‐ Diritto della navigazione

IUS/07 ‐ Diritto del lavoro

IUS/12 ‐ Diritto tributario

IUS/14 ‐ Diritto dell’Unione Europea

MAT/09 ‐ Ricerca operativa

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica

SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

SECS‐P/04 ‐ Storia del pensiero economico

SECS‐P/05 ‐ Econometria

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

SECS‐P/09 ‐ Finanza aziendale

SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale

SECS‐P/13 ‐ Scienze merceologiche

SECS‐S/04 ‐ Demografia

SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

Vi sono, inoltre, una serie di materie complementari che variano a seconda dell’Ateneo e della classe di laurea. Tra esse sono comprese anche quelle a scelta dello studente. Le peculiarità del piano di studi di ciascuno studente determinano quali e quanti CFU possono essere riconosciuti nel caso di passaggio ad altro corso di laurea o ad altro Ateneo.

Costi laurea online Economia: quali sono?

Per la laurea online in Economia i costi vanno da un minimo di € 2.000 a un massimo di € 3.900 per i corsi seguiti al 100% in modalità telematica. I prezzi citati riguardano il solo ammontare della retta annuale. Tuttavia, una laurea in Economia online ha costi aggiuntivi quali la tassa regionale ed eventuali diritti di segreteria per l’immatricolazione.

La laurea online in Economia ha costi influenzati anche dalla modalità di frequenza scelta. All’eCampus e all’Unicusano, infatti, i corsi possono essere seguiti pure in presenza presso le sedi principali. Nelle università citate si può scegliere di avvalersi anche di vari altri servizi (residenzialità, tutor individuale dal vivo, ecc.). L’insieme di tutte queste voci determina il totale della spesa annua.

Anche per Economia la laurea online ha costi che possono dimezzarsi, se lo studente opta per l’iscrizione a tempo parziale. Inoltre, è possibile beneficiare di altre agevolazioni e sconti determinati da convenzioni siglate tra gli Atenei e vari enti.

Compila il form presente nella pagina, se vuoi ricevere gratuitamente maggiori informazioni relative ai costi della laurea in Economia online.

Sbocchi lavorativi Economia

Gli sbocchi lavorativi di Economia sono molti. Le lauree di quest’area sono, infatti, tra quelle maggiormente versatili e richieste nel mercato del lavoro. Le competenze acquisite dai laureati li rendono adatti a inserirsi nel settore pubblico, in quello privato o in quello dell’economia sociale. Essi possono lavorare nell’ambito di uffici studi di

organismi territoriali o presso enti di ricerca economica nazionali e internazionali. Inoltre, possono rivestire numerosi ruoli nel settore aziendale o nella Pubblica amministrazione.

Sia nelle imprese che nel settore pubblico Economia ha sbocchi lavorativi che comprendono le funzioni manageriali e l’elaborazione di strategie aziendali. Le capacità maturate nel percorso di studi possono, inoltre, tradursi in un’esperienza imprenditoriale in proprio. Oppure possono preludere all’esercizio delle libere professioni dell’area economica. Con una laurea in Economia gli sbocchi lavorativi includono pure l’inserimento nei settori bancario e finanziario.

La laurea triennale in Economia ha sbocchi lavorativi in ambito aziendale nell’area del marketing, dell’amministrazione, della contabilità, della pianificazione e del controllo di gestione. Inoltre, previo superamento dell’esame di Stato, consente l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione B. Dopo il periodo di praticantato obbligatorio e l’esame di abilitazione, la laurea di primo livello dà l’opportunità di lavorare anche come consulente del lavoro.

La laurea magistrale in Economia dà sbocchi lavorativi in ruoli di elevata responsabilità. I laureati di secondo livello possono svolgere funzioni manageriali o fornire consulenze in diversi ambiti. In particolare, possono occuparsi di auditing e revisione contabile, sia essendo inquadrati nell’organigramma aziendale sia come liberi professionisti. Dopo il relativo esame di Stato, inoltre, possono accedere come dottori commercialisti alla sezione A dell’albo professionale.

Economia Online a Roma: sedi e atenei online

Economia online a Roma è disponibile presso la San Raffaele, l’Unimarconi, l’Unicusano, l’Uninettuno, l’Unitelma Sapienza e l’Universitas Mercatorum. Tutti questi Atenei hanno la propria sede centrale nella Capitale. L’eCampus, la Giustino Fortunato e l’Unipegaso, invece, hanno in città una sede locale. Gli indirizzi dell’università telematica a Roma sono:

eCampus , via Matera, 18;

, via Matera, 18; Giustino Fortunato , via XX Settembre, 68/B;

, via XX Settembre, 68/B; San Raffaele , via di Val Cannuta, 247;

, via di Val Cannuta, 247; Unicusano , via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale) e via Artigianato, 2/A a Colleferro (sede d’esame);

, via Don Carlo Gnocchi, 3 (sede centrale) e via Artigianato, 2/A a Colleferro (sede d’esame); Unimarconi , via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza);

, via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza); Uninettuno , Corso Vittorio Emanuele II, 39 (sede centrale); via Sandro Sandri, 45 (sede d’esame) e via Ostiense, 159 (sede d’esame);

, Corso Vittorio Emanuele II, 39 (sede centrale); via Sandro Sandri, 45 (sede d’esame) e via Ostiense, 159 (sede d’esame); Unipegaso , via di S. Pantaleo, 66 (sede amministrativa); Via Panisperna, 207 (sede d’esame) e Corso della Repubblica, 253 a Velletri (sede d’esame);

, via di S. Pantaleo, 66 (sede amministrativa); Via Panisperna, 207 (sede d’esame) e Corso della Repubblica, 253 a Velletri (sede d’esame); Unitelma Sapienza , viale Regina Elena , 295 (sede centrale e sede d’esame) e via degli Etruschi, 36 (sede d’esame);

, viale Regina Elena , 295 (sede centrale e sede d’esame) e via degli Etruschi, 36 (sede d’esame); Universitas Mercatorum, P.zza Mattei, 10 (sede centrale) e Piazza Sallustio, 21 (sede d’esame).

Economia Online a Milano: sedi e atenei online

Economia online a Milano non è disponibile presso un Ateneo con sede principale in città. Tuttavia, ciascuna delle università che propone corsi di laurea nel settore ha una sede decentrata nel capoluogo lombardo, in cui è possibile sostenere gli esami. Ecco dov’è l’università telematica a Milano:

eCampus , via privata Chioggia, 4;

, via privata Chioggia, 4; Giustino Fortunato , Galleria del Corso, 2;

, San Raffaele , via F. Daverio, 7;

, via F. Daverio, 7; Unicusano , via Bergamo, 11;

, via Bergamo, 11; Unimarconi , via Guido Cavalcanti, 5;

, via Guido Cavalcanti, 5; Uninettuno , via Carlo Bo, 1 e via Soderini, 24;

, via Carlo Bo, 1 e via Soderini, 24; Unipegaso , via Santa Maria Valle, 2;

, via Santa Maria Valle, 2; Unitelma Sapienza , via Giosuè Carducci, 39 a Sesto San Giovanni;

, via Giosuè Carducci, 39 a Sesto San Giovanni; Universitas Mercatorum,via Santa Maria Valle, 2.

Economia Online a Torino: sedi e atenei online

Per Economia online a Torino ci si può iscrivere a eCamps, Unicusano, Uninettuno, Unipegaso, Unitelma Sapienza o all’Universitas Mercatorum. L’università San Raffaele e la Giustino Fortunato, invece, non hanno sedi locali nel capoluogo piemontese. Ecco gli indirizzi dell’università telematica a Torino:

eCampus , Galleria S. Federico, 16/C;

, Galleria S. Federico, 16/C; Unicusano , via G. Parini, 7;

, via G. Parini, 7; Uninettuno , Corso Duca degli Abruzzi, 24;

, Corso Duca degli Abruzzi, 24; Unipegaso , piazza Castello, 99;

, piazza Castello, 99; Unitelma Sapienza , via Treviso, 12;

, via Treviso, 12; Universitas Mercatorum, via Nino Costa, 8.

L’Unimarconi non ha una sede locale a Torino. Per il Piemonte la sede di riferimento dell’Ateneo è il Centro informativo in convenzione di Alessandria sito in via Don Luigi Orione, 1.

Economia Online a Napoli: sedi e atenei online

Economia online a Napoli ha come punto di riferimento l’Unipegaso, che ha la propria sede centrale in città. Inoltre, il capoluogo campano ospita sedi locali di eCampus, Unicusano, Unimarconi, Uninettuno e Universitas Mercatorum. Gli indirizzi dell’università telematica a Napoli sono:

eCampus , piazza G. Bovio, 22;

, piazza G. Bovio, 22; Unicusano , Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31;

, Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31; Unimarconi , via Alfonso d’Avalos, 25;

, via Alfonso d’Avalos, 25; Uninettuno , via Claudio, 21;

, via Claudio, 21; Unipegaso , piazza Trieste e Trento, 48 (sede di rappresentanza); Centro Direzionale Napoli – Isola F2 (sede amministrativa); Corso Roma, 43/47 a San Giorgio a Cremano (sede d’esame centrale); via Santa Chiara, 49/C a Napoli (sede d’esame); piazza S. Maria la Nova, 44 a Napoli (sede d’esame) e via Salvatore Di Giacomo, 8 ad Agerola;

, piazza Trieste e Trento, 48 (sede di rappresentanza); Centro Direzionale Napoli – Isola F2 (sede amministrativa); Corso Roma, 43/47 a San Giorgio a Cremano (sede d’esame centrale); via Santa Chiara, 49/C a Napoli (sede d’esame); piazza S. Maria la Nova, 44 a Napoli (sede d’esame) e via Salvatore Di Giacomo, 8 ad Agerola; Universitas Mercatorum, piazza S. Maria La Nova, 44.

In Campania c’è anche la sede centrale della Giustino Fortunato, che si trova a Benevento in via Raffaele Delcogliano, 12.

Qual è la migliore Università Telematica con Economia?

La migliore università telematica per Economia è l’Ateneo che offre il percorso di studi e i servizi più in linea con le inclinazioni e le necessità del singolo studente. Ciascuno degli Atenei che erogano corsi di laurea in quest’ambito è riconosciuto dal MIUR. Non esistono, pertanto, differenze in termini di valore legale dei titoli di studio che conferiscono. Il fatto che si equivalgano tutti da questo punto di vista, non implica che non vi siano differenze di altra natura. Dalle modalità di fruizione dei corsi alle discipline inserite nel piano di studi, sono molti gli aspetti che possono fare propendere per un’università telematica rispetto a un’altra.

L’Universitas Mercatorum, per esempio, potrebbe essere preferita da chi cerca un collegamento diretto con il mondo del lavoro. D’altra parte, Uninettuno, Unimarconi, Unitelma Sapienza e Giustino Fortunato possono incontrare il favore di chi cerca un Ateneo rigoroso e dalla solida reputazione. L’Unicusano, invece, ha il vantaggio di una didattica parzialmente in inglese e della possibilità di seguire le lezioni anche in presenza. Mentre la San Raffaele è considerata un Ateneo con buone performance per quanto riguarda il tasso di occupazione dei laureati.

eCampus e Unipegaso, oltre alle numerose sedi sparse sul territorio, propongono gli esami sotto forma di test a crocette. Questa modalità ha dei detrattori, ma ha sicuramente un numero almeno pari di estimatori ed è ormai ampiamente diffusa in ambito accademico e non. L’eCampus, inoltre, è una telematica “ibrida”, che consente anche la fruizione tradizionale dei corsi.