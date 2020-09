Laurea in Scienze dell’Amministrazione Online: guida alla laurea a distanza

Il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione online consente di acquisire un titolo di studio molto ambito offrendo la possibilità di trovare lavoro nelle amministrazioni pubbliche e private come esperto nelle attività di programmazione, direzione, sicurezza, investigazione, gestione e controllo.

A dare la possibilità di studiare Scienze dell’Amministrazione a distanza sono due Università Telematiche: Unitelma Sapienza e San Raffaele. Si tratta in entrambi i casi di Atenei online riconosciuti dal MIUR, il che significa che i titoli di studio conseguiti sono equivalenti a quelli dalle Università tradizionali. Il vantaggio di prendere la laurea a distanza in Scienze dell’Amministrazione è di poter organizzare in modo autonomo e flessibile i propri tempi, riuscendo così a conciliare agevolmente studio, famiglia, lavoro e altri impegni personali. Senza contare che le iscrizioni alle Università telematiche sono aperte tutto l’anno.

Scienze dell’Amministrazione online rientra tra i corsi di laurea dell’area giuridica ed è stata inserita nell’offerta formativa delle Università telematiche a partire dal 2013. Studiando online Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione avrai la possibilità di consegire sia la laurea triennale che quella magistrale, in entrambi i casi le lezioni vengono erogate in modalità e-learning.

Le lauree triennali appartengono alla classe delle lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16) e sono articolate in diversi indirizzi di studio orientati all’organizzazione e amministrazione piuttosto che alla sicurezza e all’investigazione. I corsi di laurea magistrale, invece, afferiscono alla classe delle Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63). La laurea di primo livello consente di acquisire competenze in materie giuridiche, economiche ed economico-aziendali, quella di secondo livello approfondisce i temi del management pubblico, con particolare riferimento all’innovazione digitale dei servizi della Pubblica Amministrazione e alle problematiche che maggiormente interessano le aziende sanitarie.

Conseguire la laurea in Scienze dell’Amministrazione telematica apre le porte a diversi sbocchi professionali in ruoli specifici in tutti gli ambiti del sistema istituzionale. La professionalità acquisita ti consentirà di lavorare non solo nelle amministrazioni pubbliche, ma anche negli enti e nelle istituzioni locali, nazionali ed internazionali, nelle organizzazioni private, nel terzo settore, nelle aziende private e pubbliche, con particolare riferimento alle realtà sanitarie regionali e locali.

Scienze dell’Amministrazione nelle Università Telematiche Italiane

Dall’anno accedemico 2013/2014 è possibile seguire Scienze dell’Amministrazione all’Università telematica San Raffaele. Succesivamente anche l’Unitelma ha attivato all’interno delle proprie facoltà Scienze dell’Amministrazione on line, anche se solo dall’anno accademico 2010/2011 il corso afferisce alla classe L-16, mentre prima faceva capo alla classe delle lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19). Dal 2010 presso Unitelma è inoltre attivo anche il corso di laurea magistrale in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie.

Quelle proposte dai due Atenei telematici sono facoltà di Scienze dell’Amministrazione online riconosciute dal MIUR e quindi con pieno valore legale ed entrambe molto valide.

Nelle sezioni succcessive di questa guida troverai tutte le informazioni che cerchi per capire quale sia l’Università dove studiare Scienze dell’Amministrazione online più adatta alle tue esigenze. Vediamo quindi in dettaglio quali sono i corsi disponibili presso le Università online di Scienze dell’Amministrazioni, i piani di studi proposti, costi e le sedi d’esame.

Laurea Online in Scienze dell’Amministrazione: i corsi disponibili

I corsi di laurea in Scienze dell’Amministrazione online afferiscono alle seguenti classi di laurea, rispettivamente per la laurea triennale e magistrale:

Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16);

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63).

Nei corsi di laurea online in Scienze dell’Amministrazione di primo livello si studiano principalmente materie quali Scienze Giuridiche, Scienze Politiche e Sociali e Scienze Economiche. Spesso chi prosegue gli studi dopo la laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione e non si indirizza verso un corso di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, sceglie percorsi affini a queste discipline, soprattutto Scienze Politiche. Una scelta che consente, anche in caso di passaggio ad un altro corso di laurea triennale, di beneficiare della procedura di riconoscimento dei CFU.

Durante il corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione online triennale (L-16) si impara a comprendere i modelli di corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche e private e degli enti del terzo settore i processi innovativi a livello organizzativo e gestionale e, a seconda del curricula scelto, si approfondiscono i temi legati alle aziende appartenenti all’area sanitaria, al settore della sicurezza e delle investigazioni e alla gestione d’impresa.

Gli obiettivi formativi della classe L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione online mirano a fornire ai futuri laureati:

conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo delle amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazioni complesse, nonché delle politiche di pari opportunità.

conoscenze metodologiche e culturali multidisciplinari necessarie per interpretare efficacemente il cambiamento e l’innovazione organizzativa nelle amministrazioni;

capacità di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità;

capacità di implementare specifiche politiche pubbliche e di concorrere alla gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali.

Il corso di laurea magistrale LM-63 in Scienze della Pubblica Amministrazione va a consolidare la preparazione culturale e multidisciplinare acquisita durante i primi di tre anni di studio con l’obiettivo di formare manager, decisori pubblici e politici.

Lauree Triennali in Scienze dell’Amministrazione Online

All’Unitelma Sapienza il corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione online punta a formare professionisti interessati ad una carriera gestionale e direttiva nella pubblica amministrazione, in organizzazioni pubbliche e private e in aziende del comparto sicurezza.

L’offerta formativa Unitelma per la laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione si articola su tre curricula:

Amministrazione e Organizzazione, finalizzato a formare dirigenti e quadri capci di sostenere una amministrazione moderna e di affrontare le problematiche poste dalla società dell’ingormazione grazie alle metodologie e alle tecniche del management pubblico e dell’e-government acquisite durante il percorso di studi; Organizzazione, Sicurezza, Investigazioni focalizzato sulle tematiche legate al settore della sicurezza e delle investigazioni, quali criminologia, diritto penale e processuale, sociologia, legislazione della security e psicologia sociale forense; Amministrazione, Professioni e Organizzazioni Economiche, un percorso multidisciplinare che mira a formare addetti alle professioni economiche in ambito contabile, fiscale e tributario e nella gestione d’impresa. Le discipline spaziano dalle scienze economiche a quelle giuridiche e sociali.

L’Università telematica San Raffaele di Roma propone un corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione online che pone particolare attenzione alle tematiche legate alle realtà operanti nel campo sanitario.

L’obiettivo è quello di formare professionisti con competenze in diverse discipline, da quelle giuridiche, a quelle economiche ed economico-aziendali, a quelle politologiche e sociologiche e linguistiche capaci di interpretare i processi di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni per governare i processi di cambiamento indotti dal particolare contesto in cui si troveranno ad operare.

Lauree Magistrali in Scienze dell’Amministrazione Online

All’Unitelma Sapienza è possibile conseguire la laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni online (classe LM-63) iscrivendosi al Corso in Management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie. Il corso di laurea magistrale online in Scienze dell’Amministrazione Unitelma ha l’obiettivo di formare figure professionali di alto livello sia nell’area giuridica, sia in quella economica e delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare e specifico riferimento alle aziende sanitarie.

Come per la triennale, anche per la laurea specialistica online in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni di Unitelma sono previsti tre curricula:

Management ed e-government delle aziende pubbliche, focalizzato in particolare sulla gestione dei processi di innovazione digitale; Management delle aziende sanitarie, finalizzato a formare specialisti che intendono assumere ruoli di responsabilità nell’ambito delle organizzazioni del settore sanitario; Management delle autonomie territoriali, dedicato a chi punta a rivestire ruoli di responsabilità nell’ambito delle autonomie locali di natura territoriale (Regioni, Comuni, Aree metropolitane, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

Piano di Studi Scienze dell’Amministrazione: com’è strutturato?

Il piano di studi di Scienze dell’Amministrazione è suddiviso in discipline di base, discipline caratterizzanti e attività complementari.

Il piano di studi dei corsi triennali della classe L-16 Scienze dell’Amministrazione, tra gli esami, prevede l’acquisizione di un totale di 42 CFU nelle seguenti discipline di base:

M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche

SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche

SPS/04 ‐ Scienza politica

SPS/07 ‐ Sociologia generale

IUS/01 ‐ Diritto privato IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

IUS/10 ‐ Diritto amministrativo

IUS/14 ‐ Diritto dell’unione europea

IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

INF/01 ‐ Informatica

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

SECS‐P/02 ‐ Politica economica

SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

SECS‐S/01 ‐ Statistica

SECS‐S/03 ‐ Statistica economica

SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione – lingua francese

L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua spagnola

L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua inglese

L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua tedesca

Le materie della facoltà di Scienze dell’Amministrazione caratterizzanti per i piani di studio della classe L-16 sono, per un totale di 48 CFU:

SPS/01 – Filosofia politica

SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche

SPS/04 ‐ Scienza politica

SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

M‐PSI/05 ‐ Psicologia sociale

M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

SPS/07 ‐ Sociologia generale

SPS/09 ‐ Sociologia dei processi economici e del lavoro

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

SECS‐P/02 ‐ Politica economica

SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale

SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle imprese

SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale

SECS‐S/04 ‐ Demografia

IUS/04 ‐ Diritto commerciale

IUS/05 ‐ Diritto dell’economia

IUS/06 ‐ Diritto della navigazione

IUS/07 ‐ Diritto del lavoro

IUS/08 ‐ Diritto costituzionale

IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

IUS/10 ‐ Diritto amministrativo

IUS/13 ‐ Diritto internazionale

IUS/14 ‐ Diritto dell’unione europea

IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

I curricula dei corsi di laurea della classe L-16 devono comprendere, da indicazioni ministeriali, la conoscenza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano e attività esterne, quali tirocini e stages formativi presso imprese private, amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore.

Il piano di studi dei corsi di laurea magistrale della classe LM-63 in Scienze delle Amministrazioni Pubbliche prevede le seguenti materie caratterizzanti, tra le attività formative indispensabili, per un totale di 48 CFU:

INF/01 ‐ Informatica

ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione delle informazioni

MAT/09 ‐ Ricerca operativa

SECS‐P/05 ‐ Econometria

SECS‐S/01 ‐ Statistica

SECS‐S/03 ‐ Statistica economica

SECS‐S/04 ‐ Demografia

SECS‐S/05 ‐ Statistica sociale

SECS‐P/01 ‐ Economia politica

SECS‐P/02 ‐ Politica economica

SECS‐P/03 ‐ Scienza delle finanze

SECS‐P/06 ‐ Economia applicata

SECS‐P/07 ‐ Economia aziendale

SECS‐P/08 ‐ Economia e gestione delle imprese

SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale

IUS/01 ‐ Diritto privato

IUS/04 ‐ Diritto commerciale

IUS/05 ‐ Diritto dell’economia

IUS/06 ‐ Diritto della navigazione

IUS/07 ‐ Diritto del lavoro

IUS/09 ‐ Istituzioni di diritto pubblico

IUS/10 ‐ Diritto amministrativo

IUS/14 ‐ Diritto dell’unione europea

IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

M‐PSI/06 ‐ Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

SPS/03 ‐ Storia delle istituzioni politiche

SPS/04 ‐ Scienza politica

SPS/07 ‐ Sociologia generale

SPS/08 ‐ Sociologia dei processi culturali ecomunicativi

SPS/09 ‐ Sociologia dei processi economici e del lavoro

SPS/11 ‐ Sociologia dei fenomeni politici

Costi laurea online per Scienze dell’Amministrazione: quali sono?

Per la laurea online in Scienze dell’Amministrazione i costi da sostenere vanno dai 2.100 euro ai 2.500 euro. In fase di immatricolazione ai corsi di Scienze dell’Amministrazione, per la laurea online, i costi aggiuntivi che dovrai sostenere riguardano la tassa regionale per il diritto allo studio ed eventuali contributi per il conseguimento titolo e rilascio della pergamena.

I costi della laurea in Scienze dell’Amministrazione online possono essere ridotti se si ha la possibilità di accedere ad una delle tante convenzioni e scontistiche che le Università telematiche offrono. Ci sono poi diverse agevolazioni economiche che gli Atenei propongono a diverse categorie di studenti e le borse di studio che consentono anche a chi non ha grandi disponibilità economiche di poter prendere la laurea in Scienze dell’Amministrazione con costi accessibili o nulli.

Sbocchi lavorativi Scienze dell’Amministrazione

Gli sbocchi lavorativi che Scienze dell’Amministrazione offre sono molto interessanti e riguardano prevalentemente i campi della pubblica amministrazione, del commercio, delle consulenze professionali e dei servizi sociali e personali. Si tratta di un titolo di studio che offre molte probabilità di trovare un impiego stabile e ben retribuito a breve distanza dal conseguimento del titolo.

Con la laurea in Scienze dell’Amministrazione gli sbocchi lavorativi vedono prettamente coinvolte le seguenti attività professionali:

attività di funzionario della pubblica amministrazione;

attività negli uffici legali di imprese private, banche e istituti di credito;

consulenza manageriale e del lavoro;

attività di esperto contabile.

Per quanto riguarda la laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione gli sbocchi lavorativi sono costituiti da profili tecnico-amministrativi presso la pubblica amministrazione statale (centrale e periferica), le regioni, le province, i comuni, le rispettive aziende e società a partecipazione pubblica, le università, le aziende sanitarie, le camere di commercio, le amministrazioni indipendenti, gli enti privatizzati, le aziende del privato sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con attività di partnership.

La laurea magistrale in Scienze dell’Amministrazione Pubblica offre sbocchi lavorativi negli stessi settori e ambiti ma con ruoli di più alto livello e di responsabilità, puntando a formare manager, dirigenti e quadri.

Scienze dell’Amministrazione Online a Roma: sedi e atenei online

Scienze dell’Amministrazione online a Roma è disponibile presso l’Unitelma Sapienza e la San Raffaele, entrambi con sede centrale nella Capitale, ai seguenti indirizzi:

San Raffaele a Roma si trova in via di Val Cannuta, 247;

si trova in via di Val Cannuta, 247; Unitelma a Roma ha le seguenti sedi: sede centrale in viale Regina Elena , 295; sede d’esame presso l’Istituto San Pio X, in via degli Etruschi, 36.

ha le seguenti sedi:

Scienze dell’Amministrazione Online a Milano: sedi e atenei online

Scienze dell’Amministrazione online a Milano è presente con sedi distaccate dei due Atenei:

Unitelma a Milano si trova in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI);

si trova in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI); San Raffaele a Milano è presente in via F. Daverio, 7.

Scienze dell’Amministrazione Online a Torino: sedi e atenei online

Gli esami per la laurea in Scienze dell’Amministrazione online a Torino possono essere dati presso la sede Unitelma che si trova in via Treviso 12.

San Raffaele non ha delle sedi a Torino, solitamente gli studenti torinesi iscritti a questo Ateneo si recano a Milano per gli esami in presenza.

Scienze dell’Amministrazione Online a Napoli: sedi e atenei online

Scienze dell’Amministrazione online a Napoli la trovi sempre presso Unitelma, al Campus Città del Sapere, Spazio “Off Screen”, Corso Secondigliano 11, 80144 Napoli. Segnaliamo tuttavia che si tratta di una sede temporanea. San Raffaele non è presente a Napoli, la sede d’esame più vicina per gli studenti napoletani è quella di Roma.

Qual è la migliore Università Telematica con Scienze dell’Amministrazione?

Per capire quale sia la migliore Università telematica per Scienze dell’Amministrazione, ti consigliamo di valutare alcuni aspetti che per te potrebbero fare la differenza. Entrambe le Università telematiche che hanno attivo un corso di laurea in Scienze dell’Amministrazone sono riconosciute dal MIUR e sono state giudicate positivamente dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), che periodicamente valuta la didattica degli Atenei, confermando o meno l’accreditamento da parte del Ministero.

Questo ti dà la sicurezza di poter contare su un’offerta formativa di qualità e su un titolo di studio valido e ben spendibile nel mercato del lavoro, sia che tu scelga l’Università San Raffaele sia che la scelta cada su Unitelma.

Partendo da questo presupposto, gli aspetti che potrebbero far cadere la scelta sull’una o l’altra Università telematica riguardano ad esempio l’offerta formativa e la presenza di sedi nella propria città, o perlomeno nelle sue vicinanze.

Da questo punto di vista Unitelma potrebbe essere avvantaggiata, potendo contare un numero maggiore di sedi d’esame sul territorio nazionale.

I costi delle due Università sono piuttosto simili ed entrambi gli Atenei vengono molto apprezzati per la propria sede centrale nella Capitale che consente, volendo, di vivere un’esperienza accademica più fisica, da Campus.

Qualora si fosse interessati a proseguire gli studi dopo la triennale, si potrebbe essere portati a scegliere l’Università Unitelma Sapienza che prevede anche un corso di laurea Magistrale LM-63 consentendo di proseguire gli studi senza cambiare Ateneo.

Coloro che sono maggiormente interessati ad acquisire, durante gli studi triennali di Scienze delle Amministrazioni, competenze in ambito sanitario potrebbero indirizzarsi verso l’offerta formativa della San Raffaele, mentre chi punta al settore sicurezza e investigazioni potrebbe scegliere Unitelma.

Dal punto di vista delle valutazioni ANVUR, l’Università Telematica San Raffaele Roma ha ottenuto un punteggio più positivo, di 4,33 Dtel – Condizionato, mentre l’Università telematica Unitelma Sapienza ha totalizzato un punteggio ANVUR di 4,84 Dtel – Condizionato.