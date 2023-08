Costi Università Online: come scegliere l'Università Telematica più economica

Per chi intende conseguire la laurea on line i costi da considerare per l’iscrizione ad una delle Università telematiche riconosciute dal MIUR sono sicuramente differenti da quelli previsti da un’Università statale tradizionale. Per le lauree online i costi non sono parametrati all’ISEE, ovvero variabili in base al reddito, come avviene negli Atenei tradizionali, ma hanno un importo unificato, che varia in base al corso prescelto.

In generale, iscrivendoti ad un corso di laurea online i costi da sostenere possono anche essere rateizzati e sono dati da:

la tassa di iscrizione al corso di laurea online;

la tassa regionale per il diritto allo studio, solitamente di 140 €, se dovuta in base alla Regione di riferimento (tassa che è prevista anche in caso di corso di laurea frontale in un Ateneo tradizionale);

eventuali tasse di esame, in caso di sede non centrale, se non incluse nel pacchetto proposto dall'Ateneo.

Se le sedi d’esame non sono vicine a casa tua, devi mettere in conto anche i costi di “trasferta”, sempre che le Università telematiche non continuino ad offrire la possibilità di sostenere gli esami online anche nei periodi successivi al termine dell’emergenza Coronavirus.

Come avrai intuito, la convenienza tra Università telematica e tradizionale va valutata di caso in caso, essendoci numerose variabili da considerare. Ad esempio, se sei uno studente lavoratore con famiglia, oltre ad essere più pratica la scelta dell’Università telematica (puoi studiare dove e quando vuoi), potrebbe anche essere più conveniente, visto che la fascia di reddito di tua appartenenza potrebbe non essere così bassa da giustificare una retta più economica. Poi devi considerare che gli Atenei frontali prevedono alcuni costi che le Università telematiche non hanno: la benzina o il costo dei mezzi necessari per recarti quotidianamente a lezione, i costi per l’acquisto dei libri (quasi tutte le Università telematiche includono nella retta tutto il materiale didattico) e l’eventuale costo di affitto se sei uno studente fuori sede.

I costi della laurea online possono essere inoltre ridotti se hai modo di accedere ad una delle innumerevoli convenzioni che le Università telematiche costantemente attivano con enti, pubblici e privati, aziende, associazioni e così via. Inoltre, c’è la possibilità di accedere a una delle borse di studio offerte dagli Atenei online che periodicamente vengono messe a disposizione, le quali ti permettono addirittura di prendere la laurea online gratis.

Per capire più in dettaglio quanto ti costerebbe conseguire un corso di laurea online, continua a leggere la guida che noi di Punto Informatico abbiamo realizzato per te: di seguito trovi tutti i dettagli sui costi dei diversi Atenei, per le lauree triennali e magistrali, le possibili convenzioni alle quali puoi accedere e gli sconti proposti, nonché le borse di studio disponibili.

Argomenti in questa guida:

Costi Università Online Riconosciute dal MIUR

Vediamo subito una tabella comparativa per cercare di capire quanto costa l’Università online:

Nota: per gli Atenei che prevedono corsi ad iscrizione agevolata lo sportello orientamento di Ateneionline.it garantisce assistenza nella richiesta di riconoscimento CFU, assistenza all’iscrizione, tariffe ridotte ed eventuali agevolazioni finanziarie esclusive.

Università online Costo min Costo max Costi Extra UniMarconi* 1.500 € 2.760 € 140 € Unitelma* 1.600 € 2.300 € 140 € San Raffaele* 1.700 € 4.000 € 140 € eCampus* 2.600 € 5.900 € 140 € Uninettuno* 1.900 € 2.200 € 140 € IUL* 2.5.00 € 2.500 € 140 € Mercatorum* 1.700 € 4.000 € 140 € UniPegaso* 1.700 € 3.400 € 282 € UniDav* 2.200 € 2.200 € 140 € UniFortunato* 2.500 € 3.500 € 0 € Unicusano 3.000 € 5.000 € 140 €

*Ateneo con corsi di laurea a Iscrizione Agevolata

Osservando la tabella, a parte alcune eccezioni, i costi delle Università on line riconosciute appaiono abbastanza allineati. Per capire bene quanto costa un’Università online effettivamente vanno valutati i costi accessori dei diversi corsi di laurea on line. Costi come quelli richiesti per ogni singolo certificato rilasciato, o quelli previsti per gli esami fuori sede possono infatti incidere non poco.

Ad esempio, l’UniFortunato grazie alla Legge regionale – Regione Campania – n. 12 del 18 maggio 2016 – non prevede il costo annuo per la tassa regionale, oltre a consentirti di sostenere esami “fuori sede” senza costi aggiuntivi. Anche il costo dell’Università online Niccolò Cusano è all inclusive, mentre all’UniPegaso, ad esempio, nei costi dell’Università Telematica non vengono inclusi gli esami fuori sede (solo quella centrale di Napoli è inclusa, per le altre si pagano 150 € extra).

Tecnicamente, in tutti i casi è possibile pagare a rate il prezzo della laurea online. Per approfondire, vai alla nostra sezione dedicata a ciascuna Università Online e ai costi, anche accessori e opzionali, previsti e per ogni dubbio, non esitare a contattarci e ti offriremo la nostra consulenza gratuita:

Laurea Breve On Line: Costi a Confronto

Tenendo conto della tabella sopra riportata, proviamo a fare una simulazione e vediamo laurearsi online quanto costa, con riferimento alle lauree brevi. Proviamo quindi a stimare il totale dei costi della laurea on line triennale, per ogni Università telematica:

Università degli Studi eCampus : 2.600/5.900 euro per tre anni, più 250 euro per l’immatricolazione (gratuita iscrivendosi tramite lo sportello orientamento di AteneiOnline), più 140 euro di tassa per il diritto allo studio da versare annualmente: costo della laurea eCampus triennale: 8.220 € minimo, 18.370 € massimo ;

: 2.600/5.900 euro per tre anni, più 250 euro per l’immatricolazione (gratuita iscrivendosi tramite lo sportello orientamento di AteneiOnline), più 140 euro di tassa per il diritto allo studio da versare annualmente: Università degli Studi Giustino Fortunato : 2.500/3.500 euro per 3 anni: costo laurea Unifortunato breve: 7.500 € minimo, 10.500 € massimo ;

: 2.500/3.500 euro per 3 anni: Università Telematica degli Studi IUL : 2.500 euro per tre anni, più 16 euro di marca da bollo da apporre a ciascuna domanda (almeno a quella di immatricolazione e laurea), più 140 euro di tassa regionale per tre anni, più 70 euro di domanda di laurea: costo della laurea IUL triennale: 8.022 € ;

: 2.500 euro per tre anni, più 16 euro di marca da bollo da apporre a ciascuna domanda (almeno a quella di immatricolazione e laurea), più 140 euro di tassa regionale per tre anni, più 70 euro di domanda di laurea: Università Leonardo Da Vinci : 2.200 euro per tre anni, più 16 euro di marca da bollo da apporre alla domanda di immatricolazione, più 140 euro per tre anni di tassa regionale: costo della laurea UniDav triennale: 7.036 € ;

: 2.200 euro per tre anni, più 16 euro di marca da bollo da apporre alla domanda di immatricolazione, più 140 euro per tre anni di tassa regionale: Università degli Studi Guglielmo Marconi : 1.500/2.760 euro per tre anni, più 250 euro, più 140 euro, tutto per tre anni. A questi importi, se fai gli esami fuori dal Lazio, devi aggiungere 30/45 euro ad esame. Noi abbiamo considerato circa 21 esami in tre anni, superati al primo colpo: costo totale della laurea Unimarconi triennale 5.670 € minimo, 10.395 € massimo con la retta standard e la tassa d’esame fuori sede;

: 1.500/2.760 euro per tre anni, più 250 euro, più 140 euro, tutto per tre anni. A questi importi, se fai gli esami fuori dal Lazio, devi aggiungere 30/45 euro ad esame. Noi abbiamo considerato circa 21 esami in tre anni, superati al primo colpo: Università Mercatorum : 1.700/4.000 euro per tre anni, più 50 euro di bollo e diritti di segreteria per tre anni, più la tassa di laurea a 120 euro, più 140 euro per tre anni, più l’eventuale tassa per gli esami fuori sede pari a 150 euro l’anno, più 170 euro per il rilascio della pergamena: costo della laurea Mercatorum breve: minimo 5.960 €, 13.310 massimo € se paghi la retta standard e se devi sostenere gli esami fuori sede;

: 1.700/4.000 euro per tre anni, più 50 euro di bollo e diritti di segreteria per tre anni, più la tassa di laurea a 120 euro, più 140 euro per tre anni, più l’eventuale tassa per gli esami fuori sede pari a 150 euro l’anno, più 170 euro per il rilascio della pergamena: Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma : 3.000/3.600 euro di retta annuale più 140 euro per tre anni, più 16 euro di imposta di bollo da versare una tantum in fase di immatricolazione: costi della laurea Unicusano breve: 9.436 € minimo, 12.636 massimo ;

: 3.000/3.600 euro di retta annuale più 140 euro per tre anni, più 16 euro di imposta di bollo da versare una tantum in fase di immatricolazione: Pegaso Università Telematica : 1.700/3.400 euro più 282 euro per tre anni di tasse per i servizi allo studente, più 350 euro di domanda di ammissione alla prova finale di laurea, più 170 euro per il rilascio della pergamena, più eventuali 150 euro l’anno per sostenere esami fuori dalla sede di Napoli: costo della laurea UniPegaso breve: 6466 € minimo , 12.016 € massimo se paghi la retta standard a 3.400 euro e se devi sostenere gli esami fuori sede;

: 1.700/3.400 euro più 282 euro per tre anni di tasse per i servizi allo studente, più 350 euro di domanda di ammissione alla prova finale di laurea, più 170 euro per il rilascio della pergamena, più eventuali 150 euro l’anno per sostenere esami fuori dalla sede di Napoli: Università Telematica Internazionale Uninettuno : 1.900/2.200 euro di costo della laurea on line breve per tre anni, più 140 euro per tre anni, il costo della tassa di Laurea (una tantum) di € 250: costo della laurea Uninettuno triennale online pari a 6.370 € minimo, 7270 € massimo ;

: 1.900/2.200 euro di costo della laurea on line breve per tre anni, più 140 euro per tre anni, il costo della tassa di Laurea (una tantum) di € 250: Università San Raffaele : 1.700/4.000 euro, più 50 euro di bollo e diritti di segreteria per tre anni, più la tassa di laurea a 200 euro, più 140 euro per tre anni, più eventuali 150 euro l’anno per sostenere esami fuori sede, più 170 euro per il rilascio della pergamena: costo della laurea San Raffale breve: 6.040 € minimo, 13.390 € massimo se paghi la retta standard e se devi sostenere gli esami fuori sede;

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza: da 1.600 a 2.300 euro di retta annuale per tre anni, più 140 euro per 3 anni, più il contributo di 300 euro una tantum per il conseguimento titolo e il rilascio della pergamena: costo della laurea Unitelma Sapienza online triennale: 5520 € minimo, 7.620 € massimo.

: da 1.600 a 2.300 euro di retta annuale per tre anni, più 140 euro per 3 anni, più il contributo di 300 euro una tantum per il conseguimento titolo e il rilascio della pergamena:

Laurea Magistrale (Specialistica) On Line: Costi a Confronto

Vediamo ora un’analoga simulazione per i costi delle lauree magistrali online. Stimiamo il totale dei costi della laurea on line su 2 anni, per ogni Università telematica:

Università Telematica più economica

A conti fatti, l’Università telematica più economica per quanto riguarda sia la laurea triennale che quella magistrale è l’Unimarconi che propone inoltre un’offerta formativa tra le più ampie, anche se le mancano diversi corsi di laurea presenti presso altre università online, come le altre che la seguono a livello di costi più economici: Unitelma, Mercatorum, Pegaso e San Raffaele.

A metà classifica si posizionano Uninettuno, Unidav, UniFortunato e IUL. Più onerose le lauree triennali e magistrali online proposte da UniCusano ed eCampus.

Il tutto ovviamente senza considerare le possibili agevolazioni, convenzioni e borse di studio che le diverse Università telematiche prevedono. Vediamole nel dettaglio di seguito.

Agevolazioni e Convenzioni delle Università Telematiche

Per ridurre i costi della laurea on line sono previste, per ogni Università telematica agevolazioni e convenzioni di certo non mancano.

Le agevolazioni riguardano in generale gli studenti diversamente abili, con esonero completo dalle tasse per invalidità superiori al 66%; nello specifico Mercatorum, Pegaso e San Raffaele prevedono una retta agevolata a 1.500 euro per gli studenti con disabilità certificata superiore al 45%. Comunque sia, ogni singola Università telematica prevede dei programmi specifici destinati a più categorie di persone. Ad esempio:

la San Raffaele prevede rette agevolate a 2.000 euro per i giovani tra i 17 e i 20 anni compiuti, per i membri dei sindacati o per i soci ACI e ANSI;

Unitelma Sapienza prevede invece delle agevolazioni economiche per gli ex studenti e dipendenti dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma;

Mercatorum e UniPegaso propongono il Programma Dolce Attesa con una retta di € 1.700 per ogni anno del Corso di Laurea per le donne in gravidanza, il Programma Futuro Sicuro per i giovani di 17-20 anni (retta di 1.700 euro per ogni anno di corso) che si iscrivono al primo anno di università, senza riconoscimento dei CFU;

Uninettuno prevede uno sconto di 70-100 euro se paghi in un’unica soluzione il corso di laurea triennale-magistrale. Agevolazione non cumulabile con le convenzioni attive;

UniMarconi prevede per gli studenti fuori corso un importo delle tasse universitarie invariato, senza nessun aggravio.

Le convenzioni delle Università online ti consentono di ridurre anche del 20%-25% il costo della laurea telematica. Riassumiamo di seguito le principali convenzioni attivate dai diversi Atenei online:

eCampus ti consente di risparmiare dal 10% al 20% sul costo del corso di laurea online, master e singoli corsi. Le convenzioni attive sono davvero tantissime, le principali riguardano ACI, ASD, Aeronautica militare, Associazione Italiana Calciatori (Nazionale), Arma dei Carabinieri, sindacati, Comuni, CONFAPI, Confesercenti, Confimpresa, Confindustria, CRAL, istituti tecnici, Ordini (consulenti del lavoro e commercialisti), ONLUS, e così via;

IUL ha attive convenzioni con ACSI- Associazione di Cultura Sport e Tempo libero, AGIDAE Aib – Associazione Italiana Biblioteche Associazione, Nazionale Piccoli Musei, Athens School Italia, Basket Roma, Erickson, Formever Lab, GIone, Giunti Academy, ISV Group, Microsoft, Network GTC, Poliarte, Scuola di Roma Fund-raising.it, 24Ore Business School, Tuttoscuola e Virgin Active.

Universitas Mercatorum: le convenzioni rigurdano principalmente i dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti e dei collaboratori delle Camere di Commercio e delle imprese iscritte alle CamCom. Poi ci sono anche convenzioni simili con MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) EiPoint, Referenti ECP e Forze Armate e dell’Ordine;

Unicusano ha attivato convenzioni principalmente con Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, ma anche con alcune associazioni, enti e istituzioni e ne attiva di nuove continuamente;

UniDav ha attualmente attiva una convenzione con UIL SCUOLA RUA CHIETI 1;

Unifortunato ha attivato convenzioni oer dipendenti e familiari dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, ANACNA, CAF CISL Nazionale, C.A.N.A.P., CRAL Regione Lombardia, Pubblica Amministrazione (dipendenti di Lombardia, Lazio, Puglia e Sicilia), SEAS, Urbe Aero ATO;

UniMarconi propone convenzioni e programmi specifici per Forze Armate e Forze dell’Ordine, appartenenti al mondo sportivo a livello professionale, ad atleti professionisti o agonisti e personale docente e ATA. Ci sono poi attive anche particolari convenzioni accademiche;

Uninettuno consente di ridurre il costo dell’Università telematica del 10%-25% attivando una delle tante convenzioni strette con associazioni ed enti pubblici e privati, Associazioni, Forze Armate, GdF, Carabinieri, Agenzia Dogane e Monopoli, professionisti, Ordini professionali, imprese, Fondazioni, Scuole, Sindacati e con l’Università Popolare di Firenze;

UniPegaso prevede oltre 600 convenzioni che portano la retta annua a 1.700/2.200 euro. Tra le più gettonate quelle Per le Forze Armate e Forze dell’Ordine e quelle per il Terzo settore;

San Raffaele prevede numerosissime convenzioni, per soci della Confederazione Italiana degli Sportivi, membri delle Forze Armate, iscritti a varie Accademie, Associazioni, Fondazioni e Federazioni, dipendenti di centri sportivi e aziende;

Unitelma Sapienza propone convenzioni che si pongono come obiettivo quello di facilitare l’ingresso nel mondo universitario a particolari categorie di studenti, tra cui giovani under 26 ed ex studenti e dipendenti di Sapienza Università di Roma, ma ci sono anche diversi sconti per Convenzionati con Enti pubblici e privati (sindacati, enti locali, associazioni di categoria, etc.).

Se vuoi sapere quale Università telematica propone la convenzione più conveniente per te, contattaci e i nostri esperti ti aiuteranno a trovare la soluzione più adatta al tuo caso e, naturalmente, più economica.

Borse di Studio delle Università Online

Le borse di studio on line sono un’altra occasione che puoi cogliere per ridurre i costi delle lauree on line. Con le borse di studio online le Università telematiche ti offrono infatti la possibilità di riprendere o iniziare gli studi accademici anche se non hai le possibilità economiche per farlo. Attualmente gli Atenei telematici hanno attive le seguenti possibilità di borse di studio telematiche:

eCampus ogni anno ti offre la possibilità di candidarti per l’assegnazione di una delle 36 borse di studio per un corso di laurea triennale dell’Università eCampus (le ultime sono state donate da Cristiano Ronaldo);

IUL periodicamente assegna delle borse di studio, offrendo un contributo per proseguire il percorso di studi con un dottorato di ricerca;

Universitas Mercatorum propone borse di studio: per l’accesso al programma Erasmus, per i dipendenti di Camere di Commercio e di altre strutture camerali, dipendenti delle Imprese aderenti alle principali Associazioni di categoria nazionali, donne che lavorano nonché imprenditori e loro figli o parenti fino al primo grado, anche per agevolare il passaggio generazionale, per i portatori di handicap con una invalidità certificata e per giovani talenti;

Unifortunato pubblica periodicamente borse di studio all’estero e concorsi per studenti, docenti e ricercatori nell’ambito collaborazione con l’Università degli Studi Cantabria in Spagna, oltre a bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio Giustino Fortunato destinate a studenti capaci e meritevoli, anche per tirocini presso aziende e periodi di studio all’estero;

UniMarconi per le borse di studio non ha un programma specifico, ma periodicamente pubblica dei bandi;

Uninettuno punta sull’internazionalizzazione, con borse di studio orientate allo scambio culturale tra i propri studenti e quelli provenienti da altri Paesi del mondo, tra le quali rientra anche il programma Erasmus. Ci sono anche borse di studio che Uninettuno mette a disposizione di studenti richiedenti asilo e per rifugiati;

UniPegaso propone principalmente borse di mobilità per l’accesso al Programma Erasmus+;

San Raffaele prevede borse di studio per gli studenti meritevoli, con una riduzione di 500 euro sulle tasse universitarie;

Unitelma Sapienza attiva costantemente diverse borse di studio: 1000 borse di studio per l’iscrizione agevolata ai corsi di laurea dell’area giuridica ed economica destinate ai diplomati nell’anno scolastico 2020 con un voto di maturità superiore a 80 e un reddito ISEE inferiore a 40.000€, 108 borse di studio a copertura totale dei costi di partecipazione ai master universitari executive INPS e diverse borse di studio dedicate per la partecipazione ai propri master, oltre alle borse di mobilità Erasmus;

Unicusano propone forse la tipologia di borsa di studio più ambita: periodicamente organizza dei Click Days in cui assegna ai giovani liceali più proattivi (non sono borse di merito) 5 anni di studi gratis.

Per conoscere meglio tutte le agevolazioni, convenzioni e borse di studio previste da ogni singolo Ateneo online, abbiamo preparato per te delle schede dettagliate: