Uninettuno Università Telematica: Guida con Costi, Opinioni e Recensioni

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) è un'Università telematica riconosciuta dal MIUR tra le più longeve in Italia, ha infatti una storia più che ventennale e gode di un'ottima fama. Tra i suoi punti di forza la sua vocazione all'internazionalizzazione, all'innovazione e la ricerca, insieme alle altre linee strategiche che hanno guidato e guidano lo sviluppo dell'Università degli Studi Uninettuno portandola a stringere e rafforzare costantemente i rapporti con le università tradizionali e il mondo industriale.

Chi frequenta Uninettuno proviene da 128 paesi diversi nel mondo, grazie a un'offerta formativa multilingua con corsi di laurea di 6 facoltà tra le più classiche ma sempre attuali: Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Scienze della Comunicazione, Ingegneria, Beni Culturali. Chi ha frequentato Uninettuno lo definisce uno dei migliori Atenei in Italia, anche in confronto alle Università tradizionali. Un apprezzamento confermato dal numero di iscritti che, ad esempio, negli ultimi anni accademici è arrivato a contare più di 100.000 iscritti, di cui circa il 20% di studenti stranieri, numeri tra i più alti tra le Università online.

Per saperne di più su Uninettuno, avere informazioni dettagliate sulle lauree e i master disponibili presso questa Università telematica e scoprire le opinioni e recensioni sull'Ateneo e la sua piattaforma di e-learning continua a leggere la guida che Punto Informatico ha realizzato per te: troverai anche approfondimenti sull'organizzazione didattica, costi dettagliati e convenzioni attive e informazioni utili su modalità di iscrizione e servizio di riconoscimento dei CFU.

Argomenti in questa guida:

Le lauree di Uninettuno: Corsi di Laurea e Facoltà

I corsi di laurea di Uninettuno, non sono pochi, ecco di seguito l'elenco completo con tutti i vari indirizzi:

Tutti i corsi di laurea riportati sono caratterizzati dall’innovazione formativa propria dell'Università, che fa sentire i suoi effetti anche sui curricula e sui contenuti delle discipline legate ai diversi corsi di laurea. Negli ultimi anni l'Università ha ad esempio innovato tutti i suoi corsi di laurea collegandoli alle tematiche relative all’innovazione tecnologica e all’industria 4.0.

Uninettuno: anche corsi singoli online nell’offerta formativa

Frequentando presso Uninettuno dei corsi singoli, puoi dare esami relativi a singoli insegnamenti direttamente online, senza iscriverti all'intero corso di laurea. Si tratta di un'opportunità utile nel caso in cui tu voglia accrescere le tue competenze in specifici ambiti o abbia esigenze concorsuali, di aggiornamento o di riqualificazione professionale.

Non dovendoti iscrivere all'intero corso di studi che rilascia un titolo accademico, i corsi singoli di Uninettuno sono compatibili con una contemporanea iscrizione a un regolare corso di laurea, master o dottorato in un altro Ateneo, mentre non è possibile seguire corsi singoli addizionali se già risulti iscritto a un corso di laurea presso Uninettuno. Puoi tuttavia iscriverti contemporaneamente a più insegnamenti della stessa o di diverse Facoltà dell’Ateneo presentando anche un’unica domanda, senza però superare i 60 CFU per ciascun anno accademico.

Il superamento dell'esame del singolo insegnamento comporta l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti per la disciplina prescelta, secondo l'offerta formativa della Uninettuno vigente alla data di iscrizione. Al superamento della prova prevista al termine del corso singolo, da sostenere entro 12 mesi dalla data di iscrizione a questo, Uninettuno ti rilascerà il relativo certificato.

Laurea con Uninettuno: è riconosciuta?

Sì: l'Università Uninettuno è riconosciuta dal MIUR con Decreto Ministeriale del 15 aprile 2005 come Università Telematica Internazionale. Dal 2005 quindi la laurea online Uninettuno è riconosciuta dal MIUR, quindi la laurea Uninettuno ha lo stesso valore legale di quella rilasciata dalle classiche Università, con cui peraltro Uninettuno ha da sempre un rapporto forte e collaborativo.

Uninettuno è l'unica Università telematica ad avere un giudizio pienamente soddisfacente dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), senza contare che l'Università occupa il terzo posto nella classifica complessiva dei 19 atenei – telematici e tradizionali – valutati dall'ANVUR. Questo dà ulteriore conferma che studiando all'Uninettuno la validità della laurea conseguita è garantita al 100%. E questo vale anche per tutti gli altri titoli universitari rilasciati (master online, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento).

Il forte legame di Uninettuno con altre università anche di tipo tradizionale deriva dal fatto che l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce da “Nettuno – Network per l’Università Ovunque“, un Consorzio di 43 Università italiane e straniere con cui sin dal 1992 migliaia di studenti si sono laureati. Altra leva importante è poi il progetto europeo MedNet’U (Mediterranean Network of Universities), che vede Uninettuno tra i proprio principali promotori e conta ben 31 partner (università, aziende tecnologiche e ministeri) provenienti da 11 Paesi dell’area euro-mediterranea (Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).

Quanto vale la laurea di Uninettuno?

La laurea di Uninettuno vale quanto quella rilasciata da qualsiasi altra Università riconosciuta dal Ministero. Inoltre, essendo un'Università internazionale la laurea Uninettuno è riconosciuta e spendibile in tutti i paesi Europei e in svariati paesi extra-europei dell'area del mediterraneo.

L'impulso verso la globalizzazione della didattica che la caratterizza ha infatti portato nel tempo l'Università telematica Uninettuno a stringere accordi con le Università di vari paesi nel mondo, in particolare del mondo arabo. A settembre 2013, Uninettuno ha inoltre siglato una partnership con la “London School of Business and Finance” (LSBF) e il “London College of Contemporary Arts” (LCCA), che prevede l'erogazione di nuovi Programmi di master post laurea in lingua inglese.

Per il prossimo futuro Uninettuno si pone inoltre come obiettivi quelli di:

intensificare la collaborazione con le istituzioni internazionali già partner;

cercare nuove partnership istituzionali in altri paesi del mondo per allargare l'orizzonte di internazionalizzazione dell'Ateneo;

sviluppare ulteriormente le iniziative di mobilità internazionale adottando il modello di cooperazione ideato.

I riconoscimenti ricevuti da Uninettuno e le importanti partnership avviate, anche all'estero, forniscono un'ulteriore garanzia di come la laurea online offra le stesse potenzialità – anche internazionali – di un titolo conseguito presso un Ateneo tradizionale, con il vantaggio di poter studiare secondo i propri ritmi anche se si hanno impegni familiari, personali e lavorativi che non consentono di frequentare assiduamente le lezioni in aula.

Ricordiamo tuttavia ovviamente che, indipendentemente dall'Ateneo in cui conseguirai la laurea, per esercitare all’estero professioni che richiedono uno specifico titolo di studio potrebbe esserti richiesto di integrare il tuo percorso formativo con alcuni esami.

I Master di Uninettuno: quali sono e come funzionano

Uninettuno offre una ventina di master online, e permette di scegliere tra master online e corsi post-laurea di I e II livello afferenti a diverse aree didattiche:

Master Uninettuno della Facoltà di Economia: Master in Global MBA – blended Rome edition (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”) Master in Economia Circolare 4.0: Energia, Tecnologia e Ambiente

Master Uninettuno della Facoltà di Giurisprudenza: Master in European Law and Policies

Master Uninettuno della Facoltà di Ingegneria: Master in Energy Management Master in Logiche e Tecniche di Project Management Master in Applied and Industrial Mathematics Online Uninettuno The Big Data for Civil Engineering and Architecture B.I.M. MASTER & Professional training courseB.I.M. MASTER & Professional training course

Master Uninettuno in Beni Culturali: Master di I livello “Patrimonio culturale ed enogastronomia”

Master Uninettuno in Psicologia: L’impatto di esperienze traumatiche e/o stressanti: prevenzione e strategie di intervento

Master Uninettuno in Scienze della Comunicazione: Master in Global Journalism



…ma i master Uninettuno come funzionano? Semplice: una volta iscritto, avrai accesso alla piattaforma digitale Uninettuno e al Cyberspazio Didattico, per fruire delle videolezioni e di tutti i materiali didattici ipertestuali e multimediali messi a tua disposizione. I master universitari Uninettuno sono tenuti dai migliori docenti – italiani e stranieri – esperti nel settore di riferimento e, in molti casi, sono in versione bilingue italiano/inglese. I master Uninettuno erogati in partnership con le università straniere nei settori di Finanza, Investimenti, Marketing, Fashion, Design e Creatività prevedono anche dei periodi di studio in presenza nei poli tecnologici di Londra e di New York.

È infatti disponibile un'ampia gamma di master online che Uninettuno ha avviato in partnership con prestigiose Istituzioni straniere come la London School of Business and Finance, il London College of Contemporary Arts, la Open University di Hong Kong o l'Atheneum Liberal Studies di Atene. Nello specifico si tratta di:

Master in Finance and Investments (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”)

Master in Strategic Marketing (in partnership with “LSBF – London School of Business and Finance”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”)

Master in International Tourism, Hospitality and Event Management (in partnership with “LCCA – London College of Contemporary Arts”, “Berlin School of Business and Innovation”, “InterActive”)

Master in “Water Awareness, Consciousness, Knowledge and Management” (in partnership with “Water Academy SRD”)

Master in Health Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”)

MBA in Accounting and Finance (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “Epsilonnet College”)

MBA in Maritime and Shipping Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “Institute for International Maritime Studies”)

Master of Science in Health Management (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”)

Master in Applied Sports Performance (in partnership with “Pillars of Performance”, “Seed of Speed”)

Master in Sports Education (in partnership con Vernier, Seed of Speed, Irish Osteoporosis Society, Pillars of Performance)

Master in Applied Archaeological Sciences (in partnership with “Atheneum Liberal Studies”, “International Delphic Academy”)

Come anticipato, all'Università Uninettuno dopo la laurea puoi anche seguire corsi professionalizzanti, di formazione e aggiornamento. Per l’anno accademico 2020/2021, sono attivi i seguenti 8 corsi di questo tipo:

Corsi di Aggiornamento per Avvocati

24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole

Corsi di Formazione per Insegnanti

Corso di Aggiornamento Professionale sulla Certificazione Energetica in Edilizia

EU Lobby

Educazione Continua in Medicina – ECM

B.I.M. Professional course

Corso di formazione professionale sulla privacy e la gestione dei dati personali online

Uninettuno e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

Gli sbocchi professionali che la laurea Uninettuno offre dipendono molto dal mercato del lavoro di riferimento per il percorso formativo scelto. Secondo le statistiche Uninettuno, il 70% dei suoi laureati ha avuto un miglioramento della propria carriera professionale in seguito alla laurea.

Alla formazione e riqualificazione professionale, con l'obiettivo di aumentare le possibilità di lavoro, Uninettuno ha dedicato la realizzazione di un “Portale delle Competenze“, applicando le teorie e i modelli psicopedagogici che sono alla base del successo internazionale del modello di insegnamento a distanza adottato da Uninettuno. Si tratta di un portale realizzato sulla base di 15 anni di esperienza nella ricerca e sperimentazione delle tecnologie applicate ai processi di insegnamento-apprendimento online.

Obiettivo strategico dell'Università telematica Uninettuno è, in questo contesto, quello di mettere a sistema le collaborazioni già avviate con Università, imprese, industrie e con istituzioni nazionali ed internazionali, per dare vita ad un portale che offra formazione continua, modulare, mappata sulle competenze richieste dal mercato del lavoro nazionale e internazionale in continua evoluzione.

Università Uninettuno: costi, prezzi e tasse

Vediamo ora quanto costa l'Università Uninettuno:

il costo delle rette annuali di Uninettuno per le lauree triennali è di 2.000 € all'anno;

è di 2.000 € all'anno; il costo della laurea Uninettuno magistrale , è invece di 2.200 € all'anno;

, è invece di 2.200 € all'anno; per i corsi singoli all'Uninettuno i prezzi sono di: 400 € per un singolo insegnamento; 750 € per due insegnamenti; 1.000 € per tre insegnamenti.

all'Uninettuno i prezzi sono di:

Altri costi da aggiungere a seconda dei casi alle tasse dell'Università Uninettuno sono:

il costo della tassa regionale di € 140 , che deve essere versata ad ogni inizio Anno Accademico di iscrizione al Corso di Laurea.

, che deve essere versata ad ogni inizio Anno Accademico di iscrizione al Corso di Laurea. il costo della tassa di Laurea (una tantum) è di € 250 ;

è di ; la tassa di trasferimento ad altro Ateneo è di € 250 ;

ad altro Ateneo è di ; il diritto fisso per rinuncia agli studi, infine, ammonta a € 300.

Il costo di Uninettuno può essere ridotto attivando una delle tante convenzioni disponibili. Inoltre, all'Uninettuno le rette annuali possono essere scontate versando l'importo in un'unica rata, lo sconto in questo caso sarà pari a:

70 € di sconto per la triennale;

100 € di sconto per le lauree magistrali.

Se non vuoi pagare in un'unica soluzione, stai tranquillo: all'Uninettuno i costi dei corsi possono infatti essere rateizzati in due o quattro rate annuali.

Convenzioni e Borse di Studio di Uninettuno

Le convenzioni di Uninettuno attive sono numerosissime e consentono di ridurre del 10%-25% i costi dell'Università.

Le partnership con Istituzioni universitarie (sia italiane che estere), associazioni, fondazioni, sindacati e aziende pubbliche e private si traducono in diverse tipologie di agevolazioni per gli studenti, dalla riduzione delle tasse universitarie, all’istituzione di Poli Tecnologici/Centri d’ascolto, al rilascio di titoli accademici congiunti, al doppio titolo, alle attività di tirocinio/stage.

Di seguito riportiamo l'elenco completo delle convenzioni che Uninettuno ha sottoscritto con associazioni/enti e delle relative convenzioni:

AIDA – Associazione Italiana dipendenti Almaviva : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione A. & S. INFORMATICA S.R.L. : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% ABEI (Association of British Engineers in Italy): riduzione tasse di iscrizione del 10%; estensione ai familiari

(Association of British Engineers in Italy): riduzione tasse di iscrizione del 10%; estensione ai familiari Adecco Italia Spa : riduzione tasse di iscrizione del 20% per i dipendenti e collaboratori

: riduzione tasse di iscrizione del 20% per i dipendenti e collaboratori AFAP – Amici Forze Armate e Polizia : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione AFAN – Associazione per la Formazione Aeronautica e Navale : accordo Quadro per lo sviluppo di corsi di formazione a distanza

: accordo Quadro per lo sviluppo di corsi di formazione a distanza Agenzie Dogane e Monopoli : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione ANACNA – Associazione Nazionale Assistenti e Controllori alla Navigazione Aerea : riduzione tasse di iscrizione del 10% fino 30 iscritti / Riduzione tasse di iscrizione del 20% da 31 iscritti in poi con estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 10% fino 30 iscritti / Riduzione tasse di iscrizione del 20% da 31 iscritti in poi con estensione ai familiari ANIPA Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione : riduzione tasse di iscrizione del 30%; estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 30%; estensione ai familiari ANS Associazione Nazionale Sociologi : riduzione tasse di iscrizione del 15% con estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 15% con estensione ai familiari ANUSCA Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe : riduzione tasse di iscrizione del 25% con estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 25% con estensione ai familiari Arma dei Carabinieri : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% ASIA – Associazione Sindacati Autonomi : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione ASPIC : riduzione tasse di iscrizione del 15%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 15%anche per i familiari Associazione Consulta per le Persone in Difficoltà – ONLUS : riduzione tasse di iscrizione del 20% anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20% anche per i familiari Associazione di Promozione Nazionale Sportello Amianto : corsi di formazione

: corsi di formazione Associazione di Promozione sociale Pandora : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Associazione Nazionale CRAL ENTI LOCALI. : riduzione tasse di iscrizione del 20% anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20% anche per i familiari Associazione Nazionale Quadri Direttivi delle Regioni e delle altre amministrazioni del comparto (QUA.DI.R.) , aderente al Sindacato (C.S.A.) “Coordinamento Sindacale Autonomo Regioni e Autonomie Locali” Coordinamento Regione Lazio: riduzione tasse di iscrizione del 20%

, aderente al Sindacato “Coordinamento Sindacale Autonomo Regioni e Autonomie Locali” Coordinamento Regione Lazio: riduzione tasse di iscrizione del 20% Associazione Italiana Collaboratori Parlamentari : riduzione tasse di iscrizione del 20% (Corsi di Laurea e Master) Estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20% (Corsi di Laurea e Master) Estensione ai familiari Associazione Presidenza Club APS : riduzione tasse di iscrizione per gli iscritti. Estesa a figli e familiari conviventi.

: riduzione tasse di iscrizione per gli iscritti. Estesa a figli e familiari conviventi. Associazione Provinciale degli Artigiani – Confartigianato di Crotone : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari Associazione Resocontisti Stenografi Parlamentari. : riduzione tasse di iscrizione del 25%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 25%anche per i familiari Associazione Sicilia Sviluppo Onlus : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Associazione SIPGI Scuola ad indirizzo Pluralistico Gestaltico Integrato : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Banca IGEA Società Sportiva Lazio spa : collaborazione in attività di formazione per i giovani atleti e sviluppo del progetto “Scuola di formazione post carriera società sportiva Lazio, settore giovanile e squadra femminile”

: collaborazione in attività di formazione per i giovani atleti e sviluppo del progetto “Scuola di formazione post carriera società sportiva Lazio, settore giovanile e squadra femminile” Bridgestone Italia Manufacturing spa : riduzione tasse di iscrizione del 20% ; per dipendenti e familiari, estesa anche ai dipendenti delle società interinali che lavorano sempre in Bridgestone

: riduzione tasse di iscrizione del 20% ; per dipendenti e familiari, estesa anche ai dipendenti delle società interinali che lavorano sempre in Bridgestone CA' SELLA CRAL del Gruppo Banca SELLA : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Cassa Mutua Provinciale di Roma : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% CEFRIS : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Centro Culturale Pontino srl : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Centro Culturale Sardo srl (Istituto Scolastico Superiore “Kennedy”) : riduzione tasse di iscrizione del 10%

: riduzione tasse di iscrizione del 10% Centro Formativo Universitario CFU : riduzione tasse di iscrizione; Attività di promozione e marketing

: riduzione tasse di iscrizione; Attività di promozione e marketing Centro Formazione e Studi Vittorio Alfieri : riduzione tasse di iscrizione del 20% (Corsi di Laurea, Master e Corsi Professionali)

: riduzione tasse di iscrizione del 20% (Corsi di Laurea, Master e Corsi Professionali) Centro Scolastico Paritario Dante Alighieri S.r.l. : riduzione tasse di iscrizione del 10%

: riduzione tasse di iscrizione del 10% Centro Studi Americani : collaborazione per utilizzo delle strutture, biblioteche e svolgere attività didattiche

: collaborazione per utilizzo delle strutture, biblioteche e svolgere attività didattiche Centro Sociale Internazionale Ansaldo Fincantieri di Genova : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione Circolo Interfinanziarie : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Clinica di Riabilitazione Toscana Spa : riduzione tasse di iscrizione per i dipendenti/collaboratori. Estesa a figli e familiari conviventi

: riduzione tasse di iscrizione per i dipendenti/collaboratori. Estesa a figli e familiari conviventi CNA Associazione Imolese : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari CNPI – Consiglio Nazionale Periti Industriali : riduzione tasse di iscrizione, tirocini e orientamento

: riduzione tasse di iscrizione, tirocini e orientamento Comune di Scandale (KR) : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Confartigianato Imprese – Associazione Provinciale Bologna Metropolitana : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari Confederazione Europea quadri Dirigenti e Liberi Professionisti : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione CONFSALFORM – CONFSAL – SNALS – UNSA : riduzione tasse di iscrizione del 10%

: riduzione tasse di iscrizione del 10% Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati : riduzione tasse di iscrizione del 10% (Corsi di Laurea)anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 10% (Corsi di Laurea)anche per i familiari Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati : riduzione tasse di iscrizione a singoli corsi

: riduzione tasse di iscrizione a singoli corsi Consiglio Regionale dell’Abruzzo : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione Contec Ingegneria srl : collaborazione per Master e Corsi in ambito BIM

: collaborazione per Master e Corsi in ambito BIM CON.IPI (Confederazione nazionale investigatori privati italiani) : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% CRAL Azienda Sanitaria Potenza : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% CRAL ENEA CASACCIA : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% CRAL GAIA : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Cral Giustizia minorile : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% CRALT – Cral Telecom : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione CRAL INPS. : riduzione tasse di iscrizione del 25%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 25%anche per i familiari CRAL ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) : riduzione tasse di iscrizione per gli iscritti. Estesa a figli e familiari conviventi.

: riduzione tasse di iscrizione per gli iscritti. Estesa a figli e familiari conviventi. CRAL Regione Campania : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione CSF di Obiettivo futuro Srl : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% DIRCREDITO – Associazione Sindacale : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari FABI – Sindacato Autonomo Bancari Latina : riduzione tasse di iscrizione del 20%;

: riduzione tasse di iscrizione del 20%; FABI Sindacato Provinciale Roma : riduzione tasse di iscrizione del 20%;

: riduzione tasse di iscrizione del 20%; FAO-STAFF-COOP : riduzione 20% tasse di iscrizione (anche per Master e Corsi singoli) anche per familiari conviventi

: riduzione 20% tasse di iscrizione (anche per Master e Corsi singoli) anche per familiari conviventi Federturismo Confindustria : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% FederUfficiTecnici – Federazione degli uffici tecnici della PubblicaAmministrazione : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% FIBA – CISL, Federazione Italiana Bancari e Assicurativi : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% FISAC – CGIL : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia : accordo Quadro su attività di ricerca e di didattica

: accordo Quadro su attività di ricerca e di didattica Fondazione ITS per lo Sviluppo del Sistema Casa nel Made in Italy Rosario Messina : convenzione Quadro e Protocollo di Intesa per l’iscrizione degli studenti ITS al CdL di Economia e Gestione delle Imprese

: convenzione Quadro e Protocollo di Intesa per l’iscrizione degli studenti ITS al CdL di Economia e Gestione delle Imprese Fondazione ITS per lo Sviluppo del Sistema Casa nel Made in Italy Rosario Messina : convenzione Quadro per l’iscrizione degli studenti ITS ai CdL Uninettuno

: convenzione Quadro per l’iscrizione degli studenti ITS ai CdL Uninettuno Fondazione ITS per lo Sviluppo del Sistema Casa nel Made in Italy Rosario Messina : protocollo di Intesa per l’iscrizione degli studenti ITS al CdL di Economia e Gestione delle Imprese

: protocollo di Intesa per l’iscrizione degli studenti ITS al CdL di Economia e Gestione delle Imprese Fondazione ITS per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo : collaborazione con la Facoltà di Economia

: collaborazione con la Facoltà di Economia Fondazione Massimo D’Antona .: riduzione tasse di iscrizione del 20%

.: riduzione tasse di iscrizione del 20% Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy – sistema Meccanica di Lanciano : collaborazione con il corso di Laurea in ingegneria Gestionale

: collaborazione con il corso di Laurea in ingegneria Gestionale Fondazione YMCA Italia ETS : riduzione tasse di iscrizione – 20%

: riduzione tasse di iscrizione – 20% Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato : riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi, familiari fino al 2° grado, personale in quiescenza e personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S.

: riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi, familiari fino al 2° grado, personale in quiescenza e personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S. GIBA – Giocatori Italiani Basket Associati : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Guardia di Finanza Comando Regionale Lombardia : riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi e familiari fino al 2° grado iscritti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e ai militari in quiescenza

Comando Regionale Lombardia : riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi e familiari fino al 2° grado iscritti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e ai militari in quiescenza Guardia di Finanza Consiglio Interregionale Rappresentanza Italia Centrale: riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi e familiari fino al 2° grado

iscritti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e ai militari in quiescenza

Consiglio Interregionale Rappresentanza Italia Centrale: riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi e familiari fino al 2° grado iscritti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, e ai militari in quiescenza H3G Spa : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione HCL Technologies S.p.A. : riduzione tasse di iscrizione 20% per dipendenti. La riduzione del 20% è estesa anche ai figli e familiari conviventi dei dipendenti dell’ENTE. La riduzione è valida anche per le iscrizioni ai corsi singoli e ai Master presenti nell’offerta formativa di Uninettuno

(con esclusione dei Master erogati in partnership con altri Enti/Istituzioni).

: riduzione tasse di iscrizione 20% per dipendenti. La riduzione del 20% è estesa anche ai figli e familiari conviventi dei dipendenti dell’ENTE. La riduzione è valida anche per le iscrizioni ai corsi singoli e ai Master presenti nell’offerta formativa di Uninettuno (con esclusione dei Master erogati in partnership con altri Enti/Istituzioni). HR Services S.r.l., con unico socio, soggetta a Direzione e Coordinamento di Telecom Italia S.p.A. : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione ICCREA BANCA SPA : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione InterCral DPA – Cral Agenzia Dogane e Monopoli : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% IIS Aldini Valeriani Sirani di Bologna : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Istituto di Previdenza Sovvenzione e Mutuo Soccorso dell’Acquedotto di Napoli : riduzione tasse di iscrizione del 10%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 10%anche per i familiari ISSAM : protocollo di intesa per corsi comuni

: protocollo di intesa per corsi comuni Istituto Paritario A. Ruiz – Roma : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione JAC ACADEMY : protocollo di Intesa tra i Corsi ITS e le Facoltà di Ingegneria ed Economia

: protocollo di Intesa tra i Corsi ITS e le Facoltà di Ingegneria ed Economia La Fismic Confsal : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus : riduzione tasse di iscrizione ai Master

: riduzione tasse di iscrizione ai Master Mo.P.I. Movimento Psicologi Indipendenti. : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari Leroy Merlin Italia srl, Bricocenter Italia e Zodio Italia : riduzione tasse per dipendenti e figli e familiari conviventi

: riduzione tasse per dipendenti e figli e familiari conviventi Ordine dei Giornalisti del Veneto : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari conviventi

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari conviventi Ordine Psicologi del Lazio : attività previste iscrizione Albo SEZ. A e SEZ. B

: attività previste iscrizione Albo SEZ. A e SEZ. B Rai Radiotelevisione Italiana : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione React Studio srl : collaborazione per Master e Corsi in ambito BIM

: collaborazione per Master e Corsi in ambito BIM SAR ITALIA (Scholars at Risck) : ostituzione SAR ITALIA

: ostituzione SAR ITALIA Scuola Pitagora sas – Vibo Valentia : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% SINDIAC – Sindacato Dirigenti Imprese Assicuratrici Centro-Sud Italia : riduzione tasse di iscrizione

: riduzione tasse di iscrizione SINFUB – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% SPM Formazione 2004 srl : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Stato Maggiore della Difesa : riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi, familiari fino al 2° grado e al personale in quiescenza

: riduzione tasse di iscrizione del 20%. Convenzione estesa a : familiari conviventi, familiari fino al 2° grado e al personale in quiescenza S.N.F.I.A. SINDACATO NAZIONALE FUNZIONARI IMPRESE ASSICURATRICI : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% S.U.L.P.M. Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari UGL Corpo Forestale dello Stato : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% UGL – Metalmeccanici : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% UGL – Unione Generale del Lavoro – Federazione Trasporti : riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%anche per i familiari UILCA – UIL Credito e Assicurazioni : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% UGL Unione Generale del Lavoro – Agenzie Fiscali : riduzione tasse di iscrizione del 20%;estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%;estensione ai familiari UGL Unione Generale del Lavoro – Sanità di Milano : riduzione tasse di iscrizione del 20%;estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%;estensione ai familiari UGL Unione Generale del Lavoro – Comparto Ministeri : riduzione tasse di iscrizione del 20%;estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 20%;estensione ai familiari Unimpresa : riduzione tasse di iscrizione del 25%;estensione ai familiari

: riduzione tasse di iscrizione del 25%;estensione ai familiari Unità Sindacale Falcri Silcea : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Università Popolare di Firenze : riduzione tasse di iscrizione del 20%

: riduzione tasse di iscrizione del 20% Zètema Progetto Cultura S.r.l.: riduzione tasse di iscrizione del 20%

Se attivi una convenzione Uninettuno che dà diritto ad una riduzione delle tasse Universitarie, come quelle previste per gli impiegati delle Forze dell'Ordine o gli iscritti a diversi Ordini professionali (Psicologi e Giornalisti) e così via, non potrai cumularla con un'altra agevolazione, neanche allo sconto previsto per il pagamento in un'unica soluzione.

Anche per quanto riguarda le borse di studio, Uninettuno investe molto sull’internazionalizzazione e sullo scambio culturale tra i propri studenti e quelli provenienti da altri Paesi del mondo. Le borse di studio, tra cui l’Erasmus, ti consentono di trascorrere un periodo all’estero per dare un respiro più internazionale alla tua formazione (per qualsiasi dubbio chiedi ai nostri esperti). Ci sono anche borse di studio che Uninettuno mette a disposizione di studenti richiedenti asilo e per rifugiati.

Per avere informazioni maggiori sulle convenzioni e le borse di studio alle quali puoi accedere non esitare a contattarci.

Le sedi di Uninettuno: università, campus e sedi di esame

Uninettuno ha sede centrale e amministrativa a Roma, ma questa Università Telematica Internazionale ha inoltre sedi in Italia distribuite su tutto il territorio nazionale e anche in moltissimi paesi nel mondo, presso le Ambasciate Italiane o presso gli Istituti Italiani di Cultura.

Le sedi di Uninettuno nelle grandi città

Uninettuno ha sedi d'esame nelle seguenti grandi città:

Uninettuno a Roma è a: Corso Vittorio Emanuele II, 39 con la sua sede centrale ; ha sedi d'esame anche presso Consel – Consorzio ELIS in via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS) presso l'Università degli studi “Roma Tre” in via Ostiense 159; via Nomentana 335 Oriolo Romano, 257 – Roma via del Pellegrino, 155

è a: Uninettuno Milano è presente presso: l'Università IULM Milano in via Carlo Bo 1; l'AFOL Metropolitana in via Soderini 24; viale Toscana, 3/5 – Rozzano (MI);

è presente presso: l'Università Uninettuno Napoli : si appoggia all'Università Federico II Napoli (Servizio di Orientamento Formazione e Teledidattica) in via Claudio 21;

: Uninettuno Torino : si appoggia al Politecnico di Torino a Corso Duca degli Abruzzi 24; ha una sede d'esame in via G. Reiss Romoli, 274

:

Uninettuno, in Italia, anche le seguenti sedi d'esame:

Uninettuno Agrigento , Via Pirandello 127/B, Canicattì (AG)

, Via Pirandello 127/B, Canicattì (AG) Uninettuno Avellino , Via Roma 64, Avellino

, Via Roma 64, Avellino Uninettuno Bergamo , Via del Convento snc, San Paolo D’Argon, Bergamo

, Via del Convento snc, San Paolo D’Argon, Bergamo Uninettuno Catania , Via Imperia n. 21

, Via Imperia n. 21 Uninettuno Catanzaro , S.S. 280, s.n.c. – Catanzaro

, S.S. 280, s.n.c. – Catanzaro Uninettuno Chieti , Corso Trento e Trieste 72, Lanciano (CH)

, Corso Trento e Trieste 72, Lanciano (CH) Uninettuno Cosenza , Via Galliano 4/D, Cosenza

, Via Galliano 4/D, Cosenza Uninettuno Fermo , Via Sant’Alessandro 3, Fermo

, Via Sant’Alessandro 3, Fermo Uninettuno Firenze , Viale Guidoni, 40/42 – Firenze

, Viale Guidoni, 40/42 – Firenze Uninettuno Grosseto , Via De’ Barberi snc

, Via De’ Barberi snc Uninettuno La Spezia , Via Aulo Flacco Persio 37

, Via Aulo Flacco Persio 37 Uninettuno Latina , Piazza XIX Marzo, Cisterna di Latina (LT)

, Piazza XIX Marzo, Cisterna di Latina (LT) Uninettuno Lucca , Via San Micheletto 8

, Via San Micheletto 8 Uninettuno Matera , Piazza dei Caduti, Pisticci (MT)

, Piazza dei Caduti, Pisticci (MT) Uninettuno Olbia , Via Vicenza 63

, Via Vicenza 63 Uninettuno Padova , Via della Croce Rossa 62

, Via della Croce Rossa 62 Uninettuno Palermo , Viale delle Libertà 52, Palermo

, Viale delle Libertà 52, Palermo Uninettuno Reggio Calabria , Via Trieste, Locri (RC)

, Via Trieste, Locri (RC) Uninettuno Rimini , Via San Patrignano 53, Coriano (RN)

, Via San Patrignano 53, Coriano (RN) Uninettuno Vibo Valentia , Via Ruggero il Normanno 89900, Vibo Valentia

, Via Ruggero il Normanno 89900, Vibo Valentia Uninettuno Viareggio (LU) , Via F. Cavallotti, 97

, Via F. Cavallotti, 97 Uninettuno Vicenza, Viale Trento 139, Vicenza

La piattaforma elearning di Uninettuno: recensione di portale e app

La piattaforma di e-learning Uninettuno è il risultato delle attività di ricerca del Consorzio Nettuno, che ha portato allo sviluppo del modello organizzativo, psicopedagogico e didattico dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno incentrato sullo studente. Lo studente viene posto al centro del percorso formativo, guidato da una nuova figura di docente tutor telematico che ha il compito di fornire gli strumenti adatti a facilitare il processo di apprendimento e di comunicazione in rete.

La piattaforma per la didattica a distanza di Uninettuno è unica a livello mondiale, progettata in 5 lingue: italiano, inglese, francese, arabo, greco. Non una semplice “traduzione” di contenuti progettati e prodotti da docenti italiani, ma al contrario realizzata coinvolgendo i migliori docenti provenienti da Università internazionali, selezionati da Comitati Scientifici Misti sulla base della loro eccellenza scientifica nel settore di afferenza, nella preparazione dei contenuti e nella produzione delle videolezioni – ognuno per la propria lingua di provenienza.

Su Second Life è presente inoltre una sorta di virtual campus Uninettuno, un'Isola del Sapere virtuale dove gli avatar degli studenti e gli avatar dei docenti/tutor interagiscono con la loro voce nel mondo virtuale tridimensionale e prendono parte ad esercitazioni pratiche, prove di valutazione, videoconferenze ed attività pratiche in diretta.

Il sito Uninettuno è abbastanza chiaro, ma per orientarti al meglio tra le tante informazioni puoi chiedere un consiglio direttamente ai nostri esperti tramite il form che trovi in questa pagina.

Come Funzionano le Lezioni di Uninettuno

Come funziona Uninettuno? Le lezioni di Uninettuno e tutto il processo d’insegnamento e apprendimento avvengono su Internet. Nel portale Uninettuno, nell’area dedicata “Cyberspazio Didattico”, avrai accesso alle videolezioni, realizzate da personale accademico di alta qualità scientifica proveniente da diversi paesi del mondo. Ogni videolezione digitalizzata è indicizzata, per rendere maggiormente fruibili tutte le informazioni. La lezione è quindi suddivisa in argomenti collegati in modo ipertestuale e multimediale a saggi, libri, testi di esercizi, laboratori virtuali, bibliografie ragionate, sitografie.

Alle videolezioni si affiancano laboratori virtuali ed esercitazioni, che in un'ottica “learning by doing” ti danno modo di integrare la teoria con la pratica. Chat, forum, Wiki e social network vengono utilizzati dall'Università Uninettuno per creare delle comunità virtuali di apprendimento.

Gli esami di Uninettuno: come sono e dove si svolgono

Parliamo ora degli esami di Uninettuno: come sono e come funzionano. Gli esami di profitto consistono in prove scritte in presenza, ma è possibile richiedere ai tutor e/o docenti dei singoli corsi di sostenerli in forma orale, presso la sede centrale di Roma e in alcuni Poli Uninettuno. Inoltre, viste le limitazioni relative all'emergenza Covid-19, per l'anno accademico in corso è prevista la possibilità di sostenere tutti gli esami da remoto, direttamente online.

A Uninettuno ecco come si svolgono gli esami: puoi dare il tuo esame all'Uninettuno se la tua posizione amministrativa è in regola, e puoi partecipare all’esame solo se hai seguito il percorso formativo previsto dall’Università Telematica Internazionale Uninettuno in termini di:

partecipazione alle attività nel Cyberspazio Didattico;

visualizzazione delle lezioni (obbligatoria);

esercizi svolti e relativa valutazione/autovalutazione media;

valutazione qualitativa da parte del tutor delle attività svolte.

A Uninettuno, dove si fanno gli esami? Presso la sede di Roma o presso i Poli Tecnologici. Per gli esami “fuori casa” Uninettuno ti offre inoltre delle convezioni per gli alloggi.

Come dicevamo, è importante ricordare che Uninettuno, per il periodo legato al Coronavirus, ha sospeso tutte le attività didattiche svolte in presenza, organizzando sia le discussioni delle tesi di laurea che gli esami in classi interattive direttamente online. Qualora gli studenti non volessero fare gli esami con questa modalità potranno comunque aspettare la fine dell’emergenza per sostenere l’esame con le consuete modalità.

Dare la tesi con Uninettuno: come funziona

La discussione della tesi è prevista sia per tutti i corsi di studi (laurea triennale o magistrale) e tutte le Facoltà (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia, Lettere o Scienze della Comunicazione).

Per avviare la procedura per la richiesta della tesi, Uninettuno ti chiede di presentare i moduli necessari per l'assegnazione dell'argomento della Tesi, per il tirocinio pre-Laurea e per l'ammissione alla Prova Finale, secondo gli standard stabiliti dai singoli Consigli di Facoltà.

Potrai richiedere l'assegnazione della tesi dal primo semestre del terzo anno d'iscrizione.

L’Università Uninettuno nelle Opinioni degli Studenti 2022

Uninettuno è una buona Università, questa è l'opinione su Uninettuno più diffusa tra gli studenti, soprattutto per quanto riguarda la qualità della didattica, anche se viene ritenuta una delle più impegnative e meno a misura di studente-lavoratore tra le Università telematiche. Questo quanto si evince parlando con gli studenti e leggendo le recensioni su Uninettuno reperibili in rete. Più in particolare, ecco alcune delle domande e risposte più popolari:

Cosa ne pensate di Uninettuno? Sull'Università telematica Uninettuno i commenti sottolineano che si tratta di una tra le migliori Università telematiche per rapporto qualità/prezzo;

Sull'Università telematica Uninettuno i commenti sottolineano che si tratta di una tra le migliori Università telematiche per rapporto qualità/prezzo; Come vi trovate all'Uninettuno? La qualità della didattica è spesso ritenuta ottima, mentre l'impegno richiesto allo studente – anche e soprattutto dal punto di vista burocratico – è ritenuto a volte più complesso per chi studia e lavora di quanto richiesto da altre università telematiche;

La qualità della didattica è spesso ritenuta ottima, mentre l'impegno richiesto allo studente – anche e soprattutto dal punto di vista burocratico – è ritenuto a volte più complesso per chi studia e lavora di quanto richiesto da altre università telematiche; l’Università Uninettuno è valida? Nei commenti in rete, nessuno mette in discussione la qualità e la validità degli insegnamenti di Uninettuno, ritenendo che questa Università offra una preparazione a 360° e di respiro internazionale, nonché una esperienza di vita unica e multiculturale;

Nei commenti in rete, nessuno mette in discussione la qualità e la validità degli insegnamenti di Uninettuno, ritenendo che questa Università offra una preparazione a 360° e di respiro internazionale, nonché una esperienza di vita unica e multiculturale; Quali sono le vostre opinioni su Uninettuno? L'Università Uninettuno, nelle opinioni 2020 – ma anche meno recenti – piace molto a chi cerca un'esperienza didattica vicina a quella delle Università tradizionali, che chiedono molto impegno e un certo livello di “presenza”. All'Uninettuno, infatti, le valutazioni pre-esame richiedono una presenza attiva sulla piattaforma paragonabile alla presenza in aula degli Atenei frontali.

L'Università Uninettuno, nelle opinioni 2020 – ma anche meno recenti – piace molto a chi cerca un'esperienza didattica vicina a quella delle Università tradizionali, che chiedono molto impegno e un certo livello di “presenza”. All'Uninettuno, infatti, le valutazioni pre-esame richiedono una presenza attiva sulla piattaforma paragonabile alla presenza in aula degli Atenei frontali. L'Uninettuno è facile o difficile? L'Uninettuno probabilmente non è una delle Università telematiche più semplici: questo è ciò che gli studenti rispondono a chi pone questa domanda online. Docenti e tutor sono molto esigenti prima di ammettere gli studenti all'esame, e chiedono di visualizzare tutte le lezioni, di partecipare a forum e chat, e di fare esercitazioni che vengono viste e corrette – come una sorta di mini-esami. Molti paragonano Uninettuno a un'Università tradizionale, in termini di impiego di tempo richiesto dalla didattica. Questo rappresenta un punto di forza per tantissimi che vedono questi vincoli stringenti come una conferma della validità del titolo conseguito, per altri questo rende meno semplice riuscire a dare gli esami conciliando i tempi di studio, lavoro e famiglia;

L'Uninettuno probabilmente non è una delle Università telematiche più semplici: questo è ciò che gli studenti rispondono a chi pone questa domanda online. Docenti e tutor sono molto esigenti prima di ammettere gli studenti all'esame, e chiedono di visualizzare tutte le lezioni, di partecipare a forum e chat, e di fare esercitazioni che vengono viste e corrette – come una sorta di mini-esami. Molti paragonano Uninettuno a un'Università tradizionale, in termini di impiego di tempo richiesto dalla didattica. Questo rappresenta un punto di forza per tantissimi che vedono questi vincoli stringenti come una conferma della validità del titolo conseguito, per altri questo rende meno semplice riuscire a dare gli esami conciliando i tempi di studio, lavoro e famiglia; L'Uninettuno è riconosciuta dal MIUR? Oltre ad essere riconosciuta dal MIUR, Uninettuno è attualmente l’Università telematica meglio valutata da ANVUR, risultato di una qualità della didattica confermata anche dalle percezioni degli studenti che studiano in questo Ateneo.

Uninettuno: contatti e segreteria

Contatti Uninettuno:

Sede centrale: Corso Vittorio Emanuele II, 39 – 00186 Roma;

Segreteria Uninettuno:

Segreteria per studenti attivi: telefono 0669207670 +39 06 692076.71 mail: info@uninettunouniversity.net;

Videoconferenza: Indirizzo IP 90.147.90.157(Biblioteca 1° piano) 90.147.90.158 (Sala riunioni 5° piano)

Skype: info.uninettunouniversity

Iscrizione a Uninettuno: quando e come iscriversi

Uninettuno, quando iscriversi? All'Uninettuno l'immatricolazione avviene durante tutto l’anno. L’anno accademico decorre dal giorno in cui si effettua l’immatricolazione e dura esattamente un anno solare.

Uninettuno: come funziona l’immatricolazione e il pagamento

Per completare la procedura di immatricolazione all'Uninettuno è tipicamente necessario entrare in contatto con l'area dedicata della Segreteria amministrativa, quindi procedere con la registrazione per poi compilare autonomamente le pratiche di immatricolazione. E' inoltre necessario consegnare copia cartacea del contratto di iscrizione presso la sede dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno in Corso V. Emanuele II, 39 – 00186 Roma.

Visto il complesso processo di immatricolazione, i nostri esperti ti possono affiancare gratuitamente in un processo di immatricolazione online: per ricevere aiuto compila il form in questa pagina e ti guideremo passo passo nella procedura di orientamento e immatricolazione all'Uninettuno. Il pagamento potrà poi avvenire direttamente online mediante carta di credito o attraverso bonifico bancario.

Riconoscimento CFU con Uninettuno: come funziona a Uninettuno il recupero crediti

All'Università Uninettuno il recupero dei crediti è possibile sia che si tratti di Crediti Formativi Universitari (CFU) derivanti da precedenti percorsi di studio certificati anche se non completati, sia che si tratti di crediti derivanti da lavoro e attività professionali (massimo 12 CFU).

Il riconoscimento dei CFU all'Uninettuno deve essere chiesto, mediante apposita domanda, al Magnifico Rettore. Il Consiglio di Amministrazione dell’Uninettuno delibererà poi in merito alla pre-valutazione dei crediti.

Compila il form che trovi in questa pagina per ricevere il modulo per il riconoscimento dei tuoi CFU ed essere guidato gratuitamente dai nostri esperti, che ti aiuteranno a farti riconoscere il maggior numero possibile di CFU, abbreviando così il tuo percorso verso la laurea Uninettuno.