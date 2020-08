Laurea Online in Lettere: università telematiche a distanza e opportunità

La laurea in Lettere a distanza è una di quelle incluse nell’offerta formativa telematica da più tempo. Il primo corso di laurea in Lettere online ha, infatti, debuttato nell’anno accademico 2004-2005. Studiare Lettere online, data la particolare natura del percorso di studi, non si differenzia particolarmente dal farlo in presenza. Non si tratta, infatti, di un’area disciplinare nella quale sono previste numerose attività pratiche, ma lo studio si concentra maggiormente sul piano teorico.

Iscriversi a una laurea in Lettere e Filosofia telematica, inoltre, permette di seguire le lezioni su qualunque dispositivo, a qualsiasi orario di ogni giorno e in qualunque posto. Questo è un vantaggio notevole per chi ha un lavoro o impegni familiari che altrimenti gli impedirebbero di studiare.

La laurea a distanza in Lettere può essere triennale o magistrale. I percorsi triennali afferiscono alla classe di laurea in Lettere (L-10), che può avere un indirizzo classico o moderno. Quelli magistrali online che ne sono il diretto proseguimento appartengono alla classe di Filologia moderna (LM-14) e approfondiscono in particolare le lingue e le letterature moderne e contemporanee.

La laurea online in Lettere è un percorso di arricchimento culturale, che – se magistrale – apre anche prospettive lavorative nell’ambito dell’insegnamento. Inoltre, chi ha conseguito una laurea a distanza in Lettere di primo o secondo livello potrà inserirsi nel settore dell’editoria, in quello archivistico e museale o in enti che si occupano di organizzazione e promozione delle attività culturali.

Lettere nelle Università Telematiche Italiane

Lettere all’università telematica può essere frequentata a partire dall’a.a. 2004-2005. Il primo Ateneo ad avere un percorso di studi di questo tipo nella propria offerta didattica è stato l’Unimarconi. Le proposte delle università online per Lettere e Filosofia si sono poi arricchite con l’aggiunta del corso attivato da eCampus a partire dal 2007. Un’ulteriore opportunità di studiare Lettere online è arrivata quando anche Unipegaso ha istituito un percorso di studi in quest’ambito.

Studiare Filosofia online, invece, non è oggi ancora possibile. Nessuna delle università telematiche italiane ha al momento attivato un percorso di studi specifico. Tuttavia, poiché la formazione a distanza si afferma sempre più, i corsi di laurea proposti crescono di anno in anno. In un prossimo futuro, quindi, la laurea in Filosofia online potrebbe entrare a far parte dell’offerta didattica. Compila il form nella pagina, se vuoi ricevere gratuitamente aggiornamenti in merito a questa possibilità.

Le facoltà di Lettere online riconosciute dal MIUR sono quella omonima dell’Unimarconi e quella di Lettere e Filosofia dell’eCampus. La facoltà di Lettere on line all’Unipegaso ha, invece, una denominazione diversa. A erogare il corso di studi è, infatti, la facoltà di Scienze Umanistiche. Questa è solo una questione formale, che non ha ricadute dal punto di vista della validità della laurea.

Corsi di Laurea Online in Lettere: le opzioni

I corsi di laurea online in Lettere sono triennali e magistrali e appartengono alle seguenti classi di laurea:

Lettere (L-10);

Filologia moderna (LM-14).

I corsi di laurea in Lettere online di primo livello sono quelli della classe di laurea triennale di Lettere (L-10). I percorsi di studio che afferiscono a questa classe si caratterizzano per il focus sugli studi linguistici, filologici e letterari. Essi si concentrano in particolare sulla cultura letteraria, linguistica, storica, geografica e artistica sia italiana che europea. A seconda delle proprie inclinazioni, gli studenti possono optare per l’approfondimento delle lingue e delle letterature classiche oppure delle letterature moderne.

I corsi di laurea online in Lettere e Filosofia di secondo livello appartengono alla classe di laurea magistrale di Filologia moderna (LM-14). I percorsi di studio di questa classe forniscono una conoscenza approfondita della filologia medievale, moderna e contemporanea. Inoltre, permettono di acquisire conoscenze metodologiche, teoriche e critiche nell’ambito della letteratura italiana e straniera. I laureti sono in possesso di specifiche competenze in materia di produzione e comunicazione letteraria, anche in relazione ai nuovi canali di trasmissione dei testi contemporanei.

Nessun corso di laurea in Filosofia online della classe triennale di Filosofia (L-5) o di quella magistrale di Scienze Filosofiche (LM-78) è, invece, ancora disponibile.

Lauree Triennali in Lettere Online: i corsi disponibili

La laurea triennale in Lettere online può essere ottenuta iscrivendosi all’eCampus al corso di Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo (L-10). La peculiarità di questa proposta è la suddivisione in due curricula: Letterario e Artistico, audiovisivo e dello spettacolo. Il primo è un percorso di studi incentrato sulle discipline linguistico-letterarie, mentre il secondo approfondisce quelle artistiche e performative.

La laurea triennale online in Lettere è proposta anche da Unimarconi. Il corso di Lettere (L-10) dell’Ateneo si articola in tre differenti orientamenti: Moderno, Classico e Lingue moderne. L’orientamento Moderno prevede lo studio solo del latino e si concentra sulla linguistica e la letteratura italiana. L’orientamento Classico prevede, invece, lo studio sia del greco che del latino e privilegia le letterature classiche. L’orientamento Lingue moderne, infine, oltre allo studio del latino prevede anche quello di due lingue straniere.

All’Unipegaso la laurea triennale in Lettere online è denominata Lettere, Sapere umanistico e Formazione (L-10). Il percorso permette di acquisire competenze nelle discipline linguistico-letterarie unitamente a competenze didattiche ed educative, utili per chi desidera un futuro nel campo dell’insegnamento.

Lauree Magistrali in Lettere Online: lauree Specialistiche disponibili

La laurea magistrale in Lettere online offerta dall’eCampus è quella in Letteratura, Lingua e Cultura italiana (LM-14). Il percorso di studi ha due curricula. Quello Filologico si concentra sull’approfondimento degli aspetti letterari, linguistici e filologici dell’italiano e fornisce competenze in materia di critica letteraria e letterature straniere. Il curriculum Promozione culturale, invece, prevede lo studio di due lingue straniere di cui una deve essere l’inglese e la seconda può essere scelta tra: arabo, francese, spagnolo e tedesco.

All’Unimarconi la laurea magistrale online in Lettere è quella in Filologia e Letterature Moderne (LM-14). Il corso permette di approfondire le conoscenze nell’ambito delle discipline linguistico-letterarie relative all’italiano. Esso fa acquisire competenze nel campo della didattica della lingua italiana, della glottodidattica e delle teorie e tecniche della comunicazione, proponendosi come base ideale per gli aspiranti insegnanti.

Al momento la laurea specialistica online in Lettere non è offerta dall’Unipegaso, ma si può chiedere il riconoscimento dei CFU conseguiti con la laurea triennale dell’Ateneo per l’iscrizione alla magistrale di un’altra telematica o di un’università tradizionale.

Lettere: il piano di Studi com’è strutturato?

Il piano di studi di Lettere comprende discipline di base, discipline caratterizzanti e attività affini o integrative (materie complementari). A Lettere le materie fondamentali sono differenziate a seconda che si scelga un percorso maggiormente incentrato sulle lingue e letterature classiche oppure sulle letterature moderne.

Per Lettere il piano di studi prevede in ogni caso che si sostengano esami per almeno 42 CFU nelle discipline di base. Il gruppo di materie in cui accumulare tali crediti è composto come segue:

L‐ANT/02 ‐ Storia greca

L‐ANT/03 ‐ Storia romana

L‐FIL‐LET/02 ‐ Lingua e letteratura greca

L‐FIL‐LET/04 ‐ Lingua e letteratura latina

L‐FIL‐LET/05 ‐ Filologia classica

L‐FIL‐LET/09 ‐ Filologia e linguistica romanza

L‐FIL‐LET/10 ‐ Letteratura italiana

L‐FIL‐LET/11 ‐ Letteratura italiana contemporanea

L‐FIL‐LET/12 ‐ Linguistica italiana

L‐FIL‐LET/13 ‐ Filologia della letteratura italiana

L‐FIL‐LET/15 ‐ Filologia germanica

L‐LIN/01 ‐ Glottologia e linguistica

L‐LIN/02 ‐ Didattica delle lingue moderne

L‐OR/01 ‐ Storia del vicino oriente antico

M‐DEA/01 ‐ Discipline demoetnoantropologiche

M‐FIL/01 ‐ Filosofia teoretica M‐FIL/02 ‐ Logica e filosofia della scienza

M‐FIL/03 ‐ Filosofia morale

M‐FIL/04 ‐ Estetica

M‐FIL/05 ‐ Filosofia e teoria dei linguaggi

M‐FIL/06 ‐ Storia della filosofia

M‐FIL/07 ‐ Storia della filosofia antica

M‐FIL/08 ‐ Storia della filosofia medievale

M‐GGR/01 ‐ Geografia

M‐GGR/02 ‐ Geografia economico‐politica

M‐PED/01 ‐ Pedagogia generale e sociale

M‐PED/03 ‐ Didattica e pedagogia speciale

M‐PED/04 ‐ Pedagogia sperimentale

M‐PSI/01 ‐ Psicologia generale

M‐STO/01 ‐ Storia medievale

M‐STO/02 ‐ Storia moderna

M‐STO/04 ‐ Storia contemporanea

M‐STO/05 ‐ Storia della scienza e delle tecniche

M‐STO/06 ‐ Storia delle religioni

M‐STO/07 ‐ Storia del cristianesimo e delle chiese

SPS/02 ‐ Storia delle dottrine politiche

Oltre a quelle già elencate, a Lettere le materie caratterizzanti sono un gruppo molto ampio e variegato. Le materie della facoltà di Lettere comprendono anche le seguenti discipline dell’area di storia, archeologia e storia dell’arte:

L‐ANT/01 ‐ Preistoria e protostoria

L‐ANT/04 ‐ Numismatica

L‐ANT/06 ‐ Etruscologia e antichità italiche

L‐ANT/07 ‐ Archeologia classica

L‐ANT/08 ‐ Archeologia cristiana e medievale

L‐ANT/09 ‐ Topografia antica

L‐ANT/10 ‐ Metodologie della ricerca archeologica

L‐ART/01 ‐ Storia dell’arte medievale

L‐ART/02 ‐ Storia dell’arte moderna

L‐ART/03 ‐ Storia dell’arte contemporanea

L‐ART/04 ‐ Museologia e critica artistica e del restauro

L‐ART/05 ‐ Discipline dello spettacolo

L‐ART/06 ‐ Cinema, fotografia e televisione

L‐ART/07 ‐ Musicologia e storia della musica

L‐ART/08 ‐ Etnomusicologia

L‐FIL‐LET/01 ‐ Civiltà egee

L‐OR/02 ‐ Egittologia e civiltà copta

L‐OR/03 ‐ Assiriologia

L‐OR/04 ‐ Anatolistica

L‐OR/05 ‐ Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico

L‐OR/06 ‐ Archeologia fenicio‐punica

L‐OR/07 ‐ Semitistica‐lingue e letterature dell’Etiopia

L‐OR/08 ‐ Ebraico

L‐OR/10 ‐ Storia dei paesi islamici

L‐OR/11 ‐ Archeologia e storia dell’arte musulmana

L‐OR/12 ‐ Lingua e letteratura araba

L‐OR/13 ‐ Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia

L‐OR/14 ‐ Filologia, religioni e storia dell’Iran

L‐OR/15 ‐ Lingua e letteratura persiana

L‐OR/16 ‐ Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale

L‐OR/17 ‐ Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia centrale

L‐OR/18 ‐ Indologia e tibetologia

L‐OR/20 ‐ Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale

L‐OR/23 ‐ Storia dell’Asia orientale e sud‐ orientale

M‐STO/08 ‐ Archivistica, bibliografia e biblioteconomia

M‐STO/09 ‐ Paleografia

Tra le discipline caratterizzanti del piano di studi di Lettere rientrano anche quelle dell’area di letterature moderne:

L‐FIL‐LET/14 ‐ Critica letteraria e letterature comparate

L‐LIN/03 ‐ Letteratura francese

L‐LIN/05 ‐ Letteratura spagnola

L‐LIN/06 ‐ Lingua e letterature ispano‐ americane

L‐LIN/08 ‐ Letterature portoghese e brasiliana

L‐LIN/10 ‐ Letteratura inglese

L‐LIN/11 ‐ Lingue e letterature anglo‐ americane

L‐LIN/13 ‐ Letteratura tedesca

L‐LIN/17 ‐ Lingua e letteratura romena

L‐LIN/18 ‐ Lingua e letteratura albanese

L‐LIN/20 ‐ Lingua e letteratura neogreca

L‐LIN/21 ‐ Slavistica

A Lettere gli esami caratterizzanti comprendono pure discipline dell’area di filologia, linguistica e letteratura quali:

L‐ANT/05 ‐ Papirologia

L‐FIL‐LET/03 ‐ Filologia italica, illirica, celtica

L‐FIL‐LET/06 ‐ Letteratura cristiana antica

L‐FIL‐LET/07 ‐ Civiltà bizantina

L‐FIL‐LET/08 ‐ Letteratura latina medievale e umanistica

L‐LIN/04 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua francese

L‐LIN/07 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua spagnola

L‐LIN/09 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingue portoghese e brasiliana

L‐LIN/12 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua inglese

L‐LIN/14 ‐ Lingua e traduzione ‐ lingua tedesca

Costi della Laurea Online in Lettere: quali sono?

La laurea online in Lettere ha costi che vanno da un minimo di € 2.250 a un massimo di € 3.900 all’anno per quanto riguarda la retta di base. A queste cifre debbono poi essere aggiunti l’ammontare della tassa regionale ed eventuali diritti di segreteria per l’immatricolazione.

A Lettere la laurea online ha costi totali che dipendono anche dal tipo di modalità di fruizione dei corsi che si sceglie. Le somme indicate precedentemente si riferiscono, infatti, solo alla frequenza in modalità interamente a distanza. All’eCampus, tuttavia, per la laurea in Lettere online i costi possono variare se si sceglie di seguirli in presenza presso il campus di Novedrate (CO). Altri servizi aggiuntivi opzionali, come il tutor personalizzato dal vivo e la residenzialità, determinano ulteriori modifiche del prezzo complessivo.

Oltre che lievitare, i costi della laurea in Lettere online possono anche abbassarsi. Scegliere l’iscrizione a tempo parziale, ad esempio, li fa dimezzare. Inoltre, gli Atenei hanno stipulato convenzioni con enti e associazioni che possono garantire sconti sulla retta annua.

Per ricevere informazioni gratuite più dettagliate rispetto ai costi della laurea online in Lettere, compila il form presente nella pagina.

Sbocchi Lavorativi Offerti da Lettere

Gli sbocchi lavorativi di Lettere più tradizionali sono l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (media e superiore) e l’impiego nell’ambito dell’editoria o di archivi, musei e biblioteche. Nel corso degli anni, tuttavia, i piani di studio sono stati rinnovati per far spazio a varie discipline che consentono l’acquisizione di competenze trasversali anche nel settore della comunicazione di massa e dello spettacolo. Di conseguenza, le prospettive occupazionali si sono ampliate. Per Lettere e Filosofia gli sbocchi lavorativi comprendono le attività di organizzazione, produzione e promozione di eventi culturali e la pubblicità. La laurea in Lettere ha sbocchi lavorativi anche nel settore delle fondazioni culturali, delle sovrintendenze e degli istituti di cultura italiana all’estero.

Con una triennale in Lettere gli sbocchi lavorativi escludono l’insegnamento nella scuola. I laureati di primo livello potranno, comunque, lavorare nel mondo dell’editoria (anche digitale) e in quello del giornalismo. Tra le carriere possibili c’è quella di addetto stampa o l’impiego nell’ambito di agenzie di pubbliche relazioni o di comunicazione.

Oltre a quelli già citati, la laurea magistrale in Lettere ha sbocchi lavorativi anche nella ricerca accademica e nella Pubblica amministrazione, specie all’interno di enti che si occupano di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali.

Lettere Online a Roma: sedi e atenei online

Lettere online a Roma è disponibile presso l’Unimarconi, che ha la propria sede centrale nella Capitale. L’eCampus e l’Unipegaso, invece, hanno in città una sede locale. Gli indirizzi dell’università telematica a Roma sono:

eCampus , via Matera, 18;

, via Matera, 18; Unimarconi , via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza);

, via Plinio, 44 (sede centrale) e via Paolo Emilio, 29 (sede d’esame e per le attività didattiche in presenza); Unipegaso, via di S. Pantaleo, 66 (sede amministrativa); Via Panisperna, 207 (sede d’esame) e Corso della Repubblica, 253 a Velletri (sede d’esame).

Lettere Online a Milano: sedi e atenei online

Lettere online a Milano non ha un Ateneo con sede principale in città. Sia eCampus che Unimarconi e Unipegaso, tuttavia, hanno una sede d’esame nel capoluogo lombardo. Ecco dov’è l’università telematica a Milano:

eCampus , via privata Chioggia, 4;

, via privata Chioggia, 4; Unimarconi , via Guido Cavalcanti, 5;

, via Guido Cavalcanti, 5; Unipegaso, via Santa Maria Valle, 2.

Lettere Online a Torino: sedi e atenei online

Per Lettere online a Torino ci si può iscrivere a eCampus o Unipegaso. Entrambe hanno una propria sede locali nel capoluogo piemontese. Ecco gli indirizzi dell’università telematica a Torino:

eCampus , Galleria S. Federico, 16/C;

, Galleria S. Federico, 16/C; Unipegaso, piazza Castello, 99.

L’Unimarconi, invece, non è presente a Torino. Per il Piemonte la sede di riferimento dell’Ateneo è il Centro informativo in convenzione di Alessandria sito in via Don Luigi Orione, 1.

Lettere Online a Napoli: sedi e atenei online

Lettere online a Napoli è disponibile presso l’Unipegaso, che ha la propria sede centrale in città. Tanto eCampus che Unimarconi, inoltre, sono presenti nel capoluogo campano con una sede d’esame locale. Gli indirizzi dell’università telematica a Napoli sono:

eCampus , piazza G. Bovio, 22;

, piazza G. Bovio, 22; Unimarconi , via Alfonso d’Avalos, 25;

, via Alfonso d’Avalos, 25; Unipegaso, piazza Trieste e Trento, 48 (sede di rappresentanza); Centro Direzionale Napoli – Isola F2 (sede amministrativa); Corso Roma, 43/47 a San Giorgio a Cremano (sede d’esame centrale); via Santa Chiara, 49/C a Napoli (sede d’esame); piazza S. Maria la Nova, 44 a Napoli (sede d’esame) e via Salvatore Di Giacomo, 8 ad Agerola.

Qual è la migliore Università Telematica con Lettere?

La migliore università telematica con Lettere può essere scelta solo in maniera soggettiva. La preferenza nei confronti di un Ateneo o un altro è, infatti, strettamente legata alle esigenze specifiche dello studente. Non esistono criteri oggettivi per stabilire che un Ateneo sia migliore o peggiore, specie considerando che, tra quelli citati, tutti sono accreditati presso il MIUR. Ciò significa che le lauree che conferiscono sono equivalenti in termini di valore legale e possibilità di essere sfruttate nel mondo del lavoro.

Chi è alla ricerca di un percorso di studi propedeutico all’ingresso nella scuola troverà particolarmente interessanti la proposta triennale dell’Unipegaso e quella magistrale dell’Unimarconi. Al contrario, chi aspira a un diverso sbocco professionale potrebbe trovare di maggior interesse i percorsi di studio offerti da eCampus. I quali, tuttavia, sono meno adatti a chi desidera approfondire maggiormente le lingue e le letterature classiche.

Anche le differenze esistenti tra le diverse università in termini di modalità d’esame possono far propendere per l’una o per l’altra a seconda delle proprie preferenze. Chi predilige i test a risposta chiusa si potrà orientare verso Unipegaso ed eCampus. Chi, invece, apprezza maggiormente quelli a risposta aperta potrebbe scegliere l’Unimarconi. Infine, la proposta di eCampus sarà considerata la più valida da chi apprezza la possibilità di seguire le lezioni anche in presenza.