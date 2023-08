Laurea in Ingegneria Online: Guida ai Corsi dell'Università Telematica

Prendere la laurea in Ingegneria online può essere una scelta vincente per molti aspiranti studenti lavoratori che desiderano cambiare lavoro o ottenere un salto di carriera aggiungendo alle proprie competenze il valore aggiunto del titolo, ma anche per molti ex-studenti che magari non hanno portato a termine il loro corso di studi perché, ad esempio, si sono fermati alla triennale avendo trovato subito impiego.

In un mercato del lavoro sempre più dinamico ed esigente, non è mai troppo tardi per prendere una laurea, online soprattutto. Grazie alle nuove tecnologie oggi è possibile studiare e lavorare allo stesso tempo, anche se hai famiglia.

Studiare Ingegneria a distanza presso una Università telematica riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca) significa coronare un sogno importante che, avendo il medesimo valore legale della laurea in Ingegneria rilasciata da una Università tradizionale, ti consente di accedere all’esame di stato per l’abilitazione professionale e quindi iscriverti all’Albo degli Ingegneri.

Gli sbocchi professionali per chi si laurea in Ingegneria, a distanza o in modalità frontale, sono numerosi e differenziati a seconda dell’indirizzo scelto. Ingegneria Informatica online, Ingegneria Civile online, Ingegneria Gestionale online, Ingegneria Meccanica online e Ingegneria Elettronica online sono tra i percorsi formativi più classici e più gettonati, nonché quelli che sembrano offrire una maggiore garanzia di impiego a fine corso di studi.

Importante sottolineare che se in passato hai già dato degli esami presso qualche facoltà di Ingegneria, online o non, o presso un’altra facoltà con esami compatibili con quelli proposti dal corso di studi telematico in Ingegneria, puoi chiedere all’Università telematica la valutazione e il riconoscimento CFU, rendendo così il tuo percorso verso la laurea online in Ingegneria più breve.

Se vuoi scoprire come ottimizzare i tempi di studio grazie ad un corso di laurea telematico in Ingegneria non ti resta che continuare a leggere questa guida dedicata ai corsi di laurea in Ingegneria “telematica” che Punto Informatico ha realizzato per te, mettendo insieme tutte le informazioni che ti possono essere utili per capire dove poter studiare Ingegneria online presso un Ateneo telematico riconosciuto dal MIUR, quali corsi di laurea a distanza, triennali e magistrali, vengono erogati per i diversi indirizzi, nonché alcuni consigli e opinioni degli studenti di Ingegneria online che ti permettano di valutare al meglio quale Ateneo telematico scegliere per il tuo percorso di studi a distanza.

Corsi di Laurea in Ingegneria Online: le opzioni

Iscrivendoti alla facoltà di Ingegneria online potrai raggiungere l’ambizioso traguardo della laurea online in Ingegneria, sia triennale che magistrale, studiando tranquillamente da casa, o dall’ufficio nei momenti di pausa, indipendentemente da quali siano i tuoi impegni professionali o familiari e sociali. Di seguito le principali facoltà online in Ingegneria:

Ingegneria e Università Telematica: quale scegliere?

Se sei interessato a studiare a distanza Ingegneria, le Università telematiche ti offrono la possibilità di conseguire sia la laurea triennale che quella magistrale. Essendo Ingegneria una laurea telematica molto gettonata, sono diversi gli Atenei che la propongono:

Tutti questi Atenei telematici vengono periodicamente valutati dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per confermare l’accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca e garantire a tutti coloro che studiano Ingegneria online, o seguono altri corsi telematici, di ottenere un’istruzione qualitativamente ottimale, nel rispetto delle direttive del Ministero e, pertanto, perfettamente equiparabile a quella rilasciata dalle Università frontali.

Probabilmente nessun mestiere si sposa meglio di quello dell’ingegnere con il concetto di laurea online, vista la spiccata propensione verso l’innovazione e la tecnologia di chi sceglie questo tipo di percorso formativo. Studiare Ingegneria online presso un’Università telematica ti consentirà di organizzare lezioni ed esami secondo i tuoi tempi e le tue esigenze, senza l’obbligo fisso di andare in facoltà, ma ottenendo lo stesso una formazione di alta qualità.

Laurea Triennale in Ingegneria Online: i corsi disponibili

Studiando a distanza Ingegneria avrai modo di acquisire dapprima, con la laurea triennale online in Ingegneria – i cui primi due anni sono solitamente abbastanza simili in tutti gli indirizzi – conoscenze in materie come analisi matematica, fisica, chimica, economia, elettronica e informatica in aggiunta alle nozioni base di indirizzo. A fine percorso, diventerai un Ingegnere junior con la capacità di utilizzare le proprie conoscenze di base per applicarle a procedimenti tecnici finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di dispositivi, macchine, strutture, impianti e sistemi. Come Ingegnere junior potrai iscriverti nella sezione B del’Albo professionale.

I corsi di laurea triennale in Ingegneria online offerti dalle Università telematiche sono:

Ingegneria L-07 – Laurea triennale online in Ingegneria Civile e Ambientale a distanza, offerta da: eCampus Unicusano UniPegaso Uninettuno UniMarconi

Ingegneria L-08 – Laurea triennale online in Ingegneria Informatica e dell’Automazione a distanza, offerta da: Uninettuno eCampus Universitas Mercatorum UniMarconi

Ingegneria L-09 – Laurea triennale online in Ingegneria Industriale a distanza, offerta da: eCampus Unicusano Uninettuno Mercatorum UniMarconi



Laurea Magistrale in Ingegneria Online: i corsi a distanza disponibili

Una volta acquisita a distanza la laurea breve in Ingegneria, o anche nel caso in cui tu ne sia già in possesso, diversi Atenei telematici ti offrono la possibilità di proseguire gli studi e di iscriverti ai corsi di laurea magistrale online in Ingegneria, consolidando le conoscenze acquisite e perfezionando la specializzazione nell’indirizzo scelto, entrando così nel vivo della professione. Con la laurea magistrale telematica in Ingegneria potrai iscriverti alla sezione A dell’Albo professionale.

I corsi di laurea magistrale in Ingegneria online offerti dai diversi Atenei online sono attualmente:

Ingegneria LM-23 – Laurea magistrale online in Ingegneria Civile a distanza, offerta in via telematica da: eCampus Unicusano Uninettuno UniMarconi (facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate)



Ingegneria LM-26 – Laurea magistrale online in Ingegneria della Sicurezza a distanza, offerta in via telematica da: UniPegaso

Ingegneria LM-29 – Laurea magistrale online in Ingegneria Elettronica a distanza, offerta in via telematica da: Unicusano



LM-30 Laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare in via telematica da: UniMarconi (facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate)

Ingegneria LM-31 – Laurea magistrale online in Ingegneria Gestionale a distanza, offerta in via telematica da: Uninettuno

Ingegneria LM-32 – Laurea magistrale online in Ingegneria Informatica e dell’Automazione a distanza, offerta in via telematica da: eCampus Uninettuno UniMarconi (facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate)

Ingegneria LM-33 – Laurea magistrale online in Ingegneria Industriale a distanza, offerta in via telematica da: eCampus Unicusano UniMarconi (facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate)



Laurea in Ingegneria Online: quanto costa?

Il costo della laurea online in Ingegneria ha un’ oscillazione variabile che va dai 1.500€ ai 5.900€. La variazione può dipendere da moltissimi fattori a partire dal tipo di laurea (triennale o magistrale in Ingegneria) fino ad arrivare al tipo di Ateneo (alcuni, come eCampus, infatti, prevedono la possibilità di frequentare anche in un polo residenziale universitario).

Qui trovi un elenco dei costi di tutte le Università Telematiche in Ingegneria:

eCampus: da € 2.600

Unimarconi: da € 1.500

Uninettuno: da € 1.900

Unicusano: da € 3.000

Mercatorum: da € 1.700

Unipegaso: da € 1.700

Ai costi della retta annuale dovrai aggiungere quelli della tassa regionale, che nel Lazio, ad esempio, ammonta a € 140, di segreteria e di laurea. Il grosso vantaggio di frequentare un’università telematica, tuttavia, è che ogni studente può accedere ad un’offerta dedicata grazie alle numerose convenzioni messe a disposizioni dall’ateneo. Per scoprire qual è l’offerta a te dedicata puoi contattare lo Sportello di Orientamento di AteneiOnline. Un team di esperti ti proporrà l’offerta economica più vantaggiosa e ti aiuterà in tutta la fase di immatricolazione e riconoscimento crediti formativi!

Ingegneria Online: università telematiche con sedi nelle grandi città

Nelle università telematiche che offrono corsi di ingegneria online, la didattica viene erogata per mezzo di piattaforme di e-learning, accessibili anche da mobile, a volte mediante app, sempre più utilizzate anche dagli Atenei tradizionali soprattutto nelle facoltà di Ingegneria – caratterizzate tipicamente da un alto contenuto tecnologico. Le lezioni a distanza delle facoltà di Ingegneria online si tengono sotto forma di video-lezioni (anche se alcuni corsi possono prevedere la possibilità di seguire delle lezioni in aula) arricchite con materiale integrativo, come dispense del docente ed esercitazioni di auto-valutazione. In tutto ciò non sarai solo, ma ci sarà un tutor dedicato a te che ti accompagnerà durante tutto il percorso.

Tuttavia, qualora tu sia interessato ad un’esperienza accademica quanto più simile a quella proposta dagli Atenei tradizionali, sappi inoltre che molte Università telematiche ti consentono di avere entrambe le cose: flessibilità e autonomia di organizzazione del percorso di studi, ma anche contatto fisico con studenti, mediante campus (come eCampus e Unicusano), docenti e tutor. Nel caso tu fossi interessato a questa opportunità ti consigliamo di valutare la presenza di sedi nella tua città. Sedi che tra l’altro serviranno anche per dare gli esami e per le sedute di laurea, quando si tornerà alla normalità post-Coronavirus. In questo periodo, infatti, le Università telematiche hanno offerto la possibilità ai propri studenti di dare tutti gli esami online, anche gli scritti (per gli orali spesso era già prevista questa modalità), ma ancora non si sa se anche in futuro continueranno a farlo.

Ingegneria online a Roma

Tra le Università telematiche che offrono almeno un corso di laurea in Ingegneria a distanza, hanno una propria sede a Roma i seguenti atenei:

eCampus , con sede di esame in in via Matera, 18;

, con sede di esame in in via Matera, 18; Unicusano che ha sede centrale in via Don Carlo Gnocchi, 3 e sede d’esame anche in via Artigianato, 2/A a Colleferro (Rm);

che ha sede centrale in via Don Carlo Gnocchi, 3 e sede d’esame anche in via Artigianato, 2/A a Colleferro (Rm); Uninettuno – UTIU, con sede centrale in Corso Vittorio Emanuele II, 39 e sedi aggiuntive di esame in via Sandro Sandri 45, via Ostiense 159, via Nomentana 335, Oriolo Romano, 257 e via del Pellegrino, 155;

– UTIU, con sede centrale in Corso Vittorio Emanuele II, 39 e sedi aggiuntive di esame in via Sandro Sandri 45, via Ostiense 159, via Nomentana 335, Oriolo Romano, 257 e via del Pellegrino, 155; UniPegaso con sede in via di S. Pantaleo 66, via Panisperna 207 e Corso della Repubblica, 253 – 00049 Velletri (Rm);

con sede in via di S. Pantaleo 66, via Panisperna 207 e Corso della Repubblica, 253 – 00049 Velletri (Rm); Università Mercatorum , la cui sede centrale è a P.zza Mattei, 10 a Roma, mentre sede d’esame è anche Piazza Sallustio 21;

, la cui sede centrale è a P.zza Mattei, 10 a Roma, mentre sede d’esame è anche Piazza Sallustio 21; UniMarconi ha una sede centrale in via Plinio 44 e sede d’esame e per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29.

Ingegneria online a Milano

Ad avere poli didattici e sedi che permettono di sostenere gli esami di Ingegneria online a Milano sono invece le seguenti Università online:

Unicusano , in via Bergamo, 11;

, in via Bergamo, 11; eCampus in via Privata Chioggia nr. 4;

in via Privata Chioggia nr. 4; Università Mercatorum ,via Santa Maria Valle 2 a Milano;

,via Santa Maria Valle 2 a Milano; Uninettuno , in via Carlo Bo 1, Milano;

, in via Carlo Bo 1, Milano; Pegaso in via Santa Maria Valle, 2;

in via Santa Maria Valle, 2; UniMarconi in via Guido Cavalcanti, 5.

Ingegneria online Torino

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami per la laurea in Ingegneria per via telematica a Torino sono i seguenti Atenei online:

eCampus in Galleria S.Federico n.16/C;

in Galleria S.Federico n.16/C; Unicusano , in Via G. Parini, 7;

, in Via G. Parini, 7; Università Mercatorum , in via Nino Costa 8;

, in via Nino Costa 8; Uninettuno , in Corso Duca degli Abruzzi 24 e via G. Reiss Romoli, 274;

, in Corso Duca degli Abruzzi 24 e via G. Reiss Romoli, 274; Pegaso, in Piazza Castello, 99.

Ingegneria online Napoli

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami della laurea in Ingegneria a distanza a Napoli sono infine le seguenti Università telematiche:

eCampus in P.zza G. Bovio, 22;

in P.zza G. Bovio, 22; Unicusano , Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31;

, Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31; Università Mercatorum , Piazza S. Maria La Nova, 44;

, Piazza S. Maria La Nova, 44; Uninettuno , in via Via Claudio 21, Napoli;

, in via Via Claudio 21, Napoli; UniMarconi , in via Alfonso d’Avalos, 25;

, in via Alfonso d’Avalos, 25; UniPegaso in via Santa Chiara 49C, Piazza S. Maria la Nova 44, via Giovanni Porzio presso il Centro Direzionale – Isola F2 – I Piano, nonché a San Giorgio a cremano (Na) Napoli Corso Roma, 43/47, a Giugliano in Campania (Na) in via Verdi e a Somma Vesuviana (Na) in via Filippo D’Aragona, 3.

La migliore università online per Ingegneria

Se ti stai chiedendo quale sia la migliore Università telematica per la facoltà di Ingegneria online, in rete e sui forum troverai opinioni contrastanti, a conferma del fatto che è quasi impossibile dare una risposta valida universalmente a questa domanda. Partiamo con il dire che tutti i corsi di laurea online in Ingegneria proposti dalle Università telematiche riconosciute dal MIUR sono molto valide.

Per scegliere la migliore c’è chi si affida alla valutazione dell’ANVUR, che premia in particolare Uninettuno – apprezzata dagli studenti anche per il rapporto qualità/prezzo.

C’è chi prende invece in considerazione soprattutto le modalità d’esame, ma anche qui i pareri sono discordanti: qualcuno apprezza UniPegaso, eCampus e Mercatorum che propongono per lo più esami a risposta multipla (crocette), che tipicamente garantiscono un successo all’esame maggiore ma con un voto meno alto (servono 30+1 risposte corrette per la lode). Altri preferiscono un approccio più tradizionale, con domande a risposta aperta, come quello che tipicamente offre l’Università telematica Marconi, e infine c’è chi premia chi si pone nel mezzo, come Unicusano, i cui esami sono in parte a crocette in parte a risposta aperta.

UniMarconi viene apprezzata in particolar modo da chi cerca un’esperienza accademica più rigorosa e vicina a quella delle Università frontali. L’organizzazione didattica rispecchia infatti quella dell’Università La Sapienza di Roma, essendo stata fondata da una professoressa di questo storico Ateneo romano, e gode della fama di essere, tra le telematiche, una delle migliori.

Certamente altri aspetti da considerare sono i costi delle Università Telematiche, la presenza di convenzioni con la tua azienda, la presenza di sedi vicino a te, la tua voglia di avere un’esperienza accademica più fisica e così via. Su quest’ultimo punto vale la pena sottolineare che eCampus ha tra i suoi punti di forza la struttura propria per alloggi, da sfruttare anche se ci si sposta per fare gli esami, mentre Unicusano presso la sede di Roma ha tutto un campus con mensa e palestra dove poter incontrare gli altri studenti.

La facoltà di Ingegneria online di Unicusano gode di una buona fama e gli studenti la consigliano a chi non si destreggia bene con la burocrazia e vuole meno paletti prima di accedere agli esami. Alcuni contestano invece ad Uninettuno la didattica un po’ troppo impegnativa che prevede esercitazioni, chat obbligatorie coi tutor e tempo cronometrato per essere ammessi agli esami, consigliandola a chi ha più tempo e non vuole rinunciare agli insegnamenti di quella che viene ritenuta una delle migliori Università nel nostro Paese. UniPegaso viene apprezzata per la poca burocrazia, la qualità della didattica e la relativa facilità di superare gli esami.

Qualora tu fossi interessato a proseguire gli studi con la laurea magistrale online in Ingegneria, potresti valutare inoltre la possibilità di farlo presso lo stesso Ateneo telematico, scegliendo in questo caso l’Università online che ti offre tale opportunità.

Domande frequenti sulla Laurea Online in Ingegneria ▷ Dove è meglio studiare Ingegneria online in Italia? Molteplici sono le Università Telematiche in Italia che offrono la possibilità di studiare Ingegneria Online. Studiando ingegneria a distanza è possibile infatti laurearsi con maggiore comodità e organizzando il proprio tempo in piena libertà. Sono 6 le Università che hanno corsi di laurea in Ingegneria Online: tra le più famose eCampus e Unimarconi, ma anche Unicusano, Uninettuno, Mercatorum e UniPegaso. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Quanto costa il corso di laurea in Ingegneria online? I costi per una laurea online in Ingegneria sono compresi tra 1.500 e 3.900 euro, a seconda dell’Ateneo. Le cifre riportate considerano solo l’ammontare della retta annuale per la frequenza interamente in modalità telematica e non tengono conto di costi aggiuntivi quali la tassa regionale ed eventuali diritti di segreteria da pagare per l’immatricolazione. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Quanti esami si devono fare per la laurea in Ingegneria online? Nella maggior parte dei casi il numero di esami da sostenere è 20 per la laurea triennale in ingegneria e 12 per la laurea magistrale in Ingegneria, numero che può variare a seconda del numero di CFU relativi a ogni singolo esame. Per la laurea triennale bisogna infatti raggiungere 180 CFU tra gli esami caratterizzanti, di base o affini; per la laurea magistrale in Ingegneria invece bastano 120 CFU totali, sempre da dividere tra esami caratterizzanti, di base o affini. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Quali sono le migliori università online per Ingegneria? Secondo le opinioni degli studenti, eCampus emerge come una delle migliori università online per ingegneria grazie alla sede principale che prevede un campus con alloggi e all’attenzione rivolta agli studenti da parte di tutor e personale docente. Secondo i dati dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) Unimarconi e Uninettuno sono invece tra le migliori università online per studiare Ingegneria in termini di didattica. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Quali sono le materie che si studiano a Ingegneria? Tra le materie di base presenti nei corsi laurea triennale in Ingegneria online ci sono: sistemi di elaborazione delle informazioni, ricerca operativa e analisi. Nei corsi di laurea magistrale in Ingegneria Online è facile trovare materie di fisica sperimentale e applicata, probabilità e statistica matematica, statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Quanto dura il corso di laurea di Ingegneria online? Il corso di laurea di Ingegneria dura tre anni per chi ha intenzione di ottenere solo la laurea triennale in ingegneria, mentre chi vuole continuare gli studi ed iscriversi alla Specialistica ha altri due anni di studi da fare, iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale in ingegneria, per un totale di 5 anni complessivi. Chi vorrà diventare Ingegnere ed essere quindi iscritto al relativo albo, dovrà sostenere inoltre il relativo esame di stato, per il quale la durata della preparazione è tipicamente di 6 mesi. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Cosa si può fare con una laurea triennale online in Ingegneria? Essendo una laurea riconosciuta dal MIUR, si possono svolgere le stesse attività che si possono svolgere con un titolo conseguito presso una università considerata “tradizionale”. Dunque, attività nelle imprese di costruzione e manutenzione di opere civili, uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali. È inoltre possibile ricoprire vari tipi di incarichi nell’area dell’ingegneria di riferimento, dall’ingegneria civile a quella industriale. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Come si fa a diventare Ingegnere? Per avere il titolo di Ingegnere è necessario superare un esame di Stato per l’abilitazione professionale, che consiste in una prova orale, una prova pratica e infine due prove scritte. Il tutto è riservato esclusivamente a chi già detiene il titolo di laurea magistrale in Ingegneria, specialistica o quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria. In alternativa, è possibile anche sostenere una sola prova scritta a valle del conseguimento della sola laurea triennale in Ingegneria, ottenendo il titolo di “Ingegnere Junior”. Richiedi maggiori informazioni.