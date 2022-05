Classe di Laurea LM-37: Magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane

Il corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane (LM-37) ti prepara ad esercitare all’interno del favoloso mondo della traduzione e dell’interpretariato, oltre che dell’insegnamento. Per iscriverti a questo corso offerto dalle università telematiche italiane, devi prima aver conseguito la lauree triennale in una delle classi affini, quale ad esempio la L-11 Lingue e Culture Moderne. La classe di laurea LM-37 propone un fitto programma di studi che include materie legate alla lingua, alla cultura e al contesto socioculturale dei Paesi europei e americani, per un totale di 120 crediti formativi.

Lingue e letterature europee e americane online ha come obiettivo l’approfondimento di competenze metodologiche e teorico-scientifiche relative a una o due (a seconda della scelta) lingue di matrice europea, da quelle più antiche a quelle di recente formazione. La classe di laurea LM-37 è un percorso di studi concreto e completo che puoi portare avanti in un ateneo online, ottenendo anche il passaggio da un’università frontale, grazie al meccanismo di riconoscimento CFU.

In questa guida ti daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno per conseguire la laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane online, se poi avrai bisogno di ulteriori indicazioni ti invitiamo a compilare il form che trovi a fondo pagina per essere ricontattato in brevissimo tempo da un esperto orientatore.

Lingue e letterature moderne europee e americane LM-37 nelle Università Online

Lingue e letterature europee e americane (LM-37) al momento è offerto solo dall’università telematica e-Campus con due curriculum che trovi riassunti in questa tabella:

Non è escluso, comunque, che vista la crescente richiesta del mercato del lavoro in questo settore, vengano presto integrati nuovi corsi. I corsi di laurea online in Lingue ti permettono di avere flessibilità di orari e di organizzazione. Non avrai test d’ingresso (come in molte altre facoltà a numero aperto), né obbligo di frequenza: tutti materiali didattici vengono erogati su una piattaforma di e-learning a cui avrai sempre accesso, anche di notte. Anche le iscrizioni sono libere: puoi immatricolarti in qualsiasi momento dell’anno senza muoverti da casa. In questo modo abbatterai i costi di spostamenti e libri e riceverai un titolo riconosciuto dal MIUR e valido per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione all’interno delle aziende italiane e straniere. Se vuoi saperne di più, compila il form finale per fare agli esperti di AteneiOnline tutte le domande di cui hai bisogno.

Lingue e letterature moderne europee e americane LM-37: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi di Lingue e letterature moderne europee e americane prevedono la possibilità di lavorare all’interno di aziende pubbliche e private, nazionali e internazionali nel mondo del marketing e dell’editoria, della traduzione e dell’interpretariato. Potrai esercitare in contesti multietnici e multiculturali mettendo a frutto le tue competenze linguistiche e utilizzandole nella localizzazione di prodotti audiovisivi, app e software.

Non da ultimo, con la laurea magistrale in Lingue e letterature europee e americane (LM-37) potrai partecipare ai concorsi per l’abilitazione all’insegnamento, trasmettendo le nozioni che hai appreso a nuovi studenti. Nel prossimo paragrafo ti spiegheremo nel dettaglio tutte le classi di concorso a tua disposizione!

Lingue e letterature moderne europee e americane LM-37: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Quindi cosa si può insegnare con LM-37? Con la laurea magistrale in Lingue e letterature moderne europee e americane online si possono accedere a numerose classi di concorso; ti facciamo un resoconto completo qui:

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo

A-70 Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena

A-71 Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-72 Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-73 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-77 Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

A-78 Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca/li>

A-79 Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

A-80 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

A-81 Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

A-83 Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

A-84 Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

A-85 Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

