Università per dipendenti pubblici 2022: convenzioni e agevolazioni

Uno dei grandi vantaggi che presenta l’essere dipendente pubblico nel 2022 consiste nella possibilità di accedere a specifici programmi dedicati proprio alla formazione dei dipendenti pubblici e pensata per dare la possibilità ai richiedenti di specializzarsi ulteriormente attraverso corsi di perfezionamento e fare carriera acquisendo nuove competenze. In questa breve guida ti parleremo convenzioni dell’università per dipendenti pubblici 2022 per farti avere tutte le notizie più importanti che riguardano i bonus università per dipendenti pubblici.

Se dovessi avere bisogno di ulteriori delucidazioni, alla fine di questo articolo potrai compilare il form dedicato inserendo tutti i tuoi dati personali. Nel giro di breve tempo verrai ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da un esperto in materia, che ti guiderà in questo mondo aiutandoti anche in tutte le pratiche di immatricolazione e riconoscimento crediti formativi.

Agevolazioni dipendenti pubblici 2022: PA e 110 Lode

Sicuramente tra le più importanti agevolazioni per i dipendenti pubblici va citata PA 110 e lode: lanciata dal Ministero della Pubblica Amministrazione nell’ambito di “Ri-Formare la PA”, questa iniziativa permette ai titolari di regolare contratto nella pubblica amministrazione di beneficiare di costi e agevolazioni nell’iscrizione universitaria.

Il progetto di formazione PA 110 e lode proposto da Renato Brunetta mira a professionalizzare sempre di più le pubbliche amministrazioni portando evidenti vantaggi sia per i dipendenti che per le aziende. Le amministrazioni pubbliche, sono in procinto di segnalare gli elenchi dei dipendenti idonei all’autovalutazione delle competenze, a seguito della quale conosceranno nel dettaglio le lacune che hanno e potranno sottoporsi ai corsi messi a disposizione da grandi aziende come Microsoft e TIM. Una volta conclusi, riceveranno un attestato che sarà registrato nel loro fascicolo da dipendente e che dimostrerà l’acquisizione delle nuove competenze nell’ambito del progetto 110 e lode PA.

PA 110 e Lode: come funziona?

Se ti stai chiedendo come funziona PA 110 e lode, è il momento di chiarirlo: questo progetto ha come obiettivo quello di fornire bonus dell’università per dipendenti pubblici: si rivolge a tutti quei lavoratori delle pubbliche amministrazioni che vogliono sviluppare competenze sempre più settoriali e mirate alla loro professionalità (reskilling) e ampliare quelle che già posseggono (upskilling) al fine di essere sempre più preparati a risolvere le problematiche che inevitabilmente sono destinati ad incontrare. Il progetto consente a tutti i dipendenti pubblici che lo vorranno di usufruire di un incentivo per l’accesso all’istruzione universitaria: corsi di laurea, corsi di specializzazione e master.

In questo modo si può rilanciare la propria carriera e imparare nuove materie a prezzi concorrenziali, oltre ad avere una valutazione del tutto gratuita sullo stato delle proprie lacune professionali.

PA 110 e Lode: le università aderenti

Ecco un elenco completo delle università dipendenti pubblici che hanno aderito al progetto (in aggiornamento):



Abruzzo

Università degli studi di Teramo

Università dell’Aquila

Università “Gabriele D’annunzio” di Chieti-Pescara

Calabria

Università mediterranea di Reggio Calabria

Campania

Università degli studi “Parthenope” di Napoli

Università degli studi del Sannio

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Università degli studi suor Orsola Benincasa

Università degli studi di Napoli Federico II

Università degli studi di Salerno

Emilia Romagna

Università degli studi di Ferrara

Friuli Venezia Giulia

Università di Udine

Lazio​

Università europea di Roma

Università degli studi di Roma tre

Libera università internazionale degli studi sociali (Luiss)

Università degli studi di Roma “tor vergata”

Università degli studi della Tuscia

Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale

Università Sapienza

Università Lumsa

Università link Campus University

​Università degli studi internazionali di Roma unint

Lombardia

Università degli studi dell’Insubria Varese

Università bocconi di Milano

Università degli studi di Bergamo

Università degli studi di Milano bicocca

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

Marche

Università politecnica delle Marche

Università degli studi di Camerino

Università degli studi di Macerata

Molise

Università degli studi del Molise

Piemonte

Università degli studi di Torino

Puglia

Politecnico di Bari

Università Lum “giuseppe degennaro”

università di foggia

Università di Bari “aldo moro”

Università del Salento

Sardegna

Università degli studi di Sassari

Università degli studi di Cagliari

Sicilia

Libera università degli studi di Enna “kore”

Università degli studi di Messina

Toscana

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa

Università degli studi di Firenze

Università per stranieri di Siena

Umbria

Università degli studi di Perugia

Veneto

Università iuav di Venezia

PA 110 e Lode: le università telematiche

Il progetto PA 110 e lode non ha coinvolto le università telematiche al momento ma non è detto che la situazione non possa cambiare, visto il ruolo che questi atenei stanno assumendo nel mercato del lavoro italiano. Queste Istituzioni online sono riconosciute dal MIUR e hanno, comunque, all’interno della loro offerta diverse e vantaggiose proposte per i dipendenti della pubblica amministrazione. Ne parleremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Università telematiche: le convenzioni per i dipendenti pubblici

All’interno delle università telematiche le alternative alla PA 110 e lode per dipendenti pubblici sono tantissime: al prezzo normalmente previsto, che non viene tarato sull’ISEE ma ha un valore immutabile, vengono applicate delle scontistiche relative al tipo di Associazioni o Istituzioni hanno stretto un rapporto convenzionale con l’università telematica. Per avere maggiori informazioni su quale possa essere il prezzo agevolato a te dedicato, compila il form che trovi a fondo pagina.

Ti facciamo un esempio: l’Università Guglielmo Marconi prevede una serie di convenzioni dedicate specificamente ai dipendenti pubblici, che non ha nulla a che vedere con PA 110 e lode ma è semplicemente un’agevolazione prevista dall’ateneo per questa specifica categoria di lavoratori.

In generale i vantaggi di studiare all’interno di un ateneo online sono notevoli. Ne parleremo insieme nel prossimo paragrafo.

Laurea online per dipendenti pubblici: i vantaggi

Studiare in un ateneo online porta moltissimi vantaggi, sia per d:

I costi della laurea online sono contenuti, ancora di più se si è dipendenti pubblici (come abbiamo visto)

Puoi iscriverti in qualsiasi momento dell’anno senza dover sostenere alcun test d’ingresso: le facoltà sono a numero aperto

L’offerta formativa dei corsi di laurea online è molto ampia e apprezzata anche dalle aziende perché ti permette di studiare e lavorare contemporaneamente: non hai obbligo di frequenza e puoi studiare quando vuoi

Gli atenei online sono riconosciuti dal MIUR e monitorati dall’ANVUR, un ente pubblico che ogni anno gli assegna un punteggio decretando quale sia effettivamente la migliore università telematica

Si tratta a tutti gli effetti di università per studenti lavoratori che ti formano permettendoti di iniziare anche la gavetta che ti porterà a un’interessante carriera. Se vuoi scoprire di più su questo mondo straordinario, compila subito il form che segue e mettiti in contatto a titolo gratuito e senza impegno con uno degli esperti di AteneiOnline!