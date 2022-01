Laurea Online in Scienze Giuridiche e Giurisprudenza nelle Università Telematiche

Per aiutarti ad orientarti al meglio tra le offerte proposte dalle diverse Università telematiche italiane, Punto Informatico ha realizzato questa guida dedicata ai corsi di laurea in Giurisprudenza online e più specificamente ai corsi di laurea in Scienze Giuridiche “telematica”. Potrai trovare informazioni su dove studiare online Giurisprudenza e seguire le lezioni di Scienze Giuridiche a distanza, sulle opzioni disponibili in termini di corsi di laurea, informazioni e consigli sulle migliori Università telematiche per laurearsi online in Scienze Giuridiche e studiare online per diventare Dottore magistrale in Giurisprudenza.

La laurea in Scienze Giuridiche online è uno dei titoli di studio tra i più gettonati degli ultimi anni, a sceglierla sono tutti coloro che sono orientati ad acquisire dimestichezza e conoscenza circa le principali categorie del sapere giuridico con lo scopo di andare poi a svolgere attività professionali nell'ambito giuridico-amministrativo, con sbocchi lavorativi interessanti, anche dal punto di vista della retribuzione, sia all'interno delle imprese pubbliche e private, che in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero professionale.

📚 Offerta Formativa: 26 Corsi di laurea online 🏛 Atenei disponibili: 9 Università Telematiche 💰 Costo: da € 1.600 a € 3.900 ⏳ Iscrizioni: Sempre Aperte 🌍 Sede d'esame: Online o in presenza 📝Modalità esami: Risposta Multipla/Aperta o Orale 🟢 Modalità Iscrizione: Agevolata

Si tratta di un titolo di studio da non confondere con la laurea online in Giurisprudenza: la laurea in Scienze Giuridiche, a distanza e non, è piuttosto recente, si consegue seguendo un corso di laurea triennale erogato dalle facoltà di Giurisprudenza e presenta molti punti in comune con la laurea in Giurisprudenza, online o frontale, che invece è a ciclo unico di 5 anni. Si tratta dunque di due percorsi accademici differenti sia per durata che per sblocchi lavorativi.

Conseguire una laurea in Scienze Giuridiche online ti permetterà di ottenere una formazione di base sul mondo del diritto e sugli aspetti politici che, se vorrai proseguire negli studi e approfondire gli aspetti procedurali della materia giuridica, ti verrà riconosciuta (attraverso il meccanismo del riconoscimento dei crediti CFU conseguiti) in caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, online magari, che ti consenta di acquisire la formazione giuridica di livello superiore e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici necessaria per consentire l'accesso alle professioni legali, quali quelle di magistrato, avvocato e notaio.

Il vantaggio di scegliere una Università online per ottenere la laurea telematica in Scienze Giuridiche o Giurisprudenza, rispetto ad iscriverti a un Ateneo tradizionale, è che la didattica a distanza ti consente di gestire con massima autonomia e flessibilità il tuo percorso di studi, decidendo tu quando seguire le lezioni, studiare e fare gli esami, garantendoti al contempo la stessa qualità degli insegnamenti.

Argomenti in questa guida:

Corsi di Laurea in Scienze Giuridiche online e Giurisprudenza online: le opzioni

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

In generale, i corsi di laurea triennali online in Scienze Giuridiche ti consentono di conseguire il titolo accademico con con i seguenti indirizzi:

Servizi Giuridici per l'Impresa ;

; Operatore Giuridico d'Impresa ;

; Scienze dei Servizi Giuridici ;

; Scienze Giuridiche.

Per quanto riguarda i corsi a ciclo unico, la laurea magistrale in Giurisprudenza online è l'unica opzione.

Come per le altre facoltà telematiche, le Università che offrono corsi di laurea in Scienze Giuridiche online e le facoltà di Giurisprudenza a distanza, l'organizzazione della didattica gira intorno agli studenti e alle loro esigenze, consentendoti di raggiungere l'importante traguardo della laurea online in Scienze Giuridiche e la laurea online in Giurisprudenza rispettando i tuoi tempi e le tue necessità, offrendoti anche l'appoggio e l'assistenza di un tutor personale.

Tutti gli Atenei telematici, compresi quelli che offrono corsi di laurea in Scienze Giuridiche a distanza e corsi di laurea telematici in Giurisprudenza, vengono periodicamente valutati dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), che in questo modo conferma l’accreditamento delle sedi universitarie online e dei corsi di studio, garantendo che la qualità della didattica e del titolo di laurea online in Scienze Giuridiche o la laurea online in Giurisprudenza conseguita presso la specifica Università telematica rispettino le direttive del MIUR. Questo fa sì che la laurea in Scienze Giuridiche telematica e la laurea in Giurisprudenza a sia distanza siano effettivamente equiparabili a quelle rilasciate delle altre Università riconosciute dal Ministero sul territorio italiano.

Frequentare il corso universitario in Scienze dei servizi giuridici online, o anche iscriverti alla facoltà telematica di Giurisprudenza, può essere la scelta ottimale se sei un poliziotto, un carabiniere, un finanziere, un impiegato nelle altre forze dell'ordine e vuoi dare una spinta alla tua carriera professionale.

Altrettanto utile è invece se semplicemente ti interessa acquisire competenze in questo ambito professionale per offrire consulenze, trovare lavoro o migliorare quello che hai, ma anche se lavori già e/o hai altri impegni familiari e non che non ti consentono di seguire le lezioni universitarie andando fisicamente in aula ad orari fissi e predeterminati.

Inoltre, se dove vivi non c'è un Ateneo con questa facoltà, o preferisci studiare e seguire le lezioni comodamente da casa, senza avere troppi vincoli, seguire un corso di laurea online potrebbe essere la scelta più giusta.

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche Online: corsi di laurea disponibili

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Entrando nel dettaglio dei corsi di laurea triennale in Giurisprudenza online offerti dalle diverse Università telematiche, troviamo:

eCampus: Giurisprudenza L-14, laurea triennale online in Servizi Giuridici per l'Impresa;

G. Fortunato Giurisprudenza L-14, laurea triennale online in Operatore Giuridico d'Impresa;

UniMarconi Giurisprudenza L-14, laurea triennale online in Scienze dei Servizi Giuridici;

Mercatorum Giurisprudenza L-14, laurea triennale online in Scienze Giuridiche.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza Online: corsi di laurea disponibili

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrale online in Giurisprudenza presso i diversi Atenei online, l'attuale offerta formativa prevede i seguenti corsi a ciclo unico:

eCampus, Giurisprudenza LMG-01, laurea magistrale online in Giurisprudenza;

G. Fortunato, Giurisprudenza LMG-01, laurea magistrale telematica in Giurisprudenza;

UniPegaso, Giurisprudenza LMG-01, laurea magistrale in Giurisprudenza online;

UniDav, Giurisprudenza LMG-01, laurea magistrale in Giurisprudenza a distanza;

Unitelma Sapienza, Giurisprudenza LMG-01, laurea magistrale in Giurisprudenza telematica;

Unicusano, Giurisprudenza LMG-01, laurea magistrale a distanza in Giurisprudenza;

UniMarconi, Giurisprudenza LMG-01, laurea magistrale in Giurisprudenza da remoto.

Scienze Giuridiche e Università Telematica: conseguire la laurea in Giurisprudenza online

Potrai trovare le facoltà di Giurisprudenza online riconosciute dal MIUR, oppure, i corsi di laurea triennale in Scienze Giuridiche presso i seguenti Atenei telematici:

Le ragioni per scegliere di studiare online Scienze Giuridiche e seguire le lezioni a distanza di Giurisprudenza sono infinite e tutte valide, tanto più che il titolo di studio conseguito presso un'Università online riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca) come quelle sopra indicate ha lo stesso valore legale della laurea rilasciata da una Università tradizionale.

Esattamente come avviene con il titolo di studio conseguito in una Università frontale, con la laurea online in Scienze Giuridiche potrai partecipare ai concorsi pubblici che richiedono questo titolo, mentre con la laurea online in Giurisprudenza potrai accedere all'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense e, successivamente, potrai iscriverti all'Albo degli Avvocati, Notai o Magistrati della tua Regione.

Laurea online in Giurisprudenza: i costi delle Università

Il costo della laurea online in Giurisprudenza oscilla tra i 1.600 e i 3900 euro. Ogni ateneo ha un’offerta differente:

eCampus: da € 2.600

Unimarconi: da € 1.600

Unitelma: da € 2.300

Uninettuno: da € 1.900

IUL: da € 2.016

Unifortunato: da € 2.500

Unicusano: da € 2.900

Unipegaso: da € 3.000

Mercatorum: da € 3.000

Devi valutare se iscriverti ad un corso di laurea triennale o a ciclo unico; se frequentare un campus – come nel caso di eCampus e Unicusano – che prevede costi in più. A questi, dovrai aggiungere quello della tassa regionale (nel Lazio 140 Euro), quelli di segreteria e per sostenere gli esami nella sede territoriale dell’ateneo, anche se in questo periodo tutte le prove si svolgono online a causa delle restrizioni pandemiche. Per saperne di più consulta lo Sportello di Orientamento di Atenei Online in modo da ottenere un’assistenza gratuita e dedicata in grado di indirizzarti su eventuali convenzioni e borse di studio.

Scienze Giuridiche Online: Università telematiche con sedi di esame nelle grandi città

La formazione a distanza offerta dalle Università telematiche viene erogata grazie al supporto di piattaforme informatiche, di e-learning. Per utilizzarle non serve che tu sia un esperto informatico, basta che tu sia dotato di PC, o anche semplicemente di uno smartphone o tablet (alcuni Atenei hanno anche sviluppato apposite app).

Se però senti la necessità di avere un contatto fisico con gli altri studenti, i docenti e/o il tuo tutor, ma non vuoi rinunciare ai vantaggi offerti dalle lauree telematiche, ti consigliamo di scegliere l'Ateneo online al quale iscriverti per conseguire la laurea in Scienze Giuridiche online, o il titolo universitario a distanza in Giurisprudenza, valutando non solo l'offerta formativa, ma anche la presenza di sedi, centrali o di appoggio/convenzionate, presenti nella tua città. Alcuni corsi di laurea online prevedono anche la possibilità di seguire delle lezioni in aula.

Avere una sede dell'Università online vicina a casa risulterà più comodo anche per sostenere gli esami per i quali non è prevista la modalità online (ad esempio gli scritti e le sedute di laurea). Ci sembra utile sottolineare che nel corso dell'emergenza Coronavirus è stata concessa praticamente da tutti gli Atenei telematici la possibilità di sostenere tutti gli esami online e forse questa possibilità potrebbe rimanere attiva anche quando il Covid-19 sarà solo un ricordo.

Scienze Giuridiche online e Giurisprudenza online a Roma

Tra le Università telematiche che offrono almeno un corso di laurea in Scienze Giuridiche a distanza e Giurisprudenza online, hanno una propria sede a Roma i seguenti atenei:

eCampus , con sede di esame in in via Matera, 18;

, con sede di esame in in via Matera, 18; Unicusano che ha sede centrale in via Don Carlo Gnocchi, 3 e sede d'esame anche in via Artigianato, 2/A a Colleferro (Rm);

che ha sede centrale in via Don Carlo Gnocchi, 3 e sede d'esame anche in via Artigianato, 2/A a Colleferro (Rm); UniMarconi , con sede centrale in Via Plinio, 44 e sede d'esame e per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29;

, con sede centrale in Via Plinio, 44 e sede d'esame e per le attività didattiche in presenza anche in via Paolo Emilio, 29; UniPegaso con sede in via di S. Pantaleo 66, via Panisperna 207 e Corso della Repubblica, 253 – 00049 Velletri (Rm);

con sede in via di S. Pantaleo 66, via Panisperna 207 e Corso della Repubblica, 253 – 00049 Velletri (Rm); Universitas Mercatorum , la cui sede centrale è a P.zza Mattei, 10 a Roma, mentre sede d'esame è anche Piazza Sallustio 21;

, la cui sede centrale è a P.zza Mattei, 10 a Roma, mentre sede d'esame è anche Piazza Sallustio 21; Unitelma in Viale Regina Elena, 295;

in Viale Regina Elena, 295; Giustino Fortunato, con sede d'esame a Roma, in via Casilina, 233.

Scienze Giuridiche online e Giurisprudenza online a Milano

Ad avere poli didattici e sedi che permettono di sostenere gli esami di Scienze Giuridiche online a Milano sono invece le seguenti Università online:

eCampus in via Privata Chioggia nr. 4;

in via Privata Chioggia nr. 4; UniMarconi , in via Guido Cavalcanti, 5;

, in via Guido Cavalcanti, 5; Mercatorum ,via Santa Maria Valle 2 a Milano;

,via Santa Maria Valle 2 a Milano; Fortunato , in via Privata Siracusa, 2/4;

, in via Privata Siracusa, 2/4; Pegaso in via Santa Maria Valle, 2;

in via Santa Maria Valle, 2; Unitelma Sapienza, in via Giosuè Carducci n. 39.

Scienze Giuridiche online e Giurisprudenza online a Torino

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami per la laurea in Scienze Giuridiche per via telematica a Torino sono i seguenti Atenei online:

eCampus in Galleria S.Federico n.16/C;

in Galleria S.Federico n.16/C; Unicusano , in Via G. Parini, 7;

, in Via G. Parini, 7; Universitas Mercatorum , in via Nino Costa 8;

, in via Nino Costa 8; Unitelma Sapienza , in via Treviso 12;

, in via Treviso 12; Pegaso, in Piazza Castello, 99.

Scienze Giuridiche online e Giurisprudenza online a Napoli

Ad avere sedi di appoggio in cui dare gli esami della laurea in Scienze Giuridiche a distanza a Napoli sono infine le seguenti Università telematiche:

eCampus in P.zza G. Bovio, 22;

in P.zza G. Bovio, 22; UniMarconi , in Via Alfonso d'Avalos, 25

, in Via Alfonso d'Avalos, 25 Mercatorum , Piazza S. Maria La Nova, 44;

, Piazza S. Maria La Nova, 44; Unitelma Sapienza , in via San Giovanni della Salle n.1;

, in via San Giovanni della Salle n.1; Unicusano , Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31;

, Centro Direzionale Napoli – Isola G.1 scala D 5° piano int. 31; UniPegaso in via Santa Chiara 49C, Piazza S. Maria la Nova 44, via Giovanni Porzio presso il Centro Direzionale – Isola F2 – I Piano, nonché a San Giorgio a cremano (Na) Napoli Corso Roma, 43/47, a Giugliano in Campania (Nap) in via Verdi e a Somma Vesuviana (Na) in via Filippo D'Aragona, 3.

La migliore università online per Giurisprudenza e Scienze Giuridiche

Un'altra domanda che sicuramente a questo punto ti starai la ponendo è: ma quale è la migliore Università telematica per la facoltà di Scienze Giuridiche online? E quale è il migliore Ateneo telematico per studiare Giurisprudenza online?

Ci dispiace deluderti ma non esiste una risposta a questa domanda valida universalmente. Come dicevamo all'inizio, gli Atenei telematici vengono costantemente valutati in termini di qualità della didattica. Tutte le proposte formative dei corsi di laurea in Scienze Giuridiche online e Giurisprudenza telematica che abbiamo riportato qui sopra sono quindi molto valide.

Per aiutarti a scegliere la più adatta alle tue esigenze riepiloghiamo di seguito le principali caratteristiche dei diversi Atenei telematici che offrono corsi di studi in Scienze Giuridiche e Giurisprudenza, ma anche le opinioni più diffuse tra gli studenti che hanno frequentato questi corsi di laurea online.

Tra le Università online più apprezzate dagli studenti che scrivono sui diversi forum delle Università a distanza, c'è eCampus che piace soprattutto perché dotata di una propria struttura per alloggi, da sfruttare ad esempio in caso di esame in sede.

UniPegaso viene apprezzata soprattutto da chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, offrendo una piattaforma di e-learning con un'interfaccia molto semplice e intuitiva, che puoi testare gratuitamente prima di decidere se iscriverti, o meno, e un'app da utilizzare da smartphone e tablet, oltre ad offrire diverse convenzioni con strutture per alloggi. Alcuni si lamentano delle informazioni reperite sul sito, non sempre chiarissime.

Anche UniMarconi viene apprezzata per la semplicità d'utilizzo della piattaforma che offre anche una demo gratuita. UniMarconi e Unicusano hanno una valutazione ANVUR molto simile tra loro. Ti consigliamo di scegliere la prima se cerchi un'esperienza accademica più sobria e vicina a quella delle Università frontali. L'Università G. Marconi è stata infatti fondata da una professoressa dell'Università La Sapienza di Roma, strutturandola sul suo modello accademico, e gode della fama di essere, tra le telematiche, una delle più serie.

Stesso discorso per Unitelma Sapienza che in più, a ragione, viene percepita come la versione online dell'Ateneo romano, vantandone di riflesso lo stesso prestigio e dando così l'impressione alla maggior parte degli studenti di riuscire ad ottenere una laurea in legge online più spendibile nel mercato del lavoro.

La grande differenza fra l'Unimarconi è l'Unitelma è che la prima è una vera e propria Università privata, mentre l'altra è l'unica Università telematica collegata a una statale, offrendo a volte ha anche corsi in comune con La Sapienza e condividendo con essa molti docenti. Da sottolineare inoltre che entrambe da molti anno non inseriscono più la parola “telematica” nei documenti ufficiali e nelle loro pergamene.

Ti consigliamo invece Unicusano se sei di Roma e dintorni e cerchi un'esperienza universitaria più “sociale” prevedendo anche lezioni in aula, avendo questo Ateneo telematico un proprio campus presso la sede di Roma, completo di mensa e palestra dove potersi incontrate e confrontare con gli altri studenti, di persona.

Molto dibattuta sui forum la questione legata alle modalità d'esame. C'è chi apprezza le Università telematiche, come UniPegaso, eCampus, UniDav e Mercatorum, che propongono principalmente esami a crocette e chi preferisce invece Atenei come UniMarconi che offrono invece la possibilità di esprimersi al meglio e prendere voti più alti con scritti con risposta aperta (l'opinione comune è che, per sua natura, l'esame a risposta multipla dia una più alta probabilità di superare gli esami, ma con una media di voti meno alti), o ancora chi preferisce il sistema misto di Unicusano che si limita a 2 crocette su 5 domande di cui 3 a risposta aperta.

Nel caso in cui ti scelga di seguire un corso di laurea in Scienze Giuridiche e sia intenzionato a continuare gli studi per diventare avvocato, notaio o magistrato, ti consigliamo di valutare la presenza presso lo stesso Ateneo telematico di un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, questo potrebbe semplificarti la procedura di riconoscimento dei CFU, oltre a darti modo di destreggiarti un una Università online che conosci già.

Ti consigliamo infine di controllare possibili convenzioni che l'Università telematica potrebbe aver stipulato con la tua azienda/organizzazione o offerte promozionali che periodicamente gli Atenei online propongono (ad esempio in questo momento eCampus consente di pagare solo la tassa annuale e non la quota d'iscrizione).