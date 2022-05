Classe di Laurea LM-77: Magistrale in Scienze economico-aziendali

La Classe di Laurea LM-77 in Scienze economico-aziendali si propone come un naturale completamento della laurea triennale L-18 in Scienze dell’economia e della gestione aziendale per consentire ai futuri laureati di mostrare importanti qualità in economico e matematico-statistico per lavorare in aziende e Istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali. La laurea magistrale in Scienze economico-aziendali è una straordinaria opportunità per chi intenda formarsi in temi come l’amministrazione e il risparmio aziendale.

Il Corso di Laurea Magistrale della classe LM-77 forma specialisti a tutto tondo, che mai come ora sono indispensabili per il mercato del lavoro e la ripresa economica del Paese. La laurea magistrale della classe L-77 è un’opportunità che viene scelta sempre più spesso dagli studenti e amata dalle aziende.

Scienze economico-aziendali online ti permetterà di analizzare e interpretare fenomeni e dei dati aziendali e utilizzarli per far crescere le imprese, già mentre stai affrontando il tuo percorso di studi.

Scienze economico-aziendali LM-77 nelle Università Online

Il Corso di Laurea Magistrale della classe LM-77 viene erogato in 5 università telematiche. Trovi riassunte tutte le caratteristiche nella tabella che segue:

Scienze economico-aziendali online è la soluzione ideale per te se intendi puntare ad una carriera brillante in ambito economico-finanziario. Le università telematiche sono molto amate in questo momento perché offrono tutta una serie di vantaggi, che altrimenti non potresti avere:

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno : puoi immatricolarti in qualsiasi momento direttamente online, senza pagare costi aggiuntivi e senza avere finestre così limitanti nella scelta della propria formazione;

: puoi immatricolarti in qualsiasi momento direttamente online, senza pagare costi aggiuntivi e senza avere finestre così limitanti nella scelta della propria formazione; I titoli sono riconosciuti dal MIUR e hanno lo stesso valore legale di quelli conseguiti nelle università tradizionali con la specificità preferita dalle aziende di permetterti di studiare e lavorare contemporaneamente, maturando esperienza sul campo;

e hanno lo stesso valore legale di quelli conseguiti nelle università tradizionali con la specificità preferita dalle aziende di permetterti di studiare e lavorare contemporaneamente, maturando esperienza sul campo; I costi delle università online sono contenuti grazie ad un sistema di convenzioni e borse studio che compatta il prezzo, eventualmente lo dilaziona, e impedisce spese aggiuntive come quelle per gli spostamenti e i libri.

Il sistema prevede la libertà di poter seguire le lezioni in qualsiasi momento del giorno e della notte : i materiali didattici sono sempre disponibili online; ti occorrerà solo un device connesso a internet e la concentrazione per assumere tutti gli insegnamenti che ti occorrono al conseguimento dei 120 CFU.

: i materiali didattici sono sempre disponibili online; ti occorrerà solo un device connesso a internet e la concentrazione per assumere tutti gli insegnamenti che ti occorrono al conseguimento dei 120 CFU. Il passaggio dall’università tradizionale a quella telematica è reso possibile grazie ad un sistema di riconoscimento crediti che premia il tuo impegno e ti permette di abbreviare il tuo percorso per via dell’impegno nel mondo del lavoro (se afferente con il tuo argomento di studio).

Scienze economico-aziendali LM-77: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi di Scienze economico-aziendali ti aprono numerose porte. Con Scienze economico-aziendali online puoi lavorare:

Nel mondo del marketing e del digital marketing

Nel settore finanziario mirando alle qualifiche di imprenditore, CEO e manager in aziende, associazioni e Istituzioni pubbliche e private

in aziende, associazioni e Istituzioni pubbliche e private Nella consulenza per liberi professionisti e attività professionali, affermando la tua fama da esperto di responsabilità economica, buste paga e organizzazione aziendale, del lavoro e della produzione, marketing

Non avrai problemi nella gestione della Pubblica Amministrazione e delle aziende nella loro totalità, decidendo poi di sostenere l’esame per l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze economico-aziendali online (LM-77) potrai proseguire con un master o un tirocinio formativo oppure puntare sull’insegnamento delle discipline economiche. Nel prossimo paragrafo parleremo proprio di questo: come procedere per l’abilitazione all’insegnamento della classe di laurea LM-77 in Scienze economico-aziendali.

Scienze economico-aziendali LM-77: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Quindi cosa si può insegnare con LM-77? Le classi di concorso per la classe di laurea in Scienze economico-aziendali sono le seguenti:

A-21 (ex A039 ) – Geografia: presso istituti come l’Istituto tecnico ad indirizzo “amministrazione”, “turismo” o “tecnologico” oltre agli istituti professionali.

– Geografia: presso istituti come l’Istituto tecnico ad indirizzo “amministrazione”, “turismo” o “tecnologico” oltre agli istituti professionali. A-45 (ex A017 ) – Scienze economico-aziendali: presso istituti tecnici ad indirizzo amministrativo, economico e tecnologico oltre che presso istituti professionali orientati verso i servizi commerciali, l’enogastronomia e il settore inerente l’industria e l’artigianato.

– Scienze economico-aziendali: presso istituti tecnici ad indirizzo amministrativo, economico e tecnologico oltre che presso istituti professionali orientati verso i servizi commerciali, l’enogastronomia e il settore inerente l’industria e l’artigianato. A-46 (ex A019 ) – Scienze giuridico-economiche: presso istituti tecnici e professionali con diversi indirizzi inerenti i vari settori, presso il liceo sportivo e il liceo delle scienze umane.

– Scienze giuridico-economiche: presso istituti tecnici e professionali con diversi indirizzi inerenti i vari settori, presso il liceo sportivo e il liceo delle scienze umane. A-47 (ex A048 A049 ) – Scienze matematiche applicate presso il liceo scientifico, l’istituto tecnico inerente il settore economico e l’istituto professionale specializzato nei servizi, industria e artigianato.

