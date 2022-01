eCampus Università Telematica: Guida con Costi, Opinioni e Recensioni

L’Università telematica eCampus è una delle principali università telematiche italiane riconosciute dal MIUR. Pur non essendo tra le più storiche, si distingue per l’elevato numero di studenti e una delle più ampie offerte formative tra gli Atenei online, con 60 corsi di studi attivi.

e-Campus è stata istituita con Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2006 e la sua sede principale è situata presso l’ex centro IBM di Novedrate (CO), in un campus che rappresenta uno dei punti di forza, distintivo rispetto alle altre Università online.

Nel nuovo anno accademico, il numero dei corsi di laurea online presso l'Università degli studi eCampus è pari a 60, tra tradizionali e innovativi. L'Uni eCampus infatti ha un'offerta formativa tra le più ampie tra gli Atenei Online e può vantare cinque facoltà che spaziano da Economia, a Giurisprudenza, a Ingegneria, a Lettere e Filosofia e infine Psicologia. Recentemente l'indagine “Smart Education” condotta da Il Sole 24 Ore ha riconosciuto ad eCampus il merito di essere la prima università italiana per numero di corsi attivi con metodologia e-learning.

L'Università eCampus telematica è molto popolare, tanto da contare un gran numero di iscritti. A titolo di esempio, secondo i dati pubblicati dal MIUR nell'anno accademico 2020/21, gli iscritti totali risultano 30.812, di cui 16.578 donne e 14.234 uomini. Di fatto parliamo di un delle Università Telematiche con il numero di iscritti più alto.

…ma chi frequenta eCampus? Si tratta per lo più di studenti orientati ad avere un'esperienza accademica che coniughi la flessibilità dell'Università telematica agli aspetti sociali di un Ateneo frontale, grazie alla presenza del campus. Studiano presso l’Università online eCampus giovani e meno giovani, occupati o disoccupati che intendono rientrare nel sistema di istruzione per migliorare le proprie competenze professionali o per cambiare il proprio progetto professionale. Tra gli studenti famosi che hanno raggiungo il proprio obiettivo di laurearsi online con eCampus c'è la campionessa di pattinaggio Giada Russo, laureata eCampus e attualmente studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche.

Di seguito potrete trovare informazioni dettagliate su eCampus e sulle Lauree e Master Online disponibili presso l’ateneo online. Vi forniremo inoltre dettagli e confronti sul metodo di studio proposto, sulla piattaforma e-learning di eCampus e ovviamente su costi e convenzioni. In chiusura, è disponibile inoltre un resoconto delle opinioni raccolte online dagli studenti che studiano presso eCampus.

Le Lauree di eCampus: Corsi di Laurea e Facoltà

Entrando nel dettaglio delle lauree che eCampus mette a disposizione, vediamo di seguito l'elenco di tutti i corsi di laurea eCampus suddivisi per percorsi triennali e magistrali:

Oltre ai corsi per prendere le lauree, eCampus ti consente anche la possibilità di seguire corsi singoli, anche se sei già in possesso di una laurea triennale o magistrale. Questo può essere molto utile qualora tu voglia partecipare ad un concorso pubblico o a una scuola di specializzazione ma ti mancano dei CFU e degli esami di discipline non inserite nei piani di studio della tua laurea.

Laurea con eCampus: è riconosciuta?

Scegliendo eCampus, Università telematica riconosciuta dal MIUR e valutata periodicamente dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), hai la certezza che la laurea eCampus abbia effettivamente lo stesso valore legale di quella rilasciata delle Università frontali. Con eCampus la validità della laurea è assicurata ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, sia per quanto riguarda i corsi di studio triennali e magistrali che per quanto concerne Master e specializzazioni seguiti online.

Quanto vale la laurea eCampus?

Grazie al riconoscimento del MIUR; la laurea eCampus è riconosciuta anche all'estero – sia per accedere a studi di livello più avanzato che al mercato del lavoro e delle professioni. Questo ovviamente nel caso in cui il titolo di studio sia compatibile con quelli riconosciuti dal paese in cui vorresti lavorare – esattamente come avviene per le lauree rilasciate dalle Università tradizionali (avendo la laurea eCampus, come detto, il medesimo valore legale).

In passato l’opinione pubblica relativa agli Atenei telematici era influenzata da pregiudizi, ritenendo la didattica a distanza non al livello di quella in presenza. L’e-learning veniva associato all’idea di una “laurea facile” e quindi ad una scarsa preparazione del laureato. Oggi con l’avvento del digitale la situazione è cambiata, tanto che ora si parla di passaggio al digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le diffidenze verso le tecnologie in generale si ormai affievolite e si sta imparando ad apprezzare i vantaggi che l’innovazione offre anche in termini di apprendimento. Oggi le lauree online riconosciute dal MIUR hanno lo stesso valore legale di quelli delle Università tradizionali e offrono la stessa possibilità di partecipare a concorsi ed esami di Stato per l'abilitazione professionale e gli stessi sbocchi occupazionali.

I Master di eCampus: quali sono e come funzionano

L'Università telematica e-Campus ha attivato 6 Master per la formazione di figure di alto profilo. I Master eCampus di I e II livello fanno parte di diverse facoltà e si sviluppano in parte in modo tradizionale, con lezioni frontali e verifiche finali, in parte sotto forma di lezioni on line, project work, esercitazioni e test.

Vi state chiedendo come come funzionano i master di eCampus? Semplice – presso eCampus i Master vengono erogati essenzialmente in tre possibili modalità:

Full Online : didattica solo online e sostenimento degli esami di profitto e della prova finale come indicato nella scheda dei corsi;

: didattica solo online e sostenimento degli esami di profitto e della prova finale come indicato nella scheda dei corsi; Blended Professional : didattica on line, con ore di lezioni frontali erogate presso il campus di Novedrate e sostenimento degli esami di profitto e della prova finale come indicato nella scheda dei corsi;

: didattica on line, con ore di lezioni frontali erogate presso il campus di Novedrate e sostenimento degli esami di profitto e della prova finale come indicato nella scheda dei corsi; Presenziale: didattica erogata esclusivamente in presenza presso una delle sedi di un convenzionato.

eCampus e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

eCampus che possibilità di lavoro offre? Se ti stai ponendo questa domanda, prima di tutto è importante precisare che sicuramente iscrivendoti ad eCampus, come alle altre Università telematiche, potrai studiare per il titolo senza dover lasciare il tuo attuale lavoro. E questo ci sembra già un ottimo punto di partenza. Per quanto riguarda la “spendibilità” del titolo conseguito, questa è più legata al mercato del lavoro relativo alla professione da te scelta che non all'Università che ha erogato la laurea. Tutti gli Atenei telematici, compreso eCampus, offrono infatti una didattica di qualità – confermata dall'accreditamento MIUR basato sulle valutazioni ANVUR.

Sicuramente imparare ad utilizzare con disinvoltura gli strumenti informatici, possibilità che una laurea eCampus online ti offre più di una tradizionale, e dimostrare una spiccata propensione all'apprendimento sarà un aspetto molto apprezzato dalle aziende alle quali ti proporrai. In più se già lavori, aggiungere all'esperienza pratica che hai maturato “sul campo” anche una solida base teorica ti consentirà di fare quel salto di carriera che sogni da tempo, o magari di dare vita all'attività che hai sempre voluto avviare.

Nello scegliere la migliore Università telematica per le tue esigenze ti consigliamo di valutare:

prima di tutto il corso di laurea con il piano di studi che ti sia più congeniale;

costi, convenzioni, partnership e promozioni;

presenza delle sedi nella tua città o nelle sue vicinanze;

la didattica e le modalità d'esame;

la presenza di strutture fisiche e campus che ti consentano di vivere un'esperienza accademica più simile a quella delle Università frontali, se questo aspetto ti interessa.

Università eCampus: costi, prezzi e tasse

Ma quanto costa l'Università eCampus? I costi eCampus cambiano a seconda del corso di studi prescelto. La retta base per facoltà di tipo tradizionali può partire da 2.600 €, a cui solo per il primo anno si sommano i diritti di immatricolazione. Ecco di seguito un dettaglio dei costi:

Retta e Tasse Corsi di laurea Corsi di laurea “innovativi” Retta annuale da 2.600 € 5.900 € Diritti prima immatricolazione 250 € 250 € Tasse annuali regionali 140 € 140 € Totale per l'anno di Immatricolazione 4.290 € 6.290 € Totale per gli anni successivi 4.040 € 6.040 €

Servizi Addizionali Corsi di laurea Corsi di laurea “innovativi” Tutor individuale 36h 2.800 € 2.000 € College annuale senza residenzialità 12.200 € 12.200 € College annuale con residenzialità 22.200 € 22.200 € College semestrale senza residenzialità 6.100 € 6.100 € College semestrale con residenzialità 11.100 € 11.100 €

Come si evince dalla tabella, il costo può però variare, essenzialmente in base al fatto che il corso di laurea di tuo interesse sia di tipo tradizionale o “innovativo”, termine con il quale eCampus identifica tutti quei corsi di laurea che rientrano nei curricula Droni, Digital Marketing, Digital Entertaiment and Gaming, Ingegneria Informatica e della App. In totale infatti il costo della laurea eCampus sarà più basso se ti iscrivi ad uno dei corsi non innovativi rispetto al costo che eCampus ti proporrà per un corso innovativo.

I diritti e le tasse eCampus sono invece le stesse per tutti i corsi. Oltre alla retta annuale, si tratterà di pagare tramite eCampus tasse annuali regionali di 140 euro e diritti di prima immatricolazione di 250 euro (solo per il primo anno).

I costi dell'Università eCampus per i servizi didattici integrativi sono separati. Ad esempio il servizio di tutor individuale per 36 ore vanno dai mille euro per i corsi innovativi ai due mila per il corso di Scienze biologiche, ai 2.800 euro per gli altri corsi di laurea online: si tratta in questo caso di lezioni di affiancamento o approfondimento del tutto opzionali, per chi avverte il bisogno di essere seguito più da vicino da un insegnate o tutor dedicato.

Presso l'Università eCampus i prezzi per i Master variano invece molto, a seconda della modalità di erogazione, della durata e dell'area di interesse e vanno dai 600 euro ai 16.950 euro. Per i corsi di perfezionamento si va dai 300 ai 900 euro, per i corsi di alta formazione il costo è di 1.900 euro.

Convenzioni e Borse di Studio di eCampus

Le convenzioni di eCampus ti consentono di risparmiare dal 10% al 20% sul costo del corso di laurea online, master e singoli corsi. L'Università ne mette a disposizione tantissime.

Tra le convenzioni attive al momento, le principali riguardano ACI, ASD, Areonautica militare, Associazione Italiana Calciatori (Nazionale), Arma dei Carabinieri, sindacati, Comuni, CONFAPI, Confesercenti, Confimpresa, Confindustria, CRAL, istituti tecnici, Ordini (consulenti del lavoro e commercialisti, ONLUS, e tante altre.

Oltre alle convenzioni, eCampus offre anche una serie di borse di studio. Nello specifico, puoi candidarti ad una borsa di studio eCampus se vuoi studiare ma non hai mai avuto la possibilità di farlo per motivi economici, personali o sociali. Ogni anno, eCampus offre la possibilità di candidarsi per l'assegnazione di una delle 36 borse di studio per un corso di laurea triennale dell'Università eCampus. Le ultime sono state donate da Cristiano Ronaldo (le candidature per le prime 12 borse di studio sono state raccolte a fine 2019). Per potersi candidare, è necessario aspettare l’apertura delle candidature. Se non vuoi perdere questa occasione contattaci e ti aiuteremo a presentare la domanda.

Le sedi di eCampus: università, campus e sedi di esame

L’Università eCampus ha diverse sedi, a Novedrate (Co), a Milano, Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Ci sono poi tantissime altre sedi eCampus in tutta Italia. Ecco di seguito gli indirizzi esatti delle principali.

Sedi di esame di eCampus:

Via Isimbardi 10 – 22060 Novedrate (CO)

Via Privata Chioggia nr. 4 – 20125 Milano

Galleria G. Berchet, n.4 – 35121 Padova

Galleria S.Federico n.16/C, Torino

Via San Gallo, 103 – 50129 Firenze

Via Matera,18 – 00100 Roma

P.zza G. Bovio, 22 – 80100 Napoli

Viale Regina Margherita, 30, Cagliari

Via Cavour, 12 – 89100 Reggio Calabria

Viale Africa 170/A – 95129, Catania

Via Principe di Belmonte, 105 – 90145 – Palermo

P.zza G. Cesare, 13 – 70124 Bari

Perché così tante sedi? Presto detto: le sedi servono a permettere a tutti gli studenti di dare agevolmente i propri esami, visto che per legge gli esami – tranne in questo periodo particolare per via delle misure di contenimento del Coronavirus – si effettuano tipicamente in presenza.

Si tratta fondamentalmente di una delle pochissime attività per cui è necessario recarsi in facoltà, e grazie alle numerose sedi di cui dispone e-Campus su tutto il territorio italiano, potrai farlo con comodità in una o più delle sette sedi che eCampus mette a disposizione in Italia.

Per gli studenti stranieri, eCampus ha inoltre sedi d'esame anche all’estero, in Polonia e in Africa (Egitto, Marocco e Nigeria), con iniziative mirate a soddisfare specifiche esigenze formative locali.

Il campus di eCampus

Nella sede di Novedrate (Co) di eCampus, un campus moderno è a tua completa disposizione. Qui, all’interno del parco di Villa Casana, troverai un edificio principale disegnato dall’architetto Bruno Morassutti, composto da 12 torri comunicanti a vari livelli, e un parco di oltre 10 ettari, dei quali 60.000 m² ad uso esclusivo di eCampus, dove si trova anche spazio per allenarsi, grazie alle attrezzature sportive messe a disposizione, studiare all'aperto ed effettuare percorsi nel verde. Il campus di eCampus ti offre una serie di spazi e luoghi (compresi bar, mensa, auditorium, laboratori, biblioteche etc.) in cui confrontarti e socializzare con gli altri studenti, ma anche per incontrare i docenti e i tutor, alloggiare per sostenere gli esami in sede, se questa non si trova nella tua città, e partecipare ad attività integrative come corsi intensivi, seminari e convegni.

L'intero eCampus college è coperto da Wi-Fi ed è formato da:

270 alloggi tra monolocali e bilocali, per studenti e professori;

aule per lezioni frontali, seminari, full immersion di ripasso prima dell’esame, stage formativi e sessioni d’esame;

bar;

mensa;

auditorium per conferenze ed eventi;

laboratori;

biblioteche;

parcheggi.

Le sedi di eCampus nelle grandi città

Pur avendo una sede operativa, si tratta di un Ateneo telematico diffuso su buona parte del territorio nazionale e oltre a essere importanti sedi di esame, ogni sede locale è dotata anche di preziosi servizi di supporto allo studente, che permettono a eCampus di coprire agevolmente l’intero territorio italiano.

Nord:

eCampus a Torino si trova presso la Galleria S.Federico n.16/C, oltre che a Noverate (CO), in Via Isimbardi 10, a Padova, Galleria G. Berchet n.4.

A Milano la sede eCampus si trova in Via Privata Chioggia nr. 4 – 20125 Milano.

Centro:

eCampus Firenze è in Via San Gallo 103.

eCampus Roma è invece in Via Matera 18.

Sud e isole:

eCampus Napoli si trova a P.zza G. Bovio 22. A Bari, eCampus è a P.zza G. Cesare 13 e a Reggio Calabria in Via Cavour 12.

eCampus Sicilia ha una sede a Catania in Viale Africa 170/A e a Palermo in Via Principe di Belmonte 105

eCampus Sardegna ha sede a Cagliari in Viale Regina Margherita 30.

La piattaforma elearning di eCampus: recensione di portale e app

La piattaforma e-learning di eCampus viene ritenuta dalla maggioranza degli studenti chiara, anche se non per tutte le informazioni.

Una sorta di virtual campus di eCampus ti consentirà di interagire con i docenti, dotati di un ufficio virtuale che ti consente di accedere al ricevimento online mediante videoconferenza, sala d’attesa virtuale e lavagna condivisa. Per chiedere chiarimenti e parlare con i docenti avrai a tua disposizione anche un sistema di messaggistica e di ricevimento telefonico per dialogare con i propri docenti in tempo reale tramite la piattaforma eCampus.

Avrai a tua disposizione anche una eCampus app, che ti consentirà di seguire le lezioni online e accedere al materiale integrativo (dispense, esercitazioni, etc.) direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Sul portale eCampus troverai anche un'app eCampus Club, che ti consente di entrare in contatto con gli altri studenti eCampus, per confrontarti e avviare attività cooperative e collaborative, anche se siete residenti in località diverse (estero compreso). Per utilizzare l’applicazione eCampus Club non è necessario essere studenti dell’Università Telematica eCampus ma, registrandoti, potrai accedere come Ospite con funzionalità limitate magari per prendere informazioni sul corso al quale intendi iscriverti.

Infine, anche il sito eCampus è piuttosto completo e puoi trovare tutte le informazioni che cerchi abbastanza facilmente, soprattutto per quanto concerne l'offerta formativa.

Come Funzionano le Lezioni di eCampus

Ma come funziona eCampus nel concreto? L'Università eCampus è strutturata come un Ateneo tradizionale per quanto riguarda il titolo di studio rilasciato. A cambiare è la una diversa modalità organizzativa delle lezioni eCampus: gli studenti possono seguirle online dal proprio computer o dall'App Mobile in qualsiasi momento. Si tratta, dunque, di videolezioni: eCampus le mette a tua disposizione tramite la piattaforma di elearning e app eCampus 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così da darti modo di studiare ovunque ti trovi, secondo i tuoi tempi e le tue esigenze, anche durante le pause di lavoro, ad esempio.

L'Università eCampus, online, eroga corsi con il sistema dell’e-learning (apprendimento a distanza) che consente a tutti coloro che, per qualsiasi ragione (lavoro, famiglia, residenza, salute, etc.), non possono partecipare in maniera continuativa a lezioni e attività didattiche in presenza. Possono iscriversi all’Università telematica eCampus anche studenti non italiani, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Gli esami di eCampus: come sono e dove si svolgono

eCampus: come si svolgono gli esami? Solitamente gli esami scritti si svolgono in presenza, mentre viene lasciata a discrezione del docente la possibilità di effettuare esami orali online, invece che in una delle sedi d'esame eCampus. Per il periodo legato all'emergenza Coronavirus, tuttavia, con Decreto Rettorale d'urgenza del 18 marzo, l'Ateneo ha valutato la necessità di tutelare al contempo il diritto alla salute ed il legittimo diritto allo studio, prevedendo la possibilità di svolgere tutti gli esami a distanza mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

Esami eCampus: come sono? Quasi tutti gli esami eCampus prevedono una prova scritta e una prova orale. Gli scritti sono strutturati con 30 domande a risposta multipla. In questo periodo in cui anche gli esami scritti sono online, è stata predisposta la piattaforma telematica eCampus esami.online che consentirà la visualizzazione di domande a risposta chiusa, a cui il candidato dovrà rispondere mediante individuazione di una risposta su quattro presenti in un tempo massimo predefinito (30 minuti). Viene chiesto di avere un PC dotato di webcam e connessione internet idonea. Durante l'incontro virtuale verrà chiesto di mostrare un documento di identità valido da mostrare alla Commissione. La webcam deve rimanere accesa per tutto il tempo dell'esame, per dare modo alla Commissione di vigilare come avviene con gli esami frontali, e la prova sarà registrata e visionabile, in caso di necessità, anche una volta terminato l'esame.

eCampus: dove si fanno gli esami? Per gli esami in presenza, dovrai recarti presso una delle sedi d'esame eCampus. Se hai la necessità di dare con eCampus esami fuori sede puoi pernottare nel campus, prenotando sul portale dell'Ateneo il tuo alloggio. Le camere del campus eCampus sono tutte con bagno, suddivise in due tipologie diverse:

camere standard singole, monolocale con bagno;

camere doppie, bilocale con bagno.

Avrai anche la possibilità di scegliere tra:

solo pernottamento;

mezza pensione;

pensione completa.

Dare la tesi con eCampus: come funziona

La tesi eCampus funziona, a grandi linee, come quella prevista per tutte le facoltà frontali. Per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale dovrai redigere una tesi elaborata dallo studente in modo originale, sotto la guida di un relatore che, a differenza delle Università tradizionali, ti seguirà utilizzando gli strumenti telematici sopra descritti. Per i corsi di laurea magistrale la tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso della seduta presieduta da un’apposita Commissione, mentre per i corsi di laurea triennale è prevista (a partire da maggio 2014) la sola proclamazione che si svolge con una breve cerimonia pubblica.

L'Università eCampus nelle Opinioni degli Studenti 2021

Sono molte le domande che i potenziali studenti si pongono sull'Università telematica eCampus, alla ricerca sì di informazioni ma anche delle opinioni di chi già studia all’università eCampus. Per questo abbiamo raccolto le domande e le opinioni più diffuse sulla rete – eccole:

L'Università eCampus è valida? Sì: partiamo con il dire che l'Università telematica eCampus è riconosciuta dal MIUR, dunque la sua offerta formativa è stata ritenuta valida.

eCampus è affidabile? Sì, essendo validata regolarmente dall’ANVUR, eCampus è affidabile: il processo di valutazione ANVUR è rigoroso, periodico e regolato dal Ministero.

eCampus è una buona Università? Sull'Università eCampus le opinioni degli ex-studenti sono molto positive: eCampus nelle opinioni 2021, ma anche precedenti, viene molto apprezzata soprattutto per la capacità di venire incontro alle esigenze degli studenti, aiutandoli a definire un piano di studi personalizzato e adeguato alla propria specifica situazione.

Cosa ne pensate di eCampus? Su eCampus i commenti in rete confermano come studiare in un'Università telematica consenta con conciliare studio, passioni e impegni lavorativi e familiari grazie al supporto della tecnologia, potendo seguire le lezioni, ovunque ci si trovi, tramite dispositivi, ricevere assistenza e chiarimenti mediante sistemi di videochiamata e di messaggistica istantanea e poter partecipare ad una maggiore quantità di sessioni d’esame durante l’anno.

Campus è facile o difficile? Il fatto che eCampus permetta di conciliare studio, passioni e impegni lavorativi e familiari non significa che prendere la laurea online sia per forza facile. Per raggiungere l'obiettivo, superare gli esami e crearti una professione dovrai comunque impegnarti a fondo. In rete c'è chi sostiene che laurearsi ad eCampus sia più facile che da altre parti, un’opinione dovuta principalmente al fatto che l'Ateneo sia promosso dalla Fondazione e-Campus per l'Università e la Ricerca, finanziata dall'imprenditore Francesco Polidori – già fondatore del Centro Europeo per la Preparazione Universitaria (CEPU). In questo senso, i detrattori non apprezzano gli esami scritti a crocette, ritenuti più facile di quelli a risposta aperta.

La nostra opinione su eCampus a questo riguardo è che ogni modalità di esame ha i suoi pro e suoi contro: gli esami a crocette possono sembrare più facili da superare, ma per prendere voti alti bisogna conoscere davvero a fondo la materia e non sbagliare nessuna risposta per non cadere nei tranelli delle risposte multiple e saper cogliere ogni sottigliezza – esattamente come negli esami a risposta aperta.

Per l'Università telematica eCampus le opinioni e la soddisfazione dei propri studenti sono molto importanti , e dalle recensioni su eCampus trovate in rete emerge che tutti gli ex-studenti sottolineano l’attenzione, il supporto, la capacità di comprensione e l’umanità delle persone che ti seguiranno nel tuo percorso di studi, a partire dalla fondamentale figura del tutor. Molto positivi sull'Università telematica eCampus i commenti sulla disponibilità dei docenti e sul materiale fornito dalla piattaforma, ritenuto molto chiaro e facile da reperire. I servizi di segreteria sono altresì ritenuti da tutti celeri ed efficienti. Piace molto di eCampus, infine, la possibilità di vivere la vita da campus – avendo così modo di creare nuove relazioni, conoscere i propri compagni di corso e interfacciarsi con i tutor.

L'auspicio di molti è di poter continuare ad effettuare tutti gli esami online anche superata l'emergenza COVID-19 e che vengano eliminati i ticket per prenotare gli esami.

eCampus: contatti e segreteria

Contatti eCampus per gli studenti già iscritti:

sede centrale: Via Isimbardi 10 – 22060 Novedrate (CO)

Tel: 031/7942500-7942505

Fax: 031/792631

Segreteria eCampus:

gli studenti già iscritti a eCampus possono inviare le loro richieste a: segreteria@uniecampus.it

gli studenti già iscritti ai master possono inviare le loro richieste a: ufficio.master@uniecampus.it

per le richieste burocratiche da parte di studenti, scrivere a: amministrazione@uniecampus.it

per le richieste informazioni dall'estero scrivere a: international@uniecampus.it

per inviare reclami a seguito di criticità/disservizi recepiti dagli studenti iscritti a eCampus: segnalazioni@uniecampus.it

per tutte le altre richieste gli studenti già iscritti possono invece scrivere a: info@uniecampus.it

Iscrizione a eCampus: quando e come iscriversi

eCampus quando iscriversi? L'Università telematica eCampus ti offre la possibilità di iscriverti durante tutto l'anno. E questa è un'altra differenza importante rispetto agli Atenei tradizionali.

Per immatricolarsi ad eCampus è sufficiente procedere a una immatricolazione online, a meno che non si tratti di un passaggio ad altro corso di laurea. L’importo totale delle tasse e contributi potrà essere corrisposto tramite bonifico bancario o bollettino postale.

Riconoscimento CFU con eCampus: come funziona con eCampus il recupero dei crediti

Per il riconoscimento dei CFU, eCampus ti mette a disposizione un servizio, gratuito e senza impegno, di pre-valutazione della tua carriera scolastica pregressa e tutte le tue attività di formazione ed esperienze lavorative.

Dovrai scaricare un modulo da compilare e inviare ad apposita Commissione per avere un suo parere preventivo e non vincolante (l'ultima decisione spetta al Consiglio di Facoltà).

Per ricevere il modulo ed essere certo di compilarlo correttamente, puoi utilizzare il form che trovi in questa pagina: i nostri esperti te lo invieranno e ti guideranno nella compilazione – così da non tralasciare nessuna informazione importante ed essere certi di vedersi riconosciuti il maggior numero possibile di CFU.