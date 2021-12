Corsi di laurea eCampus: online la nuova offerta formativa

I vantaggi che offrono le Università Telematiche, come eCampus, sono un fatto ormai noto, lo studente ha a disposizione una piattaforma e-learning con aule virtuali e la possibilità di entrare in contatto con docenti e tutor in qualsiasi momento. Spazi virtuali interconnessi, che permettono agli iscritti di formarsi come farebbero in qualsiasi modello tradizionale, hanno di fatto rivoluzionato il modo di intertenere l'Università.

Non esistono test d’ingresso e ogni studente ha la possibilità di formarsi senza dover sostenere i costi della trasferta: il materiale didattico e le lezioni sono disponibili sempre online; questo consente di non dover sostenere i costi dei libri e di poter studiare da qualsiasi luogo: è sufficiente una connessione ad internet, un device (smartphone, laptop o tablet) e del tempo libero. Gli esami inoltre, durante il periodo dell'emergenza Covid sono interamente online e solo in un secondo momento torneranno in presenza nelle numerose sedi disposte in tutta Italia.

Non è tutto: qualora si fosse iniziato un percorso formativo in altro Ateneo – pubblico, privato o telematico riconosciuto dal MIUR – si potrà chiedere, al momento di immatricolazione il riconoscimento dei crediti formativi da studio o da lavoro – nel caso in cui lo studente avesse maturato un’esperienza professionale coerente con il proprio percorso universitario.

Nel prossimo paragrafo illustreremo la nuova offerta formativa dell’Università Telematica eCampus descrivendo nello specifico le lauree triennali eCampus e le relative lauree specialistiche.

Argomenti in questa guida:

I Corsi di Laurea Online dell’Università Telematica eCampus

eCampus offre moltissimi corsi di laurea online, divisi in lauree triennali eCampus e lauree magistrali eCampus. Ogni laurea ha un costo, un piano di studi e un numero di crediti differente, per qualsiasi dubbio, lo Sportello Orientamento di AteneiOnline è sempre disponibile ad offrire un valido supporto in modo del tutto gratuito e senza impegno. Nelle tabelle che seguono tutti i dettagli relativi all’offerta formativa suddivisa per area di studio.

Corsi di Laurea in Economia eCampus

Tra le Università Telematiche riconosciute dal Miur, la laurea online in Economia rappresenta uno dei percorsi più presenti nelle rispettive offerte formative, di seguito riportiamo solo i corsi erogati dall'eCampus:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Ingegneria eCampus

Tra i corsi di laurea online in Ingegneria, l'offerta formativa eCampus può vantare un notevole numero di corsi di laurea con un elevato grado di specializzazione.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Lettere eCampus

Tra i corsi di laurea online in Lettere offerti da eCampus ci sono corsi che spaziano dalla Letteratura, al patrimonio culturale italiano:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Lingue eCampus

I corsi di laurea online in Lingue offerti dall'eCampus garantiscono un percorso completo tra triennale e magistrale

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Lingue e Culture Europee e del Resto del Mondo Triennale [L-11]

Da € 2.600 a € 3.900 richiedi info Piano di Studi

Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale (Lingue e Letterature Europee) Magistrale [LM-37]

Da € 2.600 a € 3.900 richiedi info Piano di Studi

Lingue e Letterature Moderne e Traduzione Interculturale (Traduzione e processi interlinguistici) Magistrale [LM-37]

Da € 2.600 a € 3.900 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea Psicologia eCampus

Trai i corsi di laurea online in Psicologia, l'eCampus offre diverse tipologie di specializzazioni tra i corsi di laurea magistrale:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Scienze Biologiche eCampus

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze Biologiche Triennale [L-13]

Da € 5.900 a € 5.900 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione eCampus

Tra i corsi di laurea online in Scienze della Comunicazione erogati da eCampus ci sono alcuni dei corsi più innovativi nella totalità delle offerte formative delle Università online.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione eCampus

I corsi di laurea online in Scienze della Formazione presenti nell'offerta formativa eCampus rappresentano i più interessanti per chi intende avviare una carriera nel mondo della formazione.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Scienze Motorie eCampus

Pur essendo considerati tra i corsi più difficili da seguire online, i corsi di laurea in Scienze Motorie Online offerti dall'eCampus rappresentano un'alternativa più che valida ai corsi tradizionali

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Giurisprudenza eCampus

Tra i corsi di laurea online in Giurisprudenza, l'offerta formativa eCampus prevede un corso di laurea a ciclo unico e differenti curricula per i corsi di laurea triennale in Scienze Giuridiche.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Offerta Formativa eCampus – Richiedi informazioni allo Sportello Orientamento

Come abbiamo visto, l’offerta formativa eCampus è ampia e variegata e si rivolge ad un eterogeneo numero di studenti: si apre a chi ha una passione per la psicologia e a chi, invece è diretto verso percorsi professionali ingegneristici; offre una possibilità a chi vuole formarsi in materia di letteratura, di scienze della formazione o di giurisprudenza.

Se hai individuato, all’interno delle nostre tabelle, il percorso più giusto per te ma hai bisogno di informazioni aggiuntive, puoi compilare il form in pagina: un esperto dello Sportello Orientamento di AteneiOnline si metterà a tua disposizione per risolvere dubbi o guidarti nel processo d’ immatricolazione per permetterti di ottenere il prezzo migliore in base alle convenzioni messe a disposizione dell’Ateneo.