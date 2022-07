I corsi di laurea online della Classe di Laurea LM-85 Magistrale in Scienze pedagogiche sono disponibili all’interno della proposta delle università telematiche dal 2004: in 18 anni di strada ne è stata fatta moltissima, soprattutto in termini di offerta formativa, monitorata ogni anno dall’ANVUR che ne ha sempre messo in luce le criticità. La laurea magistrale in Scienze pedagogiche online si propone come un naturale completamento della laurea triennale Pedagogia o Scienze della Formazione Online (L-19). Scienze Pedagogiche (LM-85) è un percorso strutturato pensato per permettere alla figura del pedagogista di affermarsi sul mercato, affiancando il quotidiano lavoro degli insegnanti, soprattutto di fronte a DSA e difficoltà di apprendimento.

In questa guida disegneremo i tratti della Classe di Laurea LM-85 Magistrale in Scienze pedagogiche online per darci delle coordinate atte a capire se questo sia o meno l’indirizzo del nostro futuro. Al termine della guida troverai, poi, un form online dove inserire i tuoi dati personali per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno degli esperti di AteneiOnline per aiutarti con la documentazione e soprattutto con la delicatissima pratica del riconoscimento crediti formativi.

Scienze pedagogiche LM-85 nelle Università Online

La Classe di Laurea LM-85 Magistrale in Scienze pedagogiche online è disponibile presso eCampus (con 3 indirizzi diversi), Unicusano, Unimarconi e Unipegaso. In questa tabella trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno:

Studiare in un’università online è un’opportunità irripetibile: ti permette di iscriverti in qualsiasi momento dell’anno senza costi aggiuntivi e di iniziare a studiare sin da subito. Gli atenei telematici sono facoltà a numero aperto senza test d’ingresso in cui lo studente viene incentivato ad unire all’acquisizione di competenze nozionistiche anche quelle pratiche, motivo per cui queste Istituzioni sono molto amate dalle aziende. I titoli rilasciati sono riconosciuti dal MIUR e validi per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione con le Risorse Umane di tutto il mondo. Se poi la tua vera vocazione è l’insegnamento, continua a leggere perché in questa guida ti parleremo proprio di come fare per accedere alla classe di concorso corretta per Pedagogia Online per permetterti di realizzare i tuoi sogni e diventare un docente all’interno dei licei e degli Istituti italiani.

Scienze pedagogiche LM-85: gli sbocchi lavorativi previsti

Oltre naturalmente all’insegnamento, gli sbocchi lavorativi previsti per la Classe di Laurea LM-85 Magistrale in Scienze pedagogiche online sono moltissimi. Portando a termine questo percorso all’interno delle università online, puoi diventare:

Organizzatore di eventi educativi e culturali

Pedagogista

Coordinatore di servizi socio educativi territoriali

Assistente all’insegnamento

Psicopedagogista

Impiegato nella pubblica amministrazione

Consulente pedagogico

Giornalisti

Specialista della gestione dei processi di formazione e aggiornamento

Esperto nelle Risorse Umane

Specialista nell’organizzazione formativa del lavoro e nei processi di formazione e aggiornamento sul lavoro

Editore

Specialista nei processi di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze

Correttore di bozze

Docente dell’istruzione e formazione professionale secondaria (Cfp) e superiore (Its, Ifts)

SEO

Specialista dei processi di alternanza scuola lavoro e nell’organizzazione formativa degli apprendistati, dei tirocini e degli stage

Consigliere dell’orientamento e del placement

Direttore didattico di asili nido e di altri servizi per l’infanzia

Responsabile all’interno di una ludoteca

L’ultimo paragrafo sarà dedicato alle classi di concorso per Scienze pedagogiche online per permetterti di capire quale sia la strada migliore e più breve per ottenere l’abilitazione all’insegnamento e fare di questa la professione di una vita.

Scienze pedagogiche LM-85: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Le classi di concorso disponibili per la Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche online LM-85 sono:

A-18 (ex A036) – Filosofia e Scienze umane

A-19 (ex A036 A037 A043 A050 A051 A052) – Filosofia e Storia

A-74 (ex A083 A084) – Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena

A-77 (ex A090) – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

A-78 (ex A091) – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

A-79 (ex A092) – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

A-80 (ex A093) – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

A-81 (ex A094) – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

A-84 (ex A097) – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

A-85 (ex A098) – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

