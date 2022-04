Classe di Laurea LM-39: Laurea Magistrale in Linguistica

La classe di laurea magistrale LM-39 in Linguistica è un percorso di studi che ti offre la possibilità di approfondire tutti i precetti legati agli aspetti morfologici e sintattici, oltre che storici e culturali delle lingue. L’obiettivo finale è quello di formare profili professionali di studiosi ed esperti della materia per introdurli all’interno di aziende, istituzioni culturali e scuole.

Il corso di laurea magistrale in Linguistica (LM-39) studia specificamente le caratteristiche del linguaggio verbale umano per utilizzare la struttura linguistica come trampolino di lancio per diverse professionalità. Si tratta di un percorso molto apprezzato nel panorama universitario perché forma laureati eclettici e competenti in diverse discipline come lettere e filologia che possono poi essere applicate in numerosi settori.

Linguistica LM-39 nelle Università Online

Il corso di laurea LM-39 in Linguistica in Italia viene proposto da una sola delle università online riconosciute dal Miur, come puoi vedere nella tabella che segue:

Linguistica Moderna Magistrale Unipegaso 120

Per ottenere l’ammissione al Corso di laurea in Linguistica non avrai bisogno di alcun test d’ingresso: l’accesso è libero e le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Dovrai solo risultare in possesso di una laurea triennale coerente con il tuo percorso di studi ed eventualmente, se hai già sostenuto degli esami, richiedere il riconoscimento dei crediti formativi. Il vantaggio di studiare Lettere Online in un’università telematica è che potrai studiare e lavorare contemporaneamente senza dover rinunciare a fare carriera velocemente o ritardando la tua gavetta a causa dell’obbligo di frequenza.

Il corso di laurea magistrale in Linguistica Online si propone come naturale prosecuzione di una serie di lauree brevi:

L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda

L-10, Lettere

L-11 Lingue e culture moderne

L-12 Mediazione linguistica

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione

Terminato questo percorso e acquisiti anche i I 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche potrai procedere con il concorso per l’abilitazione all’insegnamento per la classe LM-39 in Linguistica. In pochissimo tempo potresti trovarti ad esercitare la professione e insegnare le materie che tanto ami.

Linguistica LM-39: gli sbocchi lavorativi previsti

Con la laurea in Linguistica (LM-39) avrai a disposizione una serie di possibilità davvero interessanti in termini di sbocchi lavorativi; oltre all’insegnamento, di cui ti parleremo nell’ultimo paragrafo, potrai esercitare all’interno di:

Giornali e case editrici

Agenzie di marketing

Centri linguistici, enti e associazioni pubbliche e private che si occupano di formazione linguistica in Italia e all’estero

Beni Culturali

Società che si occupano di traduzione all’interno del contesto nazionale e internazionale

Agenzie per la consulenza per la progettazione e la realizzazione di mediazioni interlinguistiche e interculturali

Aziende per l’organizzazione e gestione di forme innovative di linguistica strutturata ma anche di coordinamento editing e correzione bozze

Le possibilità che offrono le università telematiche di Linguistica Online (LM-39) sono davvero variegate e sono adatte alla multipotenzialità che sta emergendo all'interno del corpo studentesco italiano. Puoi iniziare il tuo percorso senza avere ancora un'idea precisa di professione che potrai esercitare in seguito e poi attraverso una serie di esperienze lavorative specializzarti in un settore specifico, con la tranquillità di sapere che questo percorso di studi è sempre molto richiesto dalle aziende. Se, invece, il tuo sogno è l'insegnamento, scorri l'articolo per conoscere le classi di concorsi per Linguistica Online (LM-39).

Linguistica LM-39: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Le classi di concorso dedicate alla classe di laurea LM-39 in Linguistica sono:

A-11 Discipline letterarie e latino

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado A-13 Discipline letterarie, latino e greco

A-21 Geografia

A-22 Italiano, storia, geografia , nella scuola secondaria di primo grado

, nella scuola secondaria di primo grado A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

per discenti di lingua straniera (alloglotti) A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado

e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado A-54 Storia dell’arte

A-70 Italiano, storia ed educazione civica, geografia , nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena

, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena A-71 Sloveno, storia ed educazione civica, geografia , nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-72 Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

(Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-73 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-74 Discipline letterarie e latino con lingua di insegnamento slovena

con lingua di insegnamento slovena A-75 Discipline letterarie , latino e greco con lingua di insegnamento slovena

, latino e greco con lingua di insegnamento slovena A-77 Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia , nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento ladina

, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento ladina A-78 Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento tedesca

(seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca

(italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca A-80 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-82 Discipline letterarie , latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-83 Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

(tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano A-84 Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia , nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

(seconda lingua), , nella scuola secondaria di primo grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di primo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

Le classi di concorso dedicate alla classe di laurea LM-39 in Linguistica sono elencate sopra.