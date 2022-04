Classe di Laurea L-04: Laurea Triennale in Disegno Industriale

Il corso di laurea triennale in Disegno Industriale (L-04) ti permette di approfondire competenze in ambiti di design del prodotto e comunicazioni visive, arredamento di interni, moda e allestimenti. Se sogni di lavorare in un ambiente artistico pieno di stimoli questo è il percorso giusto per te. Le università online hanno un un’ottima relazione costi/benefici che le rende la migliore scelta in diversi ambiti, questo non fa eccezione.

La Classe di laurea L-04 (Disegno industriale), nello specifico poi, offre moltissime possibilità in termini di apprendimento e sbocchi lavorativi. Potrai diventare tecnico di progetto e sviluppare competenze basilari utili a seguire tutte le fasi esecutive dei manufatti industriali. Il corso di laurea L-04 mira poi ad approfondire soprattutto tre aspetti:

design del prodotto

design della comunicazione, con specificità in linguaggi visivi e meccanismi percettivi

design degli interni

Ti sarà richiesto anche l’acquisizione di competenze informatiche e lo studio di una lingua europea diversa dall’italiano. Nel prossimo paragrafo analizzeremo tutte le caratteristiche dei diversi corsi di laurea L-04 (Disegno industriale) all’interno delle università telematiche, prima di passare agli sbocchi lavorativi previsti.

Disegno Industriale L-04 nelle Università Online

L-04 in Disegno Industriale è disponibile presso 3 diverse università telematiche che ne erogano la loro versione con focus differenti. Qui li trovi riassunti in una tabella:

La laurea triennale in Disegno Industriale (L-04) è la scelta ideale per te se cerchi un corso che abbia le iscrizioni aperte tutto l’anno senza limiti di sorta e soprattutto se stai lanciando una start-up o ti stai dedicando ad un progetto personale. L-04 online, infatti, ti offre la possibilità di studiare e lavorare contemporaneamente grazie ad un sistema pensato per formarti in qualsiasi momento del giorno e della notte. Docenti e tutor sono a tua disposizione per chiarire dubbi e indirizzarti verso la strada dedicata al tuo futuro.

La laurea triennale in Disegno Industriale (L-04) è riconosciuta dal MIUR e ha lo stesso valore legale di quelle conseguite nelle università tradizionali. Inoltre L-04 nelle università telematiche è monitorata dall’ANVUR che ogni anno ne analizza l’offerta formativa e gli assegna un punteggio evidenziandone eventuali criticità.

Nei prossimi paragrafi studieremo gli sbocchi lavorativi della laurea in Disegno Industriale, compreso l’insegnamento per arrivare a conoscere le classi di concorso dedicate e dissipare tutti i dubbi sulla classe di laurea L-04.

Disegno Industriale L-04: gli sbocchi lavorativi previsti

Se sei interessato a percorrere la strada di Disegno industriale (L-04) dovresti considerare il ventaglio di sbocchi lavorativi offerti e il tipo di carriera che desideri percorrere. La maggior parte dei laureati sceglie la libera professione all’interno di enti e istituzioni pubbliche e private. Dopo aver conseguito la laurea triennale L-04, potrai inviare il tuo curriculum all’interno di società di produzione e imprese che svolgono le loro attività nell’ambito del disegno industriale della progettazione.

L’aspetto più interessante è che potrai iniziare a lavorare già durante gli studi grazie ad aule virtuali dedicate agli utenti e lezioni sempre disponibili. Inoltre le università telematiche offrono, proprio come quelle tradizionali, stage e tirocini per affiancare lo studio alla pratica. In questo modo potrai metterti in contatto con le aziende con cui intendi lavorare e abbattere i tempi di gavetta, raggiungendo il successo più velocemente.

Disegno Industriale L-04: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La laurea L-04 in Disegno industriale non ti permette di accedere al concorso per l’insegnamento. Per poterlo fare avrai bisogno di conseguire un titolo magistrale e 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Solo dopo aver concluso questo percorso potrai accedere alle classi di concorso.

Le lauree magistrali più adatte e che si pongono come naturale prosecuzione della laurea L-04 in Disegno industriale sono la LM 12 – Design e la LM 59 – Scienze dello comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità.

A questo punto potrai sostenere il concorso di abilitazione all’insegnamento di materie come Scienza e tecnologie tessili, Teoria e tecnica delle comunicazioni e Disegno, esercitando poi in:

Istituti Tecnici e Professionali

Licei

Le possibilità sono davvero tantissime e i limiti sono quelli che ti imponi tu stesso: non lasciarti limitare dalle paure perché quello che fino a poco tempo fa appariva impossibile (fare carriera e formarsi contemporaneamente) oggi è finalmente diventato realtà: le aziende apprezzano gli studenti che fanno questo tipo di scelta e anche insegnare risulta molto appagante per tutti i laureati che scelgono questa strada professionale.

