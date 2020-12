Beni Culturali a distanza è un corso che ha come obiettivo quello di formare un laureato in grado di operare a vario livello in tutti gli ambiti – fra loro diversi – consistenti nelle attività di studio, catalogazione, conservazione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali.

La laurea in Beni Culturali online si inserisce in un settore che comprende diverse categorie di beni, che vanno da quelli tradizionalmente considerati (archeologici, architettonici, artistici, archivistici e librari) ai beni immateriali (tradizioni orali, arti performative, pratiche sociali e rituali, ecc.), fino al più complesso aspetto del paesaggio culturale (con riferimento al paesaggio urbano e sedimentazione del costruito storico, alla stratificazione delle attività antropiche nell’ambiente e formazione dei paesaggi rurali ecc.)

Esiste un solo Corso di Laurea triennale Online in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (L-01) e puoi conseguirla presso Uninettuno.

Se dopo la laurea triennale in Beni Culturali vuoi conseguire una laurea magistrale puoi iscriverti al corso di Classical Archaeology (LM-02) di Unitelma Sapienza in lingua inglese, che intende fornire un’approfondita formazione nell’ambito dell’Archeologia classica.

Tra i profili professionali che gli studenti con laurea on line in Beni Culturali possono ricoprire si segnalano il direttore di museo, l’archivista dei beni culturali, l’art advisor, operatore museale e Organizzatore di eventi culturali. Inoltre possono intraprendere le professioni di direttore di organizzazioni culturali, esperto di marketing culturale e restauratore.

Iscriversi ad uno dei corsi di laurea online o Studiare Beni Culturali presso una telematica offre l’enorme vantaggio di permettere agli studenti di avviare la propria carriera lavorativa con immenso anticipo rispetto ai coetanei. È possibile studiare e lavorare contemporaneamente grazie al materiale didattico sempre presente online, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per saperne di più sulla laurea a distanza in Beni Culturali continua a leggere la guida.

Beni Culturali nelle Università Telematiche Italiane

Si è sempre più consapevoli del fatto che, specialmente in area euro-mediterranea, l’insieme dei Beni Culturali rappresenti una risorsa condivisa, risultato della mediazione tra culture differenti, e che in una società multiculturale come quella odierna ci sia sempre più bisogno di interpreti di questo straordinario patrimonio. Ecco perché Uninettuno dal 2005 ormai offre un corso in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (L-01).

Chi ha frequentato Uninettuno lo definisce uno dei migliori Atenei in Italia. Con un numero di iscritti che nell’A.A. 2019/2020 è di 15.109, figura tra gli Atenei con il più alto numero di studenti.

I Beni Culturali nell’università telematica possono essere approfonditi, inoltre, anche attraverso la specialistica in Archeologia messa a disposizione da Unitelma. Studiare Beni Culturali online in Italia è quindi possibile grazie ad un’offerta formativa semplice, ma mirata. Nei prossimi paragrafi approfondiremo, scendendo ancor più nello specifico i corsi di laurea delle facoltà di Beni Culturali on line.

Laurea Online in Beni Culturali: i Corsi disponibili

I corsi di laurea online in Beni Culturali sono due:

Il corso di laurea triennale in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (L-01) di Uninettuno;

di Uninettuno; Il corso di laurea magistrale in Classical Archaeology (LM-02) di Unitelma La Sapienza.

Nei prossimi paragrafi approfondiremo ogni corso di laurea in Beni Culturali online.

Laura Triennale in Beni Culturali: i corsi di Laurea Online

Il corso di laurea triennale in Conservazione e valorizzazione dei beni culturali prevede due indirizzi:

Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale;

Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali: linguaggi e codici della mediazione.

Il corso di laurea si propone di formare figure professionali che posseggano una buona preparazione di base, adeguate conoscenze linguistiche e solide competenze umanistiche e tecnico-scientifiche. Il percorso approfondisce queste conoscenze coniugandole con le più avanzate tecnologie usate nel settore di riferimento: una preparazione a 360° con un focus sul passato ma sempre proiettata nel futuro.

Se dopo la laurea triennale vuoi proseguire il tuo percorso, puoi chiedere il trasferimento in Unitelma, richiedendo l’iscrizione a Classical Archaeology (LM-02), un percorso interamente in inglese che ti aprirà l’accesso a moltissime aziende internazionali.

Lauree Magistrali in Beni Culturali: le Lauree Specialistiche Online

La laurea magistrale online in Beni Culturali è Classical Archaeology (LM-02) di Unitelma La Sapienza. Lo scopo del corso di laurea specialistica online in Beni Culturali è quello di formare figure professionali di livello direttivo in grado di: collaborare e inserirsi nelle Istituzioni pubbliche e private preposte alla tutela e alla gestione del patrimonio archeologico.

Con il conseguimento della laurea magistrale online in Beni Culturali sarà possibile inserirsi presso gli Enti Locali per i quali è prevista un’ampia delega nella gestione dei Beni Culturali; assumere la direzione di progetti e programmi internazionali di cooperazione per la promozione del patrimonio archeologico dei paesi extra europei.

Nel prossimo paragrafo approfondiremo il piano di studi del corso di laurea in Beni Culturali.

Beni Culturali Piano di Studi: com’è strutturato?

Il Piano di studi di Beni Culturali si articola in due curriculum con materie diverse.

Ecco gli esami del curriculum Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale:

Letteratura italiana (nuova edizione) – L-FIL-LET/10

Lingua inglese – L-LIN/12

Letteratura latina – L-FIL-LET/04

Archeologia e storia dell’arte greca e romana – L-ANT/07

Storia Medioevale – M-STO/01

Storia Moderna – M-STO/02

Antropologia dei patrimoni culturali -M-DEA/01

Storia dell’arte Medievale – L-ART/01

Storia dell’arte moderna – L-ART/02

Storia dell’Arte Contemporanea – L-ART/03

Storia del collezionismo e del museo – L-ART/04

Estetica e linguaggi dell’arte – M-FIL/04

Paesaggi delle città e del territorio italiano – ICAR/18

Storia Contemporanea – M-STO/04

Diritto e Legislazione dei Beni Culturali – IUS/10

Progettazione digitale nei Beni Culturali – ING-INF/05

Banche dati e memoria digitale – M-STO/08

Conservazione, restauro e gestione dei beni culturali – ICAR/19

Letterature comparate – L-FIL-LET/14

Patrimonio culturale digitale – INF/01

Analisi del paesaggio, del territorio e GIS – ICAR/06

Qui, invece, le materie della facoltà di Beni Culturali, curriculum Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali linguaggi e codici della mediazione:

Letteratura italiana (nuova edizione) – L-FIL-LET/10

Archeologia e storia dell’arte greca e romana – L-ANT/07

Storia Medioevale – M-STO/01

Lingua inglese – L-LIN/12

Letteratura latina – L-FIL-LET/04

Antropologia dei patrimoni culturali – M-DEA/01

Archeologia fenicio-punica – L-OR/06

Archeologia e storia dell’arte musulmana – L-OR/11

Civiltà egee – L-FIL-LET/01

Archeologia medievale – L-ANT/08

Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico – L-OR/05

Paesaggi delle città e del territorio italiano – ICAR/18

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica – L-ANT/07

Storia Moderna – M-STO/02

Diritto e Legislazione dei Beni Culturali – IUS/10

Storia dei paesi islamici – L-OR/10

Letterature comparate – L-FIL-LET/14

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi – L-ANT/09

Territorio, ambiente e mediazione culturale – SPS/10

Nei prossimi paragrafi continueremo a parlare del corso di laurea online in Beni Culturali di Uninettuno, quantificandone i costi e gli sbocchi lavorativi e poi arrivando persino a inquadrarne le sedi nelle principali città italiane.

Costi laurea online Beni Culturali: quali sono?

I costi delle delle lauree presso le università telematiche, si sa, sono più bassi di quelli delle università frontali; ma a quanto ammontano precisamente i costi della laurea in Beni Culturali Online?

Vediamo ora quanto costa l’Università Uninettuno: la laurea online in Beni Culturali ha costi che oscillano intorno ai 2300 l’anno. Nel calcolo bisogna considerare il costo di base della laurea triennale in beni culturali (2000€) a cui bisogna aggiungere € 140 della tassa regionale, che deve essere versata ad ogni inizio Anno Accademico di iscrizione al Corso di Laurea; il costo della tassa di laurea (una tantum) è di € 250. Il diritto fisso per rinuncia agli studi, infine, ammonta a € 300.

Se, invece, dovessi avere bisogno di frequentare solo alcuni corsi di Beni Culturali, i costi sarebbero:

400 € per un singolo insegnamento;

750 € per due insegnamenti;

1.000 € per tre insegnamenti.

Il costo di Uninettuno può essere ridotto attivando una delle tante convenzioni disponibili. Inoltre, all’Uninettuno le rette annuali possono essere scontate versando l’importo in un’unica rata; in questo caso si potrebbero risparmiare 70 €.

Se non vuoi pagare in un'unica soluzione, stai tranquillo: all'Uninettuno i costi dei corsi possono infatti essere rateizzati in due o quattro rate annuali.

Beni Culturali: i principali sbocchi lavorativi

Le università telematiche offrono numerosi sbocchi lavorativi ai loro iscritti. Nello specifico con la triennale in Beni culturali potrai diventare:

gestore e presentatore di performace artistiche;

organizzatori di convegni;

archivista e bibliotecario;

redattore;

archeologo;

restauratore;

tecnico dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva,

cinematografica e teatrale;

guida turistica e operatore turistico;

dipendente presso teatri comunali e musei civici;

impiegato presso gallerie private o fondazioni e associazioni no profit;

Gli sbocchi lavorativi di Beni Culturali aprono la porta a studenti che opereranno nelle attività di studio, catalogazione, conservazione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni culturali (archivistici, librari, artistici), da svolgersi presso soprintendenze, musei, biblioteche, archivi, cineteche e fondazioni.

Tra i profili professionali che i laureati in Beni culturali possono ricoprire si segnalano il direttore di museo, l’archivista dei beni culturali, l’art advisor e Organizzatore di eventi culturali. Inoltre possono intraprendere le professioni di direttore di organizzazioni culturali, esperto di marketing culturale e restauratore, oltre che entrare nelle risorse umane.

Non è tutto: per chi dopo la triennale decide di specializzarsi frequentando il corso di laurea magistrale in Classical Archaeology (LM-02) di Unitelma La Sapienza, a quel punto gli sbocchi lavorativi aumenteranno. Il laureato potrà:

assumere la direzione di progetti e programmi internazionali di cooperazione per la promozione del patrimonio archeologico dei paesi extra-europei e la valorizzazione delle risorse culturali anche a fini turistici;

collaborare e inserirsi nelle Istituzioni pubbliche e private preposte alla tutela e alla gestione del patrimonio archeologico-culturale nazionale e internazionale;

Lavorare in contesti internazionali legati alla tutela del territorio;

Inserirsi presso gli Enti Locali per i quali è prevista un’ampia delega nella gestione e nella valorizzazione dei Beni Culturali.

La laurea in Beni Culturali offre diversi sbocchi lavorativi, lo abbiamo visto, ma dove è possibile frequentarla? Nei prossimi paragrafi gli indirizzi in tutte le principali città italiane.

Qual è la migliore Università Telematica con Beni Culturali?

Scegliere di frequentare questo corso di studi a distanza offre moltissimi vantaggi: il primo fra tutti è che è subito possibile identificare l’università telematica migliore per Beni Culturali dal momento che per questo indirizzo c’è solo l’Uninettuno.

L’UTIU ha un’offerta formativa multilingua, oltre ad essere un’Università telematica riconosciuta dal MIUR tra le più longeve in Italia e a godere di un’ottima fama, Uninettuno è considerata una buona Università, soprattutto per quanto riguarda la qualità della didattica, anche se viene ritenuta una delle più impegnative. Gli standard sono molto alti.

Nel caso in cui, poi si decidesse di procedere con la laurea magistrale, si potrebbe chiedere il trasferimento presso Unitelma La Sapienza, che nel suo collegamento con il prestigioso e storico Ateneo romano trova uno dei suoi principali punti di forza.

Sono entrambi ottimi atenei con un’offerta formativa fra le più apprezzate del panorama italiano. Entrambe sono riconosciute dal Miur e consentono di conseguire un titolo valido a tutti gli effetti come quello di una qualsiasi università tradizionale. Unitelma e Uninettuno sono monitorate ogni anno dall’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Si tratta di un ente pubblico della Repubblica Italiana, vigilato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’ente, istituito nel 2006 con sede a Roma, si occupa della valutazione dell’attività delle università in Italia. Ogni anno esprime valutazioni sui singoli atenei mantenendo in questo modo il livello qualitativo molto alto.

Sia Uninettuno che Unitelma erogano il materiale online, permettendoti di studiare e lavorare contemporaneamente. Appunti e lezioni saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avrai anche la possibilità di comunicare costantemente con tutor e docenti in grado di risolvere tutti i tuoi problemi legati allo studio.

Sia Uninettuno che Unitelma erogano il materiale online, permettendoti di studiare e lavorare contemporaneamente. Appunti e lezioni saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avrai anche la possibilità di comunicare costantemente con tutor e docenti in grado di risolvere tutti i tuoi problemi legati allo studio.

Beni Culturali Online nelle principali città italiane

Beni Culturali Online a Roma: sedi e atenei online

Beni Culturali a Roma può essere studiata presso due facoltà di riferimento (una per la triennale e una per la magistrale).

Uninettuno a Roma è a:

Corso Vittorio Emanuele II, 39 con la sua sede centrale;

ha sedi d’esame anche presso Consel – Consorzio ELIS in via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS)

presso l’Università degli studi “Roma Tre” in via Ostiense 159;

ha sedi d'esame anche presso Consel – Consorzio ELIS in via Sandro Sandri 45, Roma (Polo attivo per i soli studenti ELIS)
presso l'Università degli studi "Roma Tre" in via Ostiense 159;
via Nomentana 335
Oriolo Romano, 257 – Roma
via del Pellegrino, 155

Oriolo Romano, 257 – Roma

via del Pellegrino, 155

Unitelma, invece, ha due sedi:

sede centrale in viale Regina Elena , 295;

sede d’esame presso l’Istituto San Pio X, in via degli Etruschi, 36

Beni Culturali Online a Milano: sedi e atenei online

Beni Culturali Online a Milano: sedi e atenei online

Beni Culturali a Milano può essere studiata presso due facoltà di riferimento (una per la triennale e una per la magistrale).

Uninettuno Milano è presente presso:

l’Università IULM Milano in via Carlo Bo 1;

l’AFOL Metropolitana in via Soderini 24;

viale Toscana, 3/5 – Rozzano (MI);

Unitelma Milano si trova in via Giosuè Carducci n. 39 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Beni Culturali Online a Torino: sedi e atenei online

Beni Culturali a Torino può essere studiata presso due facoltà di riferimento (una per la triennale e una per la magistrale).

Uninettuno Torino si appoggia al Politecnico di Torino a Corso Duca degli Abruzzi 24 ma ha anche una sede d’esame in via G. Reiss Romoli, 274.

Unitelma Torino è in via Treviso 12.

Beni Culturali Online a Napoli: sedi e atenei online

Beni Culturali a Napoli può essere studiata presso due facoltà di riferimento (una per la triennale e una per la magistrale).

Uninettuno si appoggia all’Università Federico II Napoli (Servizio di Orientamento Formazione e Teledidattica) in via Claudio 21;

Unitelma Napoli la trovi presso il Campus Città del Sapere, Spazio “Off Screen”, Corso Secondigliano 11, 80144 Napoli (sede temporanea).