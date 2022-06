Classe di Laurea L-01 Triennale in Beni Culturali

Il corso di laurea triennale in Beni Culturali (L-01) prevede un panorama di insegnamenti molto eterogeneo: si passa da storiche, linguistico-letterarie e geografico-antropologiche ad alcune più legate all’universo giuridico-economico, fornendo una preparazione tale da dare accesso a numerosi sbocchi lavorativi in questo ambito.

Non ci sono molte università online che offrono questo tipo di percorso, ma non è escluso che vista la crescente attenzione che viene data in questo periodo dalle aziende a questo tipo di insegnamento, che si possano aprire nuove possibilità di formazione.

Beni Culturali L-01 nelle Università Online

L’università telematica in Beni Culturali, come ti accennavamo poche righe più sopra, non ha un grande riscontro in termini di indirizzi. Esiste un solo corso di laurea breve in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (L-01) di Uninettuno. In questa tabella trovi riassunte con precisione tutte le caratteristiche:



Per quanto riguarda la magistrale, invece, puoi contare su Classical Archaeology (LM-02) di Unitelma Sapienza, ma di questo ti parleremo in un'altra guida. Frequentare un'università online offre moltissimi vantaggi: le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e puoi immatricolarti senza aver bisogno di superare alcun test d'ingresso. Puoi iniziare a prepararti su Beni Culturali Online (L-01) in qualunque momento: basterà compilare i moduli, pagare la retta e accedere all'area dello studente: aule virtuali, materiali didattici, contatti diretti con insegnanti e tutor tutto è a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Puoi studiare e lavorare contemporaneamente, formandoti nel tempo libero, la mattina presto o la sera tardi. Se lo farai con impegno e dedizione, presto potresti essere già laureato con un titolo riconosciuto dal MIUR e valido per sostenere concorsi e cercare lavoro in qualsiasi tipo di azienda. Nel prossimo paragrafo ti parleremo degli sbocchi lavorativi di L-01 Beni Culturali.

Beni Culturali L-01: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi di Beni Culturali sono tantissimi e molto variegati, grazie alla grande quantità di insegnamenti che impartisce. Con Beni Culturali L-01 online puoi diventare:

Giornalista

Critico d’arte

Responsabile delle Risorse Umane

Seo

Pr e Organizzatore eventi

archivista e bibliotecario

gestore e presentatore di performance artistiche

restauratore

tecnico dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

dipendente presso teatri comunali e musei civici

operatore turistico

impiegato all’interno di una galleria

responsabile di associazioni no profit

impiegato in aziende nazionali e internazionali



Beni Culturali L-01: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Partiamo dalle basi: per accedere al concorso per l’insegnamento è necessario aver conseguito una laurea magistrale. Non basta quindi la laurea triennale. Detto questo, una volta ottenuto il titolo di laurea triennale L-01, per continuare il percorso universitario le magistrali più affini sono:

LM 2 – Archeologia

LM 5 – Archivistica e Biblioteconomia

LM 10 – Conservazione dei beni architettonici e ambientali

LM 11 – Conservazione e restauro dei beni culturali

LM 45 – Musicologia e beni culturali

Ottenuta la laurea magistrale, basterà iscriversi al concorso, sostenerlo e cercare di scalare la graduatoria. Ricordati che per svolgere questa professione avrai bisogno di 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche che potrai conseguire all'interno dell'università telematica stessa che sceglierai per il tuo percorso.