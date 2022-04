Classe di Laurea L-31: Laurea Triennale in Scienze e tecnologie informatiche

Il corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche (L-31) è la strada naturale da scegliere per tutti coloro i quali intendono approfondire le discipline legate alla logica matematica e al funzionamento dei device digitali all’interno di aziende e Istituzioni pubbliche.

La laurea in Scienze e tecnologie informatiche (L-31) permette poi di accedere, oltre che alla classe di laurea magistrale in Informatica (LM-18), anche alle classi di laurea magistrale in Ingegneria informatica, delle telecomunicazioni, elettronica, gestionale e dell’automazione. Avrai accesso ad un variopinto corredo di sbocchi occupazionali per arrivare anche all’abilitazione all’insegnamento. In questa breve guida ti condurremo in un viaggio attraverso le studio delle Scienze e tecnologie informatiche online, ti parleremo degli atenei che offrono questo servizio e delle classi d’insegnamento dedicate. Se dovessi avere ancora dubbi puoi compilare il form che trovi alla fine dell’articolo per essere ricontattato a titolo gratuito e senza impegno da uno degli esperti di AteneiOnline.

Scienze e tecnologie informatiche L-31 nelle Università Online

Il corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche (L-31) viene offerto da un solo ateneo online, ovvero Unitelma Sapienza, una delle migliori università telematiche italiane.

Il corso di laurea in Scienze e tecnologie informatiche (L-31) di Unitelma Sapienza è un corso interateneo con Sapienza Università di Roma e il titolo di studio viene conferito simultaneamente dalle due università partner.

La laurea che otterrai al termine del tuo percorso in Scienze e tecnologie informatiche (L-31) è riconosciuta dal MIUR e valida a tutti gli effetti per sostenere concorsi pubblici e per entrare in grandi, piccole e medie imprese. Potrai decidere, dopo la triennale L-31, di proseguire con un corso di laurea magistrale o con un master di primo livello, oppure di proseguire la tua carriera lavorativa lasciando gli studi. I vantaggi di scegliere un’università online sono molteplici:

Puoi iscriverti quando vuoi e iniziare a studiare da subito

Avrai a disposizione una piattaforma di e-learning pensata per essere user-friendly e in cui i materiali didattici sono sempre presenti

I costi delle università online sono contenuti

Scegliendo Scienze e tecnologie informatiche (L-31) avrai i vantaggi di studiare in un’università telematica ma con anche quelli di appoggiarti a un prestigioso ateneo fisico (Università La Sapienza)

avrai i vantaggi di studiare in un’università telematica ma con anche quelli di appoggiarti a un prestigioso ateneo fisico (Università La Sapienza) Potrai accedere a borse di studio e convenzioni pensate proprio per te

Se hai già sostenuto esami universitari, inoltre, puoi richiedere che ti vengano riconosciuti tramite la procedura di riconoscimento cfu

Scienze e tecnologie informatiche L-31: gli sbocchi lavorativi previsti

Il corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche (L-31) ti permette di operare in moltissimi settori. Potrai valutare in base alle tue velleità e decidere di diventare:

UX designer

Consulente analista d’impres;

Grafico

Web Designer

Consulente MIS (Management Information System)

Progettista e consulente di applicazioni multimediali per l’industria dei prodotti culturali

Analista, realizzatore o manutentore di sistemi informatici

Giornalista scientifico

Sistemista

Installatore, manutentore di reti di elaboratori

Responsabile della sicurezza di sistemi informatici o reti di elaboratori

Esperto in cybersecurity

Le possibilità sono moltissime e non si esauriscono a questo: molto dipenderà dalla specializzazione che sceglierai o dal master professionalizzante per cui opterai. Non dovresti trascurare nemmeno l’opzione insegnamento, soprattutto in questo periodo in cui i docenti sono così richiesti. Nel prossimo paragrafo delineeremo tutti i tratti del percorso da intraprendere a partire dalla laurea magistrale corrispondente.

Scienze e tecnologie informatiche L-31: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Ricordati che per accedere alle classi di concorso per l’insegnamento dovrai conseguire una laurea magistrale. Le più affini sono, ovviamente, quelle in Informatica (LM-18), in Ingegneria Informatica (LM-32) o in Ingegneria Gestionale (LM-31), queste ultime due presenti anche nell’offerta formativa delle università telematiche.

Dopo aver poi conseguito 24 cfu in discipline antropo-psico–pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche potrai insegnare:

Fisica (in qualsiasi liceo o istituto professionale)

(in qualsiasi liceo o istituto professionale) Matematica (in qualsiasi liceo o istituto professionale)

(in qualsiasi liceo o istituto professionale) Scienze e tecnologie aeronautiche (in qualsiasi istituto tecnico)

(in qualsiasi istituto tecnico) Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (in qualsiasi istituto tecnico)

(in qualsiasi istituto tecnico) Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (in qualsiasi istituto tecnico)

(in qualsiasi istituto tecnico) Scienze e tecnologie informatiche (in qualsiasi istituto tecnico)

(in qualsiasi istituto tecnico) Scienze e tecnologie nautiche (in qualsiasi istituto tecnico)

(in qualsiasi istituto tecnico) Scienze matematiche applicate (in qualsiasi istituto tecnico)

(in qualsiasi istituto tecnico) Tecnologia (nella scuola secondaria di I grado)

Come puoi vedere tu stesso l’offerta di Scienze e tecnologie informatiche (L-31) è molto ampia e questo ti offre davvero tantissime possibilità. Le università telematiche hanno questo enorme punto di forza: creano delle opportunità, a livello formativo e professionale. Stage, tirocini, impieghi: le aziende le amano sempre di più perché immettono sul mercato del lavoro professionisti che hanno non solo un bagaglio nozionistico ma anche esperienziale.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sul corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche (L-31) compila la scheda che trovi a poche righe qui sotto. Inserendo i tuoi dati personali e il tuo numero di telefono verrai presto ricontattato senza impegno e senza costi aggiuntivi da uno gli esperti di AteneiOnline.