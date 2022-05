Classe di Laurea LM-26: Laurea Magistrale in Ingegneria della sicurezza

La classe di laurea LM-26 in Ingegneria della sicurezza è un trampolino di lancio verso il futuro: si tratta di un percorso che esplora tutti i principali precetti dell’ingegneria, da quelli storici ai più moderni. Ingegneria della sicurezza (LM-26) ha un approccio concreto verso il problema della security aziendale e ti permette di lavorare in tantissimi tipi di azienda a carattere nazionale e internazionale.

L'obiettivo su cui lavorerai con la classe di laurea LM-26 è assicurare la protezione dei lavoratori o, a più ampio spettro, quella della popolazione da eventi catastrofici. Il vantaggio che offre Ingegneria della Sicurezza online è quello di poter iniziare a mettere velocemente in pratica quello che apprendi attraverso un sistema che ti stimola a lavorare e studiare contemporaneamente. Le università telematiche riconosciute dal Miur ti mettono direttamente in contatto con le aziende attraverso stage e tirocini. In questa guida sulla classe di laurea LM-26 in Ingegneria della sicurezza ti racconteremo tutte le caratteristiche della corso, andandotene anche a delineare la progettualità.

Ingegneria della sicurezza LM-26 nelle Università Online

Ingegneria della sicurezza (LM-26) è disponibile presso un unico ateneo. In questa tabella ne trovi riassunte tutte le peculiarità:

Corsi di Laurea Online Corso Ateneo CFU Costo Ingegneria della Sicurezza Unipegaso 120 Da € 3.000 a € 3.000 richiedi info Piano di Studi

Per poter frequentare la Classe di Laurea LM-26 in Ingegneria della sicurezza devi prima avere conseguito una laurea triennale in Ingegneria, al termine, però, potrai scegliere sia un master di primo livello, che di secondo. Il vantaggio dei Corsi di Laurea Online in Ingegneria è che le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e puoi iniziare a studiare sin da subito grazie ad una piattaforma e-learning che offre materiali didattici 24 ore su 24. Per qualsiasi problema potrai consultare docenti e tutor, che saranno sempre a tua disposizione.

Sarai seguito, indirizzato ed aiutato e potrai intraprendere la tua carriera già mentre stai studiando. Gli atenei online sono molto apprezzati dalle aziende perché immettono sul mercato del lavoro professionisti che possono offrire un bagaglio di competenze eterogeneo e certificato: tutti i titoli rilasciati, infatti, sono riconosciuti dal MIUR. Nel prossimo paragrafo parleremo di come poi incanalare le competenze maturate durante il percorso ad Ingegneria online e trasformarle nella professione dei nostri sogni: tutti gli sbocchi lavorativi della Classe di Laurea LM-26 in Ingegneria della sicurezza.

Ingegneria della sicurezza LM-26: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi di Ingegneria della sicurezza prevedono la possibilità di inserirsi in qualsiasi tipo di azienda con particolare indirizzo verso la progettualità, la realizzazione e il controllo della protezione. La classe LM-26 ti permette di lavorare in aziende nazionali e internazionali, in Istituzioni e Ministeri.

I laureati in Ingegneria della Sicurezza (LM-26) trovano collocazione presso le unità produttive, gli enti che si occupano di protezione civile e le società di consulenza. Puoi operare come impiegato, manager e supervisor nel pubblico e nel privato. Puoi diventare ricercatore, tecnico, ingegnere industriale e gestionale e poi puoi partecipare al concorso per l'abilitazione all'insegnamento. Per intraprendere questo percorso dovrai sostenere 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. Superare tutte le prove non è semplice ma poi ti spalancherà le porte della carriera accademica.

Ingegneria della sicurezza LM-26: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Quindi cosa si può insegnare con LM-26? Con la laurea magistrale in ingegneria della sicurezza puoi partecipare al concorso per l’insegnamento nelle seguenti classi:

A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica

A-20 Fisica

A-26 Matematica

A-28 Matematica e scienze

A-31 Scienze degli alimenti

A-32 Scienze della geologia e della mineralogia

A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche

A-34 Scienze e tecnologie chimiche

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

A-41 Scienze e tecnologie informatiche

A-43 Scienze e tecnologie nautiche

A-47 Scienze matematiche applicate

A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

A-62 Tecnologie e tecniche per la grafica

