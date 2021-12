Università Telematica San Raffaele Roma: Guida con Costi, Opinioni e Recensioni

L'Università Telematica San Raffaele di Roma è un'Università telematica riconosciuta dal MIUR tra le più recenti, caratterizzata da un'offerta formativa molto specifica, orientata al mondo del lavoro e alle eccellenze del Made in Italy.

Tra i punti di forza dell'Università Telematica San Raffaele ci sono strutture di ricerca specializzate e fornite di una strumentazione scientifica, anche frutto del forte legame con l’Università di Roma “Tor Vergata”, con la quale ha istituito il consorzio denominato “Medical and Experimental Bioimaging Center (MEBIC)”, finalizzato allo svolgimento di attività scientifiche nel campo della Riabilitazione Molecolare per il recupero di funzione cerebrale, muscoloscheletrica, cardiaca, respiratoria, renale, epatica e sensoriale.

L'offerta formativa si concentra sui corsi di laurea di 5 facoltà molto richieste dagli studenti lavoratori: Alimentazione e Nutrizione, Moda e Design, Scienze Motorie e Scienze dell'Amministrazione. Chi ha frequentato la San Raffaele ne riconosce il buon livello della didattica, capace di garantire la formazione necessaria per dare una spinta alla propria carriera professionale.

Chi frequenta l'Uni San Raffaele può tranquillamente continuare a lavorare o a mantenere i propri impegni personali e famigliari senza rinunciare a studiare per conseguire la laurea online e ad ottenere una formazione di alto livello. Caratteristica che le ha ad esempio consentito di arrivare ad avere nell'Anno Accademico 2020/2021, 8.808 iscritti.

Per saperne di più sull'Università online San Raffaele continua a leggere la guida che Punto Informatico ha realizzato per te: troverai informazioni dettagliate sulle lauree e i master disponibili, approfondimenti sull'organizzazione didattica, costi dettagliati e convenzioni attive, opinioni e recensioni sull'Ateneo e la sua piattaforma di e-learning, nonché informazioni utili su modalità di iscrizione e servizio di riconoscimento dei CFU.

Lauree dell'Università San Raffaele: Corsi di Laurea e Facoltà

Le lauree della San Raffaele che puoi conseguire sono essenzialmente sette: quattro triennali e tre magistrali. Riportiamo nell'elenco completo dei corsi di laurea dell'Università San Raffaele attivi per l’anno accademico 2021/2022:

Università San Raffaele: anche corsi singoli online nell’offerta formativa

I corsi singoli dell'Uni San Raffaele offrono la possibilità – a studenti anche già in possesso di un titolo di laurea o di laurea magistrale, e a studenti iscritti a corsi di studio presso Università estere – di iscriversi a singoli corsi di insegnamento attivati per l’anno accademico in corso. Sostenuto l'esame finale potrai ottenere una certificazione dell’attività svolta.

Ti puoi iscrivere fino ad un massimo di quattro corsi di insegnamento per anno accademico, per ottenere i CFU di cui hai bisogno per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

La laurea della San Raffaele è riconosciuta?

Sì: l'Università San Raffaele è riconosciuta dal MIUR. L'Università Telematica San Raffaele è stata istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’8 Maggio 2006 su istanza formulata dalla Unitel SRL, dalla Fondazione Renato Dulbecco e dal Consorzio ITALBIOTECH, è un Ateneo non statale telematico. Inizialmente denominata UNITEL, in seguito all’acquisto del 72% delle quote societarie da parte della San Raffaele SpA, il MIUR, con nota n. 1240 del 01/04/10, ha autorizzato la variazione della denominazione in “San Raffaele”, nonché lo spostamento della sede legale da Milano a Roma.

Promossa dalla Fondazione San Raffaele, ente no profit nato per supportare la ricerca dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e per migliorare l’integrazione tra l’attività di ricerca scientifica e l’attività di assistenza clinica, l'Università Telematica San Raffaele Roma persegue insieme all'ente un modello di sanità innovativa collegata all’attività di ricerca e di didattica, favorendo lo sviluppo di una comune attività scientifica e formativa.

Si tratta di un Ateneo non statale legalmente riconosciuto che rilascia titoli di studio e lauree con valore legale identico a quelli rilasciati dalle Università tradizionali. Questo ti conferma sia la validità della laurea conseguita all'Uni San Raffaele che quella di tutti gli altri titoli universitari rilasciati dall'Ateneo.

Quanto vale la laurea della San Raffaele?

La laurea San Raffaele, come quella delle altre Università telematiche accreditate dal MIUR, vale quanto quella rilasciata da qualsiasi altra Università riconosciuta dal Ministero. La laurea San Raffaele è inoltre riconosciuta anche all'estero, secondo le stesse norme e direttive generali o settoriali, diverse da paese a paese, che regolano il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati dalle diverse Università italiane.

In linea di principio lo studente o il professionista che ha conseguito in Italia titoli accademici o professionali ha diritto a vederli riconosciuti nel paese estero in cui si rechi per ragioni di studio o di lavoro. In realtà, per esercitare all’estero professioni che richiedono uno specifico titolo di studio potrebbe esserti richiesto di integrare il tuo percorso formativo con alcuni esami e questo indipendentemente dall'Ateneo in cui conseguirai la laurea.

I Master di Università San Raffaele: quali sono e come funzionano

I master San Raffaele sono una delle possibilità di formazione post lauream che ti offre questo Ateneo. L'Università Telematica San Raffaele Roma può rilasciare titoli a valore legale per master universitari di primo e secondo livello. San Raffaele permette di scegliere tra master online di I e II livello afferenti a diverse aree didattiche

I Master di I livello dell'Università Telematica San Raffaele sono:

“Organizzazione e gestione delle attività motorie preventive e adattate nelle diverse fasce d’età”

“Preparazione Fisica Controllata”

“Management delle professioni sanitarie e Funzioni di Coordinamento”

“Organizzazione e gestione dei servi sanitari relativi all’Area di Emergenza”

“Processi gestionali ed evidenze scientifiche nel trattamento delle lesioni cutanee”

“Organizzazione e gestione dei servizi sanitari in Area Critica ed Emergenza relativi all’ambito pediatrico”

“Scienze e tecnologie applicate alla fisica medica”

“Esperto in Scienze della Nutrizione per la Preparazione di Pasti e diete Speciali (EPPS)”

“Management dei servizi socio-sanitari-assistenziali 4.0”

“Avvocato d'Impresa 4.0 e Legal Management”

I Master di I livello dell'università telematica San Raffaele sono:

“Digital Marketing and Innovation”

“Dirigenza e Governance scolastica”

“L’integrazione degli alunni con svantaggio socio-culturale”

Come funzionano i master della San Raffaele? Come il resto dell'offerta didattica, anche i master dell'Università San Raffaele vengono erogati in modalità e-learning, attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove tecnologie digitali.

Presso l'Università Telematica San Raffaele Roma puoi altresì seguire specifici corsi di alta formazione e di perfezionamento da essa organizzati annualmente. Di seguito l'elenco dei corsi di Perfezionamento attivi per l'A.A. 2019/2020:

Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Cyber-Security

Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in “Diritto e Management dell'impiantistica sportiva”

Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in “I Diritti della persona tra securitè individuelle e globalized governance”

Corso di perfezionamento e Aggiornamento professionale in “Diritto delle Assicurazioni e della Responsabilità Civile”

Corso di perfezionamento in “Dall’inclusione all’integrazione degli alunni con DSA”

Per quanto riguarda i corsi di formazione, l'Università promuove il “Progetto Donna 4.0” presentato dal Centro Antiviolenza Antistalking La Nereide Onlus di Siracusa (capofila), in partenariato con la Società Cooperativa Sociale “Esperia 2000”, con Sida Group srl e con l’Università Telematica San Raffaele Roma. L'iniziativa è dedicata alle donne vittime di violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza Antistalking La Nereide Onlus di Siracusa e, comunque, provenienti da altri Centri Antiviolenza della Regione Sicilia, che saranno indirizzate sulla base dei risultati della fase Preassessment e prevede i seguenti task progettuali:

Accoglienza e azione di inserimento: a. Preassessment (pre-analisi); b. Insediamento dell’Equipe Multidisciplinare; c. Assessment (Quadro di analisi) – identificazione dei bisogni e delle potenzialità lavorative di ciascuna donna, nonché dei servizi e delle reti familiari e sociali che possono supportarla.

Progettazione – individuazione dell’insieme delle azioni/interventi/servizi;

Interventi – attivazione di un sistema coordinato di interventi e di servizi per l’avvio di percorsi integrati di formazione e di successivo inserimento lavorativo: percorsi online di formazione e di alta formazione per l’inserimento lavorativo; tirocini e borse lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo; azioni trasversali: assistenza educativa domiciliare e individuazione e promozione di azioni sostegno al reddito complementare al beneficio del Sistema di Inclusione Attivo e di sostegno all’alloggio.



Uni San Raffaele e possibilità di lavoro: sbocchi lavorativi

Gli sbocchi professionali che la laurea online della San Raffaele offre sono solitamente abbastanza buoni, visti i settori specifici della propria offerta formativa – decisamente distintiva rispetto a quelli degli altri atenei online. Ovviamente molto dipende dal mercato del lavoro e dal percorso formativo scelto, ma anche dall'eventuale esperienza già maturata nel settore. In generale le statistiche confermano che conseguire la laurea, online presso Uni San Raffaele o presso un altro Ateneo, consente di migliorare la propria carriera professionale.

Per aiutare i neo laureati e i laureandi ad aumentare le possibilità di lavoro, l'Università Telematica San Raffaele offre inoltre un servizio dedicato di Job Placement, che ha il compito di favorire l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro progettando, pianificando e realizzando tutte quelle iniziative volte a rafforzare le relazioni tra l’Università ed il mondo del lavoro.

L'obiettivo dell'Università telematica San Raffaele è di supportare i propri studenti in modo costante, aiutandoli ad elaborare un progetto professionale e di carriera che sia coerente con le proprie attitudini e motivazioni e al contempo rispondente alle offerte che provengono dal mondo produttivo di riferimento.

Per lo scopo l’Ateneo ha introdotto inoltre l’utilizzo di una innovativa piattaforma digitale, Jobiri, che rende più facile l'incontro di domanda e offerta di lavoro, in più periodicamente l'Università organizza delle presentazioni aziendali e dei recruiting day.

Università Telematica San Raffaele: costi, prezzi e tasse

Vediamo ora quanto costa l'Università San Raffaele:

il costo dell'Università Telematica San Raffaele è di 2.500 € l'anno: un contributo unico obbligatorio da versare per ogni anno accademico, pagabile anche in tre rate, due da mille euro e una da 500 euro;

Altri costi da aggiungere alle tasse dell'Università San Raffaele sono:

il costo della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140, che deve essere versata ad ogni inizio Anno Accademico di iscrizione.

Per chi intende iscriversi ad un corso singolo, e non a uno specifico corso di laurea, la tassa prevista per ogni singolo insegnamento ammonta a € 500,00, da versare in unica soluzione all'atto dell’iscrizione.

Infine, è importante notare che il costo della laurea San Raffaele, o degli altri titoli accademici, può essere ridotto attivando una delle tante convenzioni disponibili.

Convenzioni e Borse di Studio dell'Università Online San Raffaele

Accedendo ad una convenzione di Uni San Raffaele potrai ottenere delle agevolazioni economiche sul contributo unico di iscrizione, previste per gli associati, iscritti e dipendenti degli Enti coinvolti. Di seguito, ecco l'elenco completo delle convenzioni attive per l'A.A.2021/2022:

Oltre alle convenzioni, l'Università San Raffaele prevede anche altre agevolazioni economiche che consentono di ridurre del 25% l’importo delle tasse universitarie per le famiglie con più familiari iscritti all’Università Telematica San Raffaele Roma e per i portatori di handicap con invalidità riconosciuta tra il 40% e il 66%. Per chi ha una percentuale di invalidità superiore al 66% c'è inoltre l'esonero totale dalle tasse universitarie. Prevista anche una riduzione dell’importo delle tasse universitarie del 10% per gli studenti che presentino nuovi iscritti e del 5% per gli immatricolati presentati nell’ambito della campagna “Porta un amico” .

Ci sono poi delle agevolazioni economiche per studenti meritevoli: le borse di studio della San Raffaele prevedono una riduzione di € 500,00 sulle tasse universitarie.

Le sedi dell'Università San Raffaele: università, campus e sedi di esame

L'Università telematica San Raffaele ha sede centrale a Roma e due periferiche a Milano e Acireale. Pur non essendo una delle Università Telematiche più distribuite sul territorio, l'Uni San Raffaele ha sedi d'esame anche in altre città.

Il campus della San Raffaele si trova nella sede di Roma: qui si trovano opportuni spazi utilizzati anche per la didattica frontale (erogata anche nella sede di Milano) e per le attività pratiche e di laboratorio.

Le sedi di San Raffaele nelle grandi città

San Raffaele ha sedi d'esame nelle seguenti grandi città:

San Raffaele a Roma è in via di Val Cannuta, 247;

è in via di Val Cannuta, 247; San Raffaele Milano è presente in via F. Daverio, 7.

Non ci sono tuttavia sedi d'esame per la San Raffaele a Torino e a Napoli: solitamente gli studenti della San Raffaele di Napoli si recano a Roma per gli esami, i torinesi a Milano.

Ci sono poi sedi San Raffaele a:

Acireale (CT) in Corso Umberto 188

in Corso Umberto 188 Sulmona (AQ), presso l'Istituto Mazara di via Silvestro di Giacomo 22.

Piattaforma elearning dell'Università San Raffaele: recensione di portale e app

La piattaforma di e-learning della San Raffaele consente di accedere alla didattica in qualsiasi momento ed in qualunque luogo. L'obiettivo dichiarato dell'Università è di abbattere ogni vincolo spazio-temporale e di offrire in tal modo la fruizione del materiale didattico anche a coloro che, per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne sarebbero esclusi. Alla piattaforma dell'Uni San Raffaele puoi accedere anche da mobile, ma per ora non è disponibile un'App nativa dedicata esclusivamente all'università S. Raffaele.

Come Funzionano le Lezioni dell'Università Online San Raffaele

Come funziona la San Raffaele? Nel modo più semplice che puoi pensare: gli studenti accedono alla piattaforma didattica per visualizzare le lezioni registrate, rese disponibili online 24 ore su 24. Le video-lezioni dell'Uni San Raffaele sono e integrate con specifico materiale didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività seminariale e di laboratorio.

Esami dell'Università San Raffaele: come sono e dove si svolgono

Parliamo ora degli esami della San Raffaele: come sono e come funzionano. Le prove finali relative ad ogni insegnamento, ovvero gli esami, si effettuano in modalità frontale e – a discrezione del docente – in forma scritta oppure orale, o anche mista.

Nello specifico, ecco alla San Raffaele come si svolgono gli esami: le prove di verifica del profitto possono essere divise in più fasi (prove di verifica parziale), che possono essere svolte anche in itinere, secondo quanto stabilito da ciascun docente. In ciascuna sessione, se sei in regola con la posizione amministrativa (es. retta di iscrizione) e sono passati 60 giorni dall'immatricolazione, puoi sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami che desideri, nel rispetto delle eventuali propedeuticità previste nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. Se non superi la prova di esame puoi poi tornare a sostenerla, anche nella medesima sessione d’esame. Le sessioni d'esame al S. Raffaele sono tre:

Sessione invernale: gennaio/febbraio

Sessione estiva: giugno/luglio

Sessione autunnale: settembre/ottobre

Più eventuali Sessioni straordinarie ad aprile/maggio e dicembre.

Alla San Raffaele, dove si fanno gli esami? Le prove di esame si svolgono tipicamente in presenza presso le sedi di Roma, Milano e Acireale (Catania). Potrai scegliere la sede a te più comoda in fase di prenotazione dell'esame, senza alcun tipo di costo aggiuntivo. A fronte dell'emergenza Coronavirus l'Università ha emanato un apposito Regolamento per lo svolgimento straordinario degli esami della San Raffaele online, disponendo che fino al perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, gli esami di profitto vengano svolti esclusivamente in modalità online, mediante l'utilizzo della piattaforma didattica di Ateneo e delle applicazioni software in essa contenute. Tuttavia, è bene che sia chiaro che la modalità degli esami sarà online solo momentaneamente e, finita la pandemia, si tornerà a sostenere gli esami in sede, come del resto le normative del Miur prevedono.

Dare la tesi con l'Università San Raffaele: come funziona

Concluso il percorso d'esami previsto dal piano di studi, se sei in regola con i pagamenti, puoi richiedere l'assegnazione del relatore e presentare la richiesta di tesi. Al San Raffaele anche questa procedura avviene per via telematica accedendo alla segreteria online dell'Università. Per discutere la tesi sono previste solitamente tre sessioni:

Estiva: luglio

Autunnale: novembre

Invernale: marzo

L’Università San Raffaele nelle Opinioni degli Studenti 2021

Se ti stai chiedendo “L'Uni San Raffaele è una buona Università?” le opinioni degli studenti ti conforteranno: le recensioni sul San Raffaele confermano che in questa Università è possibile laurearsi pur lavorando. Non solo, essendo l'Università San Raffaele riconosciuta dal MIUR, la laurea telematica è ben vista da eventuali datori di lavoro: ci sono diverse segnalazioni in rete che raccontano di assunzioni a tempo indeterminato a pochi mesi dalla laurea.

L'Uni San Raffale è una università valida? A Questa domanda ha risposto l'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario) che ha confermato, nella sua valutazione periodica della qualità della didattica degli atenei, l'accreditamento da parte del Ministero.

Nei commenti sull'Università telematica San Raffaele viene poi molto apprezzata la sede romana del campus S. Raffaele, e molti studenti ritengono che questo spazio dovrebbe essere più pubblicizzato dall'Ateneo.

Università Telematica San Raffaele: contatti e segreteria

Contatti dell'Università San Raffaele:

San Raffaele Roma: Via Val Cannuta, 247 – 00166 Roma

Via Val Cannuta, 247 – 00166 Roma San Raffaele a Milano : Via F. Daverio 7 – 20122 Milano

: Via F. Daverio 7 – 20122 Milano San Raffaele a Catania: Via Milano, 47, ingresso c/o Viale Vittorio Veneto, 20

Segreteria San Raffaele:

eMail: segreteria.didattica@uniroma5.it

PEC: segreteria.didattica@pec.uniroma5.it

Iscrizione all'Università San Raffaele: quando e come iscriversi

Uni San Raffaele: quando iscriversi? Puoi immatricolarti alla San Raffaele durante tutto l’anno. L'apertura e la chiusura delle procedure di immatricolazione vengono stabilite dall'Ateneo annualmente (se hai dubbi chiedici pure aiuto).

San Raffaele: come funziona l’immatricolazione e il pagamento

Per presentare la domanda di immatricolazione all'Università San Raffaele dovrai procedere per via telematica, fornendo via via i seguenti documenti richiesti in formato PDF:

scansione dell’ autocertificazione del titolo di Diploma di Scuola Media Superiore (per i corsi di laurea triennali) o autocertificazione del titolo di Laurea (per i corsi di laurea magistrali);

scansione di un documento valido di riconoscimento (fronte/retro);

scansione del codice fiscale (fronte/retro); 4. Scansione della foto formato tessera;

scansione della ricevuta di pagamento tramite bonifico bancario della tassa regionale per il diritto allo studio, i cui IBAN e causale sono reperibili nella sezione delle tasse universitarie;

scansione del contratto con lo studente firmata in tutte le sue pagine per accettazione;

eventuale dichiarazione che attesti la rinuncia agli studi, la decadenza o il conseguimento del titolo;

per gli studenti del corso di laurea in Scienze Motorie e Scienze Motorie curriculum calcio la scansione del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica di 1° livello rilasciato da un medico specialista in Medicina dello Sport;

solo per gli studenti dei corsi di laurea magistrali è necessario allegare il nulla osta (rappresentato dall’e-mail in cui ne viene data comunicazione) all’iscrizione rilasciato direttamente allo studente dalla Commissione Accessi a seguito della valutazione dei titoli, o l’esito positivo del test di verifica delle competenze acquisite al termine del percorso di recupero delle stesse.

Alla fine della procedura, dovrai poi stampare la domanda d’immatricolazione, scansionarla in formato PDF e allegarla.

Al fine di verificare le competenze iniziali, una volta immatricolato l'Università Telematica San Raffaele di Roma chiederà a tutti gli studenti neo-immatricolati di svolgere un test non selettivo di verifica delle conoscenze in ingresso.

Il pagamento dell'università San Raffaele potrà poi infine avvenire con Bollettino MAV o mediante bonifico bancario.

Riconoscimento CFU presso Università San Raffaele: come funziona a San Raffaele il recupero crediti

All'Università San Raffaele il recupero dei crediti può essere richiesto dagli studenti che abbiano una carriera universitaria pregressa e/o che vogliano ottenere il riconoscimento dei crediti derivanti da esperienze professionali e/o lavorative, certificazioni e abilitazioni (massimo 12 CFU).

