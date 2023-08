Scienze della Comunicazione Online: Università Telematiche e Corsi di laurea

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione online è uno di titoli di studio presenti da più tempo nel panorama accademico. Nonostante ciò, questo corso di laurea a distanza risulta sempre attuale e di grande attrattiva per giovani e meno giovani, grazie ai numerosi sbocchi occupazionali che offre in uno scenario oggi profondamente e costantemente trasformato dal diffondersi della digitalizzazione dei processi comunicativi e dall’evolversi delle professioni e delle dinamiche economiche e relazionali consentite da Internet.

Studiando Scienze della Comunicazione a distanza potrai acquisire molteplici competenze da spendere successivamente nel mercato del lavoro, forte di un titolo conseguito presso un’Università telematica riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca) dello stesso valore legale di quello che potresti ottenere frequentando un’Università tradizionale.

Se sei un ex-studente che ha abbandonato o interrotto gli studi ma hai degli esami validi ai fini del conseguimento della laurea in Scienze della Comunicazione, ti consigliamo di richiedere all’Università telematica il riconoscimento CFU online: se ti verranno convalidati avrai meno esami da sostenere per arrivare al traguardo del titolo accademico.

Trattandosi come detto di una laurea online molto richiesta, Punto Informatico ha realizzato per te un’utile guida online ai corsi di laurea in Scienze della Comunicazione “telematica”. Nelle sezioni che seguono trovi tutte le informazioni che cerchi: dove studiare Scienze della Comunicazione online presso un Ateneo telematico riconosciuto dal MIUR, quale è l’offerta formativa e interessanti consigli per scegliere la migliore Università telematica per studiare Comunicazione online secondo le tue esigenze.

Argomenti in questa guida:

Corsi di laurea in Scienze della comunicazione online: le opzioni

Le facoltà di Scienze della Comunicazione online riconosciute dal MIUR propongono corsi di laurea in scienze della comunicazione online di due tipi principali:

Comunicazione, Media e Pubblicità;

Scienze della Comunicazione.

Il primo è un corso di laurea a distanza in scienze della comunicazione che dedica particolare attenzione ai “nuovi media”, ed è più interessato a chi prevede di orientarsi verso l’area pubblicitaria o dell’editoria multimediale. La seconda è invece una laurea on line in scienze della comunicazione di tipo più tradizionale – se così si può dire – che compre in maniera più equilibrata i diversi ambiti della comunicazione (ad esempio anche all’interno dell’impresa, oltre che con finalità di marketing).

Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione Online: i corsi di laurea disponibili

I corsi di laurea triennale in Scienze della comunicazione online offerti dalle Università telematiche sono:

Comunicazione, Media e Pubblicità (L-20), proposto da UniNettuno e suddiviso in due indirizzi: Istituzioni pubbliche e media digitali Comunicazione digitale d’impresa



Corso di laurea online in Scienze della Comunicazione (L-20), di eCampus

Iscrivendoti alla laurea triennale in Comunicazione, Media e Pubblicità online di UniNettuno potrai ottenere una solida preparazione nella comunicazione attraverso i canali mediatici di riferimento, fondata sull’utilizzo delle tecnologie multimediali e di interazione. Approfondirai lo studio del cinema, del teatro, della musica, della televisione e della pubblicità, nei contesti storici, estetici, giuridici, linguistici e semiotici di riferimento il tutto rapportato all’attuale quadro socio-economico e ponendo attenzione all’avvento dei new media, frutto della rivoluzione digitale ancora in essere. Potrai inoltre approfondire la struttura dei linguaggi massmediologici e la tua conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola, consentendoti di “spendere” la tua laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità online anche nei mercati internazionali e comunitari.

Il corso di laurea triennale online in Scienze della Comunicazione di eCampus è invece orientato principalmente a fornire una preparazione di base multidisciplinare finalizzata alla comprensione, all’analisi e all’utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue dimensioni: pubblicità, marketing, comunicazione d’impresa, e-commerce e così via, anche mediante lo svolgimento di tirocini formativi. I curriculum sono quattro:

comunicazione istituzionale e d’impresa;

digital marketing;

digital entertainment and gaming;

influencer (nuovo).

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Online: che corso di laurea scegliere?

Attualmente non ci sono corsi di laurea magistrale in Scienze della Comunicazione online attivi. In ogni caso già con la laurea triennale telematica in Scienze della Comunicazione o in Comunicazione, Media e Pubblicità online potrai ricoprire ruoli qualificati presso aziende, organizzazioni, istituzioni ed enti, nel sociale, nel mondo della cultura, dell’informazione, del marketing e della comunicazione d’impresa, delle attività promozionali, degli uffici di relazioni con il pubblico, degli uffici stampa, nelle redazioni editoriali e nell’organizzazione aziendale.

Il titolo di laurea triennale breve in Scienze della Comunicazione ti offre inoltre la possibilità di iscriverti ad altri corsi di laurea magistrale online in linea con la formazione, le conoscenze acquisite e gli esami sostenuti. Una Commissione di riconoscimento crediti accerterà eventuali debiti formativi da recuperare secondo le modalità stabilite dalla stessa Commissione.

Tra le proposte di lauree magistrali online delle facoltà telematiche ve ne sono alcune che fanno parte della classe LM-77 (Scienze economico-aziendali) che spesso hanno un piano di studi analogo a quello di lauree magistrali LM-59 (Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa e pubblicità) e offrono la possibilità di accedere alle professioni di consulente del lavoro e dottore commercialista e molte tipologie di concorsi pubblici. Potresti anche proseguire con una laurea magistrale telematica di classe LM-38 (Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale).

Tra i corsi di laurea magistrale online ai quali potresti pensare di accedere con il tuo titolo triennale in Scienze della Comunicazione citiamo:

Lettere – Filosofia LM-38 laurea magistrale online in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale di UniMarconi;

Economia LM-77 corso di laurea magistrale online in Gestione d’impresa e tecnologie digitali di Uninettuno.

Scienze della Comunicazione e Università Telematica: dove studiare Scienze della Comunicazione online

Il vantaggio di prendere la laurea in Comunicazione a distanza è quello di poter portare a termine gli studi anche se hai impegni di lavoro, familiari o sociali che non ti consentono di frequentare con costanza un corso di laurea frontale in presenza. Potrai studiare scienze della comunicazione per via telematica ovunque ti trovi e in qualsiasi momento, accedendo alla piattaforma online predisposta dall’Università telematica prescelta, in ogni caso disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nello specifico, attualmente il corso di Laurea online in Scienze della Comunicazione viene erogato a distanza da due Università Telematiche:

eCampus

UniNettuno

Unicusano

IUL

Mercatorum

Entrambi sono Atenei telematici che godono di una valutazione positiva da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), che valuta periodicamente le Università telematiche e frontali per verificare che rispettino le direttive del MIUR e offrano una didattica di qualità. In entrambi i casi, quindi, la laurea conseguita online in Scienze della Comunicazione avrà lo stesso valore legale di quella rilasciata dalle Università frontali.

Scienze della Comunicazione online: Università telematiche con sedi di esame nelle grandi città

Lo studio delle Scienze della Comunicazione online presso un Ateneo telematico riconosciuto dal MIUR si basa sul ricorso a delle piattaforme di e-learning attraverso le quali poter seguire video-lezioni e accedere a materiali didattici cartacei e multimediali, esercizi, classi interattive e altri strumenti di analisi, approfondimento e verifica, e ottenere il supporto di docenti tutor e ricercatori in modo interattivo.

Gli esami li sosterrai in sede, se scritti, per gli orali il docente può decidere di optare per la modalità online. In questo periodo in cui l’emergenza Coronavirus è ancora attiva, tutti gli esami e le sedute di laurea vengono svolti da remoto e probabilmente anche successivamente verrà data la possibilità di fare altrettanto, ma è ancora presto per dirlo.

Gli Atenei telematici hanno comunque numerose sedi, anche convenzionate, sull’intero territorio italiano, per consentirti ad esempio di seguire delle lezioni in aula o incontrare di persona docenti e tutor. Vediamo dunque quali sono le sedi degli Atenei online che offrono una laurea in Scienze della Comunicazione telematica nelle principali città italiane.

Scienze della Comunicazione online a Roma

Le due Università telematiche che offrono il corso di laurea online in Scienze della Comunicazione, hanno sede a Roma ai seguenti indirizzi:

eCampus , con sede di esame in in via Matera, 18;

, con sede di esame in in via Matera, 18; Uninettuno – UTIU, con sede centrale in Corso Vittorio Emanuele II, 39 e sedi aggiuntive di esame in via Sandro Sandri 45, via Ostiense 159, via Nomentana 335, Oriolo Romano, 257 e via del Pellegrino, 155.

Scienze della Comunicazione online a Milano

Ad avere un polo didattico che consente di sostenere gli esami di Scienze della Comunicazione online a Milano è:

eCampus in via Privata Chioggia nr. 4;

in via Privata Chioggia nr. 4; Uninettuno, in via Carlo Bo 1, Milano.

Scienze della Comunicazione online a Torino

Entrambi hanno sedi di appoggio in cui dare gli esami per la laurea in Scienze della Comunicazione online a Torino:

eCampus in Galleria S.Federico n.16/C;

in Galleria S.Federico n.16/C; Uninettuno, in Corso Duca degli Abruzzi 24 e via G. Reiss Romoli, 274.

Scienze della Comunicazione online a Napoli

Sedi di appoggio in cui dare gli esami della laurea in Scienze della Comunicazione a distanza sono presenti anche a Napoli:

eCampus in P.zza G. Bovio, 22;

in P.zza G. Bovio, 22; Uninettuno, in via Via Claudio 21, Napoli.

La migliore università online per Scienze della comunicazione

Per individuare la migliore Università telematica per la facoltà di Scienze della Comunicazione online e quindi capire quale Ateneo online scegliere, oltre a valutare l’indirizzo a te più congeniale ti può essere utile sapere che entrambi gli atenei online disponibili sono caratterizzati da una formazione di qualità e da un’ottima offerta formativa. I due corsi in Scienze della Comunicazione online proposti da eCampus e UniNettuno sono infatti molto simili, ed entrambi permettono di ottenere una formazione a tuttotondo, garantendo quindi la possibilità di sfruttare molteplici competenze nel mercato del lavoro.

Tra i punti di forza di eCampus c’è sicuramente la sua struttura per alloggi, molto utile nel caso in cui le sedi d’esame non siano vicine a casa tua. UniNettuno ha invece dalla sua la valutazione ANVUR, formalmente la migliore del settore – tanto che per molti questa è una delle migliori Università presenti sul territorio italiano, nonché l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

A favore di eCampus c’è però una didattica più flessibile, e modalità di esame più semplici (a crocette per lo più) – mentre UniNettuno richiede molto impegno e presenta un processo didattico meno semplificato, caratterizzato da molte esercitazioni, chat obbligatorie con i tutor e vincoli stringenti per essere ammessi agli esami.

La scelta del migliore Ateneo online in cui studiare Scienze della Comunicazione in modalità telematica dipende quindi molto da quali di questi aspetti hanno più peso per te e quale caratteristica si adatta meglio alle tue esigenze e aspettative. Ti consigliamo infine di vedere se una delle due Università telematiche ha delle convenzioni attive con la tua azienda o idonee alla tua condizione, che ti consentirebbero di risparmiare significativamente sulla quota di iscrizione.

Domande frequenti sulla Laurea Online in Scienze della Comunicazione ▷ Quali sono le migliori università online per Scienze della Comunicazione? Secondo i giudizi degli stessi studenti, eCampus è tra le università online che offrono Scienze della Comunicazione online che si distingue rispetto alle altre. I laureandi la considerano un’università innovativa, con lo svolgimento degli esami (tempistiche e regolamento) molto chiaro. Secondo i dati dell’ANVUR, invece, Uninettuno è tra le migliori università online per studiare Scienze della Comunicazione in termini di didattica. Richiedi maggiori informazioni ▷ Quanto costa il corso di laurea in Scienze della Comunicazione online? Generalmente i costi della laurea in Scienze della Comunicazione Online variano da un minimo di 1500 € ad un massimo di 3900 €. Inoltre, in alcuni Atenei possiamo arrivare fino a 6000€ circa per alcuni curriculum considerati “speciali”. A queste cifre bisogna aggiungere i costi degli spostamenti per sostenere gli esami, nonostante le università online abbiano diverse strutture su tutto il territorio. Richiedi maggiori informazioni ▷ Dove è meglio studiare Scienze della Comunicazione online in Italia? Chi vuole studiare Scienze della Comunicazione online, avendo maggiore tempo a disposizione per organizzare lo studio, può farlo attraverso le Università online. I principali Atenei che erogano questo corso di laurea sono: eCampus, Mercatorum e UniNettuno. Richiedi maggiori informazioni. ▷ Quanto dura il corso di laurea di Scienze della Comunicazione online? Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dura 3 anni per chi vuole ottenere solo la laurea Triennale in Scienze della Comunicazione, mentre chi vuole proseguire gli studi ed iscriversi alla Magistrale in Scienze della Comunicazione ha altri 2 anni di università da fare, per un totale di 5 anni di studio. Richiedi maggiori informazioni ▷ Quali sono le materie che si studiano a Scienze della Comunicazione? Le materie che si studiano a Scienze della Comunicazione Online fanno tipicamente parte di ambiti disciplinari di tipo Linguistico, Informatico, Semiotico, Sociale e Comunicativo. Di conseguenza tra le materie caratteristiche si possono studiare a Scienze della Comunicazione troviamo Letteratura, Linguistica, Discipline dello spettacolo nelle sue diverse declinazioni, Sociologia e Scienze Politiche. Richiedi maggiori informazioni ▷ Quanti esami si devono fare per la laurea in Scienze della Comunicazione online? Per la laurea triennale in Scienze della Comunicazione è necessario ottenere 180 CFU, divisi tra gli esami caratterizzanti, di base o affini, per un totale di 20 esami da fare nel corso dei tre anni di studi, mentre per la laurea magistrale in Scienze della Comunicazione bisogna raggiungere altri 120 CFU totali nel corso di due anni, tipicamente raggiungibili con 12 esami. Richiedi maggiori informazioni ▷ Cosa si può fare con una laurea triennale online in Scienze della Comunicazione? Con una laurea triennale in Scienze della Comunicazione si possono svolgere attività come addetti alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico, nonché professionisti nei prodotti editoriali, nelle agenzie pubblicitaria e ancora esperti di istruzione a distanza. Richiedi maggiori informazioni