Stabilire quale sia la migliore Università telematica è molto difficile, entrando in gioco diversi fattori, molti dei quali legati alle specifiche esigenze individuali. Quello che cercheremo di fare in questo articolo è di dare dei suggerimenti e degli strumenti utili per poter valutare quale possa essere la migliore università online per le propria situazione individuale.

Tra gli aspetti che sicuramente è utile prendere in considerazione per primi per individuare l’università telematica migliore per sé stessi ci sono:

l’offerta didattica;

l’ubicazione delle sedi d’esame;

i costi e le convenzioni disponibili.

In questo modo si potrà restringere la cerchia dei possibili Atenei online ai quali iscriversi. Per capire tra questi quale possa essere la migliore università telematica da scegliere è possibile anche consultare le opinioni espresse dagli studenti e dagli ex studenti sui social, i forum o di persona, e approfondire quelle che sono le modalità di esame.

Ma vediamo ogni singolo aspetto nel dettaglio: nei seguenti paragrafi troverai tutte le informazioni che cerchi per capire quale sia la migliore università telematica per te, dai punteggi ANVUR sulla qualità della didattica, alle caratteristiche degli Atenei online in termini di serietà, facilità di esame, alle opinioni più diffuse sulle migliori università online.

Università telematiche riconosciute dal MIUR

Un importante punto fermo che ci sentiamo di dare nella ricerca della migliore università telematica italiana è quella di verificare il riconoscimento dell’Ateneo da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca). Le migliori università telematiche possono infatti essere rintracciate solo tra quelle abilitate dal Ministero a rilasciare lauree online e titoli accademici aventi lo stesso valore legale delle lauree dei titoli rilasciati dalle Università tradizionali.

Si tratta in particolare delle seguenti università on line (la migliore tra queste sarai poi tu a sceglierla sulla base delle caratteristiche che stai cercando):

Se per te l’università on line migliore è quella in grado di offrirti un’esperienza accademica più fisica, permettendoti di prendere il meglio della laurea telematica e di un Ateneo tradizionale, allora la tua scelta potrebbe cadere su Unitelma, eCampus, San Raffaele e Unicusano. Si tratta di università telematiche caratterizzate dalla presenza di strutture fisiche e campus che ti consentono di entrare in contatto con altri studenti, docenti e tutor e magari anche di seguire delle lezioni in presenza.

Ad esempio, eCampus mette a disposizione nella sede di Novedrate (Co), all’interno del parco di Villa Casana, un campus moderno che ha tra i suoi punti di forza un parco intero di oltre 10 ettari completo anche di spazi e attrezzature per fare sport, oltre che per studiare all’aperto. In questa sede eCampus mette a disposizione dei propri studenti bar, mensa, auditorium, laboratori, biblioteche e offre anche alloggi per chi deve sostenere esami fuori sede e/o partecipare ad attività integrative come corsi intensivi, seminari e convegni.

Anche Unitelma offre ai propri studenti la possibilità di vivere un’esperienza accademica molto simile a quella dei colleghi iscritti all’Università La Sapienza di Roma, trattandosi dell’unica università online riconosciuta dal Ministero ad essere di fatto “gemellata” con un’Università pubblica, quale appunto lo storico Ateneo capitolino.

Molto apprezzate inoltre le sedi romane del campus San Raffaele, che offre molti spazi sia per la didattica frontale che per le attività pratiche e di laboratorio, e del campus dell’Università Unicusano, tanto per l’enorme spazio verde che mette a disposizione quanto per gli alloggi, i campi sportivi e le palestre presenti all’interno dell’Ateneo.

Se invece il parametro che ritieni più importante per capire qual è la migliore università telematica per le tue esigenze è legato alla presenza capillare di sedi d’esame sul territorio, ti consigliamo di valutare l’offerta didattica di università online come Pegaso, Mercatorum o eCampus.

Se per te le migliori università online sono quelle che presentano un’ampia offerta formativa allora hai diverse possibilità e potrebbero fare al caso tuo tanto eCampus, quanto Unicusano, UniMarconi, UniPegaso, Mercatorum, UniFortunato e Unitelma Sapienza.

Qualora tu stia cercando un’Università pensata su misura per gli studenti lavoratori, allora sappi che l’Universitas Mercatorum viene spesso scelta dai propri studenti proprio per aumentare le probabilità di avere sbocchi professionali e/o avanzamenti di carriera futuri. Si tratta infatti di un’Università telematica riconosciuta dal MIUR fondata dal Sistema italiano delle Camere di Commercio con lo scopo specifico di formare delle figure professionali in grado di rispondere alle emergenti e più attuali necessità delle imprese.

Più orientata al personale della scuola è IUL che si pone l’obiettivo di favorirne l’apprendimento permanente. Punta maggiormente sulla ricerca scientifica l’Università Telematica San Raffaele di Roma che presenta un’offerta formativa molto specifica, orientata al mondo del lavoro e alle eccellenze del Made in Italy.

Mercatorum potrebbe fare per te anche nel caso in cui ti interessi un’offerta formativa dal respiro internazionale. Così come Uninettuno (UTIU) che offre un’offerta formativa multilingua, oltre ad essere un’Università telematica riconosciuta dal MIUR tra le più longeve in Italia e a godere di un’ottima fama.

Se la tua opinione è che le migliori università telematiche in Italia siano quelle con un’esperienza formativa consolidata, caratterizzate da un’approccio più sobrio e allineato con le università frontali, allora probabilmente la tua preferenza si orienterà su Unitelma Sapienza, che nel suo collegamento con il prestigioso e storico Ateneo romano trova uno dei suoi principali punti di forza, o Unimarconi, capace di offrire ai propri studenti il rigore e l’organizzazione didattica tipici di un Ateneo tradizionale con la flessibilità propria di un’Università online. Tra le più storiche Università online c’è anche l’UniDav, molto apprezzata per il collegamento con l’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara.

Classifica università telematiche

Volendo provare a stilare una classifica delle università telematiche possiamo andare a prendere le ultime valutazioni ANVUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca che periodicamente valuta, ai sensi della nota MIUR n. 8093 del 20/06/2016, la didattica degli Atenei, online e non, ai fini dell’accreditamento ministeriale.

La classifica delle università telematiche ANVUR si basa sulle valutazioni della cosiddetta CEV, la Commissione di Esperti per la Valutazione che per arrivare alle proprie conclusione effettua anche interviste e visite in loco.

Classifica università telematiche basata sui punteggi ANVUR:

Università telematica: la più seria

In molti si chiedono quale sia l’università telematica più seria. Premesso che tutte le università online riconosciute dal MIUR sono affidabili e offrono una garanzia di qualità, è opinione diffusa che le università telematiche più serie siano Unimarconi, Unitelma Sapienza e Uninettuno, essendo le più “storiche”.

Si tratta di Atenei online che più degli altri sono caratterizzati da un rigore e un’organizzazione accademica che ricordano molto da vicino quelli tipici di un Ateneo tradizionale. Il tutto però coniugato con i vantaggi e la flessibilità di un’università online, garantita dall’erogazione della didattica in modalità e-learning, che consente seguire le lezioni sempre e ovunque, e dalla presenza costante di preziosi tutor che supportano e affiancano gli studenti senza mai farli sentire soli.

Se invece per Università Telematiche più serie intendiamo Atenei grandi e strutturati allora non possiamo non citare eCampus, UniPegaso e Unicusano, che non a caso, nell’anno accademico 2018/2019, sono state le Università Telematiche con il maggior numero di iscritti.

Qual è l’università telematica più facile?

Un’altra domanda che molti si pongono è quale sia l’università telematica più facile. Anche qui è necessario fare una premessa: nessuna università può essere definita facile. Ad influire su questo aspetto sono soprattutto la propria voglia di studiare, le proprie capacità e le proprie attitudini personali.

Iscriversi all’università significa infatti sempre prendere un impegno di studio importante, indipendentemente da quale siano l’organizzazione didattica e le modalità di esame previste dall’Ateneo. È tuttavia molto diffusa l’opinione che l’università telematica più facile sia quella che prevede esami a crocette.

A proporre questa modalità d’esame sono università telematiche come eCampus, Pegaso, UniDav e Mercatorum. Per questo sono in molti ad individuare queste università online come le più semplici.

Si colloca in una via di mezzo Unicusano, che propone invece un sistema misto che prevede 5 domande, di cui 2 a crocette e 3 a risposta aperta.

Tra le università online più impegnative e austere viene segnalata Uninettuno, richiedendo molto impegno e un certo livello di “presenza”, valutazioni pre-esame molto selettive e una presenza attiva sulla piattaforma paragonabile alla presenza in aula degli Atenei frontali.

Università telematica: quale scegliere scegliere?

Appare utile a questo punto ricapitare gli aspetti da valutare per capire quale università telematica scegliere, tenendo conto delle proprie esigenze e attitudini:

l’ offerta didattica e la disponibilità del corso di laurea online e il piano di studi più attinenti alle proprie aspirazioni, nonché le possibilità di proseguire gli studi e di seguire dei corsi post-lauream;

la possibilità di attivare delle convenzioni, o accedere a promozioni e borse di studio;

la possibilità di attivare delle convenzioni , o accedere a promozioni e borse di studio ;

la didattica e le modalità d'esame previste dal singolo Ateneo;

la presenza di sedi d'esame nel luogo in cui si risiede, o nelle sue vicinanze;

la presenza di un campus e/o di una struttura centrale capace di rispondere alla necessità studiare e seguire la didattica anche in presenza e di avere momenti di aggregazione;

e/o di una struttura centrale capace di rispondere alla necessità studiare e seguire la didattica anche in presenza e di avere momenti di aggregazione; le opinioni degli studenti ed ex-studenti.

Università telematica opinioni

Su internet si possono trovare, per ogni università telematica, opinioni di studenti ed ex studenti che offrono spunti utili per capire come orientarsi nella scelta.

Diciamo subito che le opinioni sulla qualità della didattica e dei servizi offerti, i materiali messi a disposizione, la professionalità dei docenti e la disponibilità e preparazione dei tutor sono positive per tutte le università telematiche e perlopiù si equivalgono. In generale gli studenti di tutte le università online apprezzano in particolar modo per la possibilità offerta di riuscire a studiare e laurearsi pur lavorando e avendo molti impegni personali, famigliari e/o lavorativi.

Diverse invece le opinioni per quanto concerne la validità della preparazione, più che altro influenzate dalle modalità d’esame previste dalle singole università online. Da una parte c’è chi difende l’oggettività e la serietà degli esami a crocette, che se da una parte vengono ritenuti più semplici da superare, dall’altra per riuscire a prendere dei voti alti necessitano di una conoscenza della materia più approfondita e puntuale.

Dall’altra ci sono coloro che ritengono più efficace e migliore l’approccio più tradizionale di università come Unitelma Sapienza, UniMarconi, Unicusano o Uninettuno, che nelle opinioni più diffuse vengono definiti Atenei “più seri” soprattutto perché propongono in prevalenza esami a risposta aperta. Si tratta di una tipologia di esame ritenuta più difficile da superare, ma che consente di esprimere al meglio la propria preparazione e per questo di ottenere voti più alti, offrendo nell’opinione comune anche garanzia di una maggiore qualità e selettività da parte dell’Ateneo.

Una nota particolare va segnalata per UniMarconi, che presenta una delle caratteristiche più apprezzate dagli studenti che la scelgono: questa l’Università ha eliminato dai documenti ufficiali e dalla pergamena di laurea la parola “telematica”, che per molti sembra sminuire il valore del titolo conseguito.

Molto apprezzati infine tutti i campus delle università online che ne possiedono uno, per la possibilità che questi offrono di creare nuove relazioni, conoscere i propri compagni di corso e interfacciarsi con i tutor. Tra le capitoline le opinioni migliori in questo senso sembrano propendere soprattutto verso Unitelma o Unicusano. A favore della prima c’è sicuramente il prestigio offerto dallo storico Ateneo romano con cui è direttamente legata.