Corsi di Laurea San Raffaele: online la nuova offerta formativa

L'Università Telematica San Raffaele di Roma è a tutti gli effetti un ateneo riconosciuto dal Miur, che offre corsi di laurea triennali e magistrali che hanno lo stesso valore legale di quelli conseguiti in qualsiasi ateneo tradizionale. L’unica differenza consiste nell’avanzamento tecnologico dei percorsi formativi messi a disposizione.

Ogni studente potrà studiare e apprendere online senza doversi recare in ateneo: la San Raffaele si avvale di una piattaforma tecnologicamente avanzata che sfrutta la modalità di apprendimento e-learning. Tutti i materiali sono erogati online e le lezioni sono fruibili attraverso aule virtuali studiate per fargli ottenere il massimo rendimento con il minimo sforzo in termini economici e di tempo.

Si risparmia sui libri ma anche sui costi degli spostamenti: non ci sono test d’ingresso e l’unica presenza richiesta è quella agli esami, che comunque, finché non sarà terminata l’emergenza sanitaria si terranno online.

L’offerta formativa San Raffaele è abbastanza nutrita e questo permette l’accesso anche a chi proviene da atenei tradizionali ed è stanco dei metodi di apprendimento vecchio stampo: per immatricolarsi o fare il passaggio ad un qualsiasi corso di laurea online basta rivolgersi allo Sportello Orientamento Atenei Online che provvederà ad organizzare il riconoscimento dei crediti formativi da attività lavorativa o da esami già sostenuti, purché, in entrambi i casi, le esperienze siano compatibili con il percorso di studi selezionato.

Argomenti in questa guida:

I Corsi di Laurea Online dell’Università Telematica San Raffaele

I corsi di laurea San Raffaele sono undici: sei per la laurea triennale e cinque per quella magistrale. Alla laurea breve si può accedere solo se in possesso di un diploma riconosciuto in Italia; per la laurea specialistica San Raffaele occorre invece aver conseguito una laurea triennale riconosciuta.

Nella tabelle che seguiranno un elenco di possibilità divise per aree tematiche.

Corsi di Laurea in Architettura San Raffaele

Tra i corsi di laurea online in Architettura, San Raffaele ne propone due, uno dedicato al mondo della moda e l’altro del Design:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Scienze della Nutrizione San Raffaele

Scienze della Nutrizione Online è una delle lauree più amate degli ultimi anni. La San Raffaele ha tre corsi, di cui uno proprio dedicato alla Nutraceutica:

Corsi di Laurea in Scienze dell’Amministrazione San Raffaele

I corsi di laurea online in Scienze dell’Amministrazionesono molti in Italia: la San Raffaele ne ha uno molto buono. Eccone i dettagli:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione Triennale [L-16]

Da € 2.000 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Scienze Motorie San Raffaele

Nell’ambito dei corsi in Scienze Motorie Online San Raffaele ha previsto tre corsi dedicati allo sport:

Corsi di Laurea in Economia San Raffaele

I corsi di laurea online in Economia in Italia sono numerosi: quelli San Raffaele sono due, entrambi specialistici:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Economia e Management della Sanità Magistrale [LM-77]

Da € 2.000 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Management e Consulenza Aziendale Magistrale [LM-77]

Da € 2.000 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Offerta Formativa San Raffaele – Richiedi informazioni allo Sportello Orientamento

Attraverso lo Sportello Orientamento di Atenei Online puoi valutare con un esperto del settore quale sia il percorso di laurea più adatto a te valutando la possibilità di vederti riconosciuti crediti formativi da attività lavorativa o di apprendimento.

Rivolgendoti ad un team di consulenti avrai anche diritto ad accedere ad un’offerta economica dedicata e personale per risparmiare sui costi d’immatricolazione grazie alle numerose convenzioni messe a disposizione dall’Ateneo.

Il primo passo da fare è scegliere il proprio corso o almeno una rosa ristretta di possibilità, poi, compilando il form potrai inviare la tua candidatura. In breve tempo verrai ricontattato per dare inizio alla tua carriera formativa online!