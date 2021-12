Corsi di Laurea Unimarconi: online la nuova offerta formativa

L’Università Telematica Unimarconi è una tra le istituzioni universitarie più apprezzate sul territorio italiano per la vastità della sua offerta formativa ma non solo; scegliere una laurea online Unimarconi, triennale o specialistica, vuol dire avere accesso a tutta una serie di incredibili servizi che le università tradizionali non garantiscono.

Il primo grande vantaggio consiste nella possibilità di studiare su piattaforme tecnologiche d’avanguardia che si basano sulla modalità e-learning. Ogni studente ha a disposizione uno spazio virtuale dal quale scaricare materiale, seguire lezioni e risolvere interrogativi, potendo allo stesso tempo consultare docenti e tutor.

Tutta la fase di immatricolazione e apprendimento si svolge online grazie alle più moderne tecnologie: lo studente dovrà sostenere in presenza solo gli esami e avrà la possibilità di farlo in una delle numerose sedi sul territorio messe a disposizione da Unimarconi.

In questo momento di emergenza pandemica anche le prove si svolgono online e non è possibile prevedere quando si tornerà alla modalità tradizionale. Per immatricolarsi non sono previsti test di sbarramento e, qualora si volesse passare ad Unimarconi, da un ateneo tradizionale sarà possibile richiedere il riconoscimento CFU da attività lavorative o formative, purché siano in linea con il percorso di studi prescelto. Per saperne di più è sufficiente compilare il form online!

Argomenti in questa guida:

I Corsi di Laurea dell’Università Telematica Guglielmo Marconi

L’offerta didattica Unimarconi è molto vasta e tra tutti i corsi di laurea online disponibili riesce a coprire tutti, o quasi tutti, gli ambiti messi: da Ingegneria a Lettere, da Informatica a Psicologia, da Giurisprudenza a Scienze della Formazione.

Lo Sportello Orientamento di AteneiOnline inoltre assistenza in fase di iscrizione e riconoscimento crediti e può guidarti spiegandoti le differenze tra i diversi corsi di studio, oltre che offrirti tariffe ridotte e agevolazioni esclusive in base alle convenzioni messe a disposizione dall’Ateneo.

Nella tabelle che seguono ti offriamo una panoramica di tutti i numerosi percorsi di studio presenti, divisi per area di apprendimento.

Corsi di Laurea in Economia Unimarconi

I corsi di laurea online in Economia in Italia sono numerosi: Unimarconi ne ha due triennali ed uno magistrale.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Giurisprudenza Unimarconi

Per i corsi di laurea online di Giurisprudenza Unimarconi propone 3 lauree brevi ed una a ciclo unico:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea di Ingegneria Unimarconi

I corsi di laurea online in Ingegneria sono generalmente molto difficili. Unimarconi ne propone diversi adatti a tutti i tipi di studenti:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Lettere Unimarconi

I corsi di laurea online in Lettere sono percorsi molto apprezzati perché offrono la possibilità di specializzarsi in diversi ambiti; in Unimarconi diversi sono i percorsi disponibili.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Lingue Unimarconi

I corsi di laurea online in Lettere sono percorsi molto apprezzati perché offrono la possibilità di specializzarsi in diversi ambiti; in Unimarconi diversi sono i percorsi disponibili.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Lettere (Lingue Moderne) Triennale [L-10]

Da € 1.600 a € 2.250 richiedi info Piano di Studi

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale Magistrale [LM-38]

Da € 1.600 a € 2.400 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Pedagogia Unimarconi

Per quanto riguarda la laurea online in Pedagogia Unimarconi prevede un solo corso di laurea.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Psicologia Unimarconi

Tra i corsi di laurea online in Psicologia quelli di Unimarconi sono molto strutturati e prevedono un corso di laurea magistrale e due triennali.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione Unimarconi

I corsi di laurea online in Scienze della Comunicazione sono tipicamente molto richiesti. Unimarconi eroga un corso triennale e una magistrale afferente alla classe LM-38.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze della Comunicazione e Media Digitali Triennale [L-20]

Da € 1.600 a € 2.250 richiedi info Piano di Studi

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale Magistrale [LM-38]

Da € 1.600 a € 2.400 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Unimarconi

Per i corsi di laurea online in Scienze della Formazione Unimarconi scegli di mettere a disposizione degli studenti due lauree brevi e un corso magistrale afferente alla classe LM-85.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea in Scienze Politiche Unimarconi

I corsi di laurea online in Scienze Politiche presenti nelle Università Online sono numerosi: Unimarconi eroga il percorso completo, dalla triennale alla magistrale.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze Politiche e Relazioni Internazionali Triennale [L-36]

Da € 1.600 a € 2.250 richiedi info Piano di Studi

Scienze Politiche Magistrale [LM-62]

Da € 1.600 a € 2.250 richiedi info Piano di Studi

Offerta Formativa Unimarconi – Richiedi informazioni allo Sportello Orientamento

Una volta presa la decisione più importante – quale corso di laurea Unimarconi è il più giusto per te – la strada è tutta in discesa: ti sarà sufficiente contattare lo Sportello di Orientamento Atenei Online per essere guidato nel processo di immatricolazione con un’offerta economica dedicata e personale, fondata sui tuoi interessi, sulle tue capacità e sulle convenzioni messe a disposizione da Unimarconi.