La Classe di Laurea LM-38 Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale è un percorso strutturato e concreto (esiste dal lontano 2009) per offrire delle possibilità a chi crede fermamente nel potere della forza linguistica legata alla professione. Sono numerosissime le aziende che richiedono questo tipo di expertise per presidiare i mercati esteri, oltre a quelli nazionali.

In questa guida ti parleremo della laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale online per capire dove può avere inizio questo tipo di carriera e quali sono gli sbocchi lavorativi previsti per chi decidesse di conseguirne il titolo (ufficialmente riconosciuto dal MIUR); tratteremo anche il tema delle classi di concorso per l’abilitazione all’insegnamento di questa disciplina per offrirti una panoramica quanto più completa del tuo futuro formativo e lavorativo. Se poi dovessi avere domande molto specifiche sulla Classe di Laurea LM-38 Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale ti invitiamo a compilare il form che trovi al termine della guida per essere ricontattato tempestivamente da uno dei nostri esperti in materia.

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM-38 nelle Università Online

La Classe di Laurea LM-38 Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale viene offerta dall’Università Telematica Unimarconi. In questa tabella troverai tutte le informazioni principali in merito:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Area di studio Ateneo Costo Iscrizione agevolata Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale Lingue Unimarconi Da € 1.600 a € 2.400 richiedi info Piano di Studi

Le università telematiche sono riconosciute dal MIUR e pensate per chi vuole affrontare un percorso didattico non convenzionale o rilanciare la propria carriera con il conseguimento di un titolo valido per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione aziendale. Si tratta di facoltà per studenti lavoratori, che non hanno test d’ingresso e erogano tutto il materiale online per permetterti di accedervi nel tuo tempo libero, quando sei in pausa dal lavoro o dai tuoi impegni personali. I costi delle università online sono contenuti e considerevolmente ridotti grazie alle numerose convenzioni e borse di studio offerte dagli atenei stessi, che, in fase di immatricolazione richiedono solo la compilazione di una serie di moduli online e il pagamento della retta, anche rateizzabile.

Si tratta di un sistema moderno e strutturato, amato dalle aziende perché immette sul mercato personalità formate didatticamente e con un bagaglio di esperienza pratica anche all’inizio della carriera.

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM-38: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi per la Classe di Laurea LM-38 Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale online sono molteplici. Il titolo che conseguirai avrà come obiettivo quello di introdurti nel mercato del lavoro con funzioni di elevata responsabilità nell’ambito delle relazioni internazionali presso amministrazioni pubbliche o private, istituzioni internazionali, enti di ricerca e di studio, organizzazioni ed enti non governativi e molto altro. Potrai operare nel settore linguistico, in quello editoriale, giornalistico, turistico ed enogastronomico. Lavorare nell’import-export o nella diplomazia, esercitare la libera professione come interprete e traduttore o farti assumere all’interno di un’impresa. Tutto dipenderà dalle tue capacità e dalla tua voglia di metterti in gioco.

Chi sceglie la Laurea Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale online a volte sceglie di percorrere la strada dell’insegnamento. In questo caso dovrai tenere a mente la necessità di conseguire almeno 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche e poi sostenere il concorso per l’abilitazione. Per quanto concerne, invece, le classi di Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale online (LM-28) le trovi comodamente riassunte nel paragrafo che segue. Se hai dubbi o non sei sicuro che questa sia la strada giusta per il raggiungimento dei tuoi obiettivi, compila subito il form online!

Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM-38: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Le classi di concorso per la Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale online (LM-38) sono:

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado A-70 Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena

Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena A-71 Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-72 Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-73 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia A-77 Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina A-78 Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca A-79 Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca A-80 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine A-81 Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine A-83 Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano A-84 Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano A-85 Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

Se vuoi avere maggiori informazioni compila il modulo che trovi di seguito!