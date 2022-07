Classe di Laurea L-18 Triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale

La classe di laurea triennale L-18 in Scienze dell’economia e della gestione aziendale online è una delle scelte più amate dagli studenti italiani di ogni età: oltre ad offrire un ventaglio di possibilità professionali molto ampio, viene apprezzata per la qualità della sua offerta formativa e per gli interessanti spunti di riflessione sempre attuali offerti dai suoi insegnamenti. Se il tuo pane quotidiano sono economia, bilancio e gestione aziendale, scienze politiche… sei nel posto giusto!

In questa guida ti parleremo di tutte le opportunità offerte dalla laurea triennale L-18 in Scienze dell'economia e della gestione aziendale online e ti indirizzeremo verso le migliori università telematiche specializzate in questa disciplina.

Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18 nelle Università Online

Secondo i dati del MIUR, quella in economia e discipline economiche è la laurea più scelta e portata a termine in Italia; motivo per cui intorno a questo settore c’è un ampio ventaglio formativo. La laurea triennale L-18 in Scienze dell’economia e della gestione aziendale online è disponibile in tantissime università online, in questa tabella trovi riassunti tutti i dettagli:

Scienze dell’economia e della gestione aziendale online è la scelta perfetta per te se sogni un futuro nei contesti economico-finanziari e vuoi investire su un’università per lavoratori che ti dia la possibilità di esercitare e formarti contemporaneamente. Si tratta di facoltà a numero aperto senza la necessità di sostenere alcun test d’ingresso ma con titoli riconosciuti dal MIUR e validi per sostenere concorsi pubblici e amati dalle aziende per la varietà e la praticità degli insegnamenti. Nel prossimo paragrafo ti parleremo proprio di questo: gli sbocchi lavorativi a tua disposizione per capire insieme se la tua strada è quella dell’insegnamento o esiste un’altra professione che magari ti attira di più, con l’idea che sei sempre in tempo per cambiare e sei solo tu l’artefice del tuo destino!

Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi della classe di laurea triennale L-18 in Scienze dell’economia e della gestione aziendale online sono molteplici e molto diversi tra loro. Conseguendo questo titolo potrai diventare:

Commercialista (conseguendo anche una laurea magistrale)

Consulente del lavoro

Esperto in web marketing

Giornalista Economico

Addetto alle risorse umane

Manager con diverse funzioni aziendali

Broker Finanziario

Consulente Finanziario

Addetto all’amministrazione, contabilità e controllo nelle imprese private e pubbliche

Consulente Aziendale

Addetto alla logistica e alla vendita

Addetto marketing

Addetto alla gestione, elaborazione, monitoraggio e analisi di dati statistici utili a fini previsionali nei diversi settori economici delle imprese

Addetto stampa

Analista Finanziario

Esperto di Bilanci Aziendali

La laurea triennale L-18 in Scienze dell'economia e della gestione aziendale online accompagnata da una corrispondente laurea magistrale, ti permetterà di diventare anche un insegnante con tutto ciò che questa scelta comporta. Nel prossimo paragrafo ti spiegheremo tutto l'iter da seguire con tutti i requisiti necessari per accedere al concorso per l'abilitazione all'insegnamento.

Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-18: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

La classe di laurea triennale L-18 in Scienze dell’economia e della gestione aziendale online da sola non è requisito sufficiente per diventare insegnante. Avrai bisogno di 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche e un corso di laurea magistrale in economia abbinato. A questo punto potrai accedere alle seguenti classi di concorso per l’insegnamento indirizzate all’insegnamento in scuole primarie, secondarie, in licei e istituti tecnici:

A-21 (ex A039 ) – Geografia

– Geografia A-45 (ex A017 ) – Scienze economico-aziendali

– Scienze economico-aziendali A-46 (ex A019 ) – Scienze giuridico-economiche

– Scienze giuridico-economiche A-47 (ex A048 A049 ) – Scienze matematiche applicate