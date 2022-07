La Classe di Laurea LM-56 Magistrale in Scienze dell’economia mira a immettere sul mercato del lavoro professionisti competenti in ambito economico-finanziario nel senso più ampio del termine, dal punto di vista microeconomico e di analisi di impresa e dal punto di vista macroeconomico, di analisi dei fenomeni economici, senza dimenticare di strizzare l’occhio al favoloso mondo del marketing tradizionale e delle nuove tecnologie.

Il corso di laurea magistrale in Scienze dell’economia eroga tutta una serie di conoscenze nell’ambito dell’ analisi economica e aziendale e di politica economica permettendoti di leggere il mondo con uno sguardo diverso, fatto di numeri e grafici e di aiutare piccole, medie e grandi imprese ad accrescere il loro fatturato. In questa guida ti parleremo di questo e di un percorso diverso, quello dell’abilitazione all’insegnamento per permetterti di avere un quadro strutturato e completo di quello che potrebbe essere domani il tuo futuro. Se vuoi saperne di più o fare un piano di simulazione costi, compila il form che trovi al termine di questa guida e mettiti subito in contatto con gli esperti di AteneiOnline!

Scienze dell’economia LM-56 nelle Università Online

La laurea magistrale in Scienze dell’economia LM-56 può essere conseguito in una delle Università Telematiche: il titolo di studi è riconosciuto dal MIUR ed è valido per sostenere concorsi pubblici e processi di selezione aziendale. In questa tabella trovi tutti i dettagli che riguardato Scienze dell’economia online e dove questo corso viene erogato:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Studiare Economia (LM-56) online è una scelta che viene fatta ogni anno da migliaia di studenti perché offre moltissimi vantaggi:

Non ci sono test d’ingresso: si tratta di una facoltà a numero aperto

Puoi studiare e lavorare contemporaneamente, grazie ad un sistema di e-learning che eroga tutti i materiali online e ti permette di consultarli in qualsiasi momento

I costi della laurea online sono ridotti grazie ad un sistema di convenzioni e borse di studio erogati direttamente dall’università

Tutte le pratiche burocratiche possono essere svolte online, anche l’immatricolazione: scegli, clicchi, paghi e inizi a studiare sin da subito, senza problemi, senza pensieri

Se stai frequentando già un’università pubblica puoi chiedere il trasferimento all’università telematica in qualsiasi momento, farti aiutare con il riconoscimento dei crediti formativi online e non perdere nemmeno un esame tra quelli già sostenuti

Per avere maggiori informazioni su questi o altri vantaggi offerti dalle università online, compila il form che trovi al termine dell’articolo. In breve verrai ricontattato senza costi aggiuntivi e senza alcun impegno da un esperto.

Scienze dell’economia LM-56: gli sbocchi lavorativi previsti

Gli sbocchi lavorativi previsti dalla Classe di Laurea LM-56 Magistrale in Scienze dell’economia sono:

Giornalista Finanziario

Broker Finanziario

Editorialista Economico

Responsabile Amministrativo

Esperto Contabile

Commercialista

Addetto al Marketing

Web Marketing Expert

Responsabile E-commerce

Analista Finanziario

Consulente Finanziario

Assicuratore

Contabile

Consulente del lavoro

Operatore Sportello Bancario

Ricercatore Sociale ed Economico

Project Manager

Economista

Private Banker

Promotore Finanziario

Tributarista

Consulente aziendale

Esperto in risorse economica

Impiegato nella pubblica amministrazione

Account Manager

Commerciale

E molto altro: la Classe di Laurea LM-56 Magistrale in Scienze dell’economia ti permette anche di sostenere il concorso per l’abilitazione all’insegnamento. Se il tuo sogno è quello di insegnare, questo è il percorso giusto per te, soprattutto se sei appassionato di numeri e in generale del mercato finanziario. Chi sceglie questo percorso ha, di solito, ben chiaro ciò che ha in mente e decide poi o di intraprendere la carriera didattica o di proseguire con un master professionalizzante in un settore specifico. Nel prossimo paragrafo ti parleremo delle classi di concorso per la Laurea Magistrale in Scienze dell’economia: leggi attentamente le tue opzioni e poi contattaci per saperne di più!

Scienze dell’economia LM-56: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Le classi di concorso per la Laurea Magistrale in Scienze dell’economia sono:

A-21 (ex A039 ) – Geografia

A-45 (ex A017 ) – Scienze economico-aziendali

A-46 (ex A019 ) – Scienze giuridico-economiche

A-47 (ex A048 A049 ) – Scienze matematiche applicate

Dopo aver conseguito la laurea e 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche potrai tentare il concorso e scegliere di insegnare in un liceo o un’istituto tecnico, a patto di essere riuscito a scalare correttamente la graduatoria. Il percorso non è semplice ma tu non sei solo: puoi compilare il form che segue e farti aiutare dagli esperti di AteneiOnline che si metteranno a tua disposizione per permetterti di realizzare i tuoi sogni con la massima calma, fornendoti tutte le indicazioni di cui oggi, come domani, avrai bisogno.