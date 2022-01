Corsi di Laurea Unicusano: la nuova offerta formativa

L’Università Telematica Unicusano è molto in voga tra gli Atenei Online, non solo per la vastità della sua offerta formativa, ma anche per la modalità di fruizione che permette di seguire le lezioni online e di avere anche a disposizione un Campus presente nella Capitale.

L’offerta formativa Unicusano prevede un cospicuo numero di lauree triennali e magistrali divise in 6 aree tematiche: Economia, Ingegneria, Giurisprudenza, Scienze Umanistiche, Politiche e Psicologia. Tutte le lezioni e il materiale didattico vengono erogati online su una piattaforma innovativa e strutturata che permette agli studenti di formarsi in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi parte del mondo.

Grazie alla nuovissima piattaforma di e-learning sarà sufficiente connettersi con le proprie credenziali per avere accesso a tutto ciò che occorre per prepararsi all’esame: dalle lezioni virtuali ai manuali di testo, dai contatti con docenti e tutor a quelli con la segreteria didattica.

Una volta finalizzata l’immatricolazione – anche grazie al supporto dello Sportello di Orientamento di Atenei Online – potrai richiedere il riconoscimento dei crediti formativi da attività didattica o lavorativa coerente con il tuo percorso di studi.

Argomenti in questa guida:

I Corsi di Laurea Online dell’Università Telematica Unicusano

L’offerta formativa Unicusano è tra le più ampie e articolate degli atenei online e prevede moltissimi percorsi: da quelli dedicati agli studenti interessati alla laurea breve, a chi invece ha bisogno di un programma più complesso che preveda anche la laurea magistrale.

Corsi di Laurea in Economia Unicusano

I corsi di laurea online in Economia in Italia sono numerosi: quelli Unicusano sono due, uno triennale ed uno magistrale:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Economia Aziendale e Management Triennale [L-18]

Da € 2.900 a € 3.600 richiedi info Piano di Studi

Scienze Economiche Magistrale [LM-56]

Da € 3.900 a € 4.100 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Giurisprudenza Unicusano

Per i corsi di laurea online di Giurisprudenza Unicusano sceglie di proporre un ciclo unico a 5 anni che offre una panoramica completa della materia legale:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Giurisprudenza Ciclo Unico [LMG-01]

Da € 2.900 a € 3.600 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Unicusano

Per i corsi di laurea online in Scienze della Formazione Unicusano mette a disposizione una laurea triennale con focus sull’educazione:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Scienze dell'Educazione e della Formazione Triennale [L-19]

Da € 2.900 a € 3.600 richiedi info Piano di Studi

Scienze Pedagogiche Magistrale [LM-85]

Da € 3.900 a € 4.100 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Pedagogia Unicusano

Per quanto riguarda la laurea online in Pedagogia presso Unicusano potrai sostenere una laurea specialistica in Scienze Pedagogiche:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Scienze dell'Educazione e della Formazione Triennale [L-19]

Da € 2.900 a € 3.600 richiedi info Piano di Studi

Scienze Pedagogiche Magistrale [LM-85]

Da € 3.900 a € 4.100 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Psicologia Unicusano

Tra i corsi di laurea Online in Psicologia quelli di Unicusano (triennale e magistrale) sono tra i più apprezzati del territorio:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Scienze e Tecniche Psicologiche Triennale [L-24]

Da € 2.900 a € 3.600 richiedi info Piano di Studi

Psicologia Magistrale [LM-51]

Da € 3.900 a € 4.100 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Ingegneria Unicusano

I corsi di laurea Online in Ingegneria sono generalmente molto complessi. Unicusano approfondisce molto seriamente la materia proponendo tre percorsi completi (triennale e magistrale) con piani di studio molto differenti:

Corsi di Laurea di Scienze Motorie Unicusano

Nell’ambito dei corsi in Scienze Motorie Online Unicusano ha previsto due corsi dedicati allo sport:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Scienze Motorie Triennale [L-22]

Da € 4.000 a € 5.000 richiedi info Piano di Studi

Scienza e Tecniche dello Sport Magistrale [LM-68]

Da € 4.000 a € 5.000 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Scienze della Comunicazione Unicusano

Scienze della comunicazione Online è un percorso molto apprezzato che apre le porte dell’editoria e del giornalismo ma non solo; in Unicusano ci sono tre percorsi differenti:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata. Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Comunicazione Digitale e Social Media Triennale [L-20]

Da € 4.000 a € 5.000 richiedi info Piano di Studi

Comunicazione Digitale Magistrale [LM-19]

Da € 4.000 a € 5.000 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Scienze Politiche Unicusano

Scienze Politiche Online in Unicusano ha due tipi specifici di percorso:

Scienze Politiche Online in Unicusano ha due tipi specifici di percorso:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata. Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Scienze Politiche e Relazioni Internazionali Triennale [L-36]

Da € 2.900 a € 3.600 richiedi info Piano di Studi

Relazioni Internazionali Magistrale [LM-52]

Da € 3.900 a € 4.100 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Sociologia Unicusano

Sociologia Online, infine, ha due corsi, uno triennale ed uno magistrale:

Sociologia Online, infine, ha due corsi, uno triennale ed uno magistrale:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata. Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Sociologia Triennale [L-40]

Da € 4.000 a € 5.000 richiedi info Piano di Studi

Sociologia e Ricerca Sociale Magistrale [LM-88]

Da € 4.000 a € 5.000 richiedi info Piano di Studi

