La Classe di Laurea LM-68 Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport è un percorso d’eccellenza nell’ambito delle discipline sportive che mira a fornire le capacità necessarie a indirizzare un atleta o un gruppo attraverso la conoscenza di competenze scientifiche e metodologiche in allenamento tecnico-tattico, dalla preparazione fisica nelle differenti discipline sportive; si tratta di una scelta atipica ma gettonata che ti forma a 360 gradi permettendoti di conoscere il mondo dello sport nella sua integralità.

Studierai le tecniche per la valutazione funzionale e sportiva dell’atleta, ma anche del talento e della programmazione individualizzata del processo dell’allenamento. Svilupperai tutte le capacità necessarie ad organizzare un evento sportivo, ad utilizzare moderne tecnologie e strumenti informatici per lo sviluppo di nuove strategie in ambito sportivo e a incoraggiare i tuoi sottoposti.

Il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport dell'Università Telematica ti permette di acquisire un'overview completa delle professioni sportive, permettendoti in questo modo di farne una professione remunerativa e soddisfacente.

Scienze e Tecniche dello Sport LM-68 nelle Università Online

La laurea in Scienze e Tecniche dello Sport LM-68 può essere conseguita online presso una delle università telematiche riconosciute dal Miur: il titolo di studi ha lo stesso identico valore legale di quelli conseguiti nelle università frontali. In Italia la Classe di laurea LM-68 è erogata online dall’Università Telematica Unicusano. In questa tabella riassuntiva trovi tutti i dettagli:

Studiare online Scienze e Tecniche dello Sport LM-68 può portarti tantissimi vantaggi:

Niente ansia da test d’ingresso: si tratta di una facoltà a numero aperto, per iniziare a studiare è sufficiente iscriversi e pagare le tasse

Non devi rinunciare al tuo stipendio: puoi studiare e lavorare contemporaneamente, grazie ad un sistema di e-learning che ti permette di studiare quando hai tempo, se sei in pausa dal lavoro o dai tuoi impegni personali

I costi delle università online vengono annualmente ridotti grazie ad un sistema di convenzioni e borse di studio

Non devi recarti in presenza per raggiungere la segreteria: tutte le pratiche burocratiche possono essere svolte online, senza prenotazione e con la massima disponibilità da parte dell’ateneo

Se stai frequentando già un’università pubblica puoi richiedere il trasferimento all’università telematica facendoti aiutare con la pratica di riconoscimento dei crediti formativi online: in questo modo non perderai nemmeno uno degli esami già sostenuti



Scienze e Tecniche dello Sport LM-68: gli sbocchi lavorativi previsti

Se il tuo sogno è quello di frequentare Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68) ma non sai come impiegarti dopo, ecco un elenco di professioni che potrebbero essere perfette per te:

Giornalista Sportivo

Allenatore

Organizzatore di eventi sportivi

Insegnante di Educazione Fisica

Ceo e gestore di una palestra

Preparatore atletico

Personal Trainer

Mediatore nella prevenzione del rischio per la salute

Divulgatore Scientifico

Social Media Manager o Seo per società sportive

Istruttore di discipline sportive agonistiche e non

Arbitro

Manager Sportivo

Istruttore all’interno di villaggi turistici

Professionista dell’attività ludica e ricreativa

Consulente di società ed organizzazioni sportive

Gestore di club sportivi, centri benessere e palestre

Guardalinee

Scienze e Tecniche dello Sport LM-68: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Le classi di concorso per la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport sono:

A-48 (ex A029 A030 ) – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

– Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-49 (ex A029 A030 ) – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

Le classi di concorso per la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport sono:

A-48 (ex A029 A030 ) – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado

– Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-49 (ex A029 A030 ) – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado

Potrai insegnare in scuole medie, licei ed istituti: dovrai accumulare, però, almeno 24 cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche e poi candidarti per il concorso con abilitazione all'insegnamento, tentando la conquista della graduatoria.