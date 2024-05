Con Ideogram Pro fino a 12.000 immagini AI al mese

Mentre i grandi fornitori di modelli di intelligenza artificiale, come Adobe e Meta, continuano ad aggiornare le loro offerte di generazione di immagini AI, anche le aziende più piccole stanno aggiungendo nuove funzionalità per rimanere competitive. Ideogram, una startup con sede a Toronto, in Canada, fondata da ex ricercatori di Google Brain, ha recentemente annunciato un nuovo livello di abbonamento a pagamento Pro, rivolto ai creatori più attivi e ai professionisti.

We are excited to announce the launch of Ideogram Pro, our new subscription plan. Ideogram Pro is best suited for our most active creators by providing 3,000 priority prompts per month. Please see the full set of features on our pricing page: https://t.co/5hpB2VXgTV pic.twitter.com/snyr5WeyE4 — Ideogram (@ideogram_ai) May 1, 2024

Ideogram lancia un nuovo abbonamento Pro per creatori professionisti

Il livello Pro di Ideogram ha un costo di 48 dollari al mese con fatturazione annuale (60 dollari con fatturazione mensile) e si aggiunge ai livelli Free, Basic (7 dollari al mese con fatturazione annuale) e Plus (16 dollari al mese con fatturazione annuale). Come il piano Plus, il piano Pro offre agli abbonati la possibilità di mantenere le proprie generazioni private dalla comunità e dai feed pubblici di Ideogram e di caricare le proprie immagini per remixarle.

Il piano Pro di Ideogram offre miglioramenti significativi rispetto alle altre offerte a pagamento. Gli abbonati, infatti, possono inviare fino a 3.000 richieste al mese, che saranno processate in via prioritaria in meno di 15 secondi per generare fino a 4 immagini alla volta, per un totale di 12.000 immagini generate rapidamente ogni mese. I piani Free, Basic e Plus prevedono rispettivamente zero, 400 e 1.000 richieste prioritarie di generazione rapida al mese.

Gli utenti inoltre, potranno caricare in massa i prompt in formato CSV. Questo significa che invece di digitare manualmente ogni prompt, premere invio e aspettare che venga generato quel set di 4 immagini, l’utente potrà semplicemente inserirli tutti in un file CSV, caricarlo e Ideogram genererà tutte quelle immagini a tempo debito. Questa funzione potrebbe rappresentare un notevole risparmio di tempo e semplificare le opzioni di generazione delle immagini per gli abbonati Pro.

Immagini AI senza indennizzo su copyright

Le immagini generate su Ideogram non sono coperte da un indennizzo per le imprese, a differenza di quanto offerto da OpenAI e Adobe. Gli utenti preoccupati di potenziali violazioni del copyright con le loro generazioni potrebbero essere meno inclini a utilizzare questo strumento per progetti commerciali come pubblicità, marketing e materiale di vendita.

Tuttavia, Ideogram sembra consentire l’uso commerciale in base ai suoi termini di servizio e offre una funzionalità importante che rimane carente o meno consistente in altri generatori di immagini AI rivali: la generazione di testo stilizzato e di caratteri tipografici all’interno delle immagini, come la generazione di insegne, testi di loghi e scritte di magliette.